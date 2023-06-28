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Новини Війна
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Рашисти обстріляли Вовчанські Хутори на Харківщині: Загинули 3 особи

росія,артилерія

Російські окупанти обстріляли Вовчанську громаду Чугуївського району Харківщини.

Про це повідомив глава ОВА Олег Синєгубов, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що рашисти здійснили обстріл близько години тому.

"На жаль, внаслідок цього обстрілу загинуло одразу троє цивільних мешканців с. Вовчанські Хутори, які перебували біля своїх будинків. Чоловіки 48, 45 та 57 років отримали вибухові травми несумісні з життям.

Інформація уточнюється. На місці працюють екстрені служби. Щирі співчуття рідним і близьким загиблих", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

обстріл (28948) Харківщина (6054)


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Ось так ворог який програє на фронті ,вдаєтся до терору що до мирного населення ,так вчиняють тільки терористи боягузи ,окрім ненависті і прокльонів до цих варварів нічого іншого немає.
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28.06.2023 13:23 Відповісти
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28.06.2023 13:36 Відповісти
 
 