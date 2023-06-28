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До Києва з неоголошеним візитом прибув президент Литви Науседа

науседа

Президент Литви Гітанас Науседа прибув сьогодні з неоголошеним візитом до Києва, де зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу литовського лідера.

Науседа візьме участь у заході, присвяченому 27-м роковинам ухвалення Конституції України.

"Глава Литви обговорить з президентом України порядок денний саміту НАТО у Вільнюсі в липні, а також питання переговорів України про членство в Європейському Союзі, допомогу Литви та Європейського Союзу Україні", - йдеться в повідомленні.

Науседа прибув до Києва з Гааги, де вчора на зустрічі глав 7 держав обговорив подальшу підтримку України. З Києва президент Литви вирушить до Брюсселя, де в четвер починається засідання Ради європейських лідерів.

Також читайте: Литва придбала для Україні дві установки NASAMS, - президент Науседа

Автор: 

візит (1604) Науседа Гітанас (345)


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Дякуємо! Кожен приїзд президента Науседи, окрім моральної підтримки, приносить і військову підтримку! Слава Литві, слава Україні!
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28.06.2023 09:36 Відповісти
вот это ЛЮДИ
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28.06.2023 09:42 Відповісти
Президенту Науседі - респект !
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28.06.2023 09:48 Відповісти
Шо то за шкет дріботить поруч з дядьком?
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28.06.2023 09:48 Відповісти
a u Ze jakii rost ? kto znae?
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28.06.2023 09:57 Відповісти
nashov 1.7m .....po kartinke vigljadaje jak 1.5m
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28.06.2023 10:00 Відповісти
u nausedi ~1.90m
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28.06.2023 09:59 Відповісти
N
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28.06.2023 10:04 Відповісти
А у Зями півтора метри з шапкою.
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28.06.2023 10:23 Відповісти
 
 