З початку року у Чернівецькій області до ПЦУ перейшли чотири релігійні громади
Від початку року на Буковині чотири релігійні громади перейшли із підпорядкування УПЦ (МП) до Православної церкви України.
Про це повідомили у Чернівецький ОВА, інформує Цензор.НЕТ.
"У 2023 році здійснили переходи з УПЦ до ПЦУ 4 релігійних громади: Погорілівка (Юрковецька ТГ Чернівецького району), Росошани (Кельменецька ТГ Дністровського району), Рингач (Новоселицька ТГ Чернівецького району), Чорний Потік (Юрковецька ТГ Чернівецького району)", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з 2019 року до початку повномасштабної агресії Росії було зареєстровано 18 переходів релігійних громад з УПЦ до ПЦУ.
У початку повномасштабної агресії проти України у 2022 році, релігійні громади 6 сіл змінили своє канонічне підпорядкування з Української Православної Церкви на Православну Церкву України: Хлівище, Вербівці, Юрківці, Бабин, Хрещатик Чернівецького району, Бабин Дністровського району.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
https://www.facebook.com/bykvu/posts/pfbid09aQjHv5m919C59wt8LS5WJrJFnV4KGRtsFnu4N3SewC9A2Mea9obMxw3QDMsC3S6l?__cft__[0]=AZXBYX8Xwh1oYGyJSC7Wc3xkqz-CRj4CHHSndxVY_arSMcPPYXlGya3qhrVdCHEZ-X9ypbeblI_PpLodRZl3gWwy3kGgnCeJ3THckRYZEaZzTAq_IrWxMpND_311AFlbmhgOy5gJHtE69DmQqCsvcpYyGs9Y8I-16qcZh9HuDUT3CMauQqftFh8VvYfrnvO2YN8&__tn__=%2CO%2CP-R 1 ч. ·
Щоранку о 9 годині у Чернівцях представники влади, працівники державних та приватних структур, поліція вшановують загиблих у війні хвилиною мовчання.
Під час хвилини мовчання зупиняється транспорт, водії виходять з автівок(‼️) , а також зупиняються перехожі, на вулицю виходять працівники інституцій та підприємств
ось як треба поважати пам'ять загиблих і свою націю