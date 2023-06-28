З початку року у Чернівецькій області до ПЦУ перейшли чотири релігійні громади

Від початку року на Буковині чотири релігійні громади перейшли із підпорядкування УПЦ (МП) до Православної церкви України.

Про це повідомили у Чернівецький ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2023 році здійснили переходи з УПЦ до ПЦУ 4 релігійних громади: Погорілівка (Юрковецька ТГ Чернівецького району), Росошани (Кельменецька ТГ Дністровського району), Рингач (Новоселицька ТГ Чернівецького району), Чорний Потік (Юрковецька ТГ Чернівецького району)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2019 року до початку повномасштабної агресії Росії було зареєстровано 18 переходів релігійних громад з УПЦ до ПЦУ.

У початку повномасштабної агресії проти України у 2022 році, релігійні громади 6 сіл змінили своє канонічне підпорядкування з Української Православної Церкви на Православну Церкву України: Хлівище, Вербівці, Юрківці, Бабин, Хрещатик Чернівецького району, Бабин Дністровського району.

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