Рашисти обстріляли Вовчанські Хутори на Харківщині: Загинули 3 особи

Російські окупанти обстріляли Вовчанську громаду Чугуївського району Харківщини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рашисти здійснили обстріл близько години тому.

"На жаль, внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців с. Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям.



Інформація уточнюється. На місці працюють екстрені служби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

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