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Ворог вдарив по Костянтинівці, поранена цивільна особа, - Кириленко

костянтинівка

Війська РФ ввечері з артилерії вдарили по Костянтинівці, поранена людина.

Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, слова якого наводить Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ. 

"По місту Костянтинівка о 19:10 був артилерійський обстріл. Одна цивільна людина зазнала поранень.Медична допомога надається", – зазначив він. 

Кириленко додав, що також сьогодні Авдіївка зазнала численних артобстрілів з боку російських військ.

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Як повідомляв Цензор.НЕТ, ворога також завдав удару по Краматорську. 

Кириленко В’ячеслав (165) обстріл (28948) Донецька область (8716) Костянтинівка (319)


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