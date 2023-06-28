На окупованій території росіяни забирають житло у місцевих мешканців, - Генштаб
Російські окупанти у Горностаївці Херсонської області забирають житло у місцевих мешканців та оголошують його своєю власністю
Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"В населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що викрадене житло маркується табличками "власність Російської Федерації".
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