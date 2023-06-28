Сили ППО знищили шість "Shahed-136/131", - Повітряні сили ЗСУ

Уночі російські загарбники знову атакували територію України "шахедами".

Про це повідомили у Повітряних Силах України, інформує Цензор.НЕТ.

"Уночі 28 червня 2023 року протиповітряною обороною Повітряних Сил та інших складових Сил оборони України знищено шість баражуючих боєприпасів "Shahed-136/131", якими російські окупанти атакували з південно-східного напрямку", - йдеться в повідомленні.

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