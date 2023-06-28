Вночі ворог знову атакував Черкащину дронами, ППО знищила два, - ОВА

Ворожої атаки з повітря зазнала Черкаська область вночі.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі", - йдеться в повідомленні.

Табурець зазначив, що рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу, без потерпілих.

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