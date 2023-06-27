Ізраїль викликав українського посла Корнійчука через критику політики Єрусалиму щодо РФ
Надзвичайного і повноважного посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до міністерства закордонних справ Ізраїлю після критики проросійської політики Єрусалима.
Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.
В міністерстві закордонних справ Ізраїлю повідомили, що викликали Корнійчука на зустріч 3 липня через його нещодавню критику ізраїльської політики.
Корнійчук зустрінеться з Алізою Бен Нун - очільницею Управління зі стратегічних питань МЗС Ізраїлю. Також буде продовжено обмін інформацією стосовно цього питання між Єрусалимом і Києвом.
Нагадаємо, раніше посольство України в Ізраїлі висловило розчарування офіційною позицією Єрусалиму щодо співпраці з РФ та майже повною відсутністю допомоги Києву.
Перед цим прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна не передає озброєння Україні через побоювання, що воно може потрапити до рук Ірану. Він також розповів, що Ізраїль перебуває в "особливій ситуації", оскільки має "тісний військовий кордон" із Росією.
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Ти не знаєш скільки разів Україна зверталась і звертається по військову допомогу і Слава Богу поки результативно?
Але при збільшенні кількості корисних ідіотів у суспільстві і владі-допомога може закінчитися.
Захищати права потрібно. Після війни особливо.
й чим ваше формулювання відрізняється від формулювань російських шовіністів?
*****, це вам, мені, всій Україні потрібна допомога, серед іншого й Ізраїлю. їм від нас не потрібна ані зброя, ані гроші, ані інструктори, ані "залізний купол".
ви всі, хто дозволяє собі висловлюванняч на кшталт "пейсаті", "гейропейці" й т.інш. чим думаєте? сракою?
то ми з голою сракою й залишимось бо свого не побудували, а чуже вимагаємо матом та образами, росіян самі собі не нагадуєте?
нагадаю - за Ющенка.
чи давно самі українці перестали реготати над "сеньойоромголодомором"? не знаю чи перестали.
не думаю, що під час війни за саме існування, яку веде Україна, невизнання Голодомору геноцидом має стати тією причиною, яка поховає будь-яку співпрацю з Ізраїлем.
а робити закиди, що ви нас погано підтримуєте й при цьому наголошувати, що в нас пам'ять нівроку - ну таке.
але навіть все пам'ятаючи скочуватись до "пейсатий", "жид", що тут ще в гілці понаписували, як на мене, неприйнятно й не відрізняє нас від росіян (а росіяни це ******* яка *****).
2. Але посол України не мае «повноважень критикувати» країну, де він е послом. Бо його обовьязок Сприяти розвитку відношень.
3. Цю Заяву з приводу критики Ізраїлю мав зробити МІД України ( Київ).
То що не будем пускати більше у Умань???
🤣🤣🤣
Посольство України в Ізраїлі висловило розчарування офіційною позицією Єрусалиму щодо співпраці з РФ та майже повною відсутністю допомоги Києву - Ізраїль викликав українського посла.
Ось і з'явилась хоч якась реакція від Ізраїлю 😬 ...
НАШЕСТВИЕ НАЧАЛОСЬ...
О старте на Украине заветного еврейского проекта: «Небесный Иерусалим».
https://shabdua.livejournal.com/5285995.html
Надавали протидронові системи і системи оповіщення, перестануть давати і це.
Можливо серед підлітків у прищах ти би і був перцем, але серед дорослих людей-підліток із акне.
Чи відверто проросійською політикою?
Ну от просто цікаво - чим?
Що цінне втрачає і ще втратить Ізраїль через відмову Україні у допомозі?
І навпаки. Що може придбати у разі, якщо стане на бік України і реально допомагатиме? Адже мова йде про військову допомогу у війні.
Ми повинні знайти розумні аргументи і рухатись шляхом переконання.
Треба дати Ізраїлю зрозуміти і реально відчути наслідки його помилкової політики, щодо воюючої України.
Корнійчук, призначений ЗЄ у Ізраїль послом, приблизно такий же посол, як мінетниця, яку призначили у Болгарію.
Це звичайний єгоізм. Аби мене не чипали…
Ви щось попутали - ТІСНИЙ ВІЙСЬКОВИЙ І НЕ ТІЛЬКИ КОРДОН З КАЦАПАМИ, РОЗМІРАМИ ТИСЯЧІ КІЛОМЕТРІВ В УКРАЇНИ. БІЛЬШЕ ТОГО - В НАС ВІЙНА!!!!!!!!!!!!
Перестаньте бути хитрішими за всіх бо колись хитрожопість вас підведе.
Украіни? Чи параші?
Відповідь дуже проста:
» Ізраїль -на боці Ізраїля».
Йому начхати на «міжнародні принципи» та єтичні норми- своя сорочка ближче.
На жаль, це реальність Ізраїлю. Національна стратегія виживання»…
15 февраля 2011 года следователь ГПУ сменил меру пресечения с ареста на подписку о невыезде.
10 сентября 2020 года https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B президент Украины https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Владимир Зеленский своим указом №385/2020 назначил Евгения Корнийчука https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B2%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%BB_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0) чрезвычайным и полномочным послом в Государстве https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиль https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%87%D1%83%D0%BA,_%D0%95%D0%B2%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-6 [6] .
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