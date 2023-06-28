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Протягом доби окупанти обстріляли Очаків та Куцурубську громаду Миколаївщини, без постраждалих, - ОВА

очаків

Російські загарбники не припиняють обстрілів цивільного населення Миколаївської області. Протягом доби під ворожим вогнем опинилися Очаків та Куцурубська громада.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора, 27 червня, об 11:42 та 12:28 ворог обстрілював м. Очаків Очаківської громади. Внаслідок чого виникла пожежа сухої трави на відкритих територіях. Займання були оперативно ліквідовані. Постраждалих немає.

Також вчора, 27 червня, о 12:35 був обстріляний населений пункт Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено господарські будівлі на території домоволодіння. Постраждалих немає", - йдеться в повідомленні. 

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Миколаївська область (2289) обстріл (28948) Очаків (206)


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