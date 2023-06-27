Спецпредставник Ватикану Дзуппі завтра прибуде до РФ
Італійський кардинал Маттео Дзуппі, якого Ватикан відрядив до України та Росії з мирною місією, проведе середу та четвер у Москві.
Про це повідомили у Ватикані, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.
"Головна мета цієї ініціативи - заохотити жести гуманності, які можуть сприяти врегулюванню теперішньої трагічної ситуації та знайти шляхи досягнення справедливого миру", - пояснили у Ватикані.
З ким саме Дзуппі зустрічатиметься в Москві, наразі невідомо.
Київ він відвідав 6 червня. Посланець Папи Римського зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та релігійними лідерами.
Топ коментарі
+9 Gary Grant
показати весь коментар27.06.2023 15:26 Посилання
+6 Aaron Smith #335432
показати весь коментар27.06.2023 15:29 Посилання
+4 Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар27.06.2023 15:33 Посилання
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И зэков на Москву пустил
Свершила армия кульбит
Воронеж яростно бомбит
Мы прочесали всю тайгу
Но не нашли мы там Шойгу
Главстрех бежал наш на Валдай
Боится, что отправят в рай
А в остальном, прекрасная маркиза Всё хо-ро-шо всё хо-ро-шооо
Идёт по плану СВ-ОООО
це щоб був час обмити поїздку? Реально: навіщо посланцю аж 2 дні сидіти в обителі зла? І чому до нас він поїде після. Інтереси пуйла з листочка читатиме?