Значну частину ядерної зброї вже завезено до Білорусі, - Лукашенко
Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що значна частина російської ядерної зброї, яку планується завезти до РБ, вже перебуває на території країни.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.
"Поляки та інші вважають, що "Вагнер" охоронятиме ядерну зброю і таке інше. Жодну ядерну зброю "Вагнер" охороняти не буде. Там охоронятимуть, і охороняють сьогодні, оскільки вже частину ядерної зброї (не говоритиму скільки), більшу частину завезено до Білорусі. Дивно, що не відстежили. Охороняють росіяни та білоруси", - сказав самопроголошений президент.
Топ коментарі
+14 Олександр Юр #550990
показати весь коментар27.06.2023 17:13 Посилання
+13 FT FT
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+11 Алекс Скела
показати весь коментар27.06.2023 17:16 Посилання
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Спасітєль лаптємтану. Запхай собі у дупу ті ЯБЧ, якщо передали дурень!
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Девятьсот пятого года , что ли?
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Сорок пятого .
- Цусиму просрал!
- Чего??? Я https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD Муданьцзян взял!
- Что он взял?
И будут там гораздо раньше чем мы.
И будет смешно.
Ну не идиот !?
А рідню вивіз з Білорусії, тріпло! Хоть би за Єжеля не забув…
Ось така у нас якість тих хто працює в спецслужбах. Повністю розчарований.
головне ядерку завезли,
всі тепер рад і активні