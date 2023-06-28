Після звільнення з полону українки можуть отримати допомогу від Польщі

Через повномасштабну війну Росії проти України в ворожий полон потрапляють військові та цивільні українці. Українські жінки, які були звільнені з російського полону можуть отримати фінансову допомогу від Фонду блаженного священномученика Климентія Шептицького.

Про грошову допомогу пише Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, предає Цензор.НЕТ.

Програма підтримки стала результатом співпраці польського та українського урядів. Її ініціювали Канцелярія Прем’єр-міністра Польщі та Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вона фінансується Канцелярією Прем’єр-міністра Польщі.

За цією Програмою українки мають змогу отримати одноразову фінансову допомогу у розмірі 10 тис. злотих (приблизно 90 тис. гривень) до оподаткування та взяти участь у відпочинково-реабілітаційній поїздці до Польщі. Подати заявку на такі види допомоги можна, заповнивши електронну форму.

Заявки на отримання фінансової допомоги приймаються до 30 серпня 2023 року включно або до вичерпання коштів.

Заявки на участь у відпочинково-реабілітаційній поїздці приймаються до 15 липня 2023 року включно.

У 2022 році фінансову допомогу від Фонду Шептицького отримали 180 українських жінок. Крім того, 24 жінки також отримали психологічну підтримку, 19 українок взяли участь у відпочинково-реабілітаційній поїздці до Польщі.

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