Законопроєкт 9342 не вирішує питання доплат 30 тис. військовим, але врегулює виплати пораненим, - нардеп "ЄС" Сюмар

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар повідомила, що найближчим часом має бути ухвалений у другому читанні законопроєкт 9342, який зокрема мав врегулювати питання грошових виплат військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це так званий законопроєкт по військовим, який напрацьовувався робочою групою з нашої ініціативи. Ключова мета була – повернути 30 тис. всім українським військовим, а також вирішити низку нагальних питань. Буду абсолютно відвертою: цей законопроєкт не вирішує питання 30 тис. Тут уряд зробив все можливе для того, щоб просто переписати діючу постанову в проєкт закону", – зауважила Сюмар.

"Що стосується інших проблем, то вони дійсно мають шанс на вирішення, це зокрема проблема з оплатою після двох місяців пораненим, бо реально лікування і реабілітація займає значно більше часу, людей виводять поза штат, вони отримують 700-800 грн станом на зараз. Вони будуть отримувати 20 тис., аж допоки не вилікуються", – розповіла депутатка.

"Також буде врегульоване питання по курсантам, їм теж підвищать виплати. Мінімальна плата інструкторам становитиме 15 тис. грн", – розповіла Сюмар.

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"Важка насправді дилема, чи підтримувати законопроєкт, який мав би вирішити проблему доплати 30 тис. всім військовослужбовцям, тому що це очевидно найважча робота в світі і точно найважча робота сьогодні в Україні. Сьогодні стоїть питання про існування української державності, і потрібна ця повага до військових. З іншого боку решта проблем мають бути теж вирішені, зокрема по пораненим. Хоча б частину проблем вдасться вирішити вже найближчим часом", – зазначила Сюмар.