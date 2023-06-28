Лукашенко хоче взяти ПВК "Вагнер" під свій контроль, - ISW

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує за допомогою переходу найманців із ПВК "Вагнера" посилити власну армію, а також врівноважити кампанію Кремля через "Союзну державу" поглинути РБ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Лукашенко, ймовірно, прагне використати групу "Вагнер" в Білорусі для отримання простору для маневру, щоб збалансувати кампанію Кремля з поглинання Білорусі за допомогою Союзної держави, і, ймовірно, прагне ретельно контролювати будь-які сили групи "Вагнер", які перебувають до Білорусі", - йдеться у звіті.

Крім того, як вважають в ISW, щоб уповільнити кампанію з поглинання Білорусі, Лукашенко може використати російську ядерну зброю, яку отримав напередодні.

Аналітики зазначають, що триваюча боротьба за владу між Путіним, Лукашенком і Пригожиним ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть бути корисними для України.

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