Дрон-камікадзе 74-го розвідувального батальйону знищив ворожу станцію РЕБ. ВIДЕО

Українські розвідники 74-го окремого розвідувального батальйону знищили російську станцію радіоелектронної боротьби. Бійці вразили ворожу ціль за допомогою дрона-камікадзе.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, фрагмент знищення ворожої станції опублікували у соцмережі Оперативний ЗСУ.

Станція РЕБ - це мобільна система захисту від безпілотних літальних апаратів. Апаратура призначена для виявлення дронів, передачі сигналу тривоги на пульт керування та сигналізації, блокування каналів керування та навігації безпілотних літальних апаратів.

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