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Новини Допомога Україні
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США виділяють Україні новий пакет допомоги на $500 млн

сша

Сполучені Штати виділяють новий пакет військової допомоги Україні на 500 мільйонів доларів. До нього увійде бронетехніка, ПЗРК та боєприпаси.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву Пентагону.

Як і очікувалось, новий пакет військової допомоги США містить додаткові боєприпаси для систем протиповітряної оборони Patriot, реактивних систем HIMARS, а також зенітні комплекси Stinger, протитанкові комплекси Javelin і AT-4 та протитанкові ракети.

Також США передадуть Україні 30 бойових машин піхоти Bradley й 25 бронетранспортерів Stryker, високошвидкісні протирадіаційні ракети HARM, ракети TOW, високоточні авіаційні боєприпаси, невказану кількість 155-мм та 105-мм артилерійських снарядів, стрілецьку зброю та понад 22 мільйони боєприпасів до неї.

Серед інших складових нового пакета допомоги – боєприпаси для підриву та системи для розмінування, обладнання для розмінування, тепловізійні системи та прилади нічного бачення, випробувальне та діагностичне обладнання для підтримки технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів, запчастини, генератори та інше польове обладнання.

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Це вже 41 пакет американської допомоги.

США (23280) допомога і підтримка (1165)


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Топ коментарі
+19
Спасибо США
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27.06.2023 20:38
+15
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27.06.2023 20:40
+7
СЛАВА США
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27.06.2023 20:41
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Спасибо США
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27.06.2023 20:38 Відповісти
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27.06.2023 20:40 Відповісти
СЛАВА США
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27.06.2023 20:41 Відповісти
Противорадиационные ракеты? Прорыв в технологиях? Тупость админа? Нет ответа
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27.06.2023 20:42 Відповісти
Тупість

99% що йшлося про протирадарні
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27.06.2023 20:45 Відповісти
Я в курсе
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27.06.2023 21:26 Відповісти
Не смешите.Это для Зе как чаевые,на карманные расходы.
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27.06.2023 20:44 Відповісти
Скількі на ці кошти барабанів мона було накупити.
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27.06.2023 21:30 Відповісти
Велика подяка всім налогоплательщикам Сполучених Штатів!
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27.06.2023 20:49 Відповісти
Цей черговий пакет допоможе запаковати більше кацапських мерзенних вбивць до сміттєвих пакетів.
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27.06.2023 20:49 Відповісти
Не понимаю, почему США не поставляют технику специально предназначенную для борьбы с минами.
Большинство из этих 50 БМП подорвутся на минах и деньги улетят на ветер.
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27.06.2023 20:58 Відповісти
...системи для розмінування, обладнання для розмінування...
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27.06.2023 21:27 Відповісти
Поставляли и поставляют,причем даже в этом пакете помощи. M58 MICLIC и другие инженерные машины.
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27.06.2023 21:31 Відповісти
Германия поставила 6 штук-из них 3 подорвались на одном месте,см.фото со спутников.
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27.06.2023 22:16 Відповісти
Говноед, начни петицию к Бонэвтику, что б отказался.
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28.06.2023 00:49 Відповісти
Говноед - это тот, кто тебя воспитал таким ущербным чмом.
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28.06.2023 01:02 Відповісти
Количество поставленных БМП Брэдли достигло 154 ед.,дальше-больше. Спасибо.
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27.06.2023 21:38 Відповісти
Слава Союзникам ! Слава Байдену !!! Ганьба казнокрадам..
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27.06.2023 21:51 Відповісти
а где же боты кацапские и зеленые - суки вонючие со своими тупыми "где наш лендлиз"?
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27.06.2023 21:57 Відповісти
Це повторення новини від вчора чи позавчора.

Сподіваюся, що українцям в штатах, які маніфестують перед білим домом з січня 2023, вдасться примусити козачка почати виконувати підписаний ним ленд-ліз.
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27.06.2023 22:00 Відповісти
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27.06.2023 22:02 Відповісти
"протирадіаційні ракети"

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О, круто. Тепер підрив ЗАЕС нам не страшний?
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27.06.2023 22:27 Відповісти
все вірно. на верховну раду.кабмін всім порівну
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28.06.2023 00:49 Відповісти
Наші слуги "прибараляться".....
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28.06.2023 12:31 Відповісти
 
 