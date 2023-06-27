УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10869 відвідувачів онлайн
Новини
1 272 15

Спецпредставник Ватикану Дзуппі завтра прибуде до РФ

зеленський,дзуппі,маттео

Італійський кардинал Маттео Дзуппі, якого Ватикан відрядив до України та Росії з мирною місією, проведе середу та четвер у Москві.

Про це повідомили у Ватикані, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.

"Головна мета цієї ініціативи - заохотити жести гуманності, які можуть сприяти врегулюванню теперішньої трагічної ситуації та знайти шляхи досягнення справедливого миру", - пояснили у Ватикані.

З ким саме Дзуппі зустрічатиметься в Москві, наразі невідомо.

Дивіться: Зеленський та спецпредставник Папи Дзуппі обговорили українську формулу миру. ФОТО

Київ він відвідав 6 червня. Посланець Папи Римського зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та релігійними лідерами.

Автор: 

Ватикан (165) росія (65800) переговори з Росією (1229) Дзуппі Маттео (10)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+9
Дзуппі йде в дупу.
показати весь коментар
27.06.2023 15:26
+6
Ростов Пригожин захватил
И зэков на Москву пустил
Свершила армия кульбит
Воронеж яростно бомбит
Мы прочесали всю тайгу
Но не нашли мы там Шойгу
Главстрех бежал наш на Валдай
Боится, что отправят в рай
А в остальном, прекрасная маркиза Всё хо-ро-шо всё хо-ро-шооо
Идёт по плану СВ-ОООО
показати весь коментар
27.06.2023 15:29
+4
посла послать і нехай ватикан вату втикає собі в гузно.
показати весь коментар
27.06.2023 15:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дзуппі йде в дупу.
показати весь коментар
27.06.2023 15:26 Відповісти
Ростов Пригожин захватил
И зэков на Москву пустил
Свершила армия кульбит
Воронеж яростно бомбит
Мы прочесали всю тайгу
Но не нашли мы там Шойгу
Главстрех бежал наш на Валдай
Боится, что отправят в рай
А в остальном, прекрасная маркиза Всё хо-ро-шо всё хо-ро-шооо
Идёт по плану СВ-ОООО
показати весь коментар
27.06.2023 15:29 Відповісти
Вже пишіть що поїде вимагати грошей за своє миролюбство.
показати весь коментар
27.06.2023 15:29 Відповісти
> проведе середу та четвер у москві. Київ він відвідав 6 червня

це щоб був час обмити поїздку? Реально: навіщо посланцю аж 2 дні сидіти в обителі зла? І чому до нас він поїде після. Інтереси пуйла з листочка читатиме?
показати весь коментар
27.06.2023 15:30 Відповісти
Наверное хочет у ***** пару мальчиков украденных в Украине выпросить для своей баньки
показати весь коментар
27.06.2023 15:31 Відповісти
Нужно в какую то желтую прессу в Европе просунуть статью типо *Зачем Ватикан послал посланника к Детокраду и Педофилу*. Или типо * Ватикан и *****, ворующее и убивающее детей. Что с ними общего?"
показати весь коментар
27.06.2023 15:56 Відповісти
посла послать і нехай ватикан вату втикає собі в гузно.
показати весь коментар
27.06.2023 15:33 Відповісти
до гундяя їде. мабуть свіжу партію молоденьких хлопчиків завезли.
показати весь коментар
27.06.2023 15:36 Відповісти
Послати Дуппі в Дуппу.
показати весь коментар
27.06.2023 15:36 Відповісти
Як не чорно*** то ще ''якісь'' сюди зі своїми ''мирями'' сунуться. І що цікаво всі з кацапськими пунктами миру.
показати весь коментар
27.06.2023 15:43 Відповісти
Бо один і той х@й смокчуть!)))
показати весь коментар
27.06.2023 15:51 Відповісти
И кто следующий теперь с мирными планами? Сирия, Сомали или Талибан?
показати весь коментар
27.06.2023 15:50 Відповісти
Все оптом! Так сказать, пчёлы против мёда, а людоеды против мяса!)
показати весь коментар
27.06.2023 15:54 Відповісти
Шо они за чуваков постоянно мириться присылают? То Ху(э)я пришлют, то Д(з)уппи.
показати весь коментар
27.06.2023 17:57 Відповісти
Їде вмовлять маніяка чекатіло не вбивать свої жертви
показати весь коментар
27.06.2023 19:19 Відповісти
 
 