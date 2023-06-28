Можливість передачі Україні ракет ATACMS досить висока, - американський сенатор Ріш

Імовірність того, що Україна отримає від Сполучених Штатів далекобійні ракети ATACMS, є досить високою.

Про це сенатор-республіканець від штату Айдахо Джим Ріш сказав в інтерв’ю Голосу Америки, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Я думаю, що така можливість досить висока. Із самого початку я казав - надайте Україні усе, що стріляє, допоки це не ядерна зброя. Будь-яка інша зброя, яка у нас є, повинна бути доступна українцям. Чи то винищувачі F-16, чи ракети ATACMS - усе, що ми маємо", - сказав Ріш.

Він пообіцяв, що американські законодавці продовжують тиснути на адміністрацію президента США Джо Байдена. За словами сенатора, "вони вже активізувались".

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"Тож ATACMS - це хороша зброя, Україна має її отримати, і статися це має якомога швидше", - резюмував Ріш.