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Новини
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Є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО, - Зеленський

зеленський

Президент Володимир Зеленський провів засідання щодо підготовки до саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це глава держави повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"НАТО. Вільнюс. Україна. Є всі підстави для політичного запрошення України в Альянс. Є повне розуміння щодо гарантій безпеки для України на час до моменту вступу.

Працюємо з командою, щоб рішення саміту у Вільнюсі стали реально змістовними", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Байден планує телефонну розмову із Зеленським, - Білий дім

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) НАТО (6503) членство в НАТО (1735)


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Топ коментарі
+31
Кремлівських кротів в НАТУ не беруть.
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27.06.2023 13:48
+31
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27.06.2023 13:50
+20
Ага, зараз. Подивися на свою шоблу брехунів, крадіїв і кацапських кротів. Угорщина №2 їм на фіг не всралася в НАТО, та й воювати за Україну вони не збираються ніколи.
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27.06.2023 13:48
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пшел нах, кацапсина
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27.06.2023 13:49 Відповісти
А що, вже перестав красти?
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27.06.2023 14:46 Відповісти
вас свиноцабак НАТО возьмёт...!
кадыровцы вам братьями покажутся...!!!
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27.06.2023 14:10 Відповісти
Путин-*****.
Кацап - раб *********** на швабре.
РФія - страна террористов и военньіх приступнков!
*****%Кацап&Рфія - ПНХ.
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27.06.2023 14:15 Відповісти
Выдай шонибудь еще, только не торопись, я конспектирую.
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27.06.2023 15:12 Відповісти
А чого не в Набутилкіно *********, чого у Італії ?
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27.06.2023 17:13 Відповісти
Немає жодної.
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27.06.2023 13:47 Відповісти
Україну в НАТО !!!
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27.06.2023 13:47 Відповісти
Не при цій владі
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27.06.2023 13:57 Відповісти
Ага, зараз. Подивися на свою шоблу брехунів, крадіїв і кацапських кротів. Угорщина №2 їм на фіг не всралася в НАТО, та й воювати за Україну вони не збираються ніколи.
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27.06.2023 13:48 Відповісти
Кремлівських кротів в НАТУ не беруть.
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27.06.2023 13:48 Відповісти
Якшо в НАТО вже дозріли -- то хаи запрошують .
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27.06.2023 13:49 Відповісти
Зєля або дурний або прикидається шлангом. Скоріше перше.
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27.06.2023 13:49 Відповісти
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27.06.2023 13:50 Відповісти
День Конституції відзначають 28 червня.
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27.06.2023 13:51 Відповісти
Зелені гниди у Копенгагені домовлятимуться про корейський варіант миру з кацапами, оманські договірняк треба виконувати.
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27.06.2023 13:51 Відповісти
Багаторазові систематичні злочинні порушення Конституції, законів, чомусь не стало підставою для того, щоб відповідати згідно закону, а він вважає, що в нього є якісь підстави для вступу з НАТО. З тієюкорупціією, яку ти розів, яко нас візьмуть у НАТО при тобі, то це буде диво якесь. Дива в нашій істроії трапляються часто, але коли ми безпосередньо над ними працюємо. Я щось роботи з вашого боку не помічаю реальної, а тільки простягнуту руку і вимоги, схожі на вимоги алкаша, який серед вулиці вимагає похмелитися. А вимагають від вас тільки побороти корупцію. Але це для вас річ нереальна, бо це ваш фундамент.
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27.06.2023 13:52 Відповісти
Та позбутися зрадників-кротів у оточенні
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27.06.2023 13:57 Відповісти
Контрнаступ проваливается, 20% территорий под оккупацией, коррупция процветает.
Да, щас прямо бегут приглашать.
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27.06.2023 13:53 Відповісти
Може в тебе "Thomas Torquemada" та твоїх друзів щось там кудись і провалюється, а в ЗСУ все добре, хоча б порівнюючи з ТИМ яким "вдалим" був останній "наступ" рашистів впродовж ПІВ РОКУ який скінчився тим, що НАРЕШТІ їм вдалось захопити Бахмут, а в України за 20 днів ВЖЕ набагато ліпщі досягнення, і це ще по справжньому нічого не починалось та задіяні лише 25% накопичених для наступу резервів!!!
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27.06.2023 14:22 Відповісти
Бахмут - это город на 70 тысяч. Не считая всяких Соледаров и Клещеевок, которые его окружают.

Сёла, которые вернули ВСУ - там по 1000 человек жило.... когда-то... по переписи 2001 года. Так что дело не только в площадях, которые тоже мизерные.
А гонору столько как будто уже Мелитополь взяли.
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27.06.2023 14:40 Відповісти
А про разлив Днепра у вас ничего не слышно ?
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27.06.2023 15:17 Відповісти
Поки при владі агенти кремля, яку в *** НАТО.
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27.06.2023 13:55 Відповісти
Сподіваюсь при кровавому клоуні Україну не примуть в НАТО,не хотілося б щоб до ресурсів Альянсу мали доступ кацапи-мародери з ОПи.
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27.06.2023 13:56 Відповісти
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27.06.2023 13:57 Відповісти
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27.06.2023 13:59 Відповісти
Зеленьонок)
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27.06.2023 14:11 Відповісти
зєлєнята дружниє рєбята! ))
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27.06.2023 15:02 Відповісти
на фото воно повинно бути неголене, бо не пізнають
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27.06.2023 18:13 Відповісти
Вова, очень сомневаюсь, что НАТО опустится до уровня циркового шапито......
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27.06.2023 13:57 Відповісти
как Зеля хочется ничего не даля попасть в НАТО, чтобы ему лично приписывали это достижение.

Наполеонизмом он страдает.
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27.06.2023 13:57 Відповісти
Це зветься манією величі і на неї хворіють такі пацієнти як )(уйло (він же путін), Лукашенко, Кім Чен Ин і дуже можливо Сі Цзіньпін!
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27.06.2023 14:14 Відповісти
тебе же сказали прямо в лоб или ты тупой -

Украина должна положить конец 30-летней коррупции и кумовству,
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27.06.2023 13:59 Відповісти
Дуже хочеться сподіватися на далекоглядність НАТО.
Членство України в НАТО та ЄС захистить її від кацапів та допоможе очистити від плісняви і коломойських- дерьмаків.
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27.06.2023 13:59 Відповісти
Якщо приймуть ЯК Є, то не від чого це не захистить. Для прикладу варто подивитись на Угорщину!!!
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27.06.2023 14:11 Відповісти
Інша історія. У нас багато озброєних людей, на відміну від країни *******.
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27.06.2023 14:31 Відповісти
Не впевнений що це краще, а те що Угорщина, Румунія й Болгарія були прийняті до ЄС та НАТО без виконання усіх вимог зараз відчувається не кращім чином. У Болгарії дуже сильні прорашистські настрої, в Угорщині до цього можна додати узурпацію влади та імперські ідеї разом із корупцією яку також ніяк не подолає Румунія!!!
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27.06.2023 14:37 Відповісти
Україна, поза меж реального впливу НАТО та ЄС, вигідна і зеленій владі, і кацапам.
Щоб цьому запобігти, єдиний вихід, як на мене, це просування в ЄС та НАТО.
Прорашистькі настрої у народу невеликі, м'яко кажучи, а влада, не вічна.
Тим більше, що ця влада залежна від фінансування Заходу.
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27.06.2023 14:55 Відповісти
А нахрена ЕС и НАТЕ чемодан без ручки, внутри которого сидит купа ворюг.
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27.06.2023 15:24 Відповісти
А нахріна під боком ЄС та НАТО натренована в боях армія, під патонатом колаборантів та кацапів?
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27.06.2023 15:32 Відповісти
Честно? Европе было бы намного спокойнее и выгоднее если бы Украина отошла к параше, но только в 13 году, при помощи бондюковича и все бы оставалось по-старому, по-меркельски. Но они не ожидали, шо украинцы упруться и сорвут им весь сценарий. И теперь получается, шо народ вроде как надо брать, но верхушку (которую выбрал именно этот народ) - просто невозможно. Вот и получается, шо чемодан без ручки, да еще и с конфликтом. Поэтому помогать они вроде не против, но принимать сейчас - им " не на часі". А триста зеленцев обнаглели и прямо в открытую требуют шоб принимали такими, как есть и прекращать воровать они не собираются.
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27.06.2023 16:04 Відповісти
"Не бачу перешкод, чому б мені це не сказати"
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27.06.2023 14:00 Відповісти
і лише одна причина проти - сам зєленскай
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27.06.2023 14:00 Відповісти
Пригадай СКІЛЬКИ "кумів" та ще й ЯКИХ ЗЕля пристроїв по великих кріслах можновладства і зрозумієш, що у дійсності причин - БЕЗЛІЧ!
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27.06.2023 14:10 Відповісти
Він так і каже - "працюємо з командою".
А ця "команда" нам дуже добре відома
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27.06.2023 14:27 Відповісти
Розмріявся.
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27.06.2023 14:01 Відповісти
Цікаво, йому єрмак дозволяє "заходити" в інтернет...
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27.06.2023 14:02 Відповісти
Він йому на папірцях звіти друкує,як *****.
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27.06.2023 14:05 Відповісти
Ніт,воно "очінь ранімая натура"
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27.06.2023 14:08 Відповісти
як там, умови для вступу в Євросоюз вже виконали?
А вони аналогічні для вступу в НАТО....
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27.06.2023 14:03 Відповісти
Огласите весь список пидстав, пжалста.
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27.06.2023 14:04 Відповісти
Хачу в НАТУ.. А омансько-стамбульські договорняки туди пускають ? А корупція ? А лише 2 із 7 умов для початку переговорів про членство в Євросоюзі та НАТО.. Сором трішки хоч є ?
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27.06.2023 14:06 Відповісти
Він же казав особисто та публічно, що НІКОМУ НІЧОГО НЕ ВИННИЙ, тож про який "сором" В НЬОГО ви питаєте?!
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27.06.2023 14:08 Відповісти
От загальна фраза - ВСІ ПІДСТАВИ. А що за нею окрім бажання саме так казати? А насправді майже нічого, бо, наприклад, з 7-ми вимог стосовно правових норм по боротьбі із корупцією, по реформі судової системи, слідчих та силових структур, забезпечення прав і свобод громадян, боротьбі з монополізмом та із забезпечення рівних прав для політичних партій, доступу до інформації виконано ЛИШЕ ДВІ! Тож які такі "ВСІ ПІДСТАВИ"?! Це чергова брехня завзятого брехуна який каже одне, а робить протилежне!!!
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27.06.2023 14:06 Відповісти
100%
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27.06.2023 14:19 Відповісти
vybachte ale...niverju
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27.06.2023 14:06 Відповісти
Отримає відмову і буде розповідати що в НАТО нас не беруть, треба якусь свою систему створювати. Нічого не нагадує? Контрнастур теж так ''розігрівали''..
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27.06.2023 14:12 Відповісти
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27.06.2023 14:12 Відповісти
Є всі підстави для прийняття політичного рішення по Єрмаку.
І що?
Є всі підстави для звільнення крадія міністра оборони Рєзнікова.
І де?
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27.06.2023 14:13 Відповісти
Треба бути реалістами... звісно хотілося б щоб Україна приєдналась до блоку НАТО але є умови котрі Треба виконати а не просто розповісти на телеЛохоФоні що "корупцію подолали".... Вова якщо ти "не лох" в Україні це не означає що так само у світі..... й будь певний тут точно не "лохи" седять.
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27.06.2023 14:18 Відповісти
Ну ось скажіть яка може бути НАТА коли пришелепкувате водить рукою по мапі, наче щось розуміє там, а Козирь дивиться і завтра кремлівський фюрер вже знатиме про що там говорили.
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27.06.2023 14:39 Відповісти
Нам пора бути чесними хоч самим із собою. Україну не хотіли бачити в НАТО при будь-якій владі, от правда. НІКОЛИ. Постійні відмовки. І справа тут зовсім не в корупції, реформах тощо (подивіться на ту ж Угорщину чи Італію). Просто Україні надали роль буферної зони. Дуже сумніваюся, що нас туди візьмуть і після Перемоги . Я не розганяю зраду, а просто дивлюся на речі реально
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27.06.2023 14:43 Відповісти
Після Перемоги, НАТО буде саме потребувати України, і вже ми будемо вирішувати, що нам потрібно, а що - ні.
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27.06.2023 16:41 Відповісти
угу ********** знатний,нах НАТО армія БЕЗ ЗБРОЇ?
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27.06.2023 22:18 Відповісти
ляпнула сама важливіша підстава за якої ніяк не візьмуть
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27.06.2023 14:43 Відповісти
Это болтовня. Альтернатива - создание ЯО. Ядерные электростанции есть, инженеры есть. Ракету типа Точки У создать проблем нет. Вот об ЭТОМ нужно заявить Зеленскому. Как только это прозвучит Бидон запоёт по другому. И в НАТО примут в течении месяца. И ху..ло откатится.
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27.06.2023 14:50 Відповісти
не роздмуХуй про волинську трагедію. може про мамонтів розкажеш?
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27.06.2023 16:19 Відповісти
угу а про полонізацію Гетьманщини тобі не згадати? що творили твої єзуїти в Україні?
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27.06.2023 22:19 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009171422446&__cft__[0]=AZX8mVbp5dpQ3B2v-LjnMH_75UMK6kciwW-8AqERA5O2oDEeI7W2p-sKLzKeW4-0OBqFaj7v4qs3MFYDm9QNLYUnO9CHBrvttRWlq8nnsJv1N7l1i2t5waXF4QWCYl4Awzs&__tn__=-UC%2CP-R Всеволод Дорошенко

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid0XJarc2gyv1hrXhs2zmcPTriHaCnA3ZrSo4jXsc6SCCJMEmn6jNd4iuq2wNT2GxXJl&id=100009171422446&__cft__[0]=AZX8mVbp5dpQ3B2v-LjnMH_75UMK6kciwW-8AqERA5O2oDEeI7W2p-sKLzKeW4-0OBqFaj7v4qs3MFYDm9QNLYUnO9CHBrvttRWlq8nnsJv1N7l1i2t5waXF4QWCYl4Awzs&__tn__=%2CO%2CP-R 3 ч. ·

Авторитет влади в Украіні повністю втрачений, більше того, він втрачений і на міжнародній арені, і це показує позицію ЕС та НАТО щодо вступу Украіни до цих організацій.

Те, що сьогодні західні партнери нам допомагають вижити, це не заслуги влади Украіни, це заслуги НАРОДУ Украіни і простих воїнів ЗСУ!

Всі все бачать, всі все знають, всі володіють повним спектром інформаціі!

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27.06.2023 15:05 Відповісти
Та то таке, ляпнув аби ляпнути, не звертайте уваги.
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27.06.2023 15:08 Відповісти
НАТО мечтает, чтобы яйца во всей его структуре стали стоить по 17.
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27.06.2023 15:20 Відповісти
ця гнида каже одне, а робить навпаки. оманськи домовленості.
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27.06.2023 16:17 Відповісти
Eric Hurtmann

@EricHurtmann

·

https://twitter.com/EricHurtmann/status/1673664393752506372 2 ч

Це наші двері в НАТО і ЄС
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27.06.2023 17:58 Відповісти
поздно! при папереднике уже вступили в НАТО.
или нет?
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28.06.2023 05:26 Відповісти
 
 