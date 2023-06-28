Дуда прибув із візитом до Києва. ВIДЕО
Президент Польщі Анждей Дуда прибув із візитом до Києва.
Про це у Twitter повідомила канцелярія польського лідера, передає Цензор.НЕТ.
Зазначається, що Дуда проведе перемовини із президентом Зеленським з нагоди відзначення Дня Конституції України.
Також відбудуться консультації щодо поточної ситуації на фронті, зокрема загрозу, пов'язану із Запорізької АЕС. Також обговорюватиметься підготовка до липневого саміту НАТО.
Топ коментарі
+15 Roman Romal
показати весь коментар28.06.2023 14:00 Посилання
+9 Alex Goldberg
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+6 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар28.06.2023 14:01 Посилання
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Про прихисток біженців - не все так однозначно, як тобі здається. Біженці заробляють полякам гроші - 2 млрд євро тільки податкових надходжень за минули рік. Шари як у Німеччині там немає. До того ж більше мільйона біженців залишаться у ляхів, а це дуже потужне економічне і демографічне вливання в економіку на найближче десятиліття. тобто поляки допомагають переважно своїм майбутнім громадянам, а не Україні. А ще є багатомільйонні підряди які виконують на війну, безлімітне ввезення польскої продукції в Україну і тд. Так що війна в Україні - це золота епоха для польщі - про це чомусь всі бояться говорити вголос.
2) Шари як у Німеччині там немає - бред - у Німеччині *шари* немає
3) більше мільйона біженців залишаться у ляхів - бред (Що це таке *ляхі*?)
4) поляки допомагають переважно своїм майбутнім громадянам, а не Україні - бред
5) багатомільйонні підряди які виконують на війну-бред -це не користь-це трата часу та потенціалу
6) безлімітне ввезення польскої продукції в Україну - бред
7) війна в Україні - це золота епоха для польщі - бред - близькість війни є ризиком для інвесторів
(і взагалі повертайся до школи і навчися писати - *для Польщі* пишеться правильно)
Трохи нагадайте нашому гаранту, що Конституцію треба не тільки святкувати, а й виконувати.