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Дрон-камікадзе 74-го розвідувального батальйону знищив ворожу станцію РЕБ. ВIДЕО

Українські розвідники 74-го окремого розвідувального батальйону знищили російську станцію радіоелектронної боротьби. Бійці вразили ворожу ціль за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент знищення ворожої станції опублікували у соцмережі Оперативний ЗСУ. 

Станція РЕБ - це мобільна система захисту від безпілотних літальних апаратів. Апаратура призначена для виявлення дронів, передачі сигналу тривоги на пульт керування та сигналізації, блокування каналів керування та навігації безпілотних літальних апаратів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Аеророзвідка Полтавської окремої бригади ТрО знищує окупантів на Сході України. ВIДЕО

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знищення (7460) дрони (4830)


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Топ коментарі
+8
"Апаратура призначена для виявлення дронів, передачі сигналу тривоги на пульт керування та сигналізації, блокування каналів керування та навігації безпілотних літальних апаратів. Джерело: " Призначення свого не виконала - була знищена дроном від якого захищала
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27.06.2023 17:12
+5
Это была лучшая тактика на тот момент, чтобы собрать свои силы в кулак и одновременно растянуть силы кацапов. И тогда мы их хорошо нахерачили пока они как поцы в колонах ходили. Тем более из оружия на начало войны только ржавые автоматы были. Запад что-то существенное начал давать только когда понял, что "Киев за три дня" пустой кацапский трёп. У нас были бы адские потери, пытаясь мы любой ценой голыми руками защищать каждый нас. пункт
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27.06.2023 18:00
+4
Наразі точиться війна за кожний сантиметр землі.
А віддавали легко сотнями км за день.
Оце дурню впороли.. чи то навмисне, чи то через брак досвіду, але дуже важко повернути загарбане назад.
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27.06.2023 17:37
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"Апаратура призначена для виявлення дронів, передачі сигналу тривоги на пульт керування та сигналізації, блокування каналів керування та навігації безпілотних літальних апаратів. Джерело: " Призначення свого не виконала - була знищена дроном від якого захищала
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27.06.2023 17:12 Відповісти
Бо реб це 99% міф.

В реальності ніякий реб не може закрити весь спектр всіх можливих видів зв'язку. Тай крім того такий реб буде світитись як прожектор, а тому елементарно знищується антиреб ракетами чи в скорому часі антиреб дронами. Вже не кажучи за астрономічну ціну таких комплексів реб.
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27.06.2023 19:22 Відповісти
Дурниці пишете. Все працює і коштує відносно не дорого. Просто дронобудування теж не стоїть на місці і цей дрон виходить за діапазон і специфіку роботи цього РЕБа.
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27.06.2023 20:31 Відповісти
"Дурниці" це той хто не розуміє елементарних речей та повторює русняві міфи про крутість реб. Вони з тим міфом носяться вже 100 років. Ще перед другою світовою вони цим даунським міфом закривали питання відсутності радіозв'язку в солдат та на бронетехніці пояснюючи що це не виробництво совка очолене біомусором та фізично не здатне забезпечити всіх раціями, а це рації не треба бо є РЕБ і вони працювати не будуть. (Так так реб був ще 100 років назад. Не дивуйтесь бо знаю що більшість цей факт вганяє в шок)

Так ось НІЯКИЙ РЕБ ФІЗИЧНО НЕ ЗДАТЕН ЗАКРИТИ всі можливі варіанти зв'язку що використовуються (дронами). А якщо все ж пробувати робити такий комплекс, то коштуватиме він як літак та всеодно легко знищуватиметься не сильно дорогою антиреб зброєю!
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28.06.2023 09:26 Відповісти
Це ви мені розказуєте?))) Я вже другий місяць вивчаю РЕБ, РЕР і все інше. Знаю людей, які безпосередньо займаються РЕБом, як направленим так і круговим, окопним і будь яким. Девайси, які покривають більшість діапазонів і створюють кругову оборону в радіусі 50 метрів можна зібрати з китайських деталей, гівна і палок. Ціна там до тисячі баксів. Так само як і РЕР сканери широких діапазонів не такі вже й дорогі. Звичайно є і дорога техніка. Але альтернативи є. Діапазони постійно вдосконалюються і розширюються. Тому ще раз, не кажіть того чого не знаєте.
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28.06.2023 14:17 Відповісти
"вже другий місяць вивчаю" - радий за вас та ваш експертний рівень.

"зібрати з китайських деталей, гівна і палок" - в наш час глобального ринку з цього можна зібрати будь-що.

А тепер до суті. В гонитві списів та щитів останні завжди будуть відставати та програвати. Це звичайно не значить що щити не треба розвивати і можна ними нехтувати, но потрібно усвідомлювати що не так вважливий щит як спис, і що в ніякому випадку не можна міфологізувати щит. Це я до того що в свідомості більшості криється хибне уявлення що РЕБ може дати ефективний захист. В реальності це не так. Він лиш дає ілюзію захисту так як на будь-який реб знайдеться свій спис, і будь-який реб буде законтрений та знищений.

Ідеальний щит це спис. Про який це я спис говорю в області протидії дронам? Відповідь проста - програмовані снаряди, автономні турелі і т.п.. Це є той спис що найкращий щит який буде завжди ефективний. Для більшого розуміння дам вам ще одну аналогію - системи пзрк Британії. В усіх захоплення цілі по теплі, захист тепловими пастками і т.п., а британцям на це все, на цей захист просто класти великий та товстий, бо у них захоплення цілей лазерною сіткою та максимальна швидкість для ракет...
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28.06.2023 20:20 Відповісти
Я вже давно зрозумів одне - чим більше людина не в темі, тим більше вона з себе корчить експерта і щось комусь доводить. Кацапи забиті окопним ребом. Ми втрачаємо тисячі дронів. Але ж ви краще з дивана знаєте що і як.
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28.06.2023 23:18 Відповісти
Програмовані снаряди по дронах??? Автоматичні турелі? На важкій техніці по якій fpv дронами гатять? Ви фантастики перечитали? Я такого тупізму з такою серйозною впевненістю ще ніде не бачив.
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28.06.2023 23:29 Відповісти
"На важкій техніці по якій fpv" - мда але у вас проблеми із візуалізацією... Ви прикриття колон від авіації теж уявляєте для себе шляхом розміщення на кожній машині комплексу ППО? Мда. Невже для вас так важко подумати і візуалізувати тактику з якої стане ясно що для прикриття колони, окопу, штурму достатньо однієї машини яка до того ж може працювати не тільки по небу прикриваючи як військове ппо ближнього радіусу, але і по окопах знищуючи цілі в них чи за укриттями?

"Ви фантастики перечитали" - ні просто ви відстали. Морально, розумово і так далі. Просніться *****. Все що я написав це не фантастика це сувора реальність та рівень озброєння деяких армій світу. Те хто це не бачать відсталі. Не ображайтесь.

Зрозумійте комплекси що стріляють програмованими снарядами це стара технологія. Зараз починається епоха постачання у війська передових країн планети комплексів C-ram в модифікації лазерів що стріляють за допомогою лазерів. А комплекси з програмованими снарядами це норма. Для прикладу на озброєнні Туреччини більше 1000 машин із турелями що стріляють програмованими снарядами і якби війна йшла з їх армією, то ніякої крутої б слави фпв, скиди, мавіки і т.п. б не отримали.
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29.06.2023 19:47 Відповісти
Я не уявляю))) Я пишу про те, що вже прямо зараз використовується. Тому перш ніж писати свої фантастичні романи на пів сторінки, ви хочь трошки поцікаітесь про реалії сьогоднішнього фронту. Не бачу сенсу продовжувати з вами дискусію.
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29.06.2023 21:01 Відповісти
Не бачите сенсу і далі пишите. Ви якісь не послідовні, або не дуже розумієте...
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29.06.2023 21:34 Відповісти
Візуалізацією тут займаєтесь тільки ви. Поцікавтесь про окопний РЕБ в нинішніх реаліях. Поцікавтесь про купольний реб, який встановлюється прямо на техніці і дрони на підступах падають. РЕБ, як окремий комплекс у вигляді великої машини вже втрачає свою актуальність. Згадайте скільки російських РЕБів на колесах було спалено і затрофеєно на початку війни.
Знайдіть сторінку Сергій Флеш у фб і почитайте що людина пише. Може тоді трохи візуалізація перейде в реальність. Не розумію жаги людей щось доводити на основі якихось власних теорій і візуалізацій, які абсолютно далекі від реальності.
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29.06.2023 21:12 Відповісти
"дрони на підступах падають" - і ланцети?) Падає дешеве цивільне гівно при тому навіть не все і доказ цьому ця новина. І далі для реб все буде ще гірше. Інерціальна система наведення, нестандартний тип зв'язку, автономне захоплення цілі, банально міна по реб і все ваш захист не тільки втрачається, но також стає причиною жертв у вигляді тих хто через міру в нього повірив. Тобто надіятись на реб це безглуздо.

"Згадайте скільки російських РЕБів на колесах було спалено" - а я вам про що писав? Що я вам пояснював? Будь-який реб легко знищується. Малий реб не виключення. Ну впаде від нього пару дронів які є розхідним матеріалом як снаряди. І що з того? Він всеодно буде легко знищений якимось іншим дроном, і не факт що навіть дорожчим.

"Сергій Флеш" - я на нього давно підписаний і час від часу читаю. І те що він пише не сильно відрізняється від того що я вам пояснюю...

"Не розумію жаги людей щось доводити" - ви багато чого не розуміє. В мене склалось враження що для вас розуміти дуже сильно ускладнено. Так ось ви очевидно не розумієте що я вам пояснюю. Можливо просто не хочете розуміти. А я вам пояснюю що реб переоцінений, що реб міфологізований, що реб не є виходом із нашої ситуації. Що для нас краще робити системи які збиватимуть дрони кінетичною енергією, а не глушитимуть їх зв'язок, бо типів зв'язку може бути дохера (там Маск обіцяє старлінк для телефонів), він зв'язок може бути взагалі нахер не потрібним дрону. Зрозумійте модулі захоплення цілей, автономні турелі, програмовані снаряди і т.п. залишаться актуальними не зважаючи на еволюцію дронів, зв'язку, штучного інтелекту і т.п.. Розвивати РЕР звичайно треба. Воно навіть в якісь степені пересікається із захопленням цілей. І навіть РЕБ можна розвивати, але треба розуміти доцільність.

Ситуація: Ви обмажетесь дешевим ребом з китайських компонентів, пройде місяць і на фронт поїдуть фпв дрони яких він не зможе законтрити, ви почнете модернізацію і ще не встигнете її завершити, а там вже ще новіші дрони яким пох на вашу модернізацію, вже навіть не говорячи за те що дронам за якісь пару років може тупо стати пофіг на зв'язок через його не потрібність та повну автономність. І що тоді? Тому модулі захоплення цілей та турелі з програмованими снарядами краще. Ось що треба першочергово розвивати і в якому напрямку працювати.
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29.06.2023 21:59 Відповісти
Цікава ти людина) По ходу діалогу набираєшся по троху знань але упорото продовжуєш ви*обуватись.

Дешеві дрони, весільні дрони... ти як той рєзніков. Тільки чомусь якраз дешеві дрони найбльше шкоди дорогущій техніці і наносять. Так само як і живій силі. Що мавіки що FPVшки.

Як ти цікаво від фантастики і протирічча моїх слів перейшов до їх підтвердження але при цьому продовжив тут срати.

Все, можеш бути вільний, опудало діванне.
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29.06.2023 22:38 Відповісти
Так це ж ти мої слова підтверджував, а не навпаки 🤣.

Дивись сюди: Я від самого початку писав "ніякий реб не може закрити весь спектр всіх можливих видів зв'язку." і на це у відповідь ти мені виставив пред'яву про "дурниці", та повторив мій тезис своїми словами "цей дрон виходить за діапазон і специфіку роботи цього РЕБа", "Діапазони постійно вдосконалюються і розширюються". І так далі просто підтвердження моїх тезисів, но при тому ніяких висновків з них ти не робиш, бо віриш в міф та туповатий щоб самому думати. Ну не тормоз ж ти? Питання риторичне.

А чого варте твоє "не бачу сенсу продовжувати дискусію" і після всеодно пишеш коментар і далі доказуєш свою упоротість.

Так ось це ж ти підтверджуєш мої слова, а не навпаки. Сам на всі мої тези про списи і т.п. пишеш що "дешеві дрони найбльше шкоди дорогущій техніці і наносять" но при тому далі упорото хочеш обмазатись ребом не розуміючи що воно не поможе. Повторю "В гонитві списів та щитів завжди будуть щити відставати та програвати". Дешеві дрони це і є списи. І списи як завжди обігнали щити. Розумієш? Який би реб ти не ставив, но він не поможе, його законтрять новим дешевим дроном і вийде що весь потрачений ресурс лиш чуть-чуть уповільнив програш. Натомість я пропагую та пропоную проскочити фазу з ребом, і зразу переходити до буму "модулів автономного захоплення цілей та турель з програмованими снарядами" який почнеться без варіантів як тільки всі граблі з ребом буде зібрано (ціною втрат техніки і мяса) та стане зрозуміло що не зважаючи на весь реб дрони всеодно були успішними та майже завжди ігнорували реб (навіть якщо не з першої спроби) та за пару років еволюціонували настільки що мова про реб вже стала не актуальною.
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29.06.2023 23:29 Відповісти
Як цікаво ти "снарядом", тобто зброєю арти, зібрався збивати ті дрони я просто ору взагалі))))
Автоматичні турелі це як в якихось міфічних бойовиках. Сплю і бачу як автоматичні турелі за мільйони кілобаксів стоять біля кожного окопу. Або покривають хочаб такий же радіус кілометрів як покривають петріоти, щоб їх не ставити під кожним кущом на фронті. Я таких упоротих фантазьорів ще не бачив ніде. Іди проспись, або похмелись. Тошнить вже.
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29.06.2023 22:43 Відповісти
"я просто ору взагалі" - бо 🐵. Вони теж ********** ор коли бачать щось що їх шокує. Вибач але ти сам себе до них прирівняв.

"за мільйони кілобаксів" - 🤡 В цей же час РЕР і РЕБ в тебе з китайських комплектуючих... Ну зовсім знову не суперечиш сам собі.

"Сплю і бачу","стоять біля кожного окопу" - ні не бачиш. В тебе з візуалізацією все погано. Ми це вже встановили. І так така насиченість турельок років за 10 стане нормою, а може і швидше якщо пропустити фазу реб. Кожна колона. Кожен укріпрайон. Буде як зараз є з дронами і що 🐵-м ще років 10 назад здавалось фантазьорством.

"в якихось міфічних бойовиках" - буду знати що армія Туреччини є з міфічних бойовиків. 🤣 Як Ізраїля, Південної Кореї, США і т.п..

"Тошнить вже." - терпи. Знаю що я вмію робити неприємно вказуючи на помилки та тупість, але тебе ніхто не заставляв бути таким упоротим. Ти сам сказав що не бачиш змісту на продовження дискусії но упоротість не дає тобі її завершити. Краще б вже визнав...
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29.06.2023 23:45 Відповісти
Слухай, якщо ти такий мегаексперт, то по%здуєш на фронт і покажеш всім як треба? Наставиш турелей, приженеш космічні шатли, зірку смерті і переможеш всіх кпцапів? Бо без твоїх турелей хлопці вмирають кожен день. Чи може все таки завалиш своєе киздливе гузно під носом нарешті і будеш мовчки давити диван?
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30.06.2023 00:25 Відповісти
Так може це ти просто завалешся нахер як цього сам хотів?) Зауваж це ти почав писати до мене.
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30.06.2023 00:28 Відповісти
Відписуючи людині ніколи не знаєш, чи це нормальна, критично мисляча людина, що опирається на факти, чи тупий ідіот якого прорве на безаргументований понос візуалізацій і фантазій, які йому ввижаються реальністю. Тому реально, краще мовчи. Експерд всратий.
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30.06.2023 00:36 Відповісти
Фу яка ж всетаки ти 🐵. Без кидання гівна не можеш.
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30.06.2023 00:39 Відповісти
Бо ти вже як те гівно. Чим більше палицею тикаєш тим більше смердить.
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30.06.2023 00:27 Відповісти
Який в тебе специфічний досвід... Прям як 🐵. Але не обіжайся.

Просто тобі не треба бути таким упоротим і токсичним. Та треба тобі нарешті навчитись в діалог з логічними ланцюгами, навчитись вести диспут, аналізувати що пише співбесідник, використовувати контрагументи та пробувати спростовувати логікою, а не просто кидатись гівном та повторювати міфи що десь почув. І тоді б в тебе не було ніяких проблем в цьому діалозі. І зійшлися б ми в цьому діалозі в найгіршому варіанті що кожен буде і далі займатись своїм та пропагувати своє бачення.
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30.06.2023 00:37 Відповісти
Які можуть бути аргументи якщо ти абсолютно не послідовна макака що змінила свою ж думку вже десять разів за діалог? Бачив упоротих, але щоб на скільки, то ти побив усі рекорди))) Був у нас такий на роботі. Після набитої риляки ходив мовчки. Бо нормальні натяки заткнути свою пельку так і не зрозумів. Герой і експерт найвищого рівня, все знав як краще, як війну виграти. Прямо як ти) А потім прийшов військомат до нього додому і він моментально захворів. Три тижні бігав по лікарнях, а ще через тиждень вже виявився в Германії. Не знаю, може ти це він))) Не з європи там часом турелі язиком ставиш?))) Охі опудало)) Все, я більше на твоє лайно час не витрачатиму. Кури бамбук, макака)
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30.06.2023 00:46 Відповісти
"ти абсолютно не послідовна макака" - но в чому саме проявляється ця моя не послідовність ти звичайно не навів.

"Після набитої риляки ходив мовчки" - я ж кажу ти 🐵.

"Бо нормальні натяки заткнути свою пельку так і не зрозумів" - а навіщо мені затикатись коли я правий?) Що ти мені зробиш, розплачешся, бомбанеш своїм пуканом по кріслу? Мені немає змісту мовчати бо словами і логічними ланцюгами ти доказати що я не правий не можеш.
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30.06.2023 00:55 Відповісти
Такі ідіоти заіжди праві в своєму ілюзорному світі))) Зупинися. Досить.
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30.06.2023 00:59 Відповісти
Але в чому моя не правота ти звичайно сказати не можеш. Но ідіот з нас двох я.

Вказав я на твою "не послідовність", а ти береш і повторюєш як 🐵 за мною та звинувачуєш у не послідовності мене... Навіщо мені зупинятись?
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30.06.2023 01:07 Відповісти
Вірно, не зупиняйся. Продовжуй. Не тримай в собі, бо воно токсичне і отруюює організм 😄
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30.06.2023 01:11 Відповісти
З цього всього я бачу що твій рівень це не думати, не творити, а мавпувати. Жаль.

"Не послідовна. Макака. Токсичне." та інше - взагалі нічого свого, все змавпував.

"Зупинися. Досить." "не зупиняйся. Продовжуй." - хто б говорив про непослідовність... 🥱
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30.06.2023 01:18 Відповісти
Брис зе прещща, кам плей ма гейм ал тесча!
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27.06.2023 17:19 Відповісти
Debil ?
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27.06.2023 21:13 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=rmHDhAohJlQ
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27.06.2023 21:22 Відповісти
""Breathe the pressure

Come play my game, I'll test ya

Psychosomatic, addict, insane"' 😀
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28.06.2023 01:18 Відповісти
Наразі точиться війна за кожний сантиметр землі.
А віддавали легко сотнями км за день.
Оце дурню впороли.. чи то навмисне, чи то через брак досвіду, але дуже важко повернути загарбане назад.
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27.06.2023 17:37 Відповісти
Это была лучшая тактика на тот момент, чтобы собрать свои силы в кулак и одновременно растянуть силы кацапов. И тогда мы их хорошо нахерачили пока они как поцы в колонах ходили. Тем более из оружия на начало войны только ржавые автоматы были. Запад что-то существенное начал давать только когда понял, что "Киев за три дня" пустой кацапский трёп. У нас были бы адские потери, пытаясь мы любой ценой голыми руками защищать каждый нас. пункт
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27.06.2023 18:00 Відповісти
Свідок Марафону? Подоляковий бот? Таку бздуру тільки вони можуть нести
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27.06.2023 18:24 Відповісти
Это элементарная логика, васян
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27.06.2023 22:13 Відповісти
Звичайно ж через брак досвіду.І оце також https://gordonua.com/ukr/news/war/kerivnitstvo-antonov-ne-puskalo-natsgvardiju-na-aerodrom-pered-vtorgnennjam-rf-zmi-1658955.html
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27.06.2023 18:19 Відповісти
Міф він на то і міф, що в реальності РЕБ до маразму переоцінений.

Ще РЕР куди не йшло, і річ є потрібною, но РЕБ це дорога іграшка в порівнянні з якою комп'ютеризовані артилерійські комплекси з програмованими снарядами (SARP з АTOM, а ще краще C-Ram) будуть в мільйон раз ефективніші за будь-який реб.
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27.06.2023 19:20 Відповісти
Невже C-RAM дешевше?
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28.06.2023 02:32 Відповісти
Дешевше в порівнянні з чим? Якщо брати скільки коштує якийсь крутий комплекс реб (не такий як тут на відео) то так буде дешевше. Для прикладу (РЭБ "Москва-1") 57 мільйонів доларів:



C-Ram 3,8 млн. доларів

Красуха це десь 10 млн доларів. Леер від половини вартості cram далі аж до повної, на жаль точних даних немає.

Але я ж пишу більше про ефективність захисту, а не просто дешевизну. Хотілося б звичайно прикрити кожен окоп та колону німецьким чи американським C-Ram. Але є ще дешевші та доступніші рішення. Такі собі міні C-Ram комплекси типу як турецький Sarp, які ми б могли самі виготовляти.
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28.06.2023 09:43 Відповісти
C-RAMів багато різних. Ви мабудь не про цей:
https://interestingengineering.com/innovation/c-ram-an-advanced-automated-point-defense-gatling-gun C-RAM: An Advanced Automated Point-Defense Gatling Gun | IE (interestingengineering.com)

Турецький SARP -- то взагалі про інше. Нагадує XM25, від якого відмовились. Не можемо ми його виготовляти. Хіба що станину, а все інше збирати.

Я не бачу, як можна порівнювати з РЕБ. Це дуже різні речі, хоч функціі десь і перекриваються. Навіть якщо, не знаю як, підрахувати ту саму ефективність, кожну міну чи мавік з С-RAMу збивати -- швидко закінчаться і набої і гроші.

Не буду писати накшталт: ми могли б і самі антидронові рушниці паяти.
Дякую за інформацію.
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29.06.2023 02:15 Відповісти
"C-RAMів багато різних" - так бо це різновид зброї типу як САУ яких теж є дофіга різних. До речі ціни там вказані завищені, як і не вказано те що наведений комплекс є ппц старою версією - там не програмовані снаряди, а із самопідривом.

"SARP -- то взагалі про інше" - якраз що ні. Це антидронова система. Яка має як модуль автономного захоплення цілей, так і програмовані снаряди щоб цілі ефективно знищувати. Просто вона на багато *********. Років так на 30. І вона з меншою дальність роботи, з меншим параметром кількості цілей яким можна одночасно протидіяти, з меншим параметром швидкостей цілей і так далі. Це такий дуже бюджетний варіант. Який як раз хватає щоб протидіяти дронам.

А наведений вами комплекс може не тільки дрони знищувати, а і авіацію, ракети, міни (десятки одночасно запущених мін) та навіть перехоплювати залпи рсзв. Тому так для проти дії дронам він за круто.

"Це дуже різні речі, хоч функціі десь і перекриваються" - різні як щит і спис?) У них майже повне перекриття функціоналу в плані захисту від дронів. А іншого від них нам не треба. Звичайно хтось ще може сказати що за те ребом ще можна глушити звязок піхоти, але навіщо це робити коли піхоту за укриттями можна просто вбити програмованими снарядами які вибухатимуть в повітрі.

"швидко закінчаться і набої і гроші" - чого б це?) Ви не дивіться на ті цінники що там вказані з стелі. Виготовлення таких снарядів не є складним чи дорогим. Турецькі снаряди не є дорогими. І такими залпами як в Центуріона їх комплекс не стріляє. Та навіть німецький комплекс що лиш трохи новіший за центуріона вже не стріляє залпами.
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29.06.2023 20:13 Відповісти
Посмотрел видео. Дрон уничтожил распределитель питания на три антенны, которай меняется за час, сама станция находится внизу, вот она представляет ценность. А эти антенны наверху поменять не проблема
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27.06.2023 20:25 Відповісти
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ну тоді оператор дрону - перевченний ботанік або колгоспник..
...
як кажуть - техніка в руках дикуна - то купа мкталолому..
...
Йому дрона не шкода - діти та волонтери куплять іще парочку
...
**** переживати ?
...
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27.06.2023 21:17 Відповісти
Антени всеодно дорожчі за дрона.
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28.06.2023 09:45 Відповісти
Хищнику хищник попал на обед (с)
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27.06.2023 21:43 Відповісти
 
 