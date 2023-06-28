ЄС ратифікував Стамбульську конвенцію

Європейський Союз ратифікував Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищами (Стамбульську конвенцію).

Про це повідомила генсек Ради Європи Марія Пейчинович-Бурич, інформує Цензор.НЕТ.

"Я вітаю сьогоднішню ратифікацію ЄС Конвенції Ради Європи про запобігання та боротьбу з насильством щодо жінок і домашнім насильством, відомої як "Стамбульська конвенція": дуже хороший день для Європи", - написала вона у твіттері.

Нагадаємо, Стамбульська конвенція набула чинності у квітні 2014 року. ЄС підписав її 13 червня 2017 року. Верховна Рада Україна ратифікувала Стамбульську конвенцію 20 червня 2022 року.

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1 червня Рада ЄС ухвалила рішення про приєднання Євросоюзу до Стамбульської конвенції.