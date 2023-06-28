Болгарія обіцяє збільшення військової допомоги Україні, - Bloomberg

Новий уряд Болгарії намагатиметься усунути посередників у постачанні зброї Україні, щоб посилити військову підтримку Києва, відійшовши від позиції попередніх урядів і президента країни.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Bloomberg.

Раніше зброя - і особливо боєприпаси для артилерійських установок радянського виробництва - потрапляла до ЗСУ, але через треті країни, - зазначає видання.



"Тільки діти, які ніколи не дивляться телевізор, не розуміють, що ми експортуємо боєприпаси для України. Це робилося напівтаємно, потрібні були посередники", - заявив у вівторок журналістам міністр оборони Тодор Тагарєв, який обійняв посаду три тижні тому.

Читайте також: Болгарія затвердила новий пакет військової допомоги Україні

Він додав, що союзники, які користуються послугами посередників при закупівлі у болгарських компаній, можуть продовжувати це робити, але Болгарія також укладатиме контракти безпосередньо з Україною.



"Коли мова йде про продажі, які оплачуються українськими коштами, що йдуть на українську армію, ми будемо намагатися працювати напряму, тому що залучення посередників ставить нас у сіру зону, яка несе ризики", - сказав Тагарєв.



Болгарія також прагне приєднатися до інших країн ЄС у спільних закупівлях боєприпасів, а також знайти фінансування ЄС для модернізації своїх державних заводів, щоб вони могли виробляти зброю, яка відповідає сучасним стандартам НАТО.



"Україна продовжує потребувати міжнародної підтримки, - сказав Тагарєв. "Без неї незрозуміло, що станеться, і я вважаю, що ми не повинні ризикувати, щоб побачити, що станеться", - резюмував Тагарєв.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США виділяють Україні новий пакет допомоги на $500 млн