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Можливість передачі Україні ракет ATACMS досить висока, - американський сенатор Ріш

atacms

Імовірність того, що Україна отримає від Сполучених Штатів далекобійні ракети ATACMS, є досить високою.

Про це сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш сказав в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я казав - надайте Україні усе, що стріляє, допоки це не ядерна зброя. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, повинна бути доступна українцям. Чи то винищувачі F-16, чи ракети ATACMS - усе, що ми маємо", - сказав Ріш.

Він пообіцяв, що американські законодавці продовжують тиснути на адміністрацію президента США Джо Байдена. За словами сенатора, "вони вже активізувались".

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"Тож ATACMS - це хороша зброя, Україна має її отримати, і статися це має якомога швидше", - резюмував Ріш.

Автор: 

зброя (7502) допомога (8421) США (23280)


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Топ коментарі
+10
Зачуханий Іран передає кацапам любі озброєння і не париться де їх застосують. А у США чомусь виникають проблеми...
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28.06.2023 12:17
+7
А можна тихий, непомітний сюрприз.
Кацапи такі - опа, бавовна, а шо це було, шо сі стало?
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28.06.2023 12:14
+7
"Мы Вам ракеты обещаем, а Вы так медленно наступаете" - В чем дело?
Да, и не вздумайте ими стрелять!
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28.06.2023 12:25
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такі новини, що хоч гатку гати... в наступному році ми плануємо зустрітися для обгоорення планування проекту щодо запровадження нових стандартів будівництва нового гаража для машин які планують ********* в самалі в 23445році
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28.06.2023 12:13 Відповісти
А можна тихий, непомітний сюрприз.
Кацапи такі - опа, бавовна, а шо це було, шо сі стало?
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28.06.2023 12:14 Відповісти
Та як це - не ******* щогодини, щохвилини? Скажете теж.
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28.06.2023 12:28 Відповісти
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28.06.2023 12:30 Відповісти
Республіканець Ріш наполягає на наданні нам ракет ATACMS,
а демократи бодаються ,
правда цікаво , аж плакати хочеться 🙁
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28.06.2023 12:15 Відповісти
Демократы в конгрессе и сенате также поддерживают передачу дальнобойных ракет. Тормозит только администрация, в которой полно "голубей мира" и любителей кремлевских денег.
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28.06.2023 12:45 Відповісти
Можливість передачі Україні ракет ATACMS у 2143 році досить висока, - американський сенатор Ріш
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28.06.2023 12:15 Відповісти
Зачуханий Іран передає кацапам любі озброєння і не париться де їх застосують. А у США чомусь виникають проблеми...
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28.06.2023 12:17 Відповісти
Їхній Саліван - це наш Ърмак.
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28.06.2023 12:25 Відповісти
Что дадут, это понятно. Никуда не денутся. Но каждый день задержки - это жертвы. И эти конкретные жертвы - ответственность США
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28.06.2023 12:59 Відповісти
І де вони "унічтожаются"? В Монако? Бо на фронті гинуть прості українці...
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28.06.2023 13:36 Відповісти
Рашу викинули? Маячня з розряду "у раші ракети скоро закінчаться". А борги України вдарять лише по простих людях, але не по системі.
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28.06.2023 13:55 Відповісти
А де їх взяти? Навіть на останніх виборах президента не було жодного нормального кандидата.
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28.06.2023 14:06 Відповісти
Если цель США это исключительно личная безопасность, тогда США не должно подписывать документов, где говорится об обратном. А раз уж подписали, извольте соответствовать. Иначе нахер идутвсе декларации и меморандумы.
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28.06.2023 13:56 Відповісти
Вы, вместо того чтобы прыгать с мысли на мысль, постарались бы конструктивно их выражать. А то хрен понять, что вы хотите сказать
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28.06.2023 14:16 Відповісти
Батько наш Залужний....
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28.06.2023 12:22 Відповісти
"Мы Вам ракеты обещаем, а Вы так медленно наступаете" - В чем дело?
Да, и не вздумайте ими стрелять!
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28.06.2023 12:25 Відповісти
Умник бл%дь нашелся..
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28.06.2023 13:01 Відповісти
1. Причем тут святость?
2. То есть вы обладаете более точной и объективной инфо чем Украинский Генштаб, вы это хотите сказать?
3. Озвучивание всем известныхбанальностей - признак высокомерия.
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28.06.2023 13:58 Відповісти
Скажите что-нибудь новое..
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28.06.2023 14:17 Відповісти
Умница, теперь пошла нахер *****
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28.06.2023 14:28 Відповісти
Можливість передачі Україні ракет ATACMS досить висока Джерело:

ну все, десь ще півроку і стане достатньо високою
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28.06.2023 12:30 Відповісти
Носяться з ними як бог зна з чим. А якщо дадуть то скільки? Одну, дві чи десять? А треба тисячі.

Атамакс після появи штормшедоу неактуальні. Нам би зараз щось таке щоб його можна було отримувати тисячами, бо цілей дофіга, а атамакс всього було зроблено досмішного мало.

Нам би ось LORA не завадила, та хто ж нам продасть коли влада в Ізраїлі захоплена руснявими фашистами.
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28.06.2023 12:52 Відповісти
давите ребята, давите, шансы есть, дед Байден почти созрел
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28.06.2023 12:54 Відповісти
Записывайте имена. После войны надо тащить из всех в суд, чтобы объяснялись почему так долго ждали. А если не суд, то пуля в лоб всем тем, кто тормозил и ракеты, и танки, и хаймарсы, и ф16. И пох%й кто. Пусть хоть сам президент США. В суд или пуля в лоб. За убитых детей никто ничего никому прощать не собирается.
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28.06.2023 12:55 Відповісти
Если потом выяснится, что американцы повелись на ультиматумы России по поводу поставок вооружений, то их можно и нужно будет тащить в Гаагу. Договоренности с террористами в геноцидной войне - это как минимум пожизненное, а по справедливости - этопетля.
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28.06.2023 12:57 Відповісти
А краще було би один раз надати нам ядерку,навіть у вигляді американської бази тут і війна би закінчилась.
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28.06.2023 13:23 Відповісти
це хіба уже після Перемоги і вступу до НАТО,як у турків.
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29.06.2023 04:01 Відповісти
А толку. Все равно по свинособачьей территории стрелять нельзя.
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28.06.2023 13:46 Відповісти
Дєдушка Жо не дасть. Йому хутін забороняє.
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28.06.2023 14:35 Відповісти
 
 