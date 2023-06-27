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Ізраїль викликав українського посла Корнійчука через критику політики Єрусалиму щодо РФ

корнійчук

Надзвичайного і повноважного посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до міністерства закордонних справ Ізраїлю після критики проросійської політики Єрусалима.

Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.

В міністерстві закордонних справ Ізраїлю повідомили, що викликали Корнійчука на зустріч 3 липня через його нещодавню критику ізраїльської політики.

Корнійчук зустрінеться з Алізою Бен Нун - очільницею Управління зі стратегічних питань МЗС Ізраїлю. Також буде продовжено обмін інформацією стосовно цього питання між Єрусалимом і Києвом.

Читайте: Посольство України в Ізраїлі розкритикувало позицію Єрусалима та закликало підтримати Київ

Нагадаємо, раніше посольство України в Ізраїлі висловило розчарування офіційною позицією Єрусалиму щодо співпраці з РФ та майже повною відсутністю допомоги Києву.

Перед цим прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна не передає озброєння Україні через побоювання, що воно може потрапити до рук Ірану. Він також розповів, що Ізраїль перебуває в "особливій ситуації", оскільки має "тісний військовий кордон" із Росією.

Автор: 

дипломатія (711) Ізраїль (1654) Корнійчук (65) посол (1108)


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Топ коментарі
+16
Схоже, це така сама країна як і угорщина. Ще не признала голодомор, бо іран заважає.
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27.06.2023 13:27
+14
Треба дуже дипломатично різповісти ізраїльтянам, куди пішов рузький корабель.
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27.06.2023 13:08
+13
бібі образився, коли йому прямо сказали, що співпрацю з кацапами пора зав'язувати, пора переставати брехати та обирати врешті на чийому він боці, на ************, чи на боці цивілізації.
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27.06.2023 13:08
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Бажання породити найбільшу кількість ворогів під час війни, патріотичне, питання-конструктивне?
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27.06.2023 13:18 Відповісти
тільки безхребетні глисти породжують собі ворогів... позицію поважали у всі часи.
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27.06.2023 14:26 Відповісти
Наступного разу, коли підеш у банк просити кредит, незабудь скористатися своїми порадами і плюнь межиочі інспекторові, коли будеш торгуватися про умови
Успіх тобі забезпечений, гарантую!
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27.06.2023 19:39 Відповісти
просять лише нікчеми й неудачники, ще й на коліна можупь падати... убогі, більш ні на що не здатні.
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27.06.2023 21:53 Відповісти
Ти або троль, або корисний ідот.
Ти не знаєш скільки разів Україна зверталась і звертається по військову допомогу і Слава Богу поки результативно?
Але при збільшенні кількості корисних ідіотів у суспільстві і владі-допомога може закінчитися.
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27.06.2023 23:17 Відповісти
вже зверталась? Слава, звісно... Україні! про корисних ідіотів ти непевне добре інформований... квиток від їх профсоюзу давно маєш? і внески платиш?
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28.06.2023 00:48 Відповісти
Це Ізраїлю пора в визначитись, або вони з нами або проти нас все дуже просто захист нац інтересів має бути в приорітеті
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11.09.2023 18:23 Відповісти
А ти присядь на табурет, і запитай себе. Хто кому зараз Рабінович? Україні під час війни потрібно шукати підтримку по усьому світу, чи Ізраілю?
Захищати права потрібно. Після війни особливо.
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12.09.2023 13:00 Відповісти
а ніхто Ізраїль в цьому і не звинувачує. А винуваті табачник, коломойський, червоненко з рабиновичем, що лізли в українську політику не для зміцнення держави Україна, а для якихось власних вигод. це ж я й половини не перерахував. Звичайно ж що були подібні їм у вишиванках чи із комуністичними значками як у симоненко чи вітренко. Але коли б українська спільнота віддала б перерахованих під суд за антидержавну діяльність, то як ви думаєте - не було б невдоволення від однієї країни типу про агалтєлий нацизм і таке інше.
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27.06.2023 14:01 Відповісти
Схоже, це така сама країна як і угорщина. Ще не признала голодомор, бо іран заважає.
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27.06.2023 13:27 Відповісти
ніт з голодомором інша ситуація, про перше виконавці, а по друге конкуренція голокосту.
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27.06.2023 14:09 Відповісти
як ви вважаєте, прочитавши ваш коментар громадяни Ізраїлю матимуть підстави підтримувати Україну?
й чим ваше формулювання відрізняється від формулювань російських шовіністів?
*****, це вам, мені, всій Україні потрібна допомога, серед іншого й Ізраїлю. їм від нас не потрібна ані зброя, ані гроші, ані інструктори, ані "залізний купол".
ви всі, хто дозволяє собі висловлюванняч на кшталт "пейсаті", "гейропейці" й т.інш. чим думаєте? сракою?
то ми з голою сракою й залишимось бо свого не побудували, а чуже вимагаємо матом та образами, росіян самі собі не нагадуєте?
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27.06.2023 14:22 Відповісти
А ми маємо підстави відноситись до Ізраїлю інакше коли вони не визнають що голодомор був геноцидом?
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27.06.2023 14:27 Відповісти
чи давно сама Україна почала вголос про це говорити голосами влади?
нагадаю - за Ющенка.
чи давно самі українці перестали реготати над "сеньойоромголодомором"? не знаю чи перестали.
не думаю, що під час війни за саме існування, яку веде Україна, невизнання Голодомору геноцидом має стати тією причиною, яка поховає будь-яку співпрацю з Ізраїлем.
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27.06.2023 15:50 Відповісти
Остинь, а то перегрієшся! Питання в тому, що дозволяють собі вони? У вас пам'ять відшибло? Згадайте останній виступ президента Ізраїля в Верховній Раді. А що до допомоги то вони її просто так не надають. Отримав Київ від них свистульку тобто сповіщення про ракати от і радійте, а за це виконаєте декілька вимог хасидів по Умані. Спустись на землю і не літай за хмарами над Тель-Авівом, нам там нічого не світить!
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27.06.2023 15:05 Відповісти
в такому разі, може чесніше буде сказати: ми все пам'ятаємо й з огляду на це не потребуємо вашої допомоги та підтримки?
а робити закиди, що ви нас погано підтримуєте й при цьому наголошувати, що в нас пам'ять нівроку - ну таке.
але навіть все пам'ятаючи скочуватись до "пейсатий", "жид", що тут ще в гілці понаписували, як на мене, неприйнятно й не відрізняє нас від росіян (а росіяни це ******* яка *****).
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27.06.2023 15:57 Відповісти
1. Позиція Ізраїля по відношенню до України- ганебна.

2. Але посол України не мае «повноважень критикувати» країну, де він е послом. Бо його обовьязок Сприяти розвитку відношень.

3. Цю Заяву з приводу критики Ізраїлю мав зробити МІД України ( Київ).
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27.06.2023 15:19 Відповісти
Треба дуже дипломатично різповісти ізраїльтянам, куди пішов рузький корабель.
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27.06.2023 13:08 Відповісти
бібі образився, коли йому прямо сказали, що співпрацю з кацапами пора зав'язувати, пора переставати брехати та обирати врешті на чийому він боці, на ************, чи на боці цивілізації.
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27.06.2023 13:08 Відповісти
Та це не ми маємо казати. А США. Причому так, щоб до євгеїв зразу дійшло, на якому боці вони мають бути.
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27.06.2023 13:43 Відповісти
Яке там воно бібі. воно - **********. Гнида українофобська.
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27.06.2023 14:27 Відповісти
Израиль помог России построить завод дронов - Игорь Семиволос‼️‼️‼️
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27.06.2023 13:10 Відповісти
https://youtu.be/VOosbGydrq8
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27.06.2023 13:11 Відповісти
https://www.youtube.com/channel/UCUZ-DYVvCtfeTwkGlaYizjA @user-cr9qr7eh3e https://www.youtube.com/watch?v=VOosbGydrq8&lc=UgzEciDAwbtTfjF6VvB4AaABAg 18 часов назад

То що не будем пускати більше у Умань???

🤣🤣🤣
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27.06.2023 13:19 Відповісти
А при чому тут Умань? туди з'їжджаються з усього світу, хочеш аби весь світ зненавидів Україну з подачі хасидів?
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27.06.2023 14:03 Відповісти
Песець. Вони не бояться, що з рашки - союзника Ірану туди попаде зброя, а від нас... Ізраїльський народ повинен гнати цих ******* і вибирати адекватну владу.
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27.06.2023 13:11 Відповісти
ізраїльський народ дуже схожий на нас - піддаються впливу медіа і всяких байок-легенд. Тож і вибирають не кращих а тих, хто розпіарений.
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27.06.2023 14:07 Відповісти
Обстріл України зокрема Умані, підрив Каховської ГЕС - 0 реакції

Посольство України в Ізраїлі висловило розчарування офіційною позицією Єрусалиму щодо співпраці з РФ та майже повною відсутністю допомоги Києву - Ізраїль викликав українського посла.

Ось і з'явилась хоч якась реакція від Ізраїлю 😬 ...
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27.06.2023 13:15 Відповісти
Вони про це послу розкажуть :
НАШЕСТВИЕ НАЧАЛОСЬ...
О старте на Украине заветного еврейского проекта: «Небесный Иерусалим».
https://shabdua.livejournal.com/5285995.html
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27.06.2023 13:16 Відповісти
Зелені академики дограються, що в особі Ізраїля отримаємо ворога. На то дипломатові і мова, щоби висловитись по суті, але без скандалів.
Надавали протидронові системи і системи оповіщення, перестануть давати і це.
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27.06.2023 13:16 Відповісти
Засунь ти їхню систему оповіщення собі у сраку , з ними давно так потрібно було себе повести , їхній посол не соромиться Україну повчати , смердючі богообрані ((
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27.06.2023 13:32 Відповісти
Ти дуже шустрий, мабуть також дипломат, знаєш як Україні союзниками приростати-всіх у дупу, і герой-патріот в своїх очах. То що Україні гірше-то таке, головне всіх подалі постати
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27.06.2023 14:00 Відповісти
він як моя сусідка - пішла в мерію, їй там щось відмовили, вона їх виматюкала. Наступного разу їй знову відмовлять з принципу.
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27.06.2023 14:10 Відповісти
100% ваша сусідка пішла в мерію і їй відмовили,бо вона прийшла без грошей.Відмовлять і наступного разу,якщо знову прийде без грошей.Матюки не мають значення.І щоб ви не сумнівалися.
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27.06.2023 15:14 Відповісти
Відразу видно жополиза , колися - іще при совку лизати звик , чи вже у нові часи пристосувався ?
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27.06.2023 15:40 Відповісти
То не я дуже шустрий , то ти дуже жидуватий
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27.06.2023 15:39 Відповісти
Ти напевно впевнений, що дуже розумний і дотепний?
Можливо серед підлітків у прищах ти би і був перцем, але серед дорослих людей-підліток із акне.
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27.06.2023 19:36 Відповісти
Твоя проблема у тому , що твоя дорослість у нормальних людей зветься старістю (( Свої амбіції залиш своїм онукам , якщо вони у тебе звісно є , для решти ти нуль без палички , бувай , дипломат недороблений , молися далі на євреїв , вони тебе у світ виведуть ((
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27.06.2023 23:49 Відповісти
"Чорні сотні" і нинішній антисемітизм кацапських фюрерів - це для жидів ніщо. Для них антисемітами завжди були і є українці. Адже саме в Україні відбувалося становлення єврейської нації. Цьому становленню найбільше заважали українці, бо були найближче.
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27.06.2023 13:17 Відповісти
Даржава "Ізраїль" ніколи не буде допомагати Україні у її боротьбі з рашистським агресором! НІКОЛИ! Тому що переважна більшість його репатрійованого ще з початку 50-х років минулого століття, громадян відкрито підтримує саме росію, і аж ніяк не Україну! І будь-який урід держави "Ізраїль" з розумінням ставиться до цього, прикрого для Украхни, факту. І ніколи не піде проти такох більшості, бо на виборах, які там проходять по двічі-тричі на рік,- з тріском програє!
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27.06.2023 13:22 Відповісти
Ізраїль з перших днів вторгнення допомагав і далі допомагає Україні...
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27.06.2023 13:25 Відповісти
Мабуть, тим, що не дав прихисток біженцям?
Чи відверто проросійською політикою?
Ну от просто цікаво - чим?
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27.06.2023 13:41 Відповісти
В Ізраїлі більшість підтримує Україну
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27.06.2023 14:40 Відповісти
Воно і видно ((
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27.06.2023 15:42 Відповісти
Давайте вспомним что самые первые и самые массовые рашистские дроны и которые в первые дни войны принесли нам много горя ето Орланы, - ето израильские технологии. И после етого Израиль не дает нам оружия якобы потому что они нейтральны.

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27.06.2023 13:23 Відповісти
И правильно делает.
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27.06.2023 14:21 Відповісти
Треба не звинувачувати Ізраїль, а знайти вагомі аргументи на те, що відмова від постачання Україні зброї, потрібної для захисту від агресора, НЕВИГІДНА діючий зараз владі та народу Ізраїлю.
Що цінне втрачає і ще втратить Ізраїль через відмову Україні у допомозі?
І навпаки. Що може придбати у разі, якщо стане на бік України і реально допомагатиме? Адже мова йде про військову допомогу у війні.

Ми повинні знайти розумні аргументи і рухатись шляхом переконання.
Треба дати Ізраїлю зрозуміти і реально відчути наслідки його помилкової політики, щодо воюючої України.
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27.06.2023 20:04 Відповісти
Пора вже називати речі своїми іменами панове а не гратись в дипломатичні ігри. Нітаньяху ще не зовсім Орбан але близький до нього.
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27.06.2023 13:37 Відповісти
Цей виклик - повний провал української дипломатії.
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27.06.2023 13:39 Відповісти
Там нема дипломатії взагалі.

Корнійчук, призначений ЗЄ у Ізраїль послом, приблизно такий же посол, як мінетниця, яку призначили у Болгарію.
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27.06.2023 15:52 Відповісти
Ну за великим рахунком Нетаньяху чмо рідкісне; скільки антиурядових протестів в Ізраїлі.
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27.06.2023 13:40 Відповісти
Иран сегодня оттачивает технологии изготовления и тактику использования своих беспилотников в Украине, взамен получая от рф технологии для изготовления более совершенных ракет и самолетов, а, возможно, и быстрого обогащения урана. В то же время Израиль очень боится как бы образцы техники союзников не попали в рф, а потом к братскому для рф Ирану, поэтому не помогает Украине своим оружием. При этом сам Израиль развивает партнерские отношения с рф. Я всегда считал евреев нацией умных людей, но то, как сейчас ведет себя руководство Израиля по отношению к Украине, выглядит как шизофрения.
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27.06.2023 13:43 Відповісти
так то ж і є умная шизофрєнія. не кожному таке вдається
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27.06.2023 14:13 Відповісти
Не, не шизофренія.

Це звичайний єгоізм. Аби мене не чипали…
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27.06.2023 15:28 Відповісти
Так ведь если не помочь Украине сегодня, завтра Иран получит оружие, способное убить много граждан Израиля. Это не эгоизм, а глупость.
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27.06.2023 15:56 Відповісти
Ізраїль сає тісний військовий кордон з кацапами ?????
Ви щось попутали - ТІСНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ І НЕ ТІЛЬКИ КОРДОН З КАЦАПАМИ, РОЗМІРАМИ ТИСЯЧІ КІЛОМЕТРІВ В УКРАЇНИ. БІЛЬШЕ ТОГО - В НАС ВІЙНА!!!!!!!!!!!!
Перестаньте бути хитрішими за всіх бо колись хитрожопість вас підведе.
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27.06.2023 14:29 Відповісти
Якщо Україна хоче щось від Ізраїлю отримати, то має сама змінити свою політику з проарабської на проізраїльську. Це нічого не коштує, але Ізраїль одразу дасть допомогу.
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27.06.2023 14:44 Відповісти
і3раіль там де гроші все інше немае 3начення
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27.06.2023 14:46 Відповісти
А якому боці Ізраїль?

Украіни? Чи параші?

Відповідь дуже проста:
» Ізраїль -на боці Ізраїля».

Йому начхати на «міжнародні принципи» та єтичні норми- своя сорочка ближче.

На жаль, це реальність Ізраїлю. Національна стратегія виживання»…
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27.06.2023 15:25 Відповісти
забули равіни 1967, як совєській союз надавав свою техніку, та пілотів Єгіпту. Вже їм нагадали терорістами, які заїхали через московію, далі буде. Угорщіни прем₴р в психіатра давно не був.
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27.06.2023 15:42 Відповісти
22 декабря 2010 года Евгений Корнийчук был взят под стражу Генеральной прокуратурой Украины по обвинению в коррупционных действиях во время работы 1-м заместителем министра юстиции Украиныhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-2 [2] .
15 февраля 2011 года следователь ГПУ сменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.

10 сентября 2020 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Зеленский своим указом №385/2020 назначил Евгения Корнийчука https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) чрезвычайным и полномочным послом в Государстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .

Є ще питання?
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27.06.2023 15:50 Відповісти
Эвреї як завжди на своєму боці. Зеля вн ас теж єврей і теж на своєму боці. тому все, закономірно.
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27.06.2023 16:53 Відповісти
 
 