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Після заколоту Пригожина Росгвардію вирішили озброїти танками
Після заколоту ЧВК "Вагнер" у РФ вирішили озброїти підрозділи Росгвардії важким озброєнням і танками.
Про це заявив керівник Росгвардії Віктор Золотов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.
"Це питання зараз якраз стоїть дуже гостро. Ми порушуємо питання про те, що під час чеченської кампанії в нас були танки, а зараз у нас немає танків. Уводитимемо в Росгвардію важкі озброєння", – заявив Золотов.
За його словами, він обговорив це питання з Путіним. Строки постачання бойових машин і важкої зброї Росгвардії наразі невідомі і залежатимуть від фінансування, додав Золотов.
Топ коментарі
+28 ZoV KobZona
показати весь коментар27.06.2023 16:55 Посилання
+27 Прощай немытая раССея
показати весь коментар27.06.2023 17:01 Посилання
+22 Bicko Nelich
показати весь коментар27.06.2023 16:53 Посилання
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А почему так легко быть пророком по отношению к россии?
А потому, что напиши, что опять россия упустит все представившиеся возможности и из всех вариантов развития выберет наихудший и ты пророк. Не потому что угадал, а потому что она реально выберет наихудший
Какие веселые, бодрые, воодушевленные лица.
Сколько в них радости, счастья и надежд на светлое будущее...
2. Якими бл...д танками? Т-34?
У кацапів для фронта нормальних танків не залишилося.
аяяй! ната почує!
- "Отпустите меня я его порву в клочья."
Отпустили
- "Держите меня, а то я порву его в клочья".
На ростовському блок-посту стояло 20 вагнерів. І це ж кожного овцейоба з ахмад95 (за кодом провінції) покласти, роззброїти, опустити. А їх тисячі. То час.
Тож не дивно, що тіктокери добу 7 км їхали
Головне, щоб вони, бидло, у процесі танкам траки не поцарапали. Бо тож "сцарьових людей імущество"
Russghvardjija budjet na 'anal-o-gov n(o) jet' 'armatah'! Ura!