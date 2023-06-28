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Новини Війна
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Путіну не доповідають про втрату захоплених в Україні територій, - Резніков

резніков

ЗСУ продовжує завдавати великих втрат російським військам, маючи визволення українських земель як мету.

Про це в інтерв'ю Financial Times розповів міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству", - зазначив міністр.

Резніков сказав, що українські сили досягли "певних досягнень", які Генштаб ще не оприлюднив, аби уникнути викриття українських військ.

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Автор: 

путін володимир (24051) Резніков Олексій (1446)


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Топ коментарі
+17
багато разів чув в тому числі від стерненка що шойгу поганий військовик і для нас це дуже добре що поганий військовик не тільки очолює вороже міністерство оборони а і безбожно його обкрадає.

стоп.

але ж тоді за такою льоґікою наш резніков це безцінна знахідка для ворога бо він саме такий - ПОГАНИЙ ВІЙСЬКОВИК І БЕЗБОЖНО ОБКРАДАЄ МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ???!!!
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28.06.2023 11:48
+14
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28.06.2023 11:47
+12
Мабуть його цікавить ціна закупівель яєць. Рєзнік, вже вкотре прошу дай монету для колекції.
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28.06.2023 11:52
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28.06.2023 11:47 Відповісти
Це добре -- хаи думає шо все ок
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28.06.2023 11:48 Відповісти
А кіт ковбаску уминає неначе не за нього річ !
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28.06.2023 15:04 Відповісти
багато разів чув в тому числі від стерненка що шойгу поганий військовик і для нас це дуже добре що поганий військовик не тільки очолює вороже міністерство оборони а і безбожно його обкрадає.

стоп.

але ж тоді за такою льоґікою наш резніков це безцінна знахідка для ворога бо він саме такий - ПОГАНИЙ ВІЙСЬКОВИК І БЕЗБОЖНО ОБКРАДАЄ МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ???!!!
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28.06.2023 11:48 Відповісти
Різниця суттєва. Товста шойга --- олєнєвод, яйценосний Рєзніков --- олєнєразвод.
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28.06.2023 12:08 Відповісти
у нас по закону міністр оборони - цивільна людина, це скоріще всього менеджер, на росії міністр нападу безпосередньо впливає на їхній генштаб.
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28.06.2023 13:00 Відповісти
цивільність не індульгенція у питанні чи можна міністру красти.
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28.06.2023 13:12 Відповісти
/досягли "певних досягнень", які Генштаб ще не оприлюднив, аби уникнути викриття українських військ\
Викриття ким? Кацапами?
Ти краще про яйця розкажи, комерсант.
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28.06.2023 11:49 Відповісти
Ага. Кацапи видно не в курсі звідки їх вибили. Чекають заяви Рєзнікова.
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28.06.2023 12:01 Відповісти
Украинская армия провела уникальную операцию на Запорожском фронте.

ВСУ «обезглавили» полк армии РФ в Запорожской области, а через пару дней пошли на штурм и выбили оккупантов с позиций, прорвав линию фронта, сообщает https://www.dialog.ua/war/276399_1687884748 dialog.ua .

ТГ-канал https://t.me/dosye_shpiona/360 «Досье шпиона» поделился подробностями https://charter97.org/ru/news/2023/6/21/552839/ штурма передовых позиций ВС РФ в селе Работино Запорожской области, планирование и реализацию которого в будущем могут изучать в военных вузах.

В ночь на 18 июня ВСУ начали штурм позиций ВС РФ в направлении села Работино.

Первичный удар нанесли в стыковые позиции двух подразделений ВС РФ, что свидетельствует о продуманности планирования боевых действий и работу разведки.

«Основной удар пришлось принимать 291-му мотострелковому полку (в/ч 65384, Чеченская Республика), позиции которого находились непосредственно перед с. Работино. При этом, в организации обороны полка отмечалась определенная хаотичность и даже растерянность. Здесь стоит заметить, что на сегодняшний день 291-й мсп - одно из самых подготовленных подразделений, которое не первый месяц находится «на передке», а значит, к боевым действиям им не привыкать», - отметил автор канала.

Несмотря на имидж оккупантов, в первый день штурма ВСУ продавили линию обороны полка более чем на 400 м. Еще через несколько дней захватчики потеряют контроль над территории более 1 км вглубь.

«На подмогу 291-му мсп будут направлены силы 810 обрмп (в/ч 13140, Севастополь), что позволит более-менее стабилизировать ситуацию на этом участке фронта. К текущему моменту, потери 291 мсп и 810 обрмп составят: 2С4 «Тюльпан» - 1 ед., 2С5 «Гиацинт-С» - 1 ед., несколько КамАЗов для транспортировки БК и личного состава, а также существенные потери личного состава (исчисляются сотнями безвозвратных и санитарных)», - пишет «Досье шпиона».

Однако самая пикантная деталь этого штурма заключается в том, что за два дня до начала штурма Работино при загадочных обстоятельствах в ДТП погиб командир 291-го мсп, подполковник Олег Кудрявцев.

Как выяснится позже, причиной аварии стала неисправность тормозной системы автомобиля оккупанта. Сослуживцы подполковника не сомневаются, что ДТП было построено украинскими специалистами.

В итоге подразделение, оставшееся без командира, проваливает оборону занятых позиций.

«Вот и получился пример глубинного планирования операции или удачное стечение обстоятельств для ВСУ», - резюмировал ТГ-канал.
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28.06.2023 11:50 Відповісти
бубі про вкрадені в МО гроші докладають, герой?
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28.06.2023 11:50 Відповісти
Заносять!
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28.06.2023 11:59 Відповісти
Мабуть його цікавить ціна закупівель яєць. Рєзнік, вже вкотре прошу дай монету для колекції.
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28.06.2023 11:52 Відповісти
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28.06.2023 12:20 Відповісти
Ху#лу и про яйца по 17 не говорят. Но мы-то про них знаем и помним.
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28.06.2023 11:53 Відповісти
А ти навіщо? От вже і доповідай, нехай до червоної кнопки тягнеться
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28.06.2023 11:53 Відповісти
Як тебе, мародер, розвидіти?!
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28.06.2023 11:54 Відповісти
воно ж *****! з якого дива йому хтось про щось буде доповідати?
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28.06.2023 11:56 Відповісти
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28.06.2023 11:59 Відповісти
Тобто, навіть "секретний чемоданчик" не його винахід. Він цю технологію перейняв 🤣
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28.06.2023 12:05 Відповісти
не перейняв а передав
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28.06.2023 12:12 Відповісти
Передав? Ви мене лякаєте! Оце так ностальгія у бункерного...
Ви вважаєте, що за ****** досі таскають лайно Собчака?
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28.06.2023 14:39 Відповісти
№2 - ХОЛУЙ
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28.06.2023 13:24 Відповісти
Займись краще своїми справами.
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28.06.2023 12:00 Відповісти
Цинічна потвора,звідки ти це можеш знати? Куратори діляться?
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28.06.2023 12:01 Відповісти
Так ето же хорошо. Пускай бункерный дед думает что у него все хорошо пока мы не выйдем на наши границы. А там рашисты сами деда удавят потому что побоятся что он их удавит за просранную войну
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28.06.2023 12:02 Відповісти
Люди які міняли українське прізвище Різник на малороське Рєзнікав....
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28.06.2023 12:04 Відповісти
В тому кодлі немає українців.
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
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28.06.2023 12:09 Відповісти
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28.06.2023 12:21 Відповісти
Якщо єрмак не справляться,можеш особисто доповісти,злодюга.
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28.06.2023 12:05 Відповісти
А тобі доповідають про втрату (крадіжку) коштів в МО? Чи просто заносять та й усе.
Доки журналісти ні оприлюднять ти мабуть теж не в курсі???
Теж зрада
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28.06.2023 12:25 Відповісти
А про яйця по 17 давно доповіли, кацапи тільки здивувались - невже так можна.
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28.06.2023 12:51 Відповісти
Бронешоломи по ціні за один літр купувалися
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28.06.2023 13:20 Відповісти
А ты , яйцевор ,откуда знаешь?
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28.06.2023 13:47 Відповісти
Порадь йому отримувати інформацію з єдиного марафону, якою користується Боневтік під час своїх вечірніх промов.
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28.06.2023 13:52 Відповісти
Перебирав золоті яйця, і зародилась така заюзана думка?
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28.06.2023 14:00 Відповісти
Резніков у нас чесний, а там в Московії вони такі обманщики !
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28.06.2023 15:02 Відповісти
 
 