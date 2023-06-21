Міськрада Ніжина не змогла заборонити діяльність УПЦ МП. ФОТО

Ніжинська міська рада Чернігівської області не змогла заборонити на своїй території діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомили в міськраді Ніжина, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання про заборону діяльності Української православної церкви на території Ніжинської об’єднаної територіальної громади не набрало необхідної кількості голосів, тож не було прийнято", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, 66% громадян України підтримують ідею заборони діяльності на території держави Української православної церкви Московського патріархату.

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