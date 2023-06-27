Зеленський звільнив гендиректора "Укроборонпрому" Гусєва

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Гусєва.

Відповідний документ оприлюднено на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Гусєв був звільнений відповідно до поданої заяви.

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