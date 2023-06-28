До Києва з неоголошеним візитом прибув президент Литви Науседа

Президент Литви Гітанас Науседа прибув сьогодні з неоголошеним візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу литовського лідера.

Науседа візьме участь у заході, присвяченому 27-м роковинам ухвалення Конституції України.

"Глава Литви обговорить з президентом України порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні", - йдеться в повідомленні.

Науседа прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав 7 держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де в четвер починається засідання Ради європейських лідерів.

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