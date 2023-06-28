НАТО готове захищатися від Білорусі та Росії, - Столтенберг
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москві та Мінську був надісланий чіткий сигнал про те, що "НАТО існує, щоб захистити кожного союзника, кожен дюйм території НАТО".
Про це пишуть CNN та Reuters, інформує Цензор.НЕТ.
Столтенберг заявив, що альянс готовий захищати своїх членів від Білорусі і Росії, і що події, пов'язані з повстанням "ПВК Вагнер", є "внутрішніми російськими справами".
"Якщо військова компанія "Вагнер" розмістить своїх серійних убивць у Білорусі, всі сусідні країни зіткнуться зі ще більшим ризиком нестабільності", - зазначив генсек НАТО.
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+16 Василий Забуга #574864
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+15 Роман Кокоровець #551105
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+14 Vitaliy Mauler #573781
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Какие они убогие и жалкие с такими заявлениями!
По відношенню до НАТО у русні протилежний образ: тендітні, недосвідчені, психічно субтильні ЛГБТ-дружні хлопчики і дівчата, у яких майже немає зброї, зате багато гуманізму. Вони розбіжаться при першому пострілі, знепритомніють від першого вигляду крові.
Люди - то найдешевший ресурс. Тому що відновлюваний. За допомогою землі: більше землі під контролем - більше людей. Плюс земля - джерело невідновлюваних викопних ресурсів. Більше землі - більше викопних невідновлюваних ресурсів. Тому людські втрати, якщо вони призводять до збільшення площі підконтрольної території, є абсолютно прийнятними, якщо не перевищують швидкості відновлення населення у середньотривалій перспективі.
Ваші солдати можуть бути які завгодно профі з технічної точки зору, але чи готові вони вбивати? Це ж негуманно.
Згадую 2014 рік. Околиці Слов`янська. Наші солдати бояться відрити вогонь по російським гібридним військам, в той час як ті з легкістю стріляють по нашим з-за спин мирняка, обвішаного іконами. Повільно, поступово, з великими втратами армія вчилась захищатись і вбивати. У 2022 натискали на гачок вже без жодних вагань, але чого це коштувало вісім років тому.
Розстрілів під Волновахою, невдалого штурму Маріуполя, "віджимання" "НонН" і БМП у 25-ї ОАЄМБр (кацапи потім цих "Нонн" нагнали і казали, що це сєпари у наших захопили).
Таліби втрачали набагато більше, але впродовж 20 років лупали НАТО, НАТО нарешті це набридло - і він пішов.
Русня схожа на талібів: вони "за цєной нє постоят". Не зважаючи на всі втрати, що вони понесли у війні проти України, вони продовжують тільки нарощувати зусилля і зупинятись зовсім не збираються.
Заколот пригожина відбувся тому, що, на його думку, росія неефективно знищує Україну. І багато хто його там підтримав. Їм не потрібно зупинити війну, їм потрібно перемогти.
Враховуючи безмежні ресурси росії і негласну підтримку світовою фабрикою "Китай", перемога нам зовсім не гарантована.
1. У нас їх немає і навряд чи будуть (не дадуть і немає де робити свої).
2. Якби і були, їх би, скоріш за все, позбивали всі: у русні дуже багато засобів ППО. Поодинокі БПЛА не рахуються, там мутна історія, звідки вони взагалі на москву стартували.
3. Інші країни не наважаться: відповідь може бути і ядерною, це передбачено доктриною.
2) mnogo stormshadoww posbivali ?
3) do tovo momenta poki po nim nestreljajut - tak.
Ми не знаємо, скільки "штормів" збили. ППО по дорозі до москви ешелоноване, ракет купа, тож імовірність збиття висока.
Так, поки по ним не стріляють. Але коли почнуть, там будуть інші обставини, про які фантазувати - марна справа.
Ще шашлики на майські-2022 обіцяло, і цю обіцянку навіть виконало, тільки є нюанс: шашлики ті виявились з нас і москалів.
Сподіваюсь, НАТО таки розкачається, і після України не зупинить військове виробництво, а почне нарощувати кількість засобів ураження.
Але ж - одна лиш думка про ядерну бімбу ***** , все НАТО просто панічно вганяє в ступор .
Тому - й сумніваюсь що НАТО здатне воювати з мордором .
Кацапські ракети вже падали на території НАТО , і ШО ??? Втерлися та й усе .
(Так само втерлися після атаки на ваш безпілотник, блеяли і відсунули маршрут - правда, тут до мене визвірялися, що це не так, поки не з'явилося підтвердження від воювак: ескалації ж боялися).
Гопник нахабнітиме до тих пір, поки не отримає по зубах.
Але ви - імпотенти і боягузи. Тому на кожен його понт трясетеся і відступаєте чимдалі.
2. Знову запрошення посилаєте х**лу атакувати Україну ? Не остогидло ?
Наголошуєте, що захищатимете країни-члени, а на інші два фюрери-психопати (яких ви викохали) можуть спокійно нападати ?
Мерзоти цинічні.
Вам же це не минеться. І загроза руйнування західного суспільства зсередини досить серйозна, якщо уважно подивитися на всі процеси, які там відбуваються. І у цьому всьому винні ви самі, "демократи" недороблені.
І як вже вище зазначили - Польщу ви "захистили", підібгавши хвоста. А брехати вам не звикати.
Щоб бунт почався зсередини.
Всі сподівалися,що чергові санкції нарешті вдарять по економікі раші...
- Ми , країни НАТО, більше не можемо спокійно спостерігати як РФ обстрілює ракетами мирні міста України вчиняючи Геноцид. Щоб запобігти злочинним обстрілам цивільного населення наша Авіація починає спеціальну операцію й вступає га Захист України!
..... а не всі ці бла...бла....бла... "ми бачимо, ми готові, ми занепокоєні"....