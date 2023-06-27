Кабмін оголосив догану Кличку і Попку
Кабінет Міністрів оголосив догану голові Київської міської державної адміністрації Віталію Кличку та начальнику Київської міської військової адміністрації Сергію Попку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у вівторок.
Зокрема, підтримано проєкт розпорядження про притягнення до дисциплінарної відповідальності, а саме оголошення догани голові КМДА Віталію Кличку та начальнику Київської МВА Сергію Попку.
Оголошено догану також голові Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації Сергію Садовому, голові Оболонської районної в Києві держадміністрації Кирилу Фесику, голові Печерської районної в місті Києві держадміністрації Наталії Кондрашовій, голові Солом'янської районної в місті Києві держадміністрації Ірині Чечотці, а також першому заступнику голови Дарницької районної в місті Києві держадміністрації Миколі Калашнику та першому заступнику голови Шевченківської районної в Києві держадміністрації Олександру Поповцеву, на яких розпорядженнями президента України тимчасово покладено виконання обов'язків голів відповідних райдержадміністрацій.
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Але ж Бубон хоче загарбати Київ...
Головне вкласти в бошки наріду, що неугодний Бубочці "урядрвець" і ганебна ситуація пов'язані.
Адже можна було спочатку"звернути увагу", потім поставити на вид, АС там вже і "догану")))
https://bastion.tv/zelena-sudova-vakhanaliya_n55661
Все-равно получишь (в)буй
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html Відміна владою Зеленського декларування прибутків державними службовцями назавжди ставить хрест на будь-яких спробах, будь-якої інтеграції як європейської, так і атлантичної.