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Новини Війна
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Воїну Андрію Смоленському, який втратив обидва ока та частково руки під час бойового завдання, потрібна допомога у реабілітації

Воїну 47-ї бригади Андрію Смоленському, який під час бойового завдання дістав поранення, втративши зір і частково верхні кінцівки, потрібна допомога.

Про це у Facebook повідомила його дружина Аліна , передає Цензор.НЕТ.

"Ось так тепер виглядає мій світ. Ми з Андрієм переїхали в окрему палату, гуляємо на вулиці, а також спілкуємось дуже хриплим голосом Дарта Вейдера. Рани загоюються, Андрій стає все міцніший. Тримати бойовий дух йому допомагає ваша підтримка. Дзвінок, повідомлення, візит в гості - це все дуже важливо. Дякую всім небайдужим за ваш час, допомогу та підтримку", - йдеться в повідомленні.

Воїну Андрію Смоленському, який втратив обидва ока та частково руки під час бойового завдання, потрібна допомога у реабілітації 01

Андрій Смоленський (Апостол) - командир окремого підрозділу аеророзвідки 37-ї бригади. Під час одного з розвідувальних завдань він дістав поранення, втративши зір і частково верхні кінцівки.

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Також читайте: Захисникам з 95-ї бригади потрібна допомога у придбанні автівки для виконання бойових завдань

Автор: 

допомога (8421) військовослужбовці (4797)


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Топ коментарі
+18
відправив трохи Герою
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28.06.2023 13:02
+17
Отправлю сейчас немного.... Ребята, давайте поможем! Это не тот случай, нужно помочь!
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28.06.2023 13:08
+14
++ одужуй скоріше, воїне!!!!!
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28.06.2023 13:22
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відправив трохи Герою
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28.06.2023 13:02 Відповісти
Отправлю сейчас немного.... Ребята, давайте поможем! Это не тот случай, нужно помочь!
показати весь коментар
28.06.2023 13:08 Відповісти
+++
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28.06.2023 13:09 Відповісти
+
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28.06.2023 13:11 Відповісти
+...
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28.06.2023 13:20 Відповісти
Стефанчук з братами та їх ледями, Зеленський із своєю ледьою та Шмигаль із своєю ледьою, разом із єрмакоськими, відвідують Захисників України у шпиталях України !!
Але виключно без відосиків!!
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28.06.2023 13:22 Відповісти
++ одужуй скоріше, воїне!!!!!
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28.06.2023 13:22 Відповісти
+
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28.06.2023 13:38 Відповісти
Друзі, помогайте нашим братам! вони за нас життя та здоров'я віддають!
Ми ж не москалі та не найвеличніші. Відосіками тут не обійтися!

100-200-500 грн. це зовсім копійки! хай людина відчуває підтримку українців!
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28.06.2023 13:43 Відповісти
Без руки ще можна прожити. Без очей, то амба.
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28.06.2023 13:50 Відповісти
В нього немає двох рук.
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28.06.2023 13:53 Відповісти
+
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28.06.2023 13:54 Відповісти
закинув сотню
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28.06.2023 14:36 Відповісти
не проходимо повз
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28.06.2023 14:43 Відповісти
+

Хай Бог береже вашу сім'ю.
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28.06.2023 14:45 Відповісти
+
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28.06.2023 14:50 Відповісти
+
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28.06.2023 15:19 Відповісти
+
Дай тобі Бог добрих та турботливих людей поряд.
Слава нашим захисникам!
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28.06.2023 15:20 Відповісти
Сейчас тоже скинем. Здоровья парню и сил
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28.06.2023 15:21 Відповісти
Де Зе-*******?
Чому волонтери та прості люди мають займатися справами *****?
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28.06.2023 17:08 Відповісти
Він може працювати психологом - консультувати як справлятись із такими ситуаціями.
Може одержати освіту психолога - є підручники у аудіоформаті.
Як видно з фото - єтам і ******* очі, і турботливі руки - треба тільки коштів,
щоб усе налагодити як слід.
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28.06.2023 17:10 Відповісти
это жесть нереально.. видел в телеге в срач чате и каким он был до ..заскринил
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03.07.2023 21:07 Відповісти
 
 