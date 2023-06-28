Уже 27 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу, - Кулеба

Станом на сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу вже 27 країн світу.

Про це повідомив міністр закордонних справи України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"До листопада 2022 року 15 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу. З того часу до них приєдналися ще 12. Я дякую їм за те, що почули наші прохання, і запрошую інших приєднатися. Визнання вшановує жертв і застерігає майбутні покоління від геноциду", - написав глава МЗС у твіттері.

Він також подякував хорватському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

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