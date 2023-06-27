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Новини Війна
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Захисникам з 95-ї бригади потрібна допомога у придбанні автівки для виконання бойових завдань

джамал

Українські захисники з підрозділу ударних БПЛА 95-ї бригади потребують допомоги у придбанні автівки.

Про це у Facebook повідомив воїн Andre Jamal, передає Цензор.НЕТ.

"Мої вітання всій громаді! Прийшов час оголошувати збір на авто для нашого підрозділу, ми розширились і потребуємо повноприводного корча суто для роботи по #бенях. Все просто, ми просимо допомогти, щоб наша ефективність стала вищою. Маємо хороших друзів, які мають крутий досвід доставки та переобладнання корчів для Сил Оборони України Орієнтовна сума збору 320000грн!!! Запускаємо збір і приступаємо до збільшення бавовни, бо русня сама себе не вб'є, як би то нам не хотілось", - йдеться в повідомленні.

Реквізити для допомоги:

Монобанк 5375411206901923

https://send.monobank.ua/jar/hJFMoUjUS

ПриватБанк 4149629316603950

Отримувач Долганов Андрій

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Автор: 

допомога (8421) збір (343)


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Топ коментарі
+13
можна в працівників ТЦК трохи взяти , бо останнім часом дуже обросли позашляховиками
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27.06.2023 12:56
+8
в минобороны обращались?
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27.06.2023 12:58
+8
А я думал в Украине есть Министерство Обороны.Чи они типа тайные партизаны?
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27.06.2023 13:04
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можна в працівників ТЦК трохи взяти , бо останнім часом дуже обросли позашляховиками
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27.06.2023 12:56 Відповісти
Та у зеленського попросіть. Порошенко ж вам нічого не давав, правда?
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27.06.2023 12:56 Відповісти
в минобороны обращались?
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27.06.2023 12:58 Відповісти
Там могут предложить только яйца на колёсах.
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27.06.2023 13:10 Відповісти
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27.06.2023 13:01 Відповісти
БЛИН, може ці дурні корупціонери з ВР вже здогадаються зняти митни розмитнення для усіх громадян України на авто із ЕС ? СКІЛЬКІ у людей авто пошкоджено ? Де їм гроши брати, щоб ще АВТОБАРИГ сплачувати?

Я ще скажу, що той хто прийняв закон про евробляхі - теж мае понести відповідальність за загибель громадян, яким нечем було вивезти свої родини з оккупованих земель
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27.06.2023 13:02 Відповісти
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27.06.2023 13:03 Відповісти
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27.06.2023 13:04 Відповісти
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27.06.2023 13:05 Відповісти
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27.06.2023 13:06 Відповісти
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27.06.2023 13:07 Відповісти
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27.06.2023 13:03 Відповісти
А я думал в Украине есть Министерство Обороны.Чи они типа тайные партизаны?
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27.06.2023 13:04 Відповісти
Автівки-то для весілля.
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27.06.2023 13:08 Відповісти
Торохтій з трубіциним біжать наввипередки з грошима. Гєтьманцєв слідом.
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27.06.2023 13:06 Відповісти
Думаю, подібні звернення народжуються після подібних міркувань.
"Наше військове керівництво, звичайно, пі@араси, крадуть мільярдами. Але ж у них в руках гроші і влада. А ми що можемо зробити, критикувати їх не можна, вимагати щось тим більше, бо можуть зрізати виплати.
Зате народ у нас добрий, у багатьох в сім*ях є загиблі або військові на фронті. Отже, просити треба у народа, допоможуть і віддадуть останнє..."
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27.06.2023 13:11 Відповісти
Скільки підарасів на кросоверах п'яні розїжджають, вже б давно забезпечили наших воїнів. Чи вже постанова не діє?
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27.06.2023 13:30 Відповісти
І перегони знову влаштовують вночі..і на мотиках..відібрати, продати - закупити те, що потребують
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27.06.2023 13:45 Відповісти
Наша рідна 95-ка
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27.06.2023 13:45 Відповісти
І наша )
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27.06.2023 14:28 Відповісти
95 квартал -Аууу !!!!
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27.06.2023 14:53 Відповісти
У военкома Борисова есть хороший мерседес гелендваген, лучшего авто для армии не придумать. Пусть поделится, а после победы парни вернут, если под прилёт не попадут на этом гелике.
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27.06.2023 15:30 Відповісти
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28.06.2023 00:16 Відповісти
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28.06.2023 12:07 Відповісти
 
 