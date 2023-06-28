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Уже 27 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу, - Кулеба

голодомор

Станом на сьогодні Голодомор визнали геноцидом українського народу вже 27 країн світу.

Про це повідомив міністр закордонних справи України Дмитро Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

"До листопада 2022 року 15 країн визнали Голодомор геноцидом українського народу. З того часу до них приєдналися ще 12. Я дякую їм за те, що почули наші прохання, і запрошую інших приєднатися. Визнання вшановує жертв і застерігає майбутні покоління від геноциду", - написав глава МЗС у твіттері.

Він також подякував хорватському парламенту за визнання Голодомору 1932-1933 років геноцидом українського народу.

Читайте: Хорватія визнала Голодомор геноцидом українського народу

Автор: 

геноцид (307) голодомор (402) Кулеба Дмитро (3604)


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Топ коментарі
+3
Національний музей голодомору-геноциду, Київ.
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28.06.2023 13:40
+3
Скульптура девочки с колосками в руках "Горькая память детства" во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв Голодомора на территории Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов" в Киеве, 25 ноября 2017 г.
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28.06.2023 13:42
+2
Наоборот 73% как раз в восторге от него,как и их вождь.
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28.06.2023 13:40
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73 % мешканців України визнали кулебу киздоболом
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28.06.2023 13:36 Відповісти
Наоборот 73% как раз в восторге от него,как и их вождь.
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28.06.2023 13:40 Відповісти
73% мешканців обрали на посаду президента того,хто називав їх країну порноакторкою,і виявився недієздатним,бо йому знадобився регент,який знайшовся сам!
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28.06.2023 14:48 Відповісти
kto podskazhe , sho ce za skulptura na kartinki ?
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28.06.2023 13:37 Відповісти
Національний музей голодомору-геноциду, Київ.
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28.06.2023 13:40 Відповісти
djakuju.
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28.06.2023 13:41 Відповісти
Скульптура девочки с колосками в руках "Горькая память детства" во время мероприятий по случаю Дня памяти жертв Голодомора на территории Национального музея "Мемориал памяти жертв голодоморов" в Киеве, 25 ноября 2017 г.
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28.06.2023 13:42 Відповісти
djakuju.
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28.06.2023 13:44 Відповісти
За 5 колосків зібраних на полі давали тюремний строк. Вийшов такий закон. В народі його називали закон про 5 колосків.
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28.06.2023 13:55 Відповісти
Їздило воно таємно продавати інтереси України з дєрьмаком у Данію. Шкура ще та. Селіван аж не захотів світитися.
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28.06.2023 13:40 Відповісти
А в цьому списку Ізраїлю так і нема.
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28.06.2023 13:51 Відповісти
Якщо Ізраїль відмовився визнати РФ організатором підриву Каховської ГЕС,то голодомор та геноцид який вчинили по відношенні до українців нащадки Юдині ,Ізраїль ніколи не визнає.
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28.06.2023 14:09 Відповісти
Чи є бажаня в пісюніста,перед третім (у ХХІ століті) Президентом України,ВИБЧИТИСЬ за глузуваня "сеньор голодомор"? А перед народом України,яку воно,зелене лайно,на зивало акторкою порнофільмів на догоду окупантам,які " только двигают границу"?
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28.06.2023 14:43 Відповісти
А що там у Квартала-95 та ЗЄ з сеньйором-голодомором? Вже не смішно?

Паразити ******...
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28.06.2023 15:13 Відповісти
їх турбує інша проблема: Україна продовжує зараз бути актрисою з німецького порно чи вже може вона в іншому порно...
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28.06.2023 15:45 Відповісти
Одним з перших визнав геноцидом Ізраїль. І тепер в пам"ять про 4-7 млн. укр.селян та їх дітей,весь Ізраїль щорічно дружно оплакує їх біля Стіни Плачу...
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28.06.2023 15:44 Відповісти
Вообще-то 32 страны -
Голодомор в Україні 1932-1933 років офіційно визнали https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4 геноцидом українського народу 32 держави
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28.06.2023 15:59 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%83_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BC
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28.06.2023 16:01 Відповісти
 
 