Є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський провів засідання щодо підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі.
Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"НАТО. Вільнюс. Україна. Є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс. Є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу.
Працюємо з командою, щоб рішення саміту у Вільнюсі стали реально змістовними", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
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+31 Топ Ган
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+20 Светлана Круп
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кадыровцы вам братьями покажутся...!!!
Кацап - раб *********** на швабре.
РФія - страна террористов и военньіх приступнков!
*****%Кацап&Рфія - ПНХ.
Да, щас прямо бегут приглашать.
Сёла, которые вернули ВСУ - там по 1000 человек жило.... когда-то... по переписи 2001 года. Так что дело не только в площадях, которые тоже мизерные.
А гонору столько как будто уже Мелитополь взяли.
Наполеонизмом он страдает.
Украина должна положить конец 30-летней коррупции и кумовству,
Членство України в НАТО та ЄС захистить її від кацапів та допоможе очистити від плісняви і коломойських- дерьмаків.
Щоб цьому запобігти, єдиний вихід, як на мене, це просування в ЄС та НАТО.
Прорашистькі настрої у народу невеликі, м'яко кажучи, а влада, не вічна.
Тим більше, що ця влада залежна від фінансування Заходу.
А ця "команда" нам дуже добре відома
А вони аналогічні для вступу в НАТО....
І що?
Є всі підстави для звільнення крадія міністра оборони Рєзнікова.
І де?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XJarc2gyv1hrXhs2zmcPTriHaCnA3ZrSo4jXsc6SCCJMEmn6jNd4iuq2wNT2GxXJl&id=100009171422446&__cft__[0]=AZX8mVbp5dpQ3B2v-LjnMH_75UMK6kciwW-8AqERA5O2oDEeI7W2p-sKLzKeW4-0OBqFaj7v4qs3MFYDm9QNLYUnO9CHBrvttRWlq8nnsJv1N7l1i2t5waXF4QWCYl4Awzs&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·
Авторитет влади в Украіні повністю втрачений, більше того, він втрачений і на міжнародній арені, і це показує позицію ЕС та НАТО щодо вступу Украіни до цих організацій.
Те, що сьогодні західні партнери нам допомагають вижити, це не заслуги влади Украіни, це заслуги НАРОДУ Украіни і простих воїнів ЗСУ!
Всі все бачать, всі все знають, всі володіють повним спектром інформаціі!
@EricHurtmann
·
https://twitter.com/EricHurtmann/status/1673664393752506372 2 ч
Це наші двері в НАТО і ЄС
или нет?