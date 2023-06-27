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У Маріуполі з уцілілих квартир виганяють законних власників, - Андрющенко. ВIДЕО

У тимчасово захопленому Маріуполі російські загарбники почали виселяти з вцілілих квартир законних власників, якщо вони не можуть довести право власності документами. Туди заселяються цивільні або військові окупанти.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає Цензор.НЕТ

"По-простому, якщо в тебе згоріли документи, а в квартиру хочуть заселитись цивільні або військові окупанти, то життя безхатьки тебе гарантовано. Ось так - речі на вулицю, людей в нікуди", - написав Андрющенко.

Конкеретно в цю квартиру в Кальміуському районі заїзжають офіцери з окупаційного корпусу Маруполя. Навіть, з ордером від гауляйтеру міста.
Геноцид українців в Маріуполі триває", - підсумував Андрющенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 14 ОМБр успішно ліквідовують окупантів на Лимано-Куп’янському напрямку. ВIДЕО

Автор: 

Маріуполь (3241) окупація (6733)


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Топ коментарі
+9
Зверніться до своїх народних обранців з ОПЗЖ, можливо, чимось зарадять в такій ситуації! Все ж таки це російська партія
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27.06.2023 21:58
+5
здали Марік, а тепер жалієтесь з Києва?
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27.06.2023 21:48
+3
НЕ ТОЛЬКО УНИТАЗЫ. ПОЧЕМУ РУССКИЕ ВОРУЮТ КАСКИ У СВОИХ РАНЕНЫХ? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/6NzisPLXz2s
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27.06.2023 21:43
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НЕ ТОЛЬКО УНИТАЗЫ. ПОЧЕМУ РУССКИЕ ВОРУЮТ КАСКИ У СВОИХ РАНЕНЫХ? Лекция историка Александра Палия

https://youtu.be/6NzisPLXz2s
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27.06.2023 21:43 Відповісти
здали Марік, а тепер жалієтесь з Києва?
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27.06.2023 21:48 Відповісти
гадаю, що дуже багато хто буде щасливий, коли всіх кацапів виженуть з планети.
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27.06.2023 21:52 Відповісти
Зверніться до своїх народних обранців з ОПЗЖ, можливо, чимось зарадять в такій ситуації! Все ж таки це російська партія
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27.06.2023 21:58 Відповісти
Один визволив Маріупіль, інший здав...
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27.06.2023 22:28 Відповісти
І що, навіть коли ти написав "чєлобітную", що твої документи згоріли внаслідок обстрілу будинку "укронєонацистамі"? Все одно викидають на вулицю?
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27.06.2023 22:45 Відповісти
А єслі сазнатєльний таваріщ вмєста дакумєнтав спас бюстік ілліча і значьок актябрьонка то пасєлят хатя би в абщагу?
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27.06.2023 23:25 Відповісти
наскільки я знаю з перших рук.... більшість (і це дуже обережно) жителів Маріуполя, м'яко кажучи - не дуже українці..... не кидайтеся в мене кавеликами - це я знаю від них самих.... так що....
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28.06.2023 07:07 Відповісти
На скільки я знаю,зі свого досвіду,більшисть жителів західної України не дуже українці.То що будемо робити?
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28.06.2023 09:32 Відповісти
 
 