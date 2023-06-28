Дуда прибув із візитом до Києва. ВIДЕО

Президент Польщі Анждей Дуда прибув із візитом до Києва.

Про це у Twitter повідомила канцелярія польського лідера, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Дуда проведе перемовини із президентом Зеленським з нагоди відзначення Дня Конституції України.

Також відбудуться консультації щодо поточної ситуації на фронті, зокрема загрозу, пов'язану із Запорізької АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО.

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