Путіну не доповідають про втрату захоплених в Україні територій, - Резніков
ЗСУ продовжує завдавати великих втрат російським військам, маючи визволення українських земель як мету.
Про це в інтерв'ю Financial Times розповів міністр оборони Олексій Резніков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Інколи росіяни не доповідають своєму керівництву про те, що вони втратили певну ділянку чи територію. Вони бояться далі доповідати начальству", - зазначив міністр.
Резніков сказав, що українські сили досягли "певних досягнень", які Генштаб ще не оприлюднив, аби уникнути викриття українських військ.
Топ коментарі
+17 Сашко Бабенко #553471
показати весь коментар28.06.2023 11:48 Посилання
+14 Роман с камнем
показати весь коментар28.06.2023 11:47 Посилання
+12 5 копійок
показати весь коментар28.06.2023 11:52 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
стоп.
але ж тоді за такою льоґікою наш резніков це безцінна знахідка для ворога бо він саме такий - ПОГАНИЙ ВІЙСЬКОВИК І БЕЗБОЖНО ОБКРАДАЄ МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ???!!!
Викриття ким? Кацапами?
Ти краще про яйця розкажи, комерсант.
ВСУ «обезглавили» полк армии РФ в Запорожской области, а через пару дней пошли на штурм и выбили оккупантов с позиций, прорвав линию фронта, сообщает https://www.dialog.ua/war/276399_1687884748 dialog.ua .
ТГ-канал https://t.me/dosye_shpiona/360 «Досье шпиона» поделился подробностями https://charter97.org/ru/news/2023/6/21/552839/ штурма передовых позиций ВС РФ в селе Работино Запорожской области, планирование и реализацию которого в будущем могут изучать в военных вузах.
В ночь на 18 июня ВСУ начали штурм позиций ВС РФ в направлении села Работино.
Первичный удар нанесли в стыковые позиции двух подразделений ВС РФ, что свидетельствует о продуманности планирования боевых действий и работу разведки.
«Основной удар пришлось принимать 291-му мотострелковому полку (в/ч 65384, Чеченская Республика), позиции которого находились непосредственно перед с. Работино. При этом, в организации обороны полка отмечалась определенная хаотичность и даже растерянность. Здесь стоит заметить, что на сегодняшний день 291-й мсп - одно из самых подготовленных подразделений, которое не первый месяц находится «на передке», а значит, к боевым действиям им не привыкать», - отметил автор канала.
Несмотря на имидж оккупантов, в первый день штурма ВСУ продавили линию обороны полка более чем на 400 м. Еще через несколько дней захватчики потеряют контроль над территории более 1 км вглубь.
«На подмогу 291-му мсп будут направлены силы 810 обрмп (в/ч 13140, Севастополь), что позволит более-менее стабилизировать ситуацию на этом участке фронта. К текущему моменту, потери 291 мсп и 810 обрмп составят: 2С4 «Тюльпан» - 1 ед., 2С5 «Гиацинт-С» - 1 ед., несколько КамАЗов для транспортировки БК и личного состава, а также существенные потери личного состава (исчисляются сотнями безвозвратных и санитарных)», - пишет «Досье шпиона».
Однако самая пикантная деталь этого штурма заключается в том, что за два дня до начала штурма Работино при загадочных обстоятельствах в ДТП погиб командир 291-го мсп, подполковник Олег Кудрявцев.
Как выяснится позже, причиной аварии стала неисправность тормозной системы автомобиля оккупанта. Сослуживцы подполковника не сомневаются, что ДТП было построено украинскими специалистами.
В итоге подразделение, оставшееся без командира, проваливает оборону занятых позиций.
«Вот и получился пример глубинного планирования операции или удачное стечение обстоятельств для ВСУ», - резюмировал ТГ-канал.
Ви вважаєте, що за ****** досі таскають лайно Собчака?
https://uk.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%94%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA
Доки журналісти ні оприлюднять ти мабуть теж не в курсі???
Теж зрада