Путін не має права вето на розширення НАТО, - Столтенберг
Путін і Росія не будуть вирішувати питання майбутнього членства України в НАТО.
Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Союзники погоджуються в багатьох питаннях, в тому числі стосовно членства України, всі погоджуються, що двері НАТО відкриті... Всі союзники погоджуються, що Україна буде членом", - сказав Столтенберг.
Він зауважив, що саме Альянс і Україна, а не Росія, будуть вирішувати, коли наша країна стане повноправним членом.
"Президент Путін не має права вето на розширення НАТО", - підкреслив Столтенберг.
Він зауважив, що союзники продовжуються консультації та впевнені, що зможуть дійти консенсусу стосовно прагнення України щодо членства. Але наразі найактуальнішим питанням є забезпечення перевагу України, щоби президент Путін не переміг.
"Якщо Україна не залишиться суверенною і незалежною нацією, то питання про членство не буде стояти взагалі", - додав генсек НАТО.
Столтенберг підкреслив, що союзники концентрують свої зусилля на наданні військової і економічної підтримки Києву та підтвердять її на саміті у Вільнюсі. Практична підготовка до членства полягає в допомозі перейти на нові зразки озброєнь, стандарти та процедури тощо.
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Але нас тормозять Слуги, а не Путін
Може колись арта й накрила, але не у цьому році.
Кожен українець хоча б приблизно знає де лінія фронту
Уряд це звичайно важливо, але в НАТО бiльш охочi до економiчно багатих та стабiльних краiн (хоча це може залежати одне вiд iншого), анiж до краiн з правильними урядами.
якщо прийме рішення США, то мадярщина просто підніме лапки вверх.
Вот и весь секрет.
вже конає рашка.
а совок - бєзмолствуєт,
як показав нещодавній заколот повара
Почему в странах НАТО бомбоубежищ на 100% населения построено,а в Украине для менее 1%,остальное подвалы?
У Канады по соседству только пингвины.
Путін - не воєнний злочинець, а Україна більше не може вважатися суверенною державою, - Орбан
Орбан - представник Кремля в структурах НАТО, ЄС та інших колгоспах, створених умовним Заходом&США, з мандатом від Кремля "і лічно" т. Путіна, при співчутті т. Сі, з правом вето на правліннях тих колгоспів.
В останні дні, після експорту армії Пригожино до Лукашеску взагалі ... оборзлєл і ріторіт пуще Жіріновского, то, что в Кремля на умє...
Отака наша надЬОжа на таких союзників як умовний Заходід&США !?
Чи барабани для сховищ?
А чи в них у розвідці є таке тріпло як Буданов?
бо, поки в НАТО є держави які слухаються путіна і мають право вето це те саме що путін має право вето.
А воно то тебе про бунт не попередить, то неіснуючого права голоса позбавить
"Нам не нужна паника".
Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения
28 января 2022
ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.
"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств,
ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ: ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.
https://www.bbc.com/russian/news-60164297
"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета "
и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,
а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).
https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.
Политик также убежден, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".
"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40
Практически каждый день мы узнаем о новом воровстве наших чиновников, а виноват в этом кто угодно кроме нас.
Я уже не говорю о том, что нас предупреждали о начале войны, а наше Зечмо рассказывало нам о шашлычках.
И после этого хватает совести обвинять в этом "столтенбергов"?
Не позорьтесь еше больше
Надо иметь крепкие нервы и железное спокойствие
Бряжчить у піхвах, ржа його взяла,
Чия рука, порушена любов'ю,
Той меч із піхви видобуть здола?
Нехай же ми раби, невільники продажні,
Без сорому, без честі,-хай же й так!
А хтож були ті воякі одважні,
Що їх зібрав під прапор свій Спартак?...
Леся Українка 17.VII.1896
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Народ наш, мов дитя сліпеє зроду.
Ніколи світа-сонця не видав.
За ворогів іде в огонь і в воду.
Катам своїх поводарів оддав.
Леся Українка - «Нехай»17.VII.1896
Це не про 73% часом? Не про наші вибори клованів?
Це не про Вагнергейт?
Це не про...
Без сорому, без честі,-хай же й так!
А хтож були ті воякі одважні,
Що їх зібрав під прапор свій Спартак?...
Прекрасно сказано, але справа в тому, що ЗЄ не Спартак
Вибрали клована, який відразу ж хотів путіну здатися...