В окупованому Мелітополі вночі пролунала серія вибухів
Окупанти заявляють, що в ніч проти 28 червня в окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.
У ніч проти середи, 28 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало щонайменше 6 вибухів .
За даними спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, попередньо відомо про прильоти по військових РФ та детонацію ворожого боєкомплекту.
"Над Мелітополем працювала ворожа ППО, але, судячи з усього, безрезультатно", - додав Братчук.
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по украінській землі 😠