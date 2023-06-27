Є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання щодо підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"НАТО. Вільнюс. Україна. Є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс. Є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу.



Працюємо з командою, щоб рішення саміту у Вільнюсі стали реально змістовними", - йдеться в повідомленні.

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