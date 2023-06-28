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Дуда прибув із візитом до Києва. ВIДЕО

Президент Польщі Анждей Дуда прибув із візитом до Києва.

Про це у Twitter повідомила канцелярія польського лідера, передає Цензор.НЕТ.

Зазначається, що Дуда проведе перемовини із президентом Зеленським з нагоди відзначення Дня Конституції України.

Також відбудуться консультації щодо поточної ситуації на фронті, зокрема загрозу, пов'язану із Запорізької АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Я прибув до Києва з головним меседжем: місце України - в НАТО, - президент Литви Науседа. ВIДЕО

Автор: 

візит (1604) Дуда Анджей (777)


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Топ коментарі
+15
Viva Polonia!!
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28.06.2023 14:00
+9
Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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28.06.2023 14:09
+6
Шось ви таке собі придумали. Це для людей гості мають значення, а для людиноподібних ********* - чим більше людей умре, тим краще.
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28.06.2023 14:01
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Много их сегодня. Считаем дни до смены(как минимум) правительства.
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28.06.2023 13:50 Відповісти
"Почєму Крємль нє пердупреділі ?!"
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28.06.2023 13:51 Відповісти
9 мая пыня прикрывался гостями от обстрелов. Наши тоже решили походу такой зонтик устроить.
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28.06.2023 13:56 Відповісти
Шось ви таке собі придумали. Це для людей гості мають значення, а для людиноподібних ********* - чим більше людей умре, тим краще.
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28.06.2023 14:01 Відповісти
Viva Polonia!!
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28.06.2023 14:00 Відповісти
Слава Україні 🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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28.06.2023 14:09 Відповісти
Хоч не Джонсон, але мо хоч Дуда копняка дасть
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28.06.2023 14:04 Відповісти
Та да, ''бізнес'' наших мародерів краще
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28.06.2023 14:19 Відповісти
Тобто українські підприємці - мародери?!
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28.06.2023 14:23 Відповісти
Дурачка не вмикай. Можновладці мародери
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28.06.2023 14:42 Відповісти
польські можновладці, які лобіюють власних бізнесменів в Україні - мародери?
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28.06.2023 14:49 Відповісти
Ваші зелі мародери. А Ви їх підсоски
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28.06.2023 16:46 Відповісти
То може спитає, якого хєра єрмак, щойно, лазив у Данію цілуватися з путінськими нєграми?
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28.06.2023 14:08 Відповісти
Спитайте, мо Ви там ближче. Зваживши на ваші дописи
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28.06.2023 14:20 Відповісти
Полякам особый респект !Очень сильно помогают.Но зе-твари воруют помощь
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28.06.2023 14:10 Відповісти
Нідерланди нам допомогли у фінансах значно більше поляків. Німці ще більше допомогли. Британці допомогли в рази більше поляків. А американці взагалі врятували незалежність України. Однак про ці чотири країни чомусь ніхто не згадує коли мова йде про допомогу Україні.
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28.06.2023 14:13 Відповісти
Поляки в фінансувані України четверті ,але ВВП Польщі значно менше німецького я вже не кажу про прихисток для більш як два мільйони наших біженців.
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28.06.2023 15:11 Відповісти
Ти трохи не розбираєшся в темі. Якщо мова йде про ВВП, то тут лідери країни Балтії і точно не польща. Нідерланди мають у двічі менше народу, однак фінансово значно потужно допомогли за польщу.

Про прихисток біженців - не все так однозначно, як тобі здається. Біженці заробляють полякам гроші - 2 млрд євро тільки податкових надходжень за минули рік. Шари як у Німеччині там немає. До того ж більше мільйона біженців залишаться у ляхів, а це дуже потужне економічне і демографічне вливання в економіку на найближче десятиліття. тобто поляки допомагають переважно своїм майбутнім громадянам, а не Україні. А ще є багатомільйонні підряди які виконують на війну, безлімітне ввезення польскої продукції в Україну і тд. Так що війна в Україні - це золота епоха для польщі - про це чомусь всі бояться говорити вголос.
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28.06.2023 16:58 Відповісти
це все дурниця і бред
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28.06.2023 17:37 Відповісти
В чому саме брєд? Давай по пунктам, спростовуй.
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28.06.2023 17:58 Відповісти
1) Біженці заробляють полякам гроші - бред заробляють СЕБЕ гроші
2) Шари як у Німеччині там немає - бред - у Німеччині *шари* немає
3) більше мільйона біженців залишаться у ляхів - бред (Що це таке *ляхі*?)
4) поляки допомагають переважно своїм майбутнім громадянам, а не Україні - бред
5) багатомільйонні підряди які виконують на війну-бред -це не користь-це трата часу та потенціалу
6) безлімітне ввезення польскої продукції в Україну - бред
7) війна в Україні - це золота епоха для польщі - бред - близькість війни є ризиком для інвесторів
(і взагалі повертайся до школи і навчися писати - *для Польщі* пишеться правильно)
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30.06.2023 01:37 Відповісти
Клоун, ти хоч зрозумів що написав суцільний брєд? Іди туалети краще мий панам - це у тебе значно ліпше виходить, а ніж аналізувати політику.
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30.06.2023 06:33 Відповісти
а ракети де? ***** навіть по африканським мавпам пуляло, а тут...
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28.06.2023 15:18 Відповісти
Ласкаво просимо, пане президент !
Трохи нагадайте нашому гаранту, що Конституцію треба не тільки святкувати, а й виконувати.
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28.06.2023 16:48 Відповісти
 
 