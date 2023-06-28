Путін не має права вето на розширення НАТО, - Столтенберг

Путін і Росія не будуть вирішувати питання майбутнього членства України в НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Союзники погоджуються в багатьох питаннях, в тому числі стосовно членства України, всі погоджуються, що двері НАТО відкриті... Всі союзники погоджуються, що Україна буде членом", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що саме Альянс і Україна, а не Росія, будуть вирішувати, коли наша країна стане повноправним членом.

"Президент Путін не має права вето на розширення НАТО", - підкреслив Столтенберг.

Він зауважив, що союзники продовжуються консультації та впевнені, що зможуть дійти консенсусу стосовно прагнення України щодо членства. Але наразі найактуальнішим питанням є забезпечення перевагу України, щоби президент Путін не переміг.

"Якщо Україна не залишиться суверенною і незалежною нацією, то питання про членство не буде стояти взагалі", - додав генсек НАТО.

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Столтенберг підкреслив, що союзники концентрують свої зусилля на наданні військової і економічної підтримки Києву та підтвердять її на саміті у Вільнюсі. Практична підготовка до членства полягає в допомозі перейти на нові зразки озброєнь, стандарти та процедури тощо.