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Новини Агресія Росії проти України
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В окупованому Мелітополі вночі пролунала серія вибухів

вибух

Окупанти заявляють, що в ніч проти 28 червня в окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

У ніч проти середи, 28 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало щонайменше 6 вибухів .

За даними спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, попередньо відомо про прильоти по військових РФ та детонацію ворожого боєкомплекту.

"Над Мелітополем працювала ворожа ППО, але, судячи з усього, безрезультатно", - додав Братчук.

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вибух (4503) Мелітополь (772) окупація (6733)


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Там бавовнить майже кожного дня.
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28.06.2023 07:02 Відповісти
Кацапів порвало там на шмаття і це добре, бо нічого їм шастати
по украінській землі 😠
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28.06.2023 07:18 Відповісти
Надеемся шо в жмурки поиграло более штуки козломордых.
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28.06.2023 07:23 Відповісти
Там мотались Камази і вивозили мальчіков в трусіках.
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28.06.2023 07:54 Відповісти
 
 