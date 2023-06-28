Сили ППО знищили шість "Shahed-136/131", - Повітряні сили ЗСУ
Уночі російські загарбники знову атакували територію України "шахедами".
Про це повідомили у Повітряних Силах України, інформує Цензор.НЕТ.
"Уночі 28 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих боєприпасів "Shahed-136/131", якими російські окупанти атакували з південно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні.
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Які гарні автівочки! Це - вантажівки "DAF Leyland".
А на горбу у них установка ЗУ-23-2. Така штука дуже гарно працює проти "Шахедів" у складі мобільних груп. Такі мобільні "тачанки" дуже потрібні підрозділам ППО. Аби захищати наше небо.
А ще такі "тачанки" у повний зріст використовують на фронті. ЗУ на автомобільному шасі, це ударна вогнева підтримка підрозділу. ЗУшка б'є не надто точно, але щільність вогню створює таку, що кожен ворог засумує. А коли ЗУ розмішено на базі Лейленду, невибагливого потужного "британця", то ефективнисть "тачанки" стає в багато разів більшою.
"Справа громад" спільно з Петром Порошенком передали три "Лейленди", з базою для кріплення ЗУ одному з підрозділів ППО, який регулярно прикриває гарячі ділянки фронту. Прикривав і Київ, чималою мірою завдяки їм з'явилися легенди про "привида Києва". Не тільки завдяки їм, але і їм також.
А передали Лейленди воякам - ви. Це ваші пожертви зібралися в кожному Лейленді. Пишайтеся. Бо це наша спільна справа. Як казали латинці РЕС ПУБЛІКА.
А якщо ви ще не жертвували - приєднуйтеся. Результат бачите на фото.
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Ті, чиї пілоти увійшли до збірного образу "Привид Києва". Ті, хто прикривав із неба більшість успішних армійських операцій цієї війни. Ті, чию базу кожного тижня намагаються атакувати, використовуючи весь спектр крилатих ракет і мерзотно-тарахтливих "Шахедів".
Тепер їм буде трохи простіше - ми їм передали три вантажівки Leyland DAF, модифіковані під ЗУ-23-2. Це вже 150+ вантажівок, які ми з вами разом передали у ЗСУ. І так - скоро будуть наступні!
https://t.me/PresidentPoroshenko/6408 Петро Порошенко :
«Привида Києва» пам'ятаєте? Ми сьогодні у них в гостях.
А Антонівський міст? Це вони прикривали цю операцію з неба і допомогли звільнити Херсон.
А ще, вони збили сотні російських ракет, літаків, безпілотників, дронів, шахедів. Не кажучи вже про знищені російські позиції та вузли логістики.
Сьогодні зустрілися з видатною авіаційною бригадою, саме ці хлопці та дівчата тримають українське небо. Тисячі кілометрів, наша протиповітряна безпека, знищення ворога. Все це вони несуть на своїх плечах.
Приїхали не з порожніми руками, привезли нашу розробку - три вантажівки для зеніток на базі британських тягачів. Ці спеціально розроблені та модифіковані установки дозволять замінити старий радянський автопарк і значно підвищити ефективність бригади.
Щойно передали машини, а хлопці вже підняли літаки в небо... Бійці дуже ефектно та ефективно роблять свою роботу… справжнє військове мистецтво.
І ми їм, зі Справою Громад, у всьому допоможемо.