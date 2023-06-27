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Кабмін оголосив догану Кличку і Попку

кабмін

Кабінет Міністрів оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.

Зокрема, підтримано проєкт розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності, а саме оголошення догани голові КМДА Віталію Кличку та начальнику Київської МВА Сергію Попку.

Оголошено догану також голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому, голові Оболонської районної в Києві держадміністрації Кирилу Фесику, голові Печерської районної в місті Києві держадміністрації Наталії Кондрашовій, голові Солом'янської районної в місті Києві держадміністрації Ірині Чечотці, а також першому заступнику голови Дарницької районної в місті Києві держадміністрації Миколі Калашнику та першому заступнику голови Шевченківської районної в Києві держадміністрації Олександру Поповцеву, на яких розпорядженнями президента України тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новим головою КМВА може стати очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім, - джерело

Автор: 

Кабмін (14134) Кличко Віталій (3523) Попко Сергій (70)


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Топ коментарі
+57
А виніс догану Кабмін ваньці баканову за зраду і призначення шпишунів в СБУ? А верещучка отримала догану за розмінування Чонгару? А крадунам гуманітарки немає догани?
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27.06.2023 18:20
+55
За кожне укриття відповідає дві людини - керівник закладу (школи, дитячого садочку, лікарні), де є укриття, і голова району. При чому тут Кличко, не зрозуміло. А Зеленському не винесли догану?
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27.06.2023 18:22
+48
чхав на вашу догану.. ще 10 оголосіть холуїске зелене рило
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27.06.2023 18:13
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чхав на вашу догану.. ще 10 оголосіть холуїске зелене рило
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27.06.2023 18:13 Відповісти
Доведеться Кличку визвати Боневтіка на дуель на кулаках.
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27.06.2023 18:36 Відповісти
Боневтік помре ще до зважування від жаху...
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27.06.2023 19:43 Відповісти
ну чому,просто він ще на вагах всі аналізи "здасть")))
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27.06.2023 21:31 Відповісти
Міністр енергетики Галущенко - людина КГБ-шніка Деркача а вони до Клічка до*бались, зе-гниди !
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27.06.2023 20:14 Відповісти
І правильно, тому його треба негайно звільнити і кинути за ґрати!
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27.06.2023 22:48 Відповісти
Ага. Ото Кабміну під час війни нема чого робити.

Але ж Бубон хоче загарбати Київ...
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27.06.2023 18:15 Відповісти
А догана "строґая"? "с занєсєнієм" чи "бєс"?
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27.06.2023 18:16 Відповісти
"на вид" у нього є, у нього строго з занєсєнієм нема
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27.06.2023 18:29 Відповісти
Віталька, знову лети у Відень. )))
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27.06.2023 18:16 Відповісти
Ціцаво... - скільки ж доган у Ер-догана??? - Мабуть Кличка переплюнув... АРХ М
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27.06.2023 18:18 Відповісти
ну таке,а може тоді хоть би догану резнікову,кирилу Тимошенку,ін.зашквареній погані,що ганьбить мою краіну в Іспанії,Болгарії,Швейцаріі
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27.06.2023 18:20 Відповісти
А виніс догану Кабмін ваньці баканову за зраду і призначення шпишунів в СБУ? А верещучка отримала догану за розмінування Чонгару? А крадунам гуманітарки немає догани?
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27.06.2023 18:20 Відповісти
Для тих що Ви назвали треба догану з "занесением в грудную клетку" (можна з кулемета)
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27.06.2023 18:50 Відповісти
Там не догана світить...
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27.06.2023 19:06 Відповісти
При "зелених" там нічого не світить. Побачимо результат тільки після того, коли зміниться влада. А за те, що стосується смерті людей біля сховища також має ознаки злочину посадових осіб і на мій погляд голови РДА ті пана, який керує військово-цивільною адміністрацією, а не догнани.
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27.06.2023 19:38 Відповісти
Коли зміниться влада Боневтік втече в Ізраїль, не з пустими руками ,звичайно, а звідти його ніякий інтерпол не викурить. Сусідами у нього будуть Дєрьмак і Яйцепо17гривень. Будуть дружити сім'ями.
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28.06.2023 00:19 Відповісти
Цей кагал зрадників,злодіїв,дармоїдів й шахраїв ще й догани оголошує?!
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27.06.2023 18:21 Відповісти
Тим, хто красти заважає
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27.06.2023 18:41 Відповісти
За кожне укриття відповідає дві людини - керівник закладу (школи, дитячого садочку, лікарні), де є укриття, і голова району. При чому тут Кличко, не зрозуміло. А Зеленському не винесли догану?
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27.06.2023 18:22 Відповісти
Так і Залужний не має відношення до воєнокомів- крадіїв (Сирський), як і до забезпечення касками- бронежилетами (Резніков).
Головне вкласти в бошки наріду, що неугодний Бубочці "урядрвець" і ганебна ситуація пов'язані.
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27.06.2023 18:40 Відповісти
"Ліпєцкая хфабріка" та "абагатілся у 82 раза" - яскраві тому приклади.
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27.06.2023 19:41 Відповісти
А які функції входять в обов'язки мера міста?
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27.06.2023 18:51 Відповісти
вас в гуглі забанили?
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27.06.2023 19:39 Відповісти
У вас діабет?
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27.06.2023 19:44 Відповісти
Тільки ті,які в нього твоя ЗЕлена шмаркля,ще не забрала.Достала ця ЗЕ лена сволота.
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27.06.2023 21:11 Відповісти
Не хвилюйтесь так. Що сказати хотіли?
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27.06.2023 21:24 Відповісти
До чого Кличко? А показати наріду, що він має стояти на колінах у "зелені" і щоб нарід 73% знали, що він винен у тих всіх проблемах, а не "зелена" бидлота, яка тільки тирила і нічого не робила, захопивши на себе ці сховища.
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27.06.2023 18:54 Відповісти
Дебільна ЗЕКО-***** в своєму стилі... Ці виб...ки хочуть, щоб Київ піднявся? То нормальні люди розуміють, що зараз це недоречно - це тільки ЗЄленим виродкам аби накрасти побільше та узурпувати владу ((( Кличко - законно обраний мер, будете пхати тупе зелене рило - по ньому і отримаєте, запроданці срані!!!
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27.06.2023 18:22 Відповісти
Зовсім неякісна публікація! За що догана оголошена?? Може усі про це знають?
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27.06.2023 18:23 Відповісти
крове вас, валентины иващенко и сергея кушнира - да, все знают. а вы идите мимо, не ваше это.
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27.06.2023 19:14 Відповісти
Коли вже скінчиться вся оця савкова хрєнь-оголосили догану паставілі на від с занєсєнієм в лічнає дєла-вже давно нудить від всього цього...
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27.06.2023 18:24 Відповісти
Так то спецом..одна, догана, інша..потім усунення, розслідування, кримінал, звільнення - дерибан бюджету Києва, розпродаж землі й історичних будинків.
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27.06.2023 18:46 Відповісти
Савкова хрєнь буде продовжуватись навіть деякий час після того, як здохне останній совок 😢
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27.06.2023 19:44 Відповісти
Зе лену сволоту потрібно ставити раком,й на каштани.
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27.06.2023 21:12 Відповісти
Каждий может абідеть баксьора но не каждий успеєт ізвініцца
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27.06.2023 18:27 Відповісти
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27.06.2023 18:51 Відповісти
одна новая хрень хреновее прежних 2-х
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27.06.2023 18:28 Відповісти
целый кабмин?теперь виталик не знает кому леща новой почтой отправить...
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27.06.2023 18:30 Відповісти
Йому недалечко, може й пройтись. А у кабміні гуртом отоварити..
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27.06.2023 19:19 Відповісти
Ні, ну не можна ж зразу - так строго: всього то розкрадено 1,2 млрд. грн та не підготовлено укриття Києва для ... "какая разніца для кого"!
Адже можна було спочатку"звернути увагу", потім поставити на вид, АС там вже і "догану")))
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27.06.2023 18:31 Відповісти
Кому??? Крав то поставлений ********.
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27.06.2023 18:47 Відповісти
Но что в этом выговоре, который строгий и Кличку, и Попку, то есть в двух экземплярах, то три из них, так как строгое, были вынесены в письменном виде, что исключает. Нет, как бы это сказать, возможностей выговорить или внести выговор назад, поскольку письменно и вынесено. Если исходить из этого, то Зеленский может прямо сейчас и в сегодняшнем дне взять и внести вынесенное себе туда, откуда он его, в первую очередь, собственно обратно и вынес.
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27.06.2023 18:36 Відповісти
Тобто, може "внєсті етот виґовор сєбє взад"?
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27.06.2023 19:46 Відповісти
Саме це я мав на увазі
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27.06.2023 21:06 Відповісти
рашистсько- совковий прогнилий механізм управління державої в кращих традиціях серисерівського управління і управління в рашистській 3,14дерації (((Кабінет Міністрів оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку. )))
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27.06.2023 18:40 Відповісти
Савок жил, савок жив, савок будіт жить!
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27.06.2023 19:47 Відповісти
Дай то Бог,щоб совок здох в Україні разом з тими, хто совком годує український народ...
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27.06.2023 19:54 Відповісти
Вовочка после подглядывания , как папа и мама занимаются сексом: - "И эти люди запрещают мне ковыряться в носу ?!"
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27.06.2023 18:42 Відповісти
Какое отношение Кабмин имеет к выборному чиновнику Кличко? Он им не подчиняется и вертел на боксерской груше все их доганы.
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27.06.2023 18:42 Відповісти
Ото і я ніяк не роздуплюсь. Які догани??? Його вибрала територіальна громада і тільки вона може йому виставляти рахунки. А тут виперся кабмін. Кличко йому не підпорядковується.
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27.06.2023 18:52 Відповісти
Конституцію почитайте. Як мер столиці Кличко одночасно займає посаду голови КМДА . От як голові йому і дали. На самому ділі ситуація патова. По конституції його не можуть зняти з мера, а як голова КМДА він може отримати хоч 100 доган - все рівно їм залишиться).
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28.06.2023 01:38 Відповісти
Киян мер влаштовує. А криворогаті незай лісом йдуть.
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28.06.2023 07:38 Відповісти
Під час війни місцева влада непотрібна. Сенсаційне рішення суду .Зелена судова вакханалія
https://bastion.tv/zelena-sudova-vakhanaliya_n55661
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27.06.2023 18:44 Відповісти
штоп убрать кличка надо яму копать в его рост, а они способны на это?
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27.06.2023 18:48 Відповісти
якими краями кабмін до мера ? зебарани взагалі педалі попутали.
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27.06.2023 18:50 Відповісти
Отож. Кличку може тільки територіальна громада навтикати. А у Києві він тільки криворогатих не воаштовує.
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27.06.2023 18:54 Відповісти
А кловану ніхто не збирається оголосити догану?...
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27.06.2023 18:52 Відповісти
Стесняюсь спросить, с занесениев в трудовую книжку?!

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27.06.2023 18:56 Відповісти
Насколько мне не изменяет память, мэр Киева - это выборная должность, поэтому "работодатель" народ, а не чинуши, с тем же успехом можете сделать выговор ЗЕ (и не один)!
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27.06.2023 19:00 Відповісти
То головний юрист країни..суперпупер правознавець криворогатий таке утнув...таки Яник проффффесссор у порівнянні з цим.
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27.06.2023 19:21 Відповісти
Тільки в грудину і не раз.
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27.06.2023 21:15 Відповісти
С занєсєнієм в цифравую трудовую кніжку!
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27.06.2023 19:49 Відповісти
Я шось не дуже зрозумів. Мера ставить на посаду населення міста. Тож мер звітує містянам і саме містяни можуть видавати якісь догани. Зелені, сходіть за руськім воєнним кораблем!
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27.06.2023 18:58 Відповісти
А про главу Деснянского района забыли? Который там во всем Кличко обвинял, хотя укрытия были его обязанностью. Потом еще что то там про премии говорил себе любимому...
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27.06.2023 19:00 Відповісти
Догануй не догануй
Все-равно получишь (в)буй
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27.06.2023 19:00 Відповісти
Чергове шапіто...
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27.06.2023 19:01 Відповісти
Потрібен дуже якісний стирач....
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27.06.2023 19:03 Відповісти
Киеврада, и вы вынесите догану шмыгалю
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27.06.2023 19:06 Відповісти
оборзевшие шакалы. счет идет
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27.06.2023 19:22 Відповісти
Кабміну більше нічим займатися під час війни чим цим "дійством"?
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27.06.2023 19:24 Відповісти
А зул.пі догану за розмінування півдня ніхто не наважиться дати?
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27.06.2023 19:28 Відповісти
Кличка обирав не кабмин, он кабмину никак не подчиняется и перед им не отчитывается, на каком вообще основании кабмин может ему выговоры объявлять?
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27.06.2023 19:31 Відповісти
Замість підпису "З наказом ознайомлений",я б написав "Пішли нафуй"
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27.06.2023 19:37 Відповісти
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27.06.2023 20:26 Відповісти
За розмінування що кому винесли?
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27.06.2023 20:41 Відповісти
"вигавар" блдь...за вагнергейт, Чонгар, зняття оборони Гостомєля та інше НАВІТЬ ВИГАВАРА ніякій ******* не дали!
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27.06.2023 20:43 Відповісти
26.‎06.‎2023

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Відміна владою Зеленського декларування прибутків державними службовцями назавжди ставить хрест на будь-яких спробах, будь-якої інтеграції як європейської, так і атлантичної.
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27.06.2023 21:27 Відповісти
А покидьок Бабій де у цьому списку, який витратив бюджет на укриття на барабани, сковорідки і овочерізки????
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27.06.2023 22:19 Відповісти
"найвеличнішому" хто б оголосив....
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28.06.2023 07:22 Відповісти
Выговор с занесением или без?
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28.06.2023 10:33 Відповісти
 
 