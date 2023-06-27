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Обсяги і швидкість підтримки є ключовими для перемоги України, - Науседа

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа заявив, що питання безпеки, посилення співпраці ЄС та НАТО набуло як ніколи важливого значення.

Про це Науседа сказав під час зустрічі зі спікером Палати представників Ірландії Шоном О'Фергхейлом, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

"Ми також повинні продовжувати всіляко підтримувати Україну. Обсяги і швидкість нашої підтримки України є ключовими для її перемоги і для миру в Європі", – зазначив Науседа.

Крім того, він наголосив на необхідності створення трибуналу над РФ за її злочини в Україні.   

Науседа також сказав про важливість посилення санкцій проти Росії та Білорусі і закликав усувати винятки, які створюють нові шляхи для ухилення від обмежувальних заходів.

Президент наголосив на підтримці Литвою євроатлантичної інтеграції України й висловив сподівання, що до кінця цього року Брюссель почне з Україною переговори про членство в Євросоюзі.

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Автор: 

Литва (2437) допомога і підтримка (1165) Науседа Гітанас (345)


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От на кого треба рівнятись -- краіни Балтіі .
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27.06.2023 15:59 Відповісти
В чому саме рівнятись? З економікою там, м"яко кажучи, не дуже. На дотаціях з ЄС сидять...
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27.06.2023 16:01 Відповісти
Віддають все залізо яке в них є .
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27.06.2023 16:05 Відповісти
І? Нам теж все віддати? Чи як на них рівнятись?
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27.06.2023 16:34 Відповісти
Шоб інші краіни Заходу на них рівнялись .
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27.06.2023 16:37 Відповісти
Для інших країн Заходу Прибалтика, яка сидить на дотаціях, абсолютно не авторитет.
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27.06.2023 16:43 Відповісти
 
 