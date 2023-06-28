УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10492 відвідувача онлайн
Новини
938 5

Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

хорватія

Парламент Хорватії ухвалив декларацію про визнання Голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Про це йдеться у трансляції засідання парламенту Хорватії 28 червня, передає Цензор.НЕТ.

Декларацію ухвалили 129 депутатів під час засідання. 

Президент Володимир Зеленський подякував хорватським законодавцям: "Вдячний Хорватії за це історичне голосування. Світ ніколи не змириться зі злочинами кремля - ні минулими, ні сучасними".

Перед цим у країні організували круглий стіл під назвою "Голодомор — геноцид українського народу", уряд Хорватії підтримав декларацію

Нагадаємо, Голодомор офіційно визнали геноцидом українського народу понад 30 країн світу. Після початку повномасштабної агресії Росії проти України Голодомор засудили чимало країн.  При цьому визнали геноцидом такі країни, як Чехія, Франція, Ісландія, Велика Британія, Молдова тощо. 

Читайте також: Нижня палата парламенту Великої Британії визнала Голодомор геноцидом українського народу

Автор: 

геноцид (307) голодомор (402) Хорватія (301)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо!
показати весь коментар
28.06.2023 13:33 Відповісти
Війна, яку московія розпочала проти України - це війна геноцидного типу, тому саме ця війна підштовхнула багато країн до визнання минулих злочинів московитів.
показати весь коментар
28.06.2023 13:35 Відповісти
все одно, президент изделие орбан№2
показати весь коментар
28.06.2023 13:41 Відповісти
приємно здивований, бо в Кроатіі, дуже сильне кацапскє лоббі!! В 2021, здається, в одному з курортних міст, з розмахом проводились "дні узкай культуры", з рекламою по центральному ТБ, і запрошенням скуштувати "уззкає націанальнає блюда -............. борщ"!!!! 😡😡😡😡
показати весь коментар
28.06.2023 13:42 Відповісти
Дякувати зеля вміє! А от вибачатися не дуже! Коли Ющенко розпочав міжнародну кампанію за визнаня Голодомору Геноцидом українського народу,от те недолуге створіня,кривлячи дебільну мармизу,на догоду кремлю,глузувало з Голодомору і Президента -" сеньор голодомор".
Мабуть і за це "мудрІй наріт" обрав його на посаду президента.
показати весь коментар
28.06.2023 14:57 Відповісти
 
 