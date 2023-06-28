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Лукашенко хоче взяти ПВК "Вагнер" під свій контроль, - ISW

лукашенко

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує за допомогою переходу найманців із ПВК "Вагнера" посилити власну армію, а також врівноважити кампанію Кремля через "Союзну державу" поглинути РБ.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.

"Лукашенко, ймовірно, прагне використати групу "Вагнер" в Білорусі для отримання простору для маневру, щоб збалансувати кампанію Кремля з поглинання Білорусі за допомогою Союзної держави, і, ймовірно, прагне ретельно контролювати будь-які сили групи "Вагнер", які перебувають до Білорусі", - йдеться у звіті. 

Крім того, як вважають в ISW, щоб уповільнити кампанію з поглинання Білорусі, Лукашенко може використати російську ядерну зброю, яку отримав напередодні.

Аналітики зазначають, що триваюча боротьба за владу між Путіним, Лукашенком і Пригожиним ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть бути корисними для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Ми поки ніяких таборів не будуємо", - Лукашенко про табори для "вагнерівців"

Автор: 

Лукашенко Олександр (2659) ПВК Вагнер (1540) ISW (653)


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Топ коментарі
+14
Якщо навіть зс рф бояться "вагнєров", то картопляні війська для них просто не існують.
Це "вагнєр" може легко взяти під свій контроль БРСР, опору точно ніхто не чинитиме.
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28.06.2023 07:45
+11
В такому разі це вже буде "ЧВК Бульба"
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28.06.2023 07:42
+6
Ой *****, сказочники.
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28.06.2023 07:39
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Ой *****, сказочники.
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28.06.2023 07:39 Відповісти
В такому разі це вже буде "ЧВК Бульба"
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28.06.2023 07:42 Відповісти
Тогда это уже будет украинская ЧВК
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28.06.2023 07:47 Відповісти
ЧВК "******* с бульбой"
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28.06.2023 13:13 Відповісти
ISW досить сумнівне джерело.
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28.06.2023 07:42 Відповісти
та візьмеш, бульбоголовий... але не під, а більш неприродним чином... не буде музикантів в білосраші взагалі...
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28.06.2023 07:43 Відповісти
Лука хочет стать президентом РФ, и россияне в комментах перед выступление Пу думали, что он уходит в отставку в пользу спасителя Отечества.
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28.06.2023 07:44 Відповісти
не так важливо що хоче лука, але здається цього хоче і сі
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28.06.2023 09:23 Відповісти
Те що він візьме їх під контроль дуже сумнівно. Як би не трапилось, що Пригожин пійде не Мінськ і навряд зупинеться як це було з Москвою...
І взагалі, особосто в мене богато питань, з приводу самої ідеї "ховатися від Путіна у Білорусі". Як на мене це останнє місце де це можно робити. Пригожин не ідіот і чудово розуміе расейську політику у ціому питанні. Бульбенфюрер не стане відмовляти Путіну у видачі будь кого (можу нагадати видачу тих е вагнеровців при "вагнергейті" і тоді Лука ще не був такий залежний). Будь які гарантії, це пшик!!!!
Як би не трапилось, що є домовленність втечі Пригожина, при умові, что він буде використан при черговому нападу на Україну, но з боку Білорусі, як штурмові роти у складі білоруських військових сил (а-ля швидка прогулка до Киева. як він прогулявся до Москви)
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28.06.2023 10:04 Відповісти
або є домовленість, що пригожин візьме під контроль Білорусь. бо ім потрібні білоруси як віськовий резерв, а Лука вперся....
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28.06.2023 10:05 Відповісти
Якщо навіть зс рф бояться "вагнєров", то картопляні війська для них просто не існують.
Це "вагнєр" може легко взяти під свій контроль БРСР, опору точно ніхто не чинитиме.
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28.06.2023 07:45 Відповісти
У діда паркінсон усугубився альцгеймером..щоб він вже здох разом з моллю та пригожиним..
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28.06.2023 07:46 Відповісти
Там є ще якесь підгрунтя
Нікому лукашенко не потрібний він лялька в театрі кукол
З пригожиним це гарно розіграний спектакль
Все з'ясуеться трохи пізніше
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28.06.2023 07:48 Відповісти
Два мудя
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28.06.2023 07:48 Відповісти
Хай бере! Може вони йому голову відріжуть!
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28.06.2023 07:49 Відповісти
от интересно, если бы белорусы знали, что так будет, то они бы разувались?
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28.06.2023 07:49 Відповісти
Да-да, это будет как ЯО на территории Беларуси с управлением из мацквы и как банды головорезов с управлением из мацквы.
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28.06.2023 07:49 Відповісти
Дай Боже нашому теляті вовка упіймати.
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28.06.2023 07:50 Відповісти
Яка там боротьба -- путя за день може підім*яти Білорусь і прихлопнути луку.
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28.06.2023 07:52 Відповісти
Будет у Луки теперь петушатина с картошкой в мундире. Или просто петушатина в мундире, а картошку гриль сделают из него самого. Возможны варианты.
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28.06.2023 07:52 Відповісти
"Повар" повинен підтвердити свою кваліфікацію, адже вже довго не мав практики
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28.06.2023 10:49 Відповісти
Лука вже рокіа зо 30 за щоку хоче взяти.І бере.
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28.06.2023 07:53 Відповісти
Він як от пудинга почув скільки їм грошей платять сразу захотів)
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28.06.2023 08:32 Відповісти
Але вагнеру індеферентні чиїсь "хАтЄлки".
Вагнер установить свій контроль над білорусією. Питання лише часу: до кінця року, літа чи тижня.
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28.06.2023 08:33 Відповісти
кухар поїхав дресирувати білоруських солдат,втемяшувати у їхні мізки більше жорстокості в діях.
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28.06.2023 08:35 Відповісти
Щось воно роздулося як куля, може здохне скоро
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28.06.2023 08:36 Відповісти
Продовження "жабогадюкінгу" Лука не довіряє своїй армії - тому хоче мать опору у "вагнерівцях" -проти власного народу Але що він робитиме коли вони підуть на угоду з Путіним і здійснять пряме захоплення влади в Білорусі? За подібне і "бунт" пробачить можна
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28.06.2023 08:38 Відповісти
За всім тим, що сталось 23-24.06.23 і в тому, що відбувається зараз, ніякий наперед спланований задум не стоїть, і ніяка темна сила його не супроводжує.
Все це - прояви природнього Закону Ентропії, суть якого полягає в тому, що за відсутності чи браку енергії впорядкованого вектору руху матерії будь-яка система чи процес швидко хаотизується, перетворюючись на безліч різновекторних тіл і подій, що безперервно стикаються між собою.
Так і тут - вся енергія рашистської пітьми спрямована на утримання фронту у війні з Україною. Тому для серединного стану цього агресивного утворення розпочався цикл напіврозпаду.
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28.06.2023 08:50 Відповісти
Для всього того, що ви так мальовниче розписали, у кацапів є просте слово - смута.
Вони в цьому питанні - профі
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28.06.2023 10:53 Відповісти
И отправить их на сбор ранней картошки.
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28.06.2023 08:54 Відповісти
У пана атамана нема золотого запасу и хлопцы стали разбегаться... "Свадьба в Малиновке"
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28.06.2023 09:48 Відповісти
*********** видит что ***** сдулся и набивает себе цену.
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28.06.2023 11:00 Відповісти
Хоче то він хоче, але хто йому дасть.
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28.06.2023 14:27 Відповісти
Вау, пусте місце бере під контроль путінських міжнародних терористів.
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28.06.2023 15:09 Відповісти
 
 