Уже 27 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу, - Кулеба
Станом на сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу вже 27 країн світу.
Про це повідомив міністр закордонних справи України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
"До листопада 2022 року 15 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу. З того часу до них приєдналися ще 12. Я дякую їм за те, що почули наші прохання, і запрошую інших приєднатися. Визнання вшановує жертв і застерігає майбутні покоління від геноциду", - написав глава МЗС у твіттері.
Він також подякував хорватському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.
Топ коментарі
+3 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар28.06.2023 13:40 Посилання
+3 Підлога Маккартні
показати весь коментар28.06.2023 13:42 Посилання
+2 Кацапо Гнида
показати весь коментар28.06.2023 13:40 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Паразити ******...
Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцидом українського народу 32 держави