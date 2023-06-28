Вночі ворог знову атакував Черкащину дронами, ППО знищила два, - ОВА
Ворожої атаки з повітря зазнала Черкаська область вночі.
Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.
"Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі", - йдеться в повідомленні.
Табурець зазначив, що рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу, без потерпілих.
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Valentyna Sayun #573800
показати весь коментар28.06.2023 08:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Gary Grant
показати весь коментар28.06.2023 08:39 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Чайка Київ
показати весь коментар28.06.2023 10:15 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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