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Новини Допомога Україні
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Болгарія обіцяє збільшення військової допомоги Україні, - Bloomberg

тагарєв,тодор

Новий уряд Болгарії намагатиметься усунути посередників у постачанні зброї Україні, щоб посилити військову підтримку Києва, відійшовши від позиції попередніх урядів і президента країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg

Раніше зброя - і особливо боєприпаси для артилерійських установок радянського виробництва - потрапляла до ЗСУ, але через треті країни, - зазначає видання.

"Тільки діти, які ніколи не дивляться телевізор, не розуміють, що ми експортуємо боєприпаси для України. Це робилося напівтаємно, потрібні були посередники", - заявив у вівторок журналістам міністр оборони Тодор Тагарєв, який обійняв посаду три тижні тому.

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Він додав, що союзники, які користуються послугами посередників при закупівлі у болгарських компаній, можуть продовжувати це робити, але Болгарія також укладатиме контракти безпосередньо з Україною.

"Коли мова йде про продажі, які оплачуються українськими коштами, що йдуть на українську армію, ми будемо намагатися працювати напряму, тому що залучення посередників ставить нас у сіру зону, яка несе ризики", - сказав Тагарєв.

Болгарія також прагне приєднатися до інших країн ЄС у спільних закупівлях боєприпасів, а також знайти фінансування ЄС для модернізації своїх державних заводів, щоб вони могли виробляти зброю, яка відповідає сучасним стандартам НАТО.

"Україна продовжує потребувати міжнародної підтримки, - сказав Тагарєв. "Без неї незрозуміло, що станеться, і я вважаю, що ми не повинні ризикувати, щоб побачити, що станеться", - резюмував Тагарєв. 

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Автор: 

Болгарія (786) Тагарєв Тодор (13)


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Топ коментарі
+6
Особенно вырастет поставка снарядов благодаря крупно-губно-калиберной послице.
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28.06.2023 11:38
+5
Ети контрактив були зробляни когда в наш уряд входили колишни/колишни не иснуют/ комунисты, вони тогда не хотели, что бы снаряди шли прямо в Украина. Снаряди експортирются в Полшьи, Чехия, Словакия Румыния и т.д. по запросу тамошни импортери - кто такие ети импортери я не знаю, можно вони под украински контроль, но можно и под американский британски, нимецкии и т.д. Но посредники есть, а такие есть даже и с болгарской стороне. Взагали кому вийна, а кому мать ридна. На маю думку буде дуже добре если ети посредники уделятся, но контракты есть и вони довгострокови. Я не думаю что Резников скажет болгарского уряду - "без последники не хотим снаряды".
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28.06.2023 11:46
+4
щоб не говорили потім, що дипломатка "з досвідом" не працює 🙃
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28.06.2023 11:35
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А можно назвати посередників? Дуже цікавий ньюанс
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28.06.2023 11:30 Відповісти
Golden & Eggs
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28.06.2023 11:37 Відповісти
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28.06.2023 11:38 Відповісти
без посередників ярмак-резніков-зелінський почнуть пухнути з голоду

будуть казати партнери не дають нам красти
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28.06.2023 11:35 Відповісти
щоб не говорили потім, що дипломатка "з досвідом" не працює 🙃
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28.06.2023 11:35 Відповісти
)))
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28.06.2023 14:04 Відповісти
Особенно вырастет поставка снарядов благодаря крупно-губно-калиберной послице.
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28.06.2023 11:38 Відповісти
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28.06.2023 11:58 Відповісти
Профессионализм дает свое)))
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28.06.2023 14:07 Відповісти
нова послиця оддалась вся, знайомій з йуності роботі ))
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28.06.2023 11:39 Відповісти
Ети контрактив були зробляни когда в наш уряд входили колишни/колишни не иснуют/ комунисты, вони тогда не хотели, что бы снаряди шли прямо в Украина. Снаряди експортирются в Полшьи, Чехия, Словакия Румыния и т.д. по запросу тамошни импортери - кто такие ети импортери я не знаю, можно вони под украински контроль, но можно и под американский британски, нимецкии и т.д. Но посредники есть, а такие есть даже и с болгарской стороне. Взагали кому вийна, а кому мать ридна. На маю думку буде дуже добре если ети посредники уделятся, но контракты есть и вони довгострокови. Я не думаю что Резников скажет болгарского уряду - "без последники не хотим снаряды".
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28.06.2023 11:46 Відповісти
дякуємо България!
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28.06.2023 12:02 Відповісти
А я забыл поздравить Вам с дньом Вашей Конституции.
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28.06.2023 12:05 Відповісти
Від нашого яйцекрада можна всякого очікувати.
А Болгарії та її народу дякую за допомогу)
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28.06.2023 12:23 Відповісти
то що таки послиця-сексологиня "напрацювала"??? тоді треба ОП розповсюдити передовий досвід на інші держави
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28.06.2023 12:10 Відповісти
ну там послица женщина сочная, так что... работает )
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28.06.2023 13:26 Відповісти
Надо бы мадам, в Ю Корею отправить, а то через Чехию с Кореи шота тормозит. Надо наладить связь тесную, на прямую.
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28.06.2023 14:14 Відповісти
 
 