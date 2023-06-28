Путіну не доповідають про втрату захоплених в Україні територій, - Резніков

ЗСУ продовжує завдавати великих втрат російським військам, маючи визволення українських земель як мету.

Про це в інтерв'ю Financial Times розповів міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству", - зазначив міністр.

Резніков сказав, що українські сили досягли "певних досягнень", які Генштаб ще не оприлюднив, аби уникнути викриття українських військ.

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