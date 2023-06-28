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Путін не має права вето на розширення НАТО, - Столтенберг

столтенберг

Путін і Росія не будуть вирішувати питання майбутнього членства України в НАТО.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Союзники погоджуються в багатьох питаннях, в тому числі стосовно членства України, всі погоджуються, що двері НАТО відкриті... Всі союзники погоджуються, що Україна буде членом", - сказав Столтенберг.

Він зауважив, що саме Альянс і Україна, а не Росія, будуть вирішувати, коли наша країна стане повноправним членом. 

"Президент Путін не має права вето на розширення НАТО", - підкреслив Столтенберг.

Він зауважив, що союзники продовжуються консультації та впевнені, що зможуть дійти консенсусу стосовно прагнення України щодо членства. Але наразі найактуальнішим питанням є забезпечення перевагу України, щоби президент Путін не переміг.

"Якщо Україна не залишиться суверенною і незалежною нацією, то питання про членство не буде стояти взагалі", - додав генсек НАТО.

Читайте також: Є всі підстави для політичного запрошення України в НАТО, - Зеленський

Столтенберг підкреслив, що союзники концентрують свої зусилля на наданні військової і економічної підтримки Києву та підтвердять її на саміті у Вільнюсі. Практична підготовка до членства полягає в допомозі перейти на нові зразки озброєнь, стандарти та процедури тощо.

Автор: 

НАТО (6503) членство в НАТО (1735) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+25
Так, Путін не має права.
Але нас тормозять Слуги, а не Путін
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28.06.2023 01:03
+22
А путину и не надо право вето... Для этого есть Орбан. Да и Эрдоган иногда помогает.
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28.06.2023 01:31
+21
було би дуже добре якби він ще не мав права вето у Радбезі ООН.
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28.06.2023 01:11
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Так, Путін не має права.
Але нас тормозять Слуги, а не Путін
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28.06.2023 01:03 Відповісти
Це як ситуація коли яник вів Україну в Євросоюз...практично ті ж темпи та рівень...)
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28.06.2023 09:37 Відповісти
Да вы шо. Чуть-чуть требовалка прорезалась?
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28.06.2023 01:06 Відповісти
Але я уявляю пики пу та його **********, якщо б НАТО несподівано взяло та винесло рішення про хоча б початок офіційного приєднання - демілітаризували, денацифікували, відсунули ворожий агресивний блок від кордонів врятованої ними тьісячєлєтнєй раісі!
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28.06.2023 01:08 Відповісти
було би дуже добре якби він ще не мав права вето у Радбезі ООН.
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28.06.2023 01:11 Відповісти
Пока почти слухи. Вечером в районе г. Изюм вроде наша Арта накрыла и техники и орков просто на рекорд. Завтра вылезет. Или иди знай.
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28.06.2023 01:13 Відповісти
А звідки орки у "районі Ізюму"?
Може колись арта й накрила, але не у цьому році.
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28.06.2023 01:21 Відповісти
Це був кацапський бот.
Кожен українець хоча б приблизно знає де лінія фронту
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28.06.2023 06:37 Відповісти
Так таки под Изюмом!? Я что пропустил? Ну, когда они аж под Изюм подошли? Или иди на куй.
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28.06.2023 06:58 Відповісти
Путін і Росія не будуть вирішувати питання майбутнього членства України в НАТО. Куйло це право перепоручив своїм агентам в НАТО ,таким як Столтенберг.Орбан. можливо турок -Ердоган і фріц-Шольц,Якщо зараз Україну не візьмуть в НАТО.значить НАТО виконало право вето куйла всія 3,14рації.на вступ України в НАТО
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28.06.2023 01:14 Відповісти
Про те, що Україна стане членом НАТО у цьому році немає і мови. Це всі розуміють. Україна чекає від найближчого саміту офіційного запрошення на приєднання до альянсу.
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28.06.2023 01:52 Відповісти
Допоки буде існувати тіньовий уряд і пята колона в ньому про НАТО можна не згадувати.
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28.06.2023 03:37 Відповісти
У Венгрii i Турцii е нормальний собi тiньовий, або навiть явний уряд - i щось нiхто питання не ставить.

Уряд це звичайно важливо, але в НАТО бiльш охочi до економiчно багатих та стабiльних краiн (хоча це може залежати одне вiд iншого), анiж до краiн з правильними урядами.
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28.06.2023 06:41 Відповісти
З таким брехливим і злодійкуватим урядом нам це не загрожує ще років 20, я маю на увазі Україну.
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28.06.2023 05:32 Відповісти
Про те, що Україна стане членом НАТО у цьому році немає і мови. Це вcі "зелені" , розуміють.(але такого розуміння немає в НАТИ),а тому і немає мови про вступ України в цьому році...
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28.06.2023 10:17 Відповісти
они до сих пор перед этим старым пидаром еще оправдываются?! Боженьки - какие куколды...
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28.06.2023 01:31 Відповісти
А путину и не надо право вето... Для этого есть Орбан. Да и Эрдоган иногда помогает.
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28.06.2023 01:31 Відповісти
На жаль, це так.
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28.06.2023 01:54 Відповісти
НАТО це не ЄС.
якщо прийме рішення США, то мадярщина просто підніме лапки вверх.
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28.06.2023 06:40 Відповісти
В тому то й справа що США поки що не бачать Україну в НАТО. І керівництво країни, економіка, корупція та інші проблеми тут ні до чого. Членами НАТО є країни, у яких все це набагато гірше. На жаль, Україні з моменту проголошення незалежності надали роль буферної зони між Заходом і мордором
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28.06.2023 07:08 Відповісти
Воровать меньше надо.
Вот и весь секрет.
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28.06.2023 10:43 Відповісти
Столтенбергу пора подорослішати і зрозуміти нарешті, що пуйло має право скрізь, де не отримує по п]здюлятору.
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28.06.2023 01:48 Відповісти
Він це знає.
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28.06.2023 01:55 Відповісти
Не факт.
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28.06.2023 07:01 Відповісти
звідки знаєш,про що він знає???
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28.06.2023 10:19 Відповісти
що таке 'нато'?
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28.06.2023 02:42 Відповісти
Невероятно Афигенно Тревожная Организация.
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28.06.2023 02:51 Відповісти
...з якою всі бояться воювати
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28.06.2023 06:50 Відповісти
...і яка теж боїться воювати...
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28.06.2023 07:13 Відповісти
для України і її народу НАТО,захист від рашистського вбивці,але у звязку з тим,що в Україні "зе поцріоти і прорашистські слуги при владі " для України і її народу НАТО.ПОКИ ЩО НЕ ТО.
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28.06.2023 10:25 Відповісти
Бывший совок, как показали все 30 лет и даже последние события, это пороховая бочка. Они всеми силами будут держаться подальше от нее. А вся эта болтовня чтобы поддержать украинцев.
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28.06.2023 03:17 Відповісти
здох ссср,
вже конає рашка.
а совок - бєзмолствуєт,
як показав нещодавній заколот повара
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28.06.2023 06:54 Відповісти
Столтенберг перед виборами пиляє відосики -дивіться який я незамінний. Точно як Гнусавий. Та ж вже х...... пині дали відповідь на похабщину -забирайте манатки і вшивайтесь. Навіщо товкти воду в ступі.
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28.06.2023 03:44 Відповісти
Ви самі на себе це вЕтО поставили клоуни причому там х*йло якщо даже Швецію і то не можете прийняти. Шо вже говорити про Україну яка кожний день від ракетних обстрілів втрачає людей а на полі бою гинуть найкращі сини і доньки України. Якщо є пекло то ви всі разом з х*йлом там будете. Україна була і буде хочеться вам п*дарам цього чи ні.
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28.06.2023 04:59 Відповісти
Ваші слова та до Богу б у вуха.
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28.06.2023 05:35 Відповісти
Гарне у вас прізвище. Найближчим часом в Україну не збираєтеся?
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28.06.2023 09:16 Відповісти
Не, ви такий гарячий, як свiже кiнське... Каароч, кацапские наративы просьба распространять на Поволжье, там вдуплятся в вашу бредятину. А муйлу за счастье - в ад, бо его удушат кацапы и польют серной кислотой, чтобы даже следа не осталось.
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28.06.2023 06:35 Відповісти
А в НАТО много барабанов в "сховыщах"?
Почему в странах НАТО бомбоубежищ на 100% населения построено,а в Украине для менее 1%,остальное подвалы?
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28.06.2023 06:17 Відповісти
Я не знаю, де тут бомбосховища. І ніколи не чула, щоб про них говорили.
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28.06.2023 08:32 Відповісти
В Швейцарии насчитывается около 300 тысяч укрепленных бункеров,при населении 8,5 миллионов.
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28.06.2023 09:47 Відповісти
Ви написали про всі країни НАТО, я вам відповіла.
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28.06.2023 21:14 Відповісти
Понял,спасибо.
У Канады по соседству только пингвины.
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28.06.2023 21:17 Відповісти
Двері НАТО для України відкриті. Тільки дуже дуже слабо, лише щілиночка...Тітонька Столтенберг постійно балаболить одне й те ж саме. Сцикуни, створені лише для отримання зарплати, а не для вирішення питань безпеки. Ху.ло став жалюгідним посміховиськом, а вони усе ще його бояться.
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28.06.2023 06:41 Відповісти
Двері НАТО для України відкриті..АЛЕ ПЕРЕД НАІВСЬКИМИ ДВЕРИМА РАШИСТСЬКИЙ ШВЕЙЦАР СТОЇТЬ
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28.06.2023 10:28 Відповісти
Путін не має права вето на розширення НАТО, - Столтенберг

Путін - не воєнний злочинець, а Україна більше не може вважатися суверенною державою, - Орбан

Орбан - представник Кремля в структурах НАТО, ЄС та інших колгоспах, створених умовним Заходом&США, з мандатом від Кремля "і лічно" т. Путіна, при співчутті т. Сі, з правом вето на правліннях тих колгоспів.

В останні дні, після експорту армії Пригожино до Лукашеску взагалі ... оборзлєл і ріторіт пуще Жіріновского, то, что в Кремля на умє...

Отака наша надЬОжа на таких союзників як умовний Заходід&США !?
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28.06.2023 06:47 Відповісти
Cвят-свят-свят... пане, звiдки ви (грохнулись)? Оговтайтесь, якi колгоспи. Вашi внуки навiть не знають що це таке. Сходiть муйла в дупу зацьомкайте, surе, побачите союзникiв пiд другим, не кацапським ракурсом.
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28.06.2023 07:00 Відповісти
путін багато на що не має права, і це його не зупинило...
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28.06.2023 07:15 Відповісти
Щось цей Столенберг мені нагадує Резнікова або Буданова
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28.06.2023 07:33 Відповісти
Що, і в НАТО закуповують яйця по такій ціні як Рєзніков?

Чи барабани для сховищ?

А чи в них у розвідці є таке тріпло як Буданов?
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28.06.2023 10:53 Відповісти
Столенберг просто тріпло
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28.06.2023 11:16 Відповісти
та має. де факто.

бо, поки в НАТО є держави які слухаються путіна і мають право вето це те саме що путін має право вето.
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28.06.2023 08:14 Відповісти
Ось так воюєш собі проти НАТО на бімбасі, воюєш...
А воно то тебе про бунт не попередить, то неіснуючого права голоса позбавить
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28.06.2023 08:30 Відповісти
Хотів він того чи ні, але Столтенберг "підказав" Путіну, що потрібно зробити, аби Україна не стала членом НАТО.
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28.06.2023 09:37 Відповісти
А можно поподробнее?
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28.06.2023 10:48 Відповісти
pogodtje - esho metodichku neprislali novu
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28.06.2023 10:56 Відповісти
"Якщо Україна не залишиться суверенною і незалежною нацією, то питання про членство не буде стояти взагалі", - додав генсек НАТО. Джерело:
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30.06.2023 14:46 Відповісти
Наші зелені чиновники грабують аж гай шумить, а винувате НАТО???!
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28.06.2023 10:49 Відповісти
А мы думали что имеет. Спасибо что объяснили.
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28.06.2023 10:56 Відповісти
Столтенберг очковтиратель.
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28.06.2023 10:57 Відповісти
А кто такой ЗЭ?

"Нам не нужна паника".

Зеленский ответил на предупреждения Байдена об угрозе российского вторжения

28 января 2022

ПО СЛОВАМ ЗЕЛЕНСКОГО, ИЗ ЗАЯВЛЕНИЙ ИНОСТРАННЫХ ЛИДЕРОВ МОЖЕТ СЛОЖИТЬСЯ ВПЕЧАТЛЕНИЕ, ЧТО В КИЕВЕ ПО УЛИЦАМ ЕЗДЯТ ТАНКИ, А ЭТО НЕ ТАК.

"Нам не нужна эта паника Нам нужно стабилизировать экономику нашего государства потому что из-за всех этих сигналов, что "завтра война" - потому что эти сигналы пошли даже от уважаемых лидеров государств,
ОНИ УЖЕ ОТКРЫТО, ДАЖЕ НЕ ДИПЛОМАТИЧЕСКИМ ЯЗЫКОМ, А ПРОСТО ГОВОРЯТ: ЗАВТРА БУДЕТ ВОЙНА - это паника.

https://www.bbc.com/russian/news-60164297
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28.06.2023 11:36 Відповісти
Лише Путін може зупинити цю війну, тому в України немає іншого вибору, окрім як іти з ним на переговори - Зеленський

"Сьогодні Україні не залишається нічого іншого, як сісти за стіл переговорів. А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.
А в Росії жодна інша сила не може зупинити цю війну. Він один (Путін - ред.) вирішує, коли закінчиться ця війна", - заявив Зеленський.

https://tsn.ua/ato/lishe-putin-mozhe-zupiniti-cyu-viynu-tomu-v-********-nemaye-inshogo-viboru-okrim-yak-iti-z-nim-na-peregovori-zelenskiy-2032720.html
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28.06.2023 11:38 Відповісти
Сообщение НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ ПРЕЗИДЕНТА ЗА 29 МАРТА!!! об итогах украинско-российских переговоров в Стамбуле.

Там говорится, что Украина согласна "https://www.president.gov.ua/ru/news/na-peregovorah-iz-rosiyeyu-**********-delegaciya-oficijno-pr-73933 фактически зафиксировать сегодняшний статус внеблокового и безъядерного государства постоянного нейтралитета "

и "возьмет на себя обязательство не размещать на своей территории иностранные военные базы, иностранные военные контингенты, не вступать в военно-политические союзы,

а проведение военных учений на территории Украины будет возможно с согласия стран-гарантов" (то есть лишь с согласия России как страны-гаранта).

https://www.dsnews.ua/politics/partiya-kompromissa-protiv-partii-voyny-do-pobedy-chto-proishodit-v-okruzhenii-zelenskogo-20062022-461323
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28.06.2023 11:40 Відповісти
Глава президентской фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что некоторые американские СМИ распространяют "откровенные фейки" относительно угрозы нового вторжения российской армии в Украину.

Как сообщает "Новое время", депутат приравнял влиятельные американские издания к российским пропагандистам.

Политик также убежден, что через несколько недель "фаза паники исчезнет".

"Я думаю, когда через 2-3 недели фаза исчезнет, мы должны сделать ретроспективный анализ, каким образом крупные очень известные СМИ начали распространять информацию хуже, чем Скабеева с Соловьевым. Откровенные фейки в CNN, Bloomberg, WSJ... Это мы должны изучить, потому что это элементы гибридной войны", - заявил Арахамия.
https://forum.pravda.com.ua/index.php?topic=1122210.40
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28.06.2023 11:41 Відповісти
Надо побольше закупать барабанов и воровать все что плохо лежит

Практически каждый день мы узнаем о новом воровстве наших чиновников, а виноват в этом кто угодно кроме нас.

Я уже не говорю о том, что нас предупреждали о начале войны, а наше Зечмо рассказывало нам о шашлычках.

И после этого хватает совести обвинять в этом "столтенбергов"?

Не позорьтесь еше больше
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28.06.2023 11:33 Відповісти
Я вообще поражаюсь, как в НАТО еще нас терпят и вваливают кучу денег, которые активно разбазариваются Слугами.

Надо иметь крепкие нервы и железное спокойствие
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28.06.2023 11:44 Відповісти
Одвага наша-меч, политий кров'ю,

Бряжчить у піхвах, ржа його взяла,
Чия рука, порушена любов'ю,
Той меч із піхви видобуть здола?

Нехай же ми раби, невільники продажні,
Без сорому, без честі,-хай же й так!
А хтож були ті воякі одважні,
Що їх зібрав під прапор свій Спартак?...

Леся Українка 17.VII.1896

,
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28.06.2023 11:36 Відповісти
ЛЕСЯ - ПРОВИДИЦЯ

Народ наш, мов дитя сліпеє зроду.
Ніколи світа-сонця не видав.

За ворогів іде в огонь і в воду.

Катам своїх поводарів оддав.


Леся Українка - «Нехай»17.VII.1896

Це не про 73% часом? Не про наші вибори клованів?
Це не про Вагнергейт?
Це не про...
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28.06.2023 11:59 Відповісти
Нехай же ми раби, невільники продажні,
Без сорому, без честі,-хай же й так!
А хтож були ті воякі одважні,
Що їх зібрав під прапор свій Спартак?...

Прекрасно сказано, але справа в тому, що ЗЄ не Спартак
Вибрали клована, який відразу ж хотів путіну здатися...
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28.06.2023 12:05 Відповісти
 
 