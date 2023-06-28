Лукашенко хоче взяти ПВК "Вагнер" під свій контроль, - ISW
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко планує за допомогою переходу найманців із ПВК "Вагнера" посилити власну армію, а також врівноважити кампанію Кремля через "Союзну державу" поглинути РБ.
Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW), інформує Цензор.НЕТ.
"Лукашенко, ймовірно, прагне використати групу "Вагнер" в Білорусі для отримання простору для маневру, щоб збалансувати кампанію Кремля з поглинання Білорусі за допомогою Союзної держави, і, ймовірно, прагне ретельно контролювати будь-які сили групи "Вагнер", які перебувають до Білорусі", - йдеться у звіті.
Крім того, як вважають в ISW, щоб уповільнити кампанію з поглинання Білорусі, Лукашенко може використати російську ядерну зброю, яку отримав напередодні.
Аналітики зазначають, що триваюча боротьба за владу між Путіним, Лукашенком і Пригожиним ще не закінчилася і матиме короткострокові та довгострокові наслідки, які можуть бути корисними для України.
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І взагалі, особосто в мене богато питань, з приводу самої ідеї "ховатися від Путіна у Білорусі". Як на мене це останнє місце де це можно робити. Пригожин не ідіот і чудово розуміе расейську політику у ціому питанні. Бульбенфюрер не стане відмовляти Путіну у видачі будь кого (можу нагадати видачу тих е вагнеровців при "вагнергейті" і тоді Лука ще не був такий залежний). Будь які гарантії, це пшик!!!!
Як би не трапилось, що є домовленність втечі Пригожина, при умові, что він буде використан при черговому нападу на Україну, но з боку Білорусі, як штурмові роти у складі білоруських військових сил (а-ля швидка прогулка до Киева. як він прогулявся до Москви)
Це "вагнєр" може легко взяти під свій контроль БРСР, опору точно ніхто не чинитиме.
Нікому лукашенко не потрібний він лялька в театрі кукол
З пригожиним це гарно розіграний спектакль
Все з'ясуеться трохи пізніше
Вагнер установить свій контроль над білорусією. Питання лише часу: до кінця року, літа чи тижня.
Все це - прояви природнього Закону Ентропії, суть якого полягає в тому, що за відсутності чи браку енергії впорядкованого вектору руху матерії будь-яка система чи процес швидко хаотизується, перетворюючись на безліч різновекторних тіл і подій, що безперервно стикаються між собою.
Так і тут - вся енергія рашистської пітьми спрямована на утримання фронту у війні з Україною. Тому для серединного стану цього агресивного утворення розпочався цикл напіврозпаду.
Вони в цьому питанні - профі