Зранку росіяни обстріляли село Курилівка Харківської області. ФОТО
28 червня близько 10:10 російські військові обстріляли село Курилівка Куп’янського району. Попередньо, з РСЗВ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Генпрокурора України.
"Ворожий снаряд влучив на територію городу приватного будинку. Отримала поранення 69-річна мирна мешканка, яка в цей час перебувала на городі", - йдеться в повідомленні.
Вчора ворог обстріляв село Тимофіївка Богодухівського району. Пошкоджено житловий будинок. За попередніми даними, обстріл вівся з міномета.
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