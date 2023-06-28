Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це йдеться у трансляції засідання парламенту Хорватії 28 червня, передає Цензор.НЕТ.

Декларацію ухвалили 129 депутатів під час засідання.

Президент Володимир Зеленський подякував хорватським законодавцям: "Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами кремля - ні минулими, ні сучасними".

Перед цим у країні організували круглий стіл під назвою "Голодомор — геноцид українського народу", уряд Хорватії підтримав декларацію.

Нагадаємо, Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 30 країн світу. Після початку повномасштабної агресії Росії проти України Голодомор засудили чимало країн. При цьому визнали геноцидом такі країни, як Чехія, Франція, Ісландія, Велика Британія, Молдова тощо.

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