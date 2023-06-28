В окупованому Мелітополі вночі пролунала серія вибухів

Окупанти заявляють, що в ніч проти 28 червня в окупованому Мелітополі пролунала серія вибухів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські Telegram-канали.

У ніч проти середи, 28 червня, у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області пролунало щонайменше 6 вибухів .

За даними спікера Одеської ОВА Сергія Братчука, попередньо відомо про прильоти по військових РФ та детонацію ворожого боєкомплекту.

"Над Мелітополем працювала ворожа ППО, але, судячи з усього, безрезультатно", - додав Братчук.

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