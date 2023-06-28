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НАТО готове захищатися від Білорусі та Росії, - Столтенберг

столтенберг,єнс

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москві та Мінську був надісланий чіткий сигнал про те, що "НАТО існує, щоб захистити кожного союзника, кожен дюйм території НАТО".

Про це пишуть  CNN та Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Столтенберг заявив, що альянс готовий захищати своїх членів від Білорусі і Росії, і що події, пов'язані з повстанням "ПВК Вагнер", є "внутрішніми російськими справами".

"Якщо військова компанія "Вагнер" розмістить своїх серійних убивць у Білорусі, всі сусідні країни зіткнуться зі ще більшим ризиком нестабільності", - зазначив генсек НАТО. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін не має права вето на розширення НАТО, - Столтенберг

Автор: 

Білорусь (7958) НАТО (6503) росія (65800) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+16
Это какой-то ***ный стыд!
Какие они убогие и жалкие с такими заявлениями!
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28.06.2023 07:31
+15
ви вже захистили Польщу від кацапських ракет ! дуже неудобно вийшло ...
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28.06.2023 07:26
+14
Нельзя защищаться! Это же будет эскалация! Лучше просто ограничится озабоченностью.
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28.06.2023 07:39
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Какой он ссыкливый. Столиенберг, тебе люди уже не верят!
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28.06.2023 07:08 Відповісти
Проблема у тому що не він один..... одна люди не приймає рішення у НАТО. Боягузів назбиралось повно у ООН, НАТО..... нажаль.
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28.06.2023 09:59 Відповісти
краще б разок вальнули по касабах.. це набагато переконливіше чім пустопорожні балачки
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28.06.2023 07:10 Відповісти
Одна дія краща за тисячі слів...
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28.06.2023 07:35 Відповісти
***** в черговий раз насере велику купу на ваші сигнали, довбані імпотенти!
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28.06.2023 07:11 Відповісти
Хитрый Лука поставил страну под натовский микроскоп.
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28.06.2023 07:18 Відповісти
ви вже захистили Польщу від кацапських ракет ! дуже неудобно вийшло ...
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28.06.2023 07:26 Відповісти
hmm...interesno . ot kuda vam znati sho i jak tam vyshlo ? naverno v bunkere na sekretnom saveshanie - lichno vam dolozhili , tak ?
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28.06.2023 09:05 Відповісти
Ботику, іди
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28.06.2023 12:27 Відповісти
ti davno na butilke nesidel chi sho ? kacap , atvali
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28.06.2023 12:40 Відповісти
Ти, *******, здрисни звідсіля. Досить під іносранця косити, бидло ботовське.
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28.06.2023 13:23 Відповісти
Это какой-то ***ный стыд!
Какие они убогие и жалкие с такими заявлениями!
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28.06.2023 07:31 Відповісти
vot pramo specialjno zaregilsa sevodnje shob cei vyser nalozhiti tut ? a kacap ?
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28.06.2023 08:47 Відповісти
головне не піддаватися на провокації
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28.06.2023 07:33 Відповісти
І не спричиняти ескалації.
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28.06.2023 08:19 Відповісти
щоб в очкастого не сталось дефекації
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28.06.2023 09:17 Відповісти
Kacapskaja armija uze projavila sebia pri poxode vagner banditov.Za sutki projti 800 km i dojti do maskvi,eto daze afganskaja armija takogo ********* protiv talibov.Mirovoj rekord pri zdaci teritoriji postavili kacapi.
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28.06.2023 07:38 Відповісти
Відмінність полягає в тому, що "вагнєров" на росії сильно бояться і тому *******, а НАТО на росії вважають небоєздатними боягузами.
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28.06.2023 07:50 Відповісти
Toze kak i talibov afganistane bojalis i poderzyval narod, afganskaja armija byla nepopuliarna imela na 10 raz bolse soldat,cem talibi.Nicego kacapi necytajet uze vydeli kak NATO vojevala protiv Iraka ,kak vidim silnej armiji cem ruskaja.Ta derzalas skolko mogla pri takom nateske NATO avia udarov i tak daleje
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28.06.2023 08:06 Відповісти
Русня падає на коліна перед тим, хто створив у її головах "образ сили". "Вагнєр" створив його "кувалдірованієм" і захопленням Бахмуту з Соледаром. Взимку всі "пабєди" на фронті належали тільки "вагнєру". Отже, кацапи вважають його сильнішим за зс рф.
По відношенню до НАТО у русні протилежний образ: тендітні, недосвідчені, психічно субтильні ЛГБТ-дружні хлопчики і дівчата, у яких майже немає зброї, зате багато гуманізму. Вони розбіжаться при першому пострілі, знепритомніють від першого вигляду крові.
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28.06.2023 08:15 Відповісти
50 tysiac ulozit svojix soldat vagnercev za kakoj to Bachmut i to ne ves,eto nepobeda,za takoje nado sudit komandirov i povara takze.Taktika pusecnoje miaso nado nazvat takix.neimejet nekakix perspektiv.Bachmut vernut obratno i eto budet tecenyje neskolko nedel uvydyte
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28.06.2023 08:28 Відповісти
Вибачте, трохи особисте питання: ви в Україні чи росії колись жили, років хоча б десять?
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28.06.2023 08:32 Відповісти
Net 10 let nebyl.Tak byl vydel kak zyvut liudi.No vy nekogda nevydel kakije jest NATO soldati,kak ix gotovit,sto oni vse profesionali.Eto sovsem drugoj uroven sto tam skazem vagner na mnogo raz vyse uroven podgotovki soldat
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28.06.2023 08:53 Відповісти
Значить, трохи забули особливості "таінствєнной русской душі" та їх систему цінностей.
Люди - то найдешевший ресурс. Тому що відновлюваний. За допомогою землі: більше землі під контролем - більше людей. Плюс земля - джерело невідновлюваних викопних ресурсів. Більше землі - більше викопних невідновлюваних ресурсів. Тому людські втрати, якщо вони призводять до збільшення площі підконтрольної території, є абсолютно прийнятними, якщо не перевищують швидкості відновлення населення у середньотривалій перспективі.
Ваші солдати можуть бути які завгодно профі з технічної точки зору, але чи готові вони вбивати? Це ж негуманно.
Згадую 2014 рік. Околиці Слов`янська. Наші солдати бояться відрити вогонь по російським гібридним військам, в той час як ті з легкістю стріляють по нашим з-за спин мирняка, обвішаного іконами. Повільно, поступово, з великими втратами армія вчилась захищатись і вбивати. У 2022 натискали на гачок вже без жодних вагань, але чого це коштувало вісім років тому.
Розстрілів під Волновахою, невдалого штурму Маріуполя, "віджимання" "НонН" і БМП у 25-ї ОАЄМБр (кацапи потім цих "Нонн" нагнали і казали, що це сєпари у наших захопили).
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28.06.2023 09:01 Відповісти
profesianalnaja armija eto znacit eto ix rabota.Daleko ne vse tam mozet popast skazem SSO 1 iz 10 otbyrajet.Idealnaja zdorovje bez nikakix voprosov,mnog tut otpadajet,myslenyja vazno,skazem fiziceskoje podgotovka ne tak vazno.NATo glavnoje takticeskaja podgotovka soldat eto primerno 70 proc,potom strelbi,fiziceskaja podgotovka i medicina.Ocen mnogo otpadajet uze posle 3 mesiacev sluzbi,tut ne fiziceskaja ustalost,a skazem moralno nevyderzyvat.Na soldat krycat vsio vremia jesli sto ne tak zdelal,eto kazdi den po 10 raz.Vot skazem za takuju taktika kak vagnera pusecnoje miaso,generalov ne tolko sto uvolili no posadili na dolgoje vremia.NATo vojevalo ziostko v tom ze Irake,tom ze afganistane ili LIbiji prakticeski s minimalnyje poteriami dobilis svojio.Ja nevizu nicego poxozego u ruskix soldat sto jest u nATO soldat
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28.06.2023 11:54 Відповісти
Чому ж американці були вимушені піти з Афганістану, хоча там були 20 років? У них теж підготовка НАТО.
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28.06.2023 11:59 Відповісти
Ne tolko amerikansi no i drugye usli v tom cysle i nasi litovsci ix tam bylo do 20 tysiac po rotaciji.I otlycno vojevali pocti bez poter.Amerikansi nasix nazyvali lucimi soldatami,nu tut mozet i pokrasili
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28.06.2023 12:03 Відповісти
Чому ж вони пішли? Ніби все добре було, під контролем, і ворог відставав у технічному плані на три порядки.
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28.06.2023 12:05 Відповісти
Tut Tramp tak resil.Mozet dorogo
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28.06.2023 12:08 Відповісти
Простіше кажучи, набридло нести втрати. Людські, матеріальні, фінансові.
Таліби втрачали набагато більше, але впродовж 20 років лупали НАТО, НАТО нарешті це набридло - і він пішов.
Русня схожа на талібів: вони "за цєной нє постоят". Не зважаючи на всі втрати, що вони понесли у війні проти України, вони продовжують тільки нарощувати зусилля і зупинятись зовсім не збираються.
Заколот пригожина відбувся тому, що, на його думку, росія неефективно знищує Україну. І багато хто його там підтримав. Їм не потрібно зупинити війну, їм потрібно перемогти.
Враховуючи безмежні ресурси росії і негласну підтримку світовою фабрикою "Китай", перемога нам зовсім не гарантована.
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28.06.2023 12:13 Відповісти
"за цєной нє постоят" aha....vot eto mi ochen skoro uvidim - shos zdetsa mene sho ce taki zhe pAnti , jak vtoraja armija mira...
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28.06.2023 12:23 Відповісти
Поки що ніякого відкритого невдоволення втратами у цій війні на росії немає, зате є невдоволення її перебігом. Погано зс рф хохлов мочат, нада лучшє.
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28.06.2023 12:28 Відповісти
nu po mAskve ta po ****** zhe esho krylati raketi neprilitali
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28.06.2023 12:37 Відповісти
Причин декілька.
1. У нас їх немає і навряд чи будуть (не дадуть і немає де робити свої).
2. Якби і були, їх би, скоріш за все, позбивали всі: у русні дуже багато засобів ППО. Поодинокі БПЛА не рахуються, там мутна історія, звідки вони взагалі на москву стартували.
3. Інші країни не наважаться: відповідь може бути і ядерною, це передбачено доктриною.
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28.06.2023 12:42 Відповісти
1) ce ne dokazuemo

2) mnogo stormshadoww posbivali ?

3) do tovo momenta poki po nim nestreljajut - tak.
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28.06.2023 12:45 Відповісти
Нам ніхто не розкаже, але після пуску двох останніх "Нептунів" більше року тому жодної звістки про використання власних КР не було. От зараз про ATACMS тільки думають, ще нічого не передають. Сама далекобійна - 300 км, до москви щонайменше 400 км.
Ми не знаємо, скільки "штормів" збили. ППО по дорозі до москви ешелоноване, ракет купа, тож імовірність збиття висока.
Так, поки по ним не стріляють. Але коли почнуть, там будуть інші обставини, про які фантазувати - марна справа.
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28.06.2023 12:58 Відповісти
nu...vashe rukovodstvo zhe obeshalo rusnje surprizi - a oni umejut ih prepodnositi nu malo li sho....
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28.06.2023 13:03 Відповісти
Наше керівництво нам багато чого обіцяло: мільярд дерев, 4000$ кожному вчителю і таке інше.
Ще шашлики на майські-2022 обіцяло, і цю обіцянку навіть виконало, тільки є нюанс: шашлики ті виявились з нас і москалів.
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28.06.2023 13:06 Відповісти
Ukrainskaja armija samaja lucaja na segodnia vy vygrajte etu vojnu ja nesomnevajus.Kacapam nepomozet ne kitaj ne ecio kto to
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28.06.2023 12:24 Відповісти
Ви тут частий гість, тож бачите за публікаціями на Цензорі, які у нас є внутрішні проблеми. Тому не все так райдужно.
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28.06.2023 12:26 Відповісти
posmotryte kak ucitsia teroborona Litve,eto ne profesionali,a dobrovolci
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28.06.2023 12:14 Відповісти
eto dobrovolci kak terooborona u vas,raznogo vozrosta
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28.06.2023 12:19 Відповісти
Вітаю. Побєдуни.
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28.06.2023 12:30 Відповісти
vitanija pobzdun
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28.06.2023 12:38 Відповісти
grazevije diskoteki ?
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28.06.2023 12:39 Відповісти
ta kovo eto volnue ? pustj oni dumajut sho hotjat - realnost ce delo takoe - silno bje
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28.06.2023 08:44 Відповісти
Сюди вони йшли з думкою про "Кієв за трі дня". Отримали чортів, так. Але скільки всього понівечили і скільки повбивали, поки зрозуміли свою помилку і дриснули назад. Ви до цього готові?
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28.06.2023 08:46 Відповісти
ni. negotovi. ale - jaksho ce stanetsa - to ce bude realnostj i pridetsa razberatisa - gotov/negotov nebude imeti znachenija.
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28.06.2023 08:50 Відповісти
Краще готуйтесь. Посадовці НАТО своїми заявами і діями кожного разу тільки підтверджують свою нерішучість і неспроможність. Чим би не закінчилось в Україні, наступна ціль - це ви, країни Балтії. Тому що Польща до війни готується аж бігом.
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28.06.2023 08:53 Відповісти
voiska na gotove ja pro civiljnih - jaki v bolshinstve ni. pro zajavi Stolenberga - jaksho rusnja nevmie ih chitati/sluhati ta ponimati - ogrebut po polnomu
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28.06.2023 08:57 Відповісти
На жаль, ви дуже маленька країна. Нас врятували розміри. І небайдужість населення.
Сподіваюсь, НАТО таки розкачається, і після України не зупинить військове виробництво, а почне нарощувати кількість засобів ураження.
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28.06.2023 09:04 Відповісти
nu mi sdelajem vse sho smozhem - a tam vidno bude. lichno mene ne strashno.
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28.06.2023 09:11 Відповісти
Якщо це станеться, через вас пройдуть до моря і не помітять. А нато буде сратися та консультації місяць проводити. Повір.
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28.06.2023 12:32 Відповісти
idi mechtai kacap
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28.06.2023 12:34 Відповісти
Аха, я нє мєчтаю. Я знаю. А ти тільки тут розумний, а на ділі обісрешся. І досить тут гімно метати, козел засланий.
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28.06.2023 12:40 Відповісти
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28.06.2023 12:42 Відповісти
Нельзя защищаться! Это же будет эскалация! Лучше просто ограничится озабоченностью.
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28.06.2023 07:39 Відповісти
kacap , koli ti pochustvuesh cju "ozabochenost" na sebe - bude ****** tak vsegda byvaet koli ponti i bravada stalkivaetsa s realjnostju.
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28.06.2023 09:02 Відповісти
Дожились....
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28.06.2023 07:40 Відповісти
А шо сі стане? Лука закидає НАТУ бульбою?
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28.06.2023 07:40 Відповісти
Да, этот ссыкун навоюет.
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28.06.2023 07:41 Відповісти
А якщо до них приєднається Уганда, то НАТО встоїть?
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28.06.2023 07:42 Відповісти
Кращий захист - напад. Треба видалити причину
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28.06.2023 07:43 Відповісти
Снарядів вистачить?
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28.06.2023 07:51 Відповісти
Щось - дуже сумнівно .. НАТО могло б вже давно покінчити з кацапською загрозою собі , якби надало Україні всю необхідну зброю , і в потрібній кількості .
Але ж - одна лиш думка про ядерну бімбу ***** , все НАТО просто панічно вганяє в ступор .
Тому - й сумніваюсь що НАТО здатне воювати з мордором .
Кацапські ракети вже падали на території НАТО , і ШО ??? Втерлися та й усе .
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28.06.2023 07:52 Відповісти
Оказывается Беларусь стала угрозой, для которой требуется защита НАТО! Усатый хеополитех просто уссыкается от радости, что ему статус так подняли из дна 2020 года.
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28.06.2023 08:17 Відповісти
1. Ви вкотре втерлися, коли вам смачно харкнули в морду з порушенням Договору про нерозповсюдження ядерної зброї: любитель морозива лише пробелькотів, що це - "безвідповідально" (с).

(Так само втерлися після атаки на ваш безпілотник, блеяли і відсунули маршрут - правда, тут до мене визвірялися, що це не так, поки не з'явилося підтвердження від воювак: ескалації ж боялися).

Гопник нахабнітиме до тих пір, поки не отримає по зубах.
Але ви - імпотенти і боягузи. Тому на кожен його понт трясетеся і відступаєте чимдалі.

2. Знову запрошення посилаєте х**лу атакувати Україну ? Не остогидло ?

Наголошуєте, що захищатимете країни-члени, а на інші два фюрери-психопати (яких ви викохали) можуть спокійно нападати ?

Мерзоти цинічні.
Вам же це не минеться. І загроза руйнування західного суспільства зсередини досить серйозна, якщо уважно подивитися на всі процеси, які там відбуваються. І у цьому всьому винні ви самі, "демократи" недороблені.

І як вже вище зазначили - Польщу ви "захистили", підібгавши хвоста. А брехати вам не звикати.
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28.06.2023 08:28 Відповісти
Где-то в бункере заржало *****.
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28.06.2023 08:40 Відповісти
Всі чекають,коли у кацапів скінчаться гроші на виробництво снарядів,ракет,танків,на зарплати.
Щоб бунт почався зсередини.
Всі сподівалися,що чергові санкції нарешті вдарять по економікі раші...
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28.06.2023 08:43 Відповісти
і тому купують кацапське зерно , газ нафту . і хочуть купувати аміак , щоб скоріше в кацапів гроші кінчились ...
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28.06.2023 13:48 Відповісти
А вони на вас вже напали?
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28.06.2023 09:22 Відповісти
Всі Українці та іньші люди хто підтримує Україну чекають на таку заяву :
- Ми , країни НАТО, більше не можемо спокійно спостерігати як РФ обстрілює ракетами мирні міста України вчиняючи Геноцид. Щоб запобігти злочинним обстрілам цивільного населення наша Авіація починає спеціальну операцію й вступає га Захист України!
..... а не всі ці бла...бла....бла... "ми бачимо, ми готові, ми занепокоєні"....
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28.06.2023 10:10 Відповісти
Причому, ще з 14 року.
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28.06.2023 12:34 Відповісти
 
 