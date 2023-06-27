У Маріуполі з уцілілих квартир виганяють законних власників, - Андрющенко. ВIДЕО
У тимчасово захопленому Маріуполі російські загарбники почали виселяти з вцілілих квартир законних власників, якщо вони не можуть довести право власності документами. Туди заселяються цивільні або військові окупанти.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ
"По-простому, якщо в тебе згоріли документи, а в квартиру хочуть заселитись цивільні або військові окупанти, то життя безхатьки тебе гарантовано. Ось так - речі на вулицю, людей в нікуди", - написав Андрющенко.
Конкеретно в цю квартиру в Кальміуському районі заїзжають офіцери з окупаційного корпусу Маруполя. Навіть, з ордером від гауляйтеру міста.
Геноцид українців в Маріуполі триває", - підсумував Андрющенко.
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