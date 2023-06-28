УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9756 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
1 902 3

Вночі ворог знову атакував Черкащину дронами, ППО знищила два, - ОВА

дрони

Ворожої атаки з повітря зазнала Черкаська область вночі.

Про це повідомив голова Черкаської ОВА Ігор Табурець, інформує Цензор.НЕТ.

"Наші оборонці успішно знищили два ударні дрони противника. Однак ще два поцілили в порожнє складське приміщення в Черкаському районі", - йдеться в повідомленні.

Табурець зазначив, що рятувальники оперативно ліквідували незначну пожежу, без потерпілих.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили ППО знищили шість "Shahed-136/131", - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

Черкаси (564) дрони (4830)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А оце нонсенс, якщо 2 поцілили і іменно там. Нічого не має на Черкащині, лапки геть від Краю Кобзаря
показати весь коментар
28.06.2023 08:39 Відповісти
Як там табурцевий синуля-фрік себе почуває в Парижі?
показати весь коментар
28.06.2023 08:39 Відповісти
Дякуємо, хлопці. Бог у поміч
показати весь коментар
28.06.2023 10:15 Відповісти
 
 