НАТО готове захищатися від Білорусі та Росії, - Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Москві та Мінську був надісланий чіткий сигнал про те, що "НАТО існує, щоб захистити кожного союзника, кожен дюйм території НАТО".

Про це пишуть CNN та Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Столтенберг заявив, що альянс готовий захищати своїх членів від Білорусі і Росії, і що події, пов'язані з повстанням "ПВК Вагнер", є "внутрішніми російськими справами".

"Якщо військова компанія "Вагнер" розмістить своїх серійних убивць у Білорусі, всі сусідні країни зіткнуться зі ще більшим ризиком нестабільності", - зазначив генсек НАТО.

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