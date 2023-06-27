Після заколоту Пригожина Росгвардію вирішили озброїти танками

Після заколоту ЧВК "Вагнер" у РФ вирішили озброїти підрозділи Росгвардії важким озброєнням і танками.

Про це заявив керівник Росгвардії Віктор Золотов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Це питання зараз якраз стоїть дуже гостро. Ми порушуємо питання про те, що під час чеченської кампанії в нас були танки, а зараз у нас немає танків. Уводитимемо в Росгвардію важкі озброєння", – заявив Золотов.

За його словами, він обговорив це питання з Путіним. Строки постачання бойових машин і важкої зброї Росгвардії наразі невідомі і залежатимуть від фінансування, додав Золотов.

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