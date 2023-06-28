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Литва придбала для Україні дві установки NASAMS, - президент Науседа

nasams

Литва придбала для України дві установки NASAMS

Про це у Twitter повідомив президент Гітанас Науседа, передає Цензор.НЕТ.

"Литва придбала дві пускові установки NASAMS, які передадуть Україні. Протиповітряна оборона є ключовою в українській боротьбі з агресором. З нетерпінням чекаю на нові колективні рішення щодо підтримки України на саміті НАТО у Вільнюсі. Разом до перемоги!" - наголосив він.

Також читайте: Держдеп США схвалив угоду щодо продажу Україні системи NASAMS

Автор: 

Литва (2437) Науседа Гітанас (345) NASAMS (41)


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Топ коментарі
+47
Чому немає? Слава Литві!!!
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28.06.2023 09:26
+30
Слава Усім Нашим Союзникам !!!
Ганьба та крімвідповідальність казнокрадам .
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28.06.2023 09:26
+29
Маленькая страна с огромным сердцем.
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28.06.2023 09:29
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Нема слів...
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28.06.2023 09:25 Відповісти
Чому немає? Слава Литві!!!
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28.06.2023 09:26 Відповісти
звісно
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28.06.2023 09:27 Відповісти
Аču!!!!!
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28.06.2023 09:28 Відповісти
Маленькая страна с огромным сердцем.
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28.06.2023 09:29 Відповісти
А есті? Ті взагалі мене шокували...та всі молодці, що там говорити - Балтія завжди
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28.06.2023 09:34 Відповісти
Подяка Литві! Це добрий приклад іншим країнам - партнерам, які ще вагаються.
Допомагаючи Україні ви рятуєте і власну країну від смертей та руйнувань!
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28.06.2023 10:44 Відповісти
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28.06.2023 09:37 Відповісти
Слава Усім Нашим Союзникам !!!
Ганьба та крімвідповідальність казнокрадам .
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28.06.2023 09:26 Відповісти
Молодці!...
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28.06.2023 09:28 Відповісти
Дуже дякуємо.
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28.06.2023 09:32 Відповісти
Спасибо Братья!!!

Вместе на века!!!
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28.06.2023 09:33 Відповісти
Щиро дякуємо, друзі.
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28.06.2023 09:37 Відповісти
Треба, щоб ці NASAMS ще потрапили до Залужного. Зєля з Резніковим намагались злити увесь арсенал з британськими протитанковими комплексами NLAW, що Джонсонюк завіз літаками перед самим повномаштабним наступом. І все згрузили в один склад десь на Західній. Лиш на другий день, коли росіяни вже були під Києвом, авралом вивезли ці всі фішки, і відразу прилетіло вже по порожньому складу.
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28.06.2023 09:51 Відповісти
Razom do Peremogi,DRUZI !✊
Dyakuemo !
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28.06.2023 09:52 Відповісти
Литва, молодці!!!! Велика подяка!!!! Така маленька і так багато робить для України!!!!!
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28.06.2023 09:57 Відповісти
Щира вдячність Литовцям, українці добро не забувають.
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28.06.2023 10:02 Відповісти
У них просто мозги есть. И они понимают что если вдруг Украина не победит, то они будут следующими
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28.06.2023 10:05 Відповісти
Це круто.

Дякуємо.
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28.06.2023 10:14 Відповісти
Дякуємо відважному литовському народу
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28.06.2023 10:21 Відповісти
Друг познается в беде.
Литовцы - низкий вам поклон и благодарность!
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28.06.2023 10:26 Відповісти
Кроме благодарности у меня возник вопрос - Что значит "Установка"? Или это комплекс, или это пусковая установка, которых в комплексе 12 штук?
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28.06.2023 11:59 Відповісти
Н рашиських помийках теж задають такі питання.
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28.06.2023 12:22 Відповісти
Сьюморил, бль, возьми с полки пирожок и отдохни от перенапряга.
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28.06.2023 13:28 Відповісти
 
 