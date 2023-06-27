Ізраїль викликав українського посла Корнійчука через критику політики Єрусалиму щодо РФ

Надзвичайного і повноважного посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука викликали до міністерства закордонних справ Ізраїлю після критики проросійської політики Єрусалима.

Про це повідомляє The Jerusalem Post, передає Цензор.НЕТ.

В міністерстві закордонних справ Ізраїлю повідомили, що викликали Корнійчука на зустріч 3 липня через його нещодавню критику ізраїльської політики.

Корнійчук зустрінеться з Алізою Бен Нун - очільницею Управління зі стратегічних питань МЗС Ізраїлю. Також буде продовжено обмін інформацією стосовно цього питання між Єрусалимом і Києвом.

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Нагадаємо, раніше посольство України в Ізраїлі висловило розчарування офіційною позицією Єрусалиму щодо співпраці з РФ та майже повною відсутністю допомоги Києву.

Перед цим прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його країна не передає озброєння Україні через побоювання, що воно може потрапити до рук Ірану. Він також розповів, що Ізраїль перебуває в "особливій ситуації", оскільки має "тісний військовий кордон" із Росією.