США виділяють Україні новий пакет допомоги на $500 млн
Сполучені Штати виділяють новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. До нього увійде бронетехніка, ПЗРК та боєприпаси.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Пентагону.
Як і очікувалось, новий пакет військової допомоги США містить додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, реактивних систем HIMARS, а також зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin і AT-4 та протитанкові ракети.
Також США передадуть Україні 30 бойових машин піхоти Bradley й 25 бронетранспортерів Stryker, високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM, ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси, невказану кількість 155-мм та 105-мм артилерійських снарядів, стрілецьку зброю та понад 22 мільйони боєприпасів до неї.
Серед інших складових нового пакета допомоги – боєприпаси для підриву та системи для розмінування, обладнання для розмінування, тепловізійні системи та прилади нічного бачення, випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, запчастини, генератори та інше польове обладнання.
Це вже 41 пакет американської допомоги.
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99% що йшлося про протирадарні
Большинство из этих 50 БМП подорвутся на минах и деньги улетят на ветер.
Сподіваюся, що українцям в штатах, які маніфестують перед білим домом з січня 2023, вдасться примусити козачка почати виконувати підписаний ним ленд-ліз.
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О, круто. Тепер підрив ЗАЕС нам не страшний?