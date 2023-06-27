Ворог вдарив по Костянтинівці, поранена цивільна особа, - Кириленко
Війська РФ ввечері з артилерії вдарили по Костянтинівці, поранена людина.
Про це повідомив в ефірі телемарафону голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, слова якого наводить Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.
"По місту Костянтинівка о 19:10 був артилерійський обстріл. Одна цивільна людина зазнала поранень.Медична допомога надається", – зазначив він.
Кириленко додав, що також сьогодні Авдіївка зазнала численних артобстрілів з боку російських військ.
Як повідомляв Цензор.НЕТ, ворога також завдав удару по Краматорську.
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