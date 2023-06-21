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Міськрада Ніжина не змогла заборонити діяльність УПЦ МП. ФОТО

Ніжинська міська рада Чернігівської області не змогла заборонити на своїй території діяльність Української православної церкви Московського патріархату.

Про це повідомили в міськраді Ніжина, інформує Цензор.НЕТ.

"Питання про заборону діяльності Української православної церкви на території Ніжинської об’єднаної територіальної громади не набрало необхідної кількості голосів, тож не було прийнято", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями, 66% громадян України підтримують ідею заборони діяльності на території держави Української православної церкви Московського патріархату.

Дивіться: Священника УПЦ МП затримали на Київщині: У телефоні - російські номери та подяка від митрополії РФ. ФОТОрепортаж

Міськрада Ніжина не змогла заборонити діяльність УПЦ МП 01
Міськрада Ніжина не змогла заборонити діяльність УПЦ МП 02
Міськрада Ніжина не змогла заборонити діяльність УПЦ МП 03

Автор: 

заборона (1455) Ніжин (58) УПЦ МП (1210)


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Топ коментарі
+65
Спочатку московська церква, потім московські танки ...
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21.06.2023 11:10
+60
Тут без загальноукраїнського закону про заборону не обійтись.
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21.06.2023 11:10
+56
тих сектантів з мацковского сатаната ніщо вже не виправить. повна клініка та спинний мозок замість голови.
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21.06.2023 11:09
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так хотіли аж яйця вспотіли
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21.06.2023 11:08 Відповісти
Оці дві потвори на першому фото з перекошеними обличями а скоріше харями і е істінная харя МП УПЦ
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21.06.2023 21:15 Відповісти
подивіться на ці старі ,хамські,дебільні харі кацапцьких ідіотів
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21.06.2023 22:34 Відповісти
кацапский "мир" рулит в Украине до сих пор
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21.06.2023 11:08 Відповісти
Мало їх ще бомбили москалі ,треба більше !
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21.06.2023 12:09 Відповісти
тих сектантів з мацковского сатаната ніщо вже не виправить. повна клініка та спинний мозок замість голови.
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21.06.2023 11:09 Відповісти
Спочатку московська церква, потім московські танки ...
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21.06.2023 11:10 Відповісти
Вначале украинцы голосуют за "просто прекратить стрелять" и "шашлыки в мае", а потом винят упц в российских танках. Сами сделали эту войну возможной, не УПЦ разминировала Чонгар и сдавала весь юг Украины.
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21.06.2023 12:16 Відповісти
кацапе, тобі не все одно, за що голосують українці?
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21.06.2023 12:31 Відповісти
та чого не видно ? в 19 якраз було дуже видно як "уставшие от вайни" з "піввареником" обрали "поржать,пожрать і посрать",то де він не правий?
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21.06.2023 15:01 Відповісти
Русскій це не національність. Русскій - це статус. Статус імперського раба. Тавро Раба.
Будь-який русскій на чужій території - це зброя. Російська зброя...
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21.06.2023 13:41 Відповісти
Тут без загальноукраїнського закону про заборону не обійтись.
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21.06.2023 11:10 Відповісти
Неначасі. Віслюк не хоче втратити рускаязичний лохторат.
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21.06.2023 11:29 Відповісти
Тут проблема абсолютно інша .

Якщо в США й після 11 вересня не заборонили "панісламізм" як ідеалогію , то "правозахістники" таке будуть казати про Україну , якщо підпаде під заборону цілий патріархат на рівні ВР .

Тому ідея робити це через місцевих депутатів дуже вірна .
Але тут потрібно записувати тих депутатів й тих партій які голосують проти .
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21.06.2023 12:58 Відповісти
А это уже будет дискриминация ( как в анекдоте про негров))), плюс вмешательство государства в религиозный колхоз.
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21.06.2023 16:45 Відповісти
ukraincam treba perestati hoditi v cei moskovsky satanat. sam sdohne.
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21.06.2023 11:11 Відповісти
"ніжинська "прорашистська секта в Україні
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21.06.2023 11:12 Відповісти
Два монастирі, вісім церков, всі мокшанського пархату. Одна капличка УПЦ.
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21.06.2023 11:12 Відповісти
Приїдь порахуй, тявкаєш.
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21.06.2023 13:33 Відповісти
То порахуй мені? тявкало підраховане? Чи таким чином бажаеш в мене випитать чи не був я в Ніжині? Я й досі поруч, недалеко. Йди помолитися за вільну Україну до церкви біля ринку, в якій неодноразово перебував Богдан Хмельницький з почтом Нежинского полку.
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21.06.2023 13:40 Відповісти
Ви неправі! Покровська, Всіхсвятська, Спасо-Преображенська, Костянтина та Олени. Це, ПЦУ. За Іоанна Богослова не знаю.
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21.06.2023 16:38 Відповісти
Можливо вони нещодавно перейшли в УПЦ, але ж це не всі Ніжинські храми яких збереглося більше ніж в Чернігові.
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21.06.2023 17:20 Відповісти
Правильно ПЦУ (Православна церква України). В Покровській та Всіхсвятській здавна правилось українською. Отець Сергій, почесний громадянин Ніжина. Церква Костянтина та Олени це на кладовищі (Троїцькому) рішенням громади відійшла до ПЦУ (я був присутнім на голосуванні).
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21.06.2023 17:35 Відповісти
я навіть можу сказати, що ці шалені тьоткі йому кажуть - ты нашу церковь не трожь, едь у свой Бахмут...
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21.06.2023 11:12 Відповісти
bindera ! ruki proch ot nashei cerkvi

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21.06.2023 11:17 Відповісти
Негры тянут руки к узким школам!
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21.06.2023 13:38 Відповісти
Прийшли русскіє в Україну, з церков поробили конюшні, постріляли тисячі українських священників, а потім ХОП! І раптом стали такими побожними-побожними...
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21.06.2023 13:45 Відповісти
Набожными в козломордии всегда были старухи и юродивые, а остальные - это лицемерие и показуха, в том числе и у попов.
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21.06.2023 16:50 Відповісти
старі моцковські *****
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21.06.2023 11:16 Відповісти
ну где такое можно увидеть, что бы на украинского военного кацапки пальцами тыкали и учили как украинцам жить?
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21.06.2023 11:16 Відповісти
Просто чекають поки місто перетвориться на Бахмут, а тоді і заборонять.
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21.06.2023 11:18 Відповісти
Хотіли і не змогли?
Певно, дуже старенька влада!
Ги...
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21.06.2023 11:21 Відповісти
Не змогли, не захотіли, попи добре заплатили, чекають на "русский миръ" - мають місце всі варіанти. Гарантований електорат зеленої влади.
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21.06.2023 12:08 Відповісти
Без радикальних дій цього сатанату не позбутися.
Демократія з ворогом - завжди забезпечує перемогу ворогу з усіма наслідками.
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21.06.2023 11:21 Відповісти
а хто туда цих ******** на голова тьоток пустив????
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21.06.2023 11:21 Відповісти
Піди, спробуй не пустити...
Реальні зомбі очі виберуть.
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21.06.2023 11:30 Відповісти
Я так розумі, це "одухотворЬониє ліца" прихожанок московських вбивць "уващевают" нашого захисника?
Ну і ліТца.
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21.06.2023 11:23 Відповісти
Цей весь "лайноміс" тому що "Король голий" ..... але у телеЛохоФоні його возводять у "лідора **********".....
Прийняти Закон загально державний що УСЕ ЩО ПОВ'ЯЗАНО З РАШИСТАМИ ПО ЗА ЗАКОНОМ В Україні. Й немає чого тут розмовляти.
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21.06.2023 11:23 Відповісти
до цих тварин війна не дійшла...нажаль..
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21.06.2023 11:24 Відповісти
аргументи "упоротих" як завжди по московським методичкам - "ми істінниє, а ані самосвяти і раскольнікі", "наши радітєлі хаділі в ету церкафь".
Ті жіночки на фото - по православні чи якісь маньячки з трешового кіно жахів??? Здається дай їм бензопили в руки то буде жива зйомочна площадка кіно жахів "Ніжинська різня бензопилою"
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21.06.2023 11:24 Відповісти
Погано готувались. Чому не провели «нєжниє бєсєди» з старими пйоздами?
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21.06.2023 11:27 Відповісти
«Мир - опасное место. Не из-за людей, которые творят ЗЛО, а из-за тех, кто наблюдает за этим и ничего не делает» (Альберт Эйнштейн).
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21.06.2023 11:33 Відповісти
Тут все значно простіше. Ніжин недалеко від кордону. Місцеві депутатики все ще вірять в можливість окупації, тому про всяк випадок демонструють лояльність до Москви.

Не знаю на що вони надіються. Можливо на збереженя влади та місце в окупаційній адміністрації. Можливо що москвити не чіпатимуть їх майно та бізнеси (що дуже наївно, бо московити грабують геть усе і ніяка лояльність не допоможе).
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21.06.2023 11:34 Відповісти
Мобілізувати до ЗСУ якомога швидше
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21.06.2023 11:44 Відповісти
жирному виродку і куєсосу кремля стєфанчуку забороняти московську пздоту в рясах ще не на часі.
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21.06.2023 11:46 Відповісти
стєфанчук сам по собі нічого заборонити і не в змозі
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21.06.2023 11:53 Відповісти
хустинкові гарпії - передовий загін **** в Україні.
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21.06.2023 11:49 Відповісти
моспархат використовує свій придуравочний авангард - скажених бабок... нейтралізувати скажених сук потрібно.
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21.06.2023 12:07 Відповісти
А никому в голову не приходит, что местные власти не имеют право на подобные решения? А запрет УПЦ, который продавливают, прямо противоречит Конституции Украины? Не нужно делать из Украины недороссию, где политическая целесообразность поменяет собой закон и права человека. У нас судят укр.патриота, за то,что он рассказал о деле вагнеровцев, страшнейшая коррупция в минобороне, а гражданское общество озабочены упц.
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21.06.2023 12:14 Відповісти
"Ненужка" а ми часом не відхаркуємо кров'ю цю толерантність і закон з росщелепними.Мпц секта ********* !
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21.06.2023 12:31 Відповісти
О! І придурошні в хусточках пальчиками тицяють...
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21.06.2023 12:35 Відповісти
Його останніми словами були Слава Україні..
Президент присвоїв Олександру Мацієвському з Ніжина звання Героя України
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21.06.2023 12:43 Відповісти
До ніжинських огірочків приєднуються ніжинські депутати-підорчики (ті, що проти, та не голосували).
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21.06.2023 12:51 Відповісти
Нежин был в полном окружении в начале войны и странно такое от них слышать.
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21.06.2023 12:54 Відповісти
И Бабки тут как тут: "Не запрещайте нам целовать жопу Гундяшке, мы хотим энтого, это цель нашей никчёмной жизни".
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21.06.2023 12:57 Відповісти
Московська церква робить добру справу в Україні! Вона акумулює навколо себе всіх зрадників, колаборантів та інших недобитків. Спрощується робота для спецслужб по виявленню ворожих агентів! Не заважайте
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21.06.2023 13:05 Відповісти
Історично там повно ...православнутих ватанів((
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21.06.2023 13:06 Відповісти
Бабки-ждуны. Они все еще верят что рашка может победить. Потому и быкуют.
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21.06.2023 13:15 Відповісти
Президент США Кенеді, своїм указом, відмінив вікову сагригацію темношкірого населення, а в ті штати, що не виконували указу приїздила Нацгвардія. І повірте, там протистояння було ще жорстокішим, але Президент США думав про державу, а не рейтинги.
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21.06.2023 13:27 Відповісти
Такої організації як УПЦМП в Україні не існує, тож як вони збираються забороняти те чого нема?
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21.06.2023 14:19 Відповісти
що це за їбануті на Вояка гавкають?
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21.06.2023 14:55 Відповісти
Навіть при війні деяка дуже невелика частина виродків продовжує вважати окупантів -росіян нібито "братнім народом". Так братською державою для українців Росію вважають 8,6% опитаних лютих ворогів України і видно що і при ВЛАДІ з числа: терористів, колаборантів, сепаратистів, профашистів -)(уйла, проросійських -бандитів, зрадників - перевертнів, недобитих комунофашистів, продажних Слуг и життя сепаратистів,экс -ригоАналів кривавого ЗЕКА..і всієї 5 колони холуїв ворогів яничар кремля в Україні.
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21.06.2023 15:47 Відповісти
Нужен Закон Украины.
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21.06.2023 16:08 Відповісти
І де наша "монобільшість"?
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21.06.2023 16:18 Відповісти
як задрали ці кацапські гніди, щось треба робити радикально, валіза вокзал Ростов, інакше це коло обертається майже 400 років, навезли їх до чорта, треба відправляти додому на парашу
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21.06.2023 16:27 Відповісти
Говнище
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21.06.2023 18:23 Відповісти
перше фото це жесть і клініка ! ЛЮДИ ви де ?
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21.06.2023 22:22 Відповісти
мало их кацапи **********
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22.06.2023 06:46 Відповісти
 
 