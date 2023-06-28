Воїну Андрію Смоленському, який втратив обидва ока та частково руки під час бойового завдання, потрібна допомога у реабілітації

Воїну 47-ї бригади Андрію Смоленському, який під час бойового завдання дістав поранення, втративши зір і частково верхні кінцівки, потрібна допомога.

Про це у Facebook повідомила його дружина Аліна , передає Цензор.НЕТ.

"Ось так тепер виглядає мій світ. Ми з Андрієм переїхали в окрему палату, гуляємо на вулиці, а також спілкуємось дуже хриплим голосом Дарта Вейдера. Рани загоюються, Андрій стає все міцніший. Тримати бойовий дух йому допомагає ваша підтримка. Дзвінок, повідомлення, візит в гості - це все дуже важливо. Дякую всім небайдужим за ваш час, допомогу та підтримку", - йдеться в повідомленні.

Андрій Смоленський (Апостол) - командир окремого підрозділу аеророзвідки 37-ї бригади. Під час одного з розвідувальних завдань він дістав поранення, втративши зір і частково верхні кінцівки.

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