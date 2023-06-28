5 018 26
Литва придбала для Україні дві установки NASAMS, - президент Науседа
Литва придбала для України дві установки NASAMS
Про це у Twitter повідомив президент Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ.
"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які передадуть Україні. Протиповітряна оборона є ключовою в українській боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю на нові колективні рішення щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом до перемоги!" - наголосив він.
Топ коментарі
+47 Микола Мазуренко #551183
показати весь коментар28.06.2023 09:26 Посилання
+30 Богдан Хмельницький #556703
показати весь коментар28.06.2023 09:26 Посилання
+29 Roman Podyu #221750
показати весь коментар28.06.2023 09:29 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Допомагаючи Україні ви рятуєте і власну країну від смертей та руйнувань!
Ганьба та крімвідповідальність казнокрадам .
Вместе на века!!!
Dyakuemo !
Дякуємо.
Литовцы - низкий вам поклон и благодарность!