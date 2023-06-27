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Новини Повстання Пригожина в РФ
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Після заколоту Пригожина Росгвардію вирішили озброїти танками

путин,золотов

Після заколоту ЧВК "Вагнер" у РФ вирішили озброїти підрозділи Росгвардії важким озброєнням і танками.

Про це заявив керівник Росгвардії Віктор Золотов, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Гордон.

"Це питання зараз якраз стоїть дуже гостро. Ми порушуємо питання про те, що під час чеченської кампанії в нас були танки, а зараз у нас немає танків. Уводитимемо в Росгвардію важкі озброєння", – заявив Золотов.

За його словами, він обговорив це питання з Путіним. Строки постачання бойових машин і важкої зброї Росгвардії наразі невідомі і залежатимуть від фінансування, додав Золотов.

Також читайте: Путін звернувся до "вагнерівців": Хто бажає, може піти в Білорусь, моя обіцянка буде виконана

Автор: 

танк (2079) Золотов Віктор (12) Росгвардія (99)


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Топ коментарі
+28
Золотов всё больше походит на Ху#ло, такое же угро-финское рыло и такой же дегенерат.
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27.06.2023 16:55
+27
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27.06.2023 17:01
+22
В романе Пелевина ОМОН Ра, отец главного героя, отставной мент алкаш, служил в танковой милиции, такой герой и его род войск, были придуманы Пелевиным, для того что бы показать идиотию альтернативной вселенной СССР/РФ где происходили события - но автор попал в точку.
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27.06.2023 16:53
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posmotrite na cju rozhu v kartinke - vy v svoem ume etomu tanki doveriti ? ce bude sledushii zakolot
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27.06.2023 16:50 Відповісти
....шо єсть, то єсть.
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27.06.2023 17:03 Відповісти
або зимовий похід до озера хасан
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27.06.2023 17:04 Відповісти
Так танків нема! Хіба що Т-34-85. Єще пмавда музейні БТ-7, але не багато. .
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27.06.2023 17:05 Відповісти
Кадировцям віслюків видадуть
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27.06.2023 17:20 Відповісти
Видадуть за танки? 🤔
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27.06.2023 17:23 Відповісти
вони ж їх затрахають . віслючків. до смерті. воювати ніколи буде. тому навряд їм віслюків дадуть.
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27.06.2023 20:14 Відповісти
милиции выдать таки - пускай патрулируют ростов - а то снова пирожин заскочит
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27.06.2023 19:37 Відповісти
Мабуть тими танками що стріляють лайном-для росгвардіїї це саме те що треба...
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27.06.2023 16:51 Відповісти
Ще пару парадних армат залишилось, в Україну їх не пошлють, щоб не втратити черговий раз скрєпу, а от в рашагавардію саме те ))
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27.06.2023 17:20 Відповісти
ну, стояти на арматі на варті... може в тому щось і є, бо само по собі те анало-говнєт не їде
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27.06.2023 17:33 Відповісти
Чим більше часу проходить після недопутчу, тим менше розумію, навіщо взагалі це було зроблено.
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27.06.2023 16:52 Відповісти
"Умом рассію нє панять, аршинам адскім нє ізмєріть, в радной ізбє на пол насрать - кацап нчучєн - можно вєріть".
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27.06.2023 17:13 Відповісти
В романе Пелевина ОМОН Ра, отец главного героя, отставной мент алкаш, служил в танковой милиции, такой герой и его род войск, были придуманы Пелевиным, для того что бы показать идиотию альтернативной вселенной СССР/РФ где происходили события - но автор попал в точку.
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27.06.2023 16:53 Відповісти
там не пєлєвін попав в точку, а сорокін
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27.06.2023 16:59 Відповісти
Все вместе, и Пелевин, и Сорокин и, главное, Владимир Войнович с его апокалиптическим романом "Москва, 2042".
А почему так легко быть пророком по отношению к россии?
А потому, что напиши, что опять россия упустит все представившиеся возможности и из всех вариантов развития выберет наихудший и ты пророк. Не потому что угадал, а потому что она реально выберет наихудший
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27.06.2023 17:05 Відповісти
так, пиши щось найбільш збочене, хворе і безглузде і в тебе вийде опис рашки
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27.06.2023 17:40 Відповісти
В дивизии им. Дзерджинского был танковый полк. я с одним таким танкистом-ВВшником поступал в институт
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27.06.2023 18:55 Відповісти
Снимайте с постаментов последние!
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27.06.2023 16:53 Відповісти
Все однаково кинуть під Мелітопіль, а там Джавеліни...
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27.06.2023 16:53 Відповісти
Чи отім Т-34, що на параді був?
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27.06.2023 16:53 Відповісти
Кстати, тот танк Т-34, который был на параде, взяли в аренду на короткий срок специально для парада.
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27.06.2023 17:29 Відповісти
Армати?)))
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27.06.2023 16:54 Відповісти
З параду візьміть
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27.06.2023 16:54 Відповісти
Первое после пригожинского бунта заседание правительства россии.
Какие веселые, бодрые, воодушевленные лица.
Сколько в них радости, счастья и надежд на светлое будущее...
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27.06.2023 16:54 Відповісти
na youtube u "obmanuty rosijanin" e chudovo video po etomu povodu
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27.06.2023 16:55 Відповісти
Золотов всё больше походит на Ху#ло, такое же угро-финское рыло и такой же дегенерат.
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27.06.2023 16:55 Відповісти
та то ж внєбрачаня дочь *****. Рожой нє вишла - прішлось трансгєндєрнуть
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27.06.2023 17:10 Відповісти
Чем вам угро-финское рыло не нравится? Между прочим, Эстония больше всех помогает пер капита и пер СКП
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28.06.2023 07:15 Відповісти
Мне нравится Эстония и Финляндия. Мне не нравятся тупые уйобки с такими рылами.
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28.06.2023 07:53 Відповісти
головне,що б у танку був табурет!
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27.06.2023 16:56 Відповісти
mangal
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27.06.2023 16:59 Відповісти
1. Яка різниця на чому буде тікати росгвардія?
2. Якими бл...д танками? Т-34?
У кацапів для фронта нормальних танків не залишилося.
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27.06.2023 16:59 Відповісти
Т-26 тоже танк. А БТ-2/5/7 вообще может на колёсах ездить! А ещё есть Т-18 (МС-1) или Рено-Русский.
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27.06.2023 20:55 Відповісти
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27.06.2023 16:59 Відповісти
a na tanke v magazin mozno bude ?
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27.06.2023 17:00 Відповісти
Так тільки так - щоб ніхто не отняв по-дорозі
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27.06.2023 17:06 Відповісти
У КДБ працював і був приставлений до Єльцина в 1991

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27.06.2023 19:59 Відповісти
А потім охороняв Собчак і його доньку

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27.06.2023 20:03 Відповісти
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27.06.2023 20:05 Відповісти
Его рожа, по-моему, больше всего похожа на овальное зеркало, в которое смотрится идиот
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28.06.2023 07:19 Відповісти
і великі чумодани в кожен танк..навіщо- спитай пуйла
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27.06.2023 17:01 Відповісти
зливаєте таємну концепцію нового танка для керівництва військами росгвардії?
аяяй! ната почує!
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27.06.2023 17:37 Відповісти
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27.06.2023 17:01 Відповісти
И при этом требовать, чтобы оппонент просил прощения ))
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27.06.2023 17:06 Відповісти
Але з далеку ))
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27.06.2023 17:22 Відповісти
Напоминает дедовскую шутку:
- "Отпустите меня я его порву в клочья."
Отпустили
- "Держите меня, а то я порву его в клочья".
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27.06.2023 17:06 Відповісти
Вони мали поважну причину.
На ростовському блок-посту стояло 20 вагнерів. І це ж кожного овцейоба з ахмад95 (за кодом провінції) покласти, роззброїти, опустити. А їх тисячі. То час.
Тож не дивно, що тіктокери добу 7 км їхали
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27.06.2023 19:03 Відповісти
Наступний бунт влаштовує роССгвардія?
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27.06.2023 17:02 Відповісти
А авіаносців нє не буде?
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27.06.2023 17:02 Відповісти
Нє. Буде один авіаносний крейсер
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27.06.2023 17:06 Відповісти
Адмирал Золотов?
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27.06.2023 17:11 Відповісти
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27.06.2023 17:53 Відповісти
Этот авианосный крейсер после пожара, на бессрочном ремонте.
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27.06.2023 17:41 Відповісти
для кацгвардії згодиться
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27.06.2023 17:52 Відповісти
Обосрався.
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27.06.2023 17:07 Відповісти
т-55?
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27.06.2023 17:08 Відповісти
Вертольотами озброюйте. Краще всього вийшло з вертольотами...
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27.06.2023 17:09 Відповісти
Им бы еще и тактические ракеты с ядерным оружием.
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27.06.2023 17:10 Відповісти
Чтоб геройски застрелиться...
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27.06.2023 18:24 Відповісти
шо, бойових пі*арасів вже не вистачає?
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27.06.2023 17:11 Відповісти
Блін, ну подивіться на це **....ло, чучело. Де вони таких набирають, з палати де Наполеон?
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27.06.2023 17:15 Відповісти
Тю... "Наші" такі ж самі і "всє учілісь понємногу чему нібудь і как нібудь"...
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27.06.2023 17:52 Відповісти
Тепер кацапів будуть давити танками прямо на красній площі.
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27.06.2023 17:17 Відповісти
И что характерно - будут давить танками, сделанными за их же деньги.....
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27.06.2023 17:27 Відповісти
То скрЄпно!
Головне, щоб вони, бидло, у процесі танкам траки не поцарапали. Бо тож "сцарьових людей імущество"
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27.06.2023 18:57 Відповісти
На красной площади ничего не произошло. Римейк китайского шедевра.
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27.06.2023 20:52 Відповісти
стугні пох.. яка потвора сидить в танку
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27.06.2023 17:25 Відповісти
Я когда то говорил, что придет время и ***** предаст самый верный ему человек. И им оказался его же повар Пригожин. ***** думает что вооружив россгвардию она его защитит? Как бы ета росгвардия по приказу такого же *верного человека* сама ***** за хвост из бункера не вытащила. В отличие от вагнеров, росгвардии не нужно долго добираться до москвы
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27.06.2023 17:30 Відповісти
Тут расчет на то что Золотов слишком тупой для подобного.
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27.06.2023 20:50 Відповісти
ну фсё! уже завтра ми почуємо над могучєй кучкой параші мощний крик якутського скульптора "золотарь золотов, где матерьял? у меня матерьяльний голод!"
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27.06.2023 17:30 Відповісти
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27.06.2023 17:37 Відповісти
А ментовские полосы по бортам и мигалки на башнях будут?
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27.06.2023 17:46 Відповісти
А краще спортивними мотоциклами, щоб добре могли драпати, бо скоре зайдуть декілька бригад ЗСУ.
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27.06.2023 17:50 Відповісти
Правильно, віддайте йому всі танки з фронта, і авіацію теж не забудьте... а то Вагнер нападе
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27.06.2023 17:55 Відповісти
на танках зручніше зйо%;%вати через кущі і посадки
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27.06.2023 17:59 Відповісти
" имеет вид лихой и придурковатый"
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27.06.2023 18:01 Відповісти
Ха! Эти ТРУСЫ могут избивать только безоружных женщин и бить старушек в живот со всей дури. Да и далеко не каждый росградеец пролезет в люк танка (как Рогозин)!
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27.06.2023 18:33 Відповісти
"Драповые" штаны с памперсами им лучше пошейте для униформы и сапоги "скороходы"!
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27.06.2023 18:38 Відповісти
...на босу ногу....хотя б онучі вонючі видали чі шо
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27.06.2023 19:08 Відповісти
Ось і знайшовся новий власник для 30 лаосських Т34
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27.06.2023 18:52 Відповісти
Не поспішайте за танки т-34, кацапам щн прийдкться їх тягнути на фронт. То кацапи заспокоюють своїх довбнів, що ніби дадуть твнки, щоб не горювали і не розчаровувалися могутгістю пуйла. Дадуть тільки 2 танки і ті, що без моторів.
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27.06.2023 19:10 Відповісти
Да нет. Росгвардия как раз с момента создания была обеспечена всем и экипирована лучшим. Это один из столбов на которой держалась власть *****.
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27.06.2023 20:44 Відповісти
Tanki dlja 'russghvardjii'? - ot kuda. u russnji uzhe dlja armii tanki konchajutsja! Ah da, 'armati'...
Russghvardjija budjet na 'anal-o-gov n(o) jet' 'armatah'! Ura!
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27.06.2023 19:08 Відповісти
Так він для кого це сказав? - для нас, чи для своїх кацапиків?
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27.06.2023 19:13 Відповісти
Ага! И к каждому танку еще нужно будет каток, асфальтоукладчик и брига таджиков!
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27.06.2023 19:34 Відповісти
Ой ***, к кацапов тоже на дорогах бабло пилят. Клондайк же.
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27.06.2023 20:49 Відповісти
Теперь Китай точно попросится в НАТО.
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27.06.2023 20:13 Відповісти
Браво, *********** идея. Вот только танки надо где-то брать и скорее всего возьмут с фронта.
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27.06.2023 20:42 Відповісти
А кстати, кадыровцы если что, тоже относятся именно к росгвардии.
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27.06.2023 20:48 Відповісти
 
 