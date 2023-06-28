Можливість передачі Україні ракет ATACMS досить висока, - американський сенатор Ріш
Імовірність того, що Україна отримає від Сполучених Штатів далекобійні ракети ATACMS, є досить високою.
Про це сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш сказав в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я казав - надайте Україні усе, що стріляє, допоки це не ядерна зброя. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, повинна бути доступна українцям. Чи то винищувачі F-16, чи ракети ATACMS - усе, що ми маємо", - сказав Ріш.
Він пообіцяв, що американські законодавці продовжують тиснути на адміністрацію президента США Джо Байдена. За словами сенатора, "вони вже активізувались".
"Тож ATACMS - це хороша зброя, Україна має її отримати, і статися це має якомога швидше", - резюмував Ріш.
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такі новини, що хоч гатку гати... в наступному році ми плануємо зустрітися для обгоорення планування проекту щодо запровадження нових стандартів будівництва нового гаража для машин які планують ********* в самалі в 23445році
Кацапи такі - опа, бавовна, а шо це було, шо сі стало?
а демократи бодаються ,
правда цікаво , аж плакати хочеться 🙁
Да, и не вздумайте ими стрелять!
2. То есть вы обладаете более точной и объективной инфо чем Украинский Генштаб, вы это хотите сказать?
3. Озвучивание всем известныхбанальностей - признак высокомерия.
ну все, десь ще півроку і стане достатньо високою
Атамакс після появи штормшедоу неактуальні. Нам би зараз щось таке щоб його можна було отримувати тисячами, бо цілей дофіга, а атамакс всього було зроблено досмішного мало.
Нам би ось LORA не завадила, та хто ж нам продасть коли влада в Ізраїлі захоплена руснявими фашистами.