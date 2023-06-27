Значну частину ядерної зброї вже завезено до Білорусі, - Лукашенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що значна частина російської ядерної зброї, яку планується завезти до РБ, вже перебуває на території країни.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на держагентство БЕЛТА.

"Поляки та інші вважають, що "Вагнер" охоронятиме ядерну зброю і таке інше. Жодну ядерну зброю "Вагнер" охороняти не буде. Там охоронятимуть, і охороняють сьогодні, оскільки вже частину ядерної зброї (не говоритиму скільки), більшу частину завезено до Білорусі. Дивно, що не відстежили. Охороняють росіяни та білоруси", - сказав самопроголошений президент.

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