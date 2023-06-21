Міськрада Ніжина не змогла заборонити діяльність УПЦ МП. ФОТО
Ніжинська міська рада Чернігівської області не змогла заборонити на своїй території діяльність Української православної церкви Московського патріархату.
Про це повідомили в міськраді Ніжина, інформує Цензор.НЕТ.
"Питання про заборону діяльності Української православної церкви на території Ніжинської об’єднаної територіальної громади не набрало необхідної кількості голосів, тож не було прийнято", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, згідно з опитуваннями, 66% громадян України підтримують ідею заборони діяльності на території держави Української православної церкви Московського патріархату.
Топ коментарі
+65 Нина Лабунская
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+60 Elvis2
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+56 cimbitep
показати весь коментар21.06.2023 11:09
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Будь-який русскій на чужій території - це зброя. Російська зброя...
Якщо в США й після 11 вересня не заборонили "панісламізм" як ідеалогію , то "правозахістники" таке будуть казати про Україну , якщо підпаде під заборону цілий патріархат на рівні ВР .
Тому ідея робити це через місцевих депутатів дуже вірна .
Але тут потрібно записувати тих депутатів й тих партій які голосують проти .
Певно, дуже старенька влада!
Ги...
Демократія з ворогом - завжди забезпечує перемогу ворогу з усіма наслідками.
Реальні зомбі очі виберуть.
Ну і ліТца.
Прийняти Закон загально державний що УСЕ ЩО ПОВ'ЯЗАНО З РАШИСТАМИ ПО ЗА ЗАКОНОМ В Україні. Й немає чого тут розмовляти.
Ті жіночки на фото - по православні чи якісь маньячки з трешового кіно жахів??? Здається дай їм бензопили в руки то буде жива зйомочна площадка кіно жахів "Ніжинська різня бензопилою"
Не знаю на що вони надіються. Можливо на збереженя влади та місце в окупаційній адміністрації. Можливо що москвити не чіпатимуть їх майно та бізнеси (що дуже наївно, бо московити грабують геть усе і ніяка лояльність не допоможе).
Президент присвоїв Олександру Мацієвському з Ніжина звання Героя України