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Новини Агресія Росії проти України
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З початку року у Чернівецькій області до ПЦУ перейшли чотири релігійні громади

церква,чернівці

Від початку року на Буковині чотири релігійні громади перейшли із підпорядкування УПЦ (МП) до Православної церкви України.

Про це повідомили у Чернівецький ОВА, інформує Цензор.НЕТ.

"У 2023 році здійснили переходи з УПЦ до ПЦУ 4 релігійних громади: Погорілівка (Юрковецька ТГ Чернівецького району), Росошани (Кельменецька ТГ Дністровського району), Рингач (Новоселицька ТГ Чернівецького району), Чорний Потік (Юрковецька ТГ Чернівецького району)", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що з 2019 року до початку повномасштабної агресії Росії було зареєстровано 18 переходів релігійних громад з УПЦ до ПЦУ.

У початку повномасштабної агресії проти України у 2022 році, релігійні громади 6 сіл змінили своє канонічне підпорядкування з Української Православної Церкви на Православну Церкву України: Хлівище, Вербівці, Юрківці, Бабин, Хрещатик Чернівецького району, Бабин Дністровського району.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Міськрада Ніжина не змогла заборонити діяльність УПЦ МП. ФОТО

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УПЦ МП (1212) Чернівці (562) ПЦУ (796)


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Щоранку о 9 годині у Чернівцях представники влади, працівники державних та приватних структур, поліція вшановують загиблих у війні хвилиною мовчання.

Під час хвилини мовчання зупиняється транспорт, водії виходять з автівок(‼️) , а також зупиняються перехожі, на вулицю виходять працівники інституцій та підприємств

ось як треба поважати пам'ять загиблих і свою націю
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28.06.2023 11:29 Відповісти
Це не тільки в Чернівцях. Так по всій країні в усіх держустановах. Напевно. В мому місті точно.
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28.06.2023 11:38 Відповісти
А що в цей час робив корупціонер свободівець Головко.
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28.06.2023 12:53 Відповісти
Мабудь партію регионів засновув
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28.06.2023 21:09 Відповісти
чернівці- це кубло касабских попів.. запроданці гундяева
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28.06.2023 13:51 Відповісти
 
 