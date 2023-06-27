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Законопроєкт 9342 не вирішує питання доплат 30 тис. військовим, але врегулює виплати пораненим, - нардеп "ЄС" Сюмар

сюмар

Народна депутатка з фракції "Європейська Солідарність" Вікторія Сюмар повідомила, що найближчим часом має бути ухвалений у другому читанні законопроєкт 9342, який зокрема мав врегулювати питання грошових виплат військовим.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Це так званий законопроєкт по військовим, який напрацьовувався робочою групою з нашої ініціативи. Ключова мета була – повернути 30 тис. всім українським військовим, а також вирішити низку нагальних питань. Буду абсолютно відвертою: цей законопроєкт не вирішує питання 30 тис. Тут уряд зробив все можливе для того, щоб просто переписати діючу постанову в проєкт закону", – зауважила Сюмар.

"Що стосується інших проблем, то вони дійсно мають шанс на вирішення, це зокрема проблема з оплатою після двох місяців пораненим, бо реально лікування і реабілітація займає значно більше часу, людей виводять поза штат, вони отримують 700-800 грн станом на зараз. Вони будуть отримувати 20 тис., аж допоки не вилікуються", – розповіла депутатка.

"Також буде врегульоване питання по курсантам, їм теж підвищать виплати. Мінімальна плата інструкторам становитиме 15 тис. грн", – розповіла Сюмар.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рада прийняла за основу законопроєкт про виплати військовим та збільшення відпустки до 40 днів (доповнено)

"Важка насправді дилема, чи підтримувати законопроєкт, який мав би вирішити проблему доплати 30 тис. всім військовослужбовцям, тому що це очевидно найважча робота в світі і точно найважча робота сьогодні в Україні. Сьогодні стоїть питання про існування української державності, і потрібна ця повага до військових. З іншого боку решта проблем мають бути теж вирішені, зокрема по пораненим. Хоча б частину проблем вдасться вирішити вже найближчим часом", – зазначила Сюмар.

Автор: 

виплати (1058) Сюмар Вікторія (272) ЗСУ (7637) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+15
коли пітух клюнув в сраку,
і зброю роздавали, і доплати видавали і полеглим 15 лямів затвердили....
люди підарів прогнали....
і підари які залишились чи повернулись і вже в безпеці сказали...
ти ба якої куйні з переляку можна наобіцяти.....
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27.06.2023 22:13
+8
Тепер важкопоранений військовослужбовець, який став обмежено придатним, захищаючи Батьківщину, отримуватиме на місяць сумму, яку нардеп витрачає за 1 похід у ресторан і заправку свого майбаха.
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27.06.2023 22:30
+8
Діюча влада є внутрішнім ворогом, не менш небезпечним, ніж ворог зовнішній. Якщо їх сприймати саме так, то вся їх антиукраінська діяльність, як до 2022 року так і після,не має нікого дивувати. Лишається тільки єдине питання правильного часу для примусового припинення злочинної діяльності із найменшою шкодою для держави.
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27.06.2023 22:32
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коли пітух клюнув в сраку,
і зброю роздавали, і доплати видавали і полеглим 15 лямів затвердили....
люди підарів прогнали....
і підари які залишились чи повернулись і вже в безпеці сказали...
ти ба якої куйні з переляку можна наобіцяти.....
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27.06.2023 22:13 Відповісти
Відсутність достатньої кількості бажаючих служити в армії говорить про те що розмір грошового утримання вкрай недостатній і не працює як мотивація для новобранців! Потрібно повертати 30 тис. Для тилових частин і збільшувати в рази доплати для передової!
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27.06.2023 23:05 Відповісти
А з чого тоді платити 50-річним пенсіонерам-суддям пенсії по 80к?
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28.06.2023 11:56 Відповісти
А в нас не має бути 50 річних пенсіонерів які досі не під Бахмутом! Це ж економічно доцільно!
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28.06.2023 20:26 Відповісти
"30.05.2023 Зеленський банально "розвів" Порошенко і К кинувши їм "перше читання закону", взамін мовчання і участі в відвертому балагані "демократичності" влади(...)"
Хроніка
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27.06.2023 22:25 Відповісти
Війскові -вороги депутатів ВР тому неякої доплати не буде !
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27.06.2023 22:25 Відповісти
Оце уважили. 20к.

Колись будуть
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27.06.2023 22:27 Відповісти
Тепер важкопоранений військовослужбовець, який став обмежено придатним, захищаючи Батьківщину, отримуватиме на місяць сумму, яку нардеп витрачає за 1 похід у ресторан і заправку свого майбаха.
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27.06.2023 22:30 Відповісти
До того ж фактично дуууже багато обмежених насправді вже є непридатними, але зі штучно применшеними діагнозами
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27.06.2023 22:31 Відповісти
Ви справді вважаєте що депутатики витрачають 800 грн на поїсти за один раз???Це ніщо для тих закладів де вони ********** сидіти
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27.06.2023 23:18 Відповісти
Я про 20к. Сподіваюсь, що можновладцям цього вистачає, щоб один раз повечеряти і заправити своє велике блискуче чорне авто з гарними номерами за 30к₴
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28.06.2023 11:53 Відповісти
А,30 000 то так,вистачить,якщо просто перекусити,без компанії
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28.06.2023 12:32 Відповісти
Діюча влада є внутрішнім ворогом, не менш небезпечним, ніж ворог зовнішній. Якщо їх сприймати саме так, то вся їх антиукраінська діяльність, як до 2022 року так і після,не має нікого дивувати. Лишається тільки єдине питання правильного часу для примусового припинення злочинної діяльності із найменшою шкодою для держави.
показати весь коментар
27.06.2023 22:32 Відповісти
Мій син строковик.Працює з 5 ранку до 21.00.Зранку їдальня ще не працює,ввечері вже не працює.Обід привозять або за гроші,або так.Як коли.Отримує 380.Дякую державі.Він в захваті і як можна буде покинути службу і перетнути кордон він так і зробить.І ніколи не повернеться,в чому я його підтримую.
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28.06.2023 00:11 Відповісти
Ці падли з під куполу ніяк не можуть роздуплитися по виплатам українським захисникам. Хоча самі морди понаїдали коло державного корита. Щоб ви суки подохли.
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28.06.2023 07:34 Відповісти
Дії депутаНів разом з ОП та урядом - відверта диверсійна робота по зниженню обороноздатності держави під час війни! П'ята колона працює наполегливо, зухвало та впевнено. Зупинити їх не може ніхто.
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28.06.2023 07:55 Відповісти
 
 