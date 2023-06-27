Спецпредставник Ватикану Дзуппі завтра прибуде до РФ

Італійський кардинал Маттео Дзуппі, якого Ватикан відрядив до України та Росії з мирною місією, проведе середу та четвер у Москві.

Про це повідомили у Ватикані, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на The Guardian.

"Головна мета цієї ініціативи - заохотити жести гуманності, які можуть сприяти врегулюванню теперішньої трагічної ситуації та знайти шляхи досягнення справедливого миру", - пояснили у Ватикані.

З ким саме Дзуппі зустрічатиметься в Москві, наразі невідомо.

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Київ він відвідав 6 червня. Посланець Папи Римського зустрівся з президентом Володимиром Зеленським та релігійними лідерами.