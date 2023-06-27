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Значну частину ядерної зброї вже завезено до Білорусі, - Лукашенко

лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що значна частина російської ядерної зброї, яку планується завезти до РБ, вже перебуває на території країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.

"Поляки та інші вважають, що "Вагнер" охоронятиме ядерну зброю і таке інше. Жодну ядерну зброю "Вагнер" охороняти не буде. Там охоронятимуть, і охороняють сьогодні, оскільки вже частину ядерної зброї (не говоритиму скільки), більшу частину завезено до Білорусі. Дивно, що не відстежили. Охороняють росіяни та білоруси", - сказав самопроголошений президент.

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Автор: 

Білорусь (7958) Лукашенко Олександр (2659) ядерна зброя (1164)


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Топ коментарі
+14
Такий же брехло, як і *****
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27.06.2023 17:13
+13
Теперь Европа может *спать спокойно*. Теперь на ********** кроме сумашедшего диктатора еще добавился сумашедший террорист Пригожин и ядерная бимба. Ну что страусы общипанные , дососались с диктаторами?
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27.06.2023 17:21
+11
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27.06.2023 17:16
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Такий же брехло, як і *****
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27.06.2023 17:13 Відповісти
Стиць-пистиць, ми вже в курсі, шо ти супербульба...з носа
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27.06.2023 17:13 Відповісти
Та читали ми стенограму, Лукашенко бомбу в кишені носить, охороняє.
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27.06.2023 17:14 Відповісти
в карманах ризиковано, під яйцями ховає...
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27.06.2023 17:17 Відповісти
та вони і є завезена персонально бацькою ядерка... щоправда, дещо прострочена...
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27.06.2023 17:30 Відповісти
Одне,що сере в чумадан, та інще прибульбашене.
Спасітєль лаптємтану. Запхай собі у дупу ті ЯБЧ, якщо передали дурень!
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27.06.2023 17:15 Відповісти
Ано тєпєрь картофєльний спас каторий самаво пуйла спас...
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27.06.2023 17:16 Відповісти
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27.06.2023 17:16 Відповісти
Картофельный кретино не отличается умом и сообразительностью.
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27.06.2023 17:16 Відповісти
Ну да, вагнеровцы для него не россияне. Марсиане к Лукашенко прилетели.
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27.06.2023 18:14 Відповісти
Триндить лукашеску; ніяких бомб/ракет він не має.
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27.06.2023 17:18 Відповісти
- Бакурин Семён Ефремыч, полковник в отставке, участник русско-японской войны.
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0 Девятьсот пятого года , что ли?
- https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE-%D1%8F%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0 Сорок пятого .
- Цусиму просрал!
- Чего??? Я https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%8C%D1%86%D0%B7%D1%8F%D0%BD Муданьцзян взял!
- Что он взял?
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27.06.2023 17:18 Відповісти
бульбафюрер мыло получил, срочно нужна веревка
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27.06.2023 17:20 Відповісти
Ппрший раз бачу ідіота, якому під сраку підкладають д нчміт, а вір тішиться що зможе літати. 🙂
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27.06.2023 17:21 Відповісти
Теперь Европа может *спать спокойно*. Теперь на ********** кроме сумашедшего диктатора еще добавился сумашедший террорист Пригожин и ядерная бимба. Ну что страусы общипанные , дососались с диктаторами?
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27.06.2023 17:21 Відповісти
цензор, справді, перестаньте підсвічувати дебілів типу луки, да сілви чи таких самих орбанів, це ж безсенсова інфа, яка взагалі ні на що не впливає, хай таким зєлямарафон займається, не позортесь
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27.06.2023 17:23 Відповісти
....поняв?
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27.06.2023 17:24 Відповісти
Ага, США можуть підтертися своїми договорами про нерозповсюдження
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27.06.2023 17:27 Відповісти
Цей придурок хоч розуміє що він перетворив Білорусь на ядерну мішень ? я дивуюсь з їхнього народу як можна терпіти цю ходячу карикатуру майже тридцять років ?
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27.06.2023 17:28 Відповісти
Найкумедніше,що драники гордо розправили плечі,сидячі в бульбі....
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27.06.2023 17:31 Відповісти
картопельний, а що ти будеш робити коли пригожинські урки захоплять ту ядрьону бімбу? тебе ж привентивно не тільки НАТО, але й саме ху йло можуть *******. )
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27.06.2023 17:31 Відповісти
При хороших обстоятельствах (баз рашки и без Луки) белорусы махом обменяют своё ЯО на моментальный вход в НАТО. Без всяких доп. условий
И будут там гораздо раньше чем мы.
И будет смешно.
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27.06.2023 17:36 Відповісти
Там от ядерного оружия одно название. Рашисты в последние годы даже туалеты не сооружали. Оборудовали щеколдой один, напротив школы, ибо даже дверь не закрывалась, и пошли хвастаться в новостях об успехах.
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27.06.2023 18:28 Відповісти
И самое смешное что щеколду установили не внутри, а снаружи. Рукожопы.
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27.06.2023 18:31 Відповісти
Це тіпа пригожина з тактичними вундервафлями з воронежа в білорусь завезли?
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27.06.2023 17:40 Відповісти
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27.06.2023 17:43 Відповісти
В бульбостан завезли не ЯЗ, а небезпечний ядерний мотлох, який )(уйло не хоче (боїться що рвоне) тримати в рашці. Ідіоти бульбаші, що свого часу постраждали від Чорнобиля, готують собі новий - ядерно-тепловий вибух старих ЯЗ, який можливий будь-якої миті.
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27.06.2023 17:50 Відповісти
Бялоруси, та зробіть ви вашому долбню вусатому, кастрацію. Ви навіть не уявляєте як будете іржати, коли воно підійде до мікрофона.
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27.06.2023 17:52 Відповісти
Додиндиться, що завтра вийде Байден і з посмішкою скаже, а Україна вже давно ядерна, - спитайте вуйка Томагавка.
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27.06.2023 17:58 Відповісти
Короче, чувак решил расположить в своем доме притон и цех по производству взрывчатки на условиях, что он будет номинальным паханом !
Ну не идиот !?
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27.06.2023 18:00 Відповісти
Як самозваного пре після лже-заколоту працівника харчоблоку *****!!
А рідню вивіз з Білорусії, тріпло! Хоть би за Єжеля не забув…
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27.06.2023 18:03 Відповісти
От дурачок колхозный, не понимает, что он этим себя и свой выводок окончательно приговорил.
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27.06.2023 18:09 Відповісти
таракан походу не понимает что ему 3,14здец и его сливают
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27.06.2023 19:10 Відповісти
Де удари фпв дронами по тих хто її переміщують і по ній самій?

Ось така у нас якість тих хто працює в спецслужбах. Повністю розчарований.
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27.06.2023 19:39 Відповісти
херня що економіка летить в дупу,

головне ядерку завезли,
всі тепер рад і активні
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27.06.2023 20:32 Відповісти
Щоб ти з'їв та не пізді.....в!!!!!!!
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27.06.2023 21:32 Відповісти
 
 