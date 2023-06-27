Захисникам з 95-ї бригади потрібна допомога у придбанні автівки для виконання бойових завдань

Українські захисники з підрозділу ударних БПЛА 95-ї бригади потребують допомоги у придбанні автівки.

Про це у Facebook повідомив воїн Andre Jamal, передає Цензор.НЕТ.

"Мої вітання всій громаді! Прийшов час оголошувати збір на авто для нашого підрозділу, ми розширились і потребуємо повноприводного корча суто для роботи по #бенях. Все просто, ми просимо допомогти, щоб наша ефективність стала вищою. Маємо хороших друзів, які мають крутий досвід доставки та переобладнання корчів для Сил Оборони України Орієнтовна сума збору 320000грн!!! Запускаємо збір і приступаємо до збільшення бавовни, бо русня сама себе не вб'є, як би то нам не хотілось", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

Монобанк 5375411206901923

https://send.monobank.ua/jar/hJFMoUjUS

ПриватБанк 4149629316603950

Отримувач Долганов Андрій

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