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Новини Агресія Росії проти України
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На окупованій території росіяни забирають житло у місцевих мешканців, - Генштаб

окупанти,техніка,мелітополь

Російські окупанти у Горностаївці Херсонської області забирають житло у місцевих мешканців та оголошують його своєю власністю

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"В населеному пункті Горностаївка Херсонської області окупанти забирають житло у місцевих жителів, які виїхали на підконтрольну територію України або загинули внаслідок бойових дій", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що викрадене житло маркується табличками "власність Російської Федерації".

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Автор: 

Генштаб ЗС (6723) окупація (6733) Херсонська область (5841)


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