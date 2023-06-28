Литва придбала для Україні дві установки NASAMS, - президент Науседа

Литва придбала для України дві установки NASAMS

Про це у Twitter повідомив президент Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ.

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які передадуть Україні. Протиповітряна оборона є ключовою в українській боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю на нові колективні рішення щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом до перемоги!" - наголосив він.

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