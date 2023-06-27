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Зеленський звільнив гендиректора "Укроборонпрому" Гусєва

юрій,гусєв

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення генерального директора ДК "Укроборонпром" Юрія Гусєва.

Відповідний документ оприлюднено на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Гусєв був звільнений відповідно до поданої заяви.

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Автор: 

Укроборонпром (1738) Гусєв Юрій (82)


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Топ коментарі
+47
Гера сметанін. 31 годік. ХАроший мАльчік. Крупний спеціаліст з великим досвідом роботи.
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27.06.2023 21:27
+40
озолотился и уволился...
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27.06.2023 21:14
+36
розвалив скільки міг .. тепер прийде другий довалювати
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27.06.2023 21:14
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Та харе вже за нього))) відразу шоколадку зажувати охото)))
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27.06.2023 23:06 Відповісти
Чекаю коли вилізе пришелепкувате з відосиком.
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27.06.2023 23:19 Відповісти
Вже!!!
Розповіло про просування на фронті тих, кого воно ненавидить та боїться.
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27.06.2023 23:55 Відповісти
Цей час настав ще у 2019 ррці. І настав він не сам по собі, а завдяки мудрому наріду.
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27.06.2023 23:54 Відповісти
Це ж Зяма його і призначав туди. Чим не вгодив? Може забув занести?
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27.06.2023 22:02 Відповісти
Мало Ірокезів випустив цього року. Майже стільки ж, скільки за попередні 2 роки - нуль.
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27.06.2023 23:57 Відповісти
а що зє на фото? заклопотаний... а чого такий... опух з обурення?
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27.06.2023 22:11 Відповісти
Обкурився і його роздуло.
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27.06.2023 22:27 Відповісти
ну я тут геть не певен, що це курево. від цього навпаки - худнуть та чорніють
невже знов мівіною харчується бідолашне та так і навчилося нормально воду кипьятити?
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27.06.2023 22:31 Відповісти
* НЕ навчилося
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27.06.2023 22:33 Відповісти
То в нього вже побічні ефекти..неможна курити мівіну, то святе..
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27.06.2023 23:07 Відповісти
То його бойові комари покусали , що так роздуло
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28.06.2023 00:33 Відповісти
Так вот какое наказание за разворовывание миллиардов-поменять работу.
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27.06.2023 22:17 Відповісти
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27.06.2023 22:34 Відповісти
Ну що, 73%, наробили ви біди для України, а як випутатися з цього і самі не знаєте. А що воно буде далі? Що робив стільки років цей пан Гусєв для оборони? На нічого, піде послом в гарне і мирне європейське місто, а ви, українці, ловіть на голови російські ракети, бо наші під товстим асфальтом із російського і білоруського бітума. Де завод "Антонова"? Де наші літаки? Де наші ракети? Де наші танки? Де наші САУ і БТР?
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27.06.2023 23:12 Відповісти
Все в оффшорах у Зе в доларах і євро 😠
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28.06.2023 00:36 Відповісти
Stark
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28.06.2023 11:10 Відповісти
Так,цей вже накрав собі. Хто наступний?
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27.06.2023 23:41 Відповісти
А скільки Гусєв Ірокезів випустив? Більше ніж ЗЄ зарплат по 4 тис доларів вчителям заплатив?
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27.06.2023 23:53 Відповісти
-вкрав
-поділився
-в Іспанію
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28.06.2023 02:09 Відповісти
шнирліц Дермак працює доволі ефективно на Кремль, а закохана Зеля нічого не бачить від захоплення здібностями фаворита (або бачить - та рахує гроші)..
пачіму ми досі нє в НАТО..? нє паєду у Вільнюс бєз НАТИ (Найвеличнівшиве)
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28.06.2023 07:04 Відповісти
Заїбали з цим Укроборонпром. Навіщо він взагалі існує. Ніде такої корумпованої держ компанії, яка б існувала на постійних відкатах зарубіжної техніки, а сама нічого не виробляла не існує. В той час все виробництво дронів лежить на волонтерскійх компаніях, які до цього гівна нічого не мають і ми вже відстаємо в цьому від Рабсії.
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28.06.2023 10:53 Відповісти
сопляк по блату.
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28.06.2023 11:01 Відповісти
Начорта Українцям утримувати на балансі України оту нікчемну та калічну НацДержСлужбу, якщо усі призначення в Україні, вирішує незрозуміла «кадрова структура» ОПУ!
Жодної участі у призначеннях кандидатів на посади в державні установи, організації, підприємства, Нацдержслужба не приймає!
Штучне надумане утворення, для відкачування грошей з Держбюджету!
Чому ми не в НАТІ …
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28.06.2023 11:02 Відповісти
Хочу быть богатым как герман.
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28.06.2023 11:03 Відповісти
Хотіти не шкідливо , головне у ОПі гарних друзів мати Це у зеблазнів такий " соціальний ліфт "
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28.06.2023 11:23 Відповісти
Уже выехал наверное к себе домой в Монако😁
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28.06.2023 11:36 Відповісти
то є Абсурд то є і абсУррррррррд)))
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28.06.2023 12:11 Відповісти
чого цей підар не сидить за саботаж ? хто вибрав цю ****** зевладу - будьте ви прокляті.
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28.06.2023 12:12 Відповісти
Что-то Зеленский, Цикалов, Кошевой, Арахамия и прочая власть пухнут не по дням, а по часам.
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28.06.2023 13:10 Відповісти
Це вже повтор.Гусеву 43 рочки,а він вже десять років біля корита.Країні не треба профі.Тільки свої на містах.
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28.06.2023 14:59 Відповісти
До речи,у штатах петагон замовник,а підрядник приватна компанія і ніякого оборонпрому.Якось виживають.
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28.06.2023 15:05 Відповісти
А тепер куди Гусєва невже послом ?
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28.06.2023 15:34 Відповісти
а нахера этот ,,укроборонпром,, вообще нужен и все дармоеды с сотнями тысяч зарплат которые там сидят --- в сша нет америкеноборонпрома , там предприятия конкурируют между собой за оборонные заказы и кто предложил лучшую ракету , танк или бтр тот и получает заказ от государства -- у нас расплодили ***** дармоедов с прокладками там дядя, там сват , там брат , там теща и кругом им в карман капает в виде откатов --- какого хера например стратегический завод ,,мотор-сич,, оказался на 100 проц. в руках хероя украины выродка богуслаева , этот ублюдок ***** что, построил этот завод или в наследство получил от родителей???
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28.06.2023 15:37 Відповісти
С 2014 года г работал с Малышева и Львовским бронетанковым. Ну шо сказать?!? На Малышева - супербардак и ужас, на Львовском бронетанковом - ад, ад, ад! ЛБЗ - надо всех пересадить, там все или предатели или отъявленные негодяи и воры
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28.06.2023 15:40 Відповісти
какой поп такой и приход, бенин Оманский Нарик под руководством фсбэшника Елдака и его ставленников приведет страну к "светлому будущему", провалил закупки оборонпрома, за то Мотор Сич подгонял ПИ....раше движки на вертушки и контракт подписывали в оп, нашел крайнего, теперь новый ставленник Елдака....Украина с подачи вот этого недоразумения полностью окутана фсбэшной агентурой при этом ни кто не сидит....
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28.06.2023 16:19 Відповісти
Не сидели, не сидят и не будут сидеть, в ж0пе правды нет.
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28.06.2023 17:10 Відповісти
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