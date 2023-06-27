Дрон-камікадзе 74-го розвідувального батальйону знищив ворожу станцію РЕБ. ВIДЕО
Українські розвідники 74-го окремого розвідувального батальйону знищили російську станцію радіоелектронної боротьби. Бійці вразили ворожу ціль за допомогою дрона-камікадзе.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент знищення ворожої станції опублікували у соцмережі Оперативний ЗСУ.
Станція РЕБ - це мобільна система захисту від безпілотних літальних апаратів. Апаратура призначена для виявлення дронів, передачі сигналу тривоги на пульт керування та сигналізації, блокування каналів керування та навігації безпілотних літальних апаратів.
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В реальності ніякий реб не може закрити весь спектр всіх можливих видів зв'язку. Тай крім того такий реб буде світитись як прожектор, а тому елементарно знищується антиреб ракетами чи в скорому часі антиреб дронами. Вже не кажучи за астрономічну ціну таких комплексів реб.
Так ось НІЯКИЙ РЕБ ФІЗИЧНО НЕ ЗДАТЕН ЗАКРИТИ всі можливі варіанти зв'язку що використовуються (дронами). А якщо все ж пробувати робити такий комплекс, то коштуватиме він як літак та всеодно легко знищуватиметься не сильно дорогою антиреб зброєю!
"зібрати з китайських деталей, гівна і палок" - в наш час глобального ринку з цього можна зібрати будь-що.
А тепер до суті. В гонитві списів та щитів останні завжди будуть відставати та програвати. Це звичайно не значить що щити не треба розвивати і можна ними нехтувати, но потрібно усвідомлювати що не так вважливий щит як спис, і що в ніякому випадку не можна міфологізувати щит. Це я до того що в свідомості більшості криється хибне уявлення що РЕБ може дати ефективний захист. В реальності це не так. Він лиш дає ілюзію захисту так як на будь-який реб знайдеться свій спис, і будь-який реб буде законтрений та знищений.
Ідеальний щит це спис. Про який це я спис говорю в області протидії дронам? Відповідь проста - програмовані снаряди, автономні турелі і т.п.. Це є той спис що найкращий щит який буде завжди ефективний. Для більшого розуміння дам вам ще одну аналогію - системи пзрк Британії. В усіх захоплення цілі по теплі, захист тепловими пастками і т.п., а британцям на це все, на цей захист просто класти великий та товстий, бо у них захоплення цілей лазерною сіткою та максимальна швидкість для ракет...
"Ви фантастики перечитали" - ні просто ви відстали. Морально, розумово і так далі. Просніться *****. Все що я написав це не фантастика це сувора реальність та рівень озброєння деяких армій світу. Те хто це не бачать відсталі. Не ображайтесь.
Зрозумійте комплекси що стріляють програмованими снарядами це стара технологія. Зараз починається епоха постачання у війська передових країн планети комплексів C-ram в модифікації лазерів що стріляють за допомогою лазерів. А комплекси з програмованими снарядами це норма. Для прикладу на озброєнні Туреччини більше 1000 машин із турелями що стріляють програмованими снарядами і якби війна йшла з їх армією, то ніякої крутої б слави фпв, скиди, мавіки і т.п. б не отримали.
Знайдіть сторінку Сергій Флеш у фб і почитайте що людина пише. Може тоді трохи візуалізація перейде в реальність. Не розумію жаги людей щось доводити на основі якихось власних теорій і візуалізацій, які абсолютно далекі від реальності.
"Згадайте скільки російських РЕБів на колесах було спалено" - а я вам про що писав? Що я вам пояснював? Будь-який реб легко знищується. Малий реб не виключення. Ну впаде від нього пару дронів які є розхідним матеріалом як снаряди. І що з того? Він всеодно буде легко знищений якимось іншим дроном, і не факт що навіть дорожчим.
"Сергій Флеш" - я на нього давно підписаний і час від часу читаю. І те що він пише не сильно відрізняється від того що я вам пояснюю...
"Не розумію жаги людей щось доводити" - ви багато чого не розуміє. В мене склалось враження що для вас розуміти дуже сильно ускладнено. Так ось ви очевидно не розумієте що я вам пояснюю. Можливо просто не хочете розуміти. А я вам пояснюю що реб переоцінений, що реб міфологізований, що реб не є виходом із нашої ситуації. Що для нас краще робити системи які збиватимуть дрони кінетичною енергією, а не глушитимуть їх зв'язок, бо типів зв'язку може бути дохера (там Маск обіцяє старлінк для телефонів), він зв'язок може бути взагалі нахер не потрібним дрону. Зрозумійте модулі захоплення цілей, автономні турелі, програмовані снаряди і т.п. залишаться актуальними не зважаючи на еволюцію дронів, зв'язку, штучного інтелекту і т.п.. Розвивати РЕР звичайно треба. Воно навіть в якісь степені пересікається із захопленням цілей. І навіть РЕБ можна розвивати, але треба розуміти доцільність.
Ситуація: Ви обмажетесь дешевим ребом з китайських компонентів, пройде місяць і на фронт поїдуть фпв дрони яких він не зможе законтрити, ви почнете модернізацію і ще не встигнете її завершити, а там вже ще новіші дрони яким пох на вашу модернізацію, вже навіть не говорячи за те що дронам за якісь пару років може тупо стати пофіг на зв'язок через його не потрібність та повну автономність. І що тоді? Тому модулі захоплення цілей та турелі з програмованими снарядами краще. Ось що треба першочергово розвивати і в якому напрямку працювати.
Дешеві дрони, весільні дрони... ти як той рєзніков. Тільки чомусь якраз дешеві дрони найбльше шкоди дорогущій техніці і наносять. Так само як і живій силі. Що мавіки що FPVшки.
Як ти цікаво від фантастики і протирічча моїх слів перейшов до їх підтвердження але при цьому продовжив тут срати.
Все, можеш бути вільний, опудало діванне.
Дивись сюди: Я від самого початку писав "ніякий реб не може закрити весь спектр всіх можливих видів зв'язку." і на це у відповідь ти мені виставив пред'яву про "дурниці", та повторив мій тезис своїми словами "цей дрон виходить за діапазон і специфіку роботи цього РЕБа", "Діапазони постійно вдосконалюються і розширюються". І так далі просто підтвердження моїх тезисів, но при тому ніяких висновків з них ти не робиш, бо віриш в міф та туповатий щоб самому думати. Ну не тормоз ж ти? Питання риторичне.
А чого варте твоє "не бачу сенсу продовжувати дискусію" і після всеодно пишеш коментар і далі доказуєш свою упоротість.
Так ось це ж ти підтверджуєш мої слова, а не навпаки. Сам на всі мої тези про списи і т.п. пишеш що "дешеві дрони найбльше шкоди дорогущій техніці і наносять" но при тому далі упорото хочеш обмазатись ребом не розуміючи що воно не поможе. Повторю "В гонитві списів та щитів завжди будуть щити відставати та програвати". Дешеві дрони це і є списи. І списи як завжди обігнали щити. Розумієш? Який би реб ти не ставив, но він не поможе, його законтрять новим дешевим дроном і вийде що весь потрачений ресурс лиш чуть-чуть уповільнив програш. Натомість я пропагую та пропоную проскочити фазу з ребом, і зразу переходити до буму "модулів автономного захоплення цілей та турель з програмованими снарядами" який почнеться без варіантів як тільки всі граблі з ребом буде зібрано (ціною втрат техніки і мяса) та стане зрозуміло що не зважаючи на весь реб дрони всеодно були успішними та майже завжди ігнорували реб (навіть якщо не з першої спроби) та за пару років еволюціонували настільки що мова про реб вже стала не актуальною.
Автоматичні турелі це як в якихось міфічних бойовиках. Сплю і бачу як автоматичні турелі за мільйони кілобаксів стоять біля кожного окопу. Або покривають хочаб такий же радіус кілометрів як покривають петріоти, щоб їх не ставити під кожним кущом на фронті. Я таких упоротих фантазьорів ще не бачив ніде. Іди проспись, або похмелись. Тошнить вже.
"за мільйони кілобаксів" - 🤡 В цей же час РЕР і РЕБ в тебе з китайських комплектуючих... Ну зовсім знову не суперечиш сам собі.
"Сплю і бачу","стоять біля кожного окопу" - ні не бачиш. В тебе з візуалізацією все погано. Ми це вже встановили. І так така насиченість турельок років за 10 стане нормою, а може і швидше якщо пропустити фазу реб. Кожна колона. Кожен укріпрайон. Буде як зараз є з дронами і що 🐵-м ще років 10 назад здавалось фантазьорством.
"в якихось міфічних бойовиках" - буду знати що армія Туреччини є з міфічних бойовиків. 🤣 Як Ізраїля, Південної Кореї, США і т.п..
"Тошнить вже." - терпи. Знаю що я вмію робити неприємно вказуючи на помилки та тупість, але тебе ніхто не заставляв бути таким упоротим. Ти сам сказав що не бачиш змісту на продовження дискусії но упоротість не дає тобі її завершити. Краще б вже визнав...
Просто тобі не треба бути таким упоротим і токсичним. Та треба тобі нарешті навчитись в діалог з логічними ланцюгами, навчитись вести диспут, аналізувати що пише співбесідник, використовувати контрагументи та пробувати спростовувати логікою, а не просто кидатись гівном та повторювати міфи що десь почув. І тоді б в тебе не було ніяких проблем в цьому діалозі. І зійшлися б ми в цьому діалозі в найгіршому варіанті що кожен буде і далі займатись своїм та пропагувати своє бачення.
"Після набитої риляки ходив мовчки" - я ж кажу ти 🐵.
"Бо нормальні натяки заткнути свою пельку так і не зрозумів" - а навіщо мені затикатись коли я правий?) Що ти мені зробиш, розплачешся, бомбанеш своїм пуканом по кріслу? Мені немає змісту мовчати бо словами і логічними ланцюгами ти доказати що я не правий не можеш.
Вказав я на твою "не послідовність", а ти береш і повторюєш як 🐵 за мною та звинувачуєш у не послідовності мене... Навіщо мені зупинятись?
"Не послідовна. Макака. Токсичне." та інше - взагалі нічого свого, все змавпував.
"Зупинися. Досить." "не зупиняйся. Продовжуй." - хто б говорив про непослідовність... 🥱
Come play my game, I'll test ya
Psychosomatic, addict, insane"' 😀
А віддавали легко сотнями км за день.
Оце дурню впороли.. чи то навмисне, чи то через брак досвіду, але дуже важко повернути загарбане назад.
Ще РЕР куди не йшло, і річ є потрібною, но РЕБ це дорога іграшка в порівнянні з якою комп'ютеризовані артилерійські комплекси з програмованими снарядами (SARP з АTOM, а ще краще C-Ram) будуть в мільйон раз ефективніші за будь-який реб.
C-Ram 3,8 млн. доларів
Красуха це десь 10 млн доларів. Леер від половини вартості cram далі аж до повної, на жаль точних даних немає.
Але я ж пишу більше про ефективність захисту, а не просто дешевизну. Хотілося б звичайно прикрити кожен окоп та колону німецьким чи американським C-Ram. Але є ще дешевші та доступніші рішення. Такі собі міні C-Ram комплекси типу як турецький Sarp, які ми б могли самі виготовляти.
https://interestingengineering.com/innovation/c-ram-an-advanced-automated-point-defense-gatling-gun C-RAM: An Advanced Automated Point-Defense Gatling Gun | IE (interestingengineering.com)
Турецький SARP -- то взагалі про інше. Нагадує XM25, від якого відмовились. Не можемо ми його виготовляти. Хіба що станину, а все інше збирати.
Я не бачу, як можна порівнювати з РЕБ. Це дуже різні речі, хоч функціі десь і перекриваються. Навіть якщо, не знаю як, підрахувати ту саму ефективність, кожну міну чи мавік з С-RAMу збивати -- швидко закінчаться і набої і гроші.
Не буду писати накшталт: ми могли б і самі антидронові рушниці паяти.
Дякую за інформацію.
"SARP -- то взагалі про інше" - якраз що ні. Це антидронова система. Яка має як модуль автономного захоплення цілей, так і програмовані снаряди щоб цілі ефективно знищувати. Просто вона на багато *********. Років так на 30. І вона з меншою дальність роботи, з меншим параметром кількості цілей яким можна одночасно протидіяти, з меншим параметром швидкостей цілей і так далі. Це такий дуже бюджетний варіант. Який як раз хватає щоб протидіяти дронам.
А наведений вами комплекс може не тільки дрони знищувати, а і авіацію, ракети, міни (десятки одночасно запущених мін) та навіть перехоплювати залпи рсзв. Тому так для проти дії дронам він за круто.
"Це дуже різні речі, хоч функціі десь і перекриваються" - різні як щит і спис?) У них майже повне перекриття функціоналу в плані захисту від дронів. А іншого від них нам не треба. Звичайно хтось ще може сказати що за те ребом ще можна глушити звязок піхоти, але навіщо це робити коли піхоту за укриттями можна просто вбити програмованими снарядами які вибухатимуть в повітрі.
"швидко закінчаться і набої і гроші" - чого б це?) Ви не дивіться на ті цінники що там вказані з стелі. Виготовлення таких снарядів не є складним чи дорогим. Турецькі снаряди не є дорогими. І такими залпами як в Центуріона їх комплекс не стріляє. Та навіть німецький комплекс що лиш трохи новіший за центуріона вже не стріляє залпами.
ну тоді оператор дрону - перевченний ботанік або колгоспник..
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як кажуть - техніка в руках дикуна - то купа мкталолому..
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Йому дрона не шкода - діти та волонтери куплять іще парочку
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**** переживати ?
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