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Новини Агресія Росії проти України
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На Бахмутському напрямку ЗСУ тиснуть російських окупантів по флангах, на Лимано-Куп’янському - знищено російські БМД, безпілотник та склад з боєприпасами, - Череватий

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Одними із найбільш активних напрямків фронту є Бахмутський та Лимано-Куп’янський. Українські військові впевнено утримують позиції на Бахмутському напрямку, на Лимано-Куп’янському - окупанти намагались наступати, але зазнали втрат.

Про це в ефірі телемарафону розповів речник Східного угруповання військ Збройних Сил України (ЗСУ) Сергій Череватий, інформує Цензор.НЕТ.

"У нашій операційній зоні два головні напрямки, де тривають бойові дії, - це Бахмутський й Лимано-Куп’янський. На Бахмутському напрямку Збройні сили України та інші Сили оборони продовжують тримати ініціативу, тиснути ворога по флангах. Ворог запекло чинить запеклий опір: 376 разів завдав по наших позиціях ударів артилерії та реактивними системами залпового вогню. 16 боїв відбулося, два авіанальоти", - зазначив Череватий.

Під час боїв на Бахмутському напрямку було ліквідовано 132 російських окупантів, ще 213 дістали поранення. Крім того, армія РФ втратила танк, бойову машину піхоти, 5 артилерійських знарядь та 2 самохідні артилерійські установки, 2 безпілотні апарати, а також пункт управління безпілотними апаратами й 4 польові склади з боєприпасами.

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На Лимано-Куп’янському напрямку російська окупаційна армія намагалася наступати: за добу відбулося 8 бойових зіткнень, 372 обстріли українських позицій. Відбиваючи атаки противника, Сили оборони України ліквідували 31 російського військового, 62 поранили.

"Знищено ворожу БМД, безпілотний літальний апарат та польовий склад з боєприпасами", - додав Череватий.

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28.06.2023 13:59 Відповісти
 
 