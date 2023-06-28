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Україна боронить від ворога ключові постулати своєї Конституції, - Залужний

залужний

З нагоди Дня Конституції головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагадав про цілісність України у боротьбі з ворогом, про суверенність та територіальну цілісність держави.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова. А ще - єдина, міцна, відважна і готова чинити супротив непроханим гостям. Сьогодні Україна боронить від ворога ключові постулати своєї Конституції. Щохвилини Збройні сили протистоять російським окупантам, захищають суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність нашої Батьківщини", - заявив Залужний.

Він наголосив, що весь український народ демонструє непохитну вірність та міць у важкій боротьбі за свої конституційні права та свободи.

"Правда на нашому боці", - додав головнокомандувач.

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Автор: 

День Конституції (76) Залужний Валерій (726)


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Топ коментарі
+14
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28.06.2023 14:39
+12
А гідрант поклав на Конституцію те чим грає на роялі.
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28.06.2023 14:35
+9
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28.06.2023 14:35
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28.06.2023 14:35 Відповісти
А гідрант поклав на Конституцію те чим грає на роялі.
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28.06.2023 14:35 Відповісти
Если бы не героизм солдатушек и не прозорливость и ум Залужного - мы бы сегодня не говорили о Конституции нашей страны.
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28.06.2023 14:38 Відповісти
Солдатушки на роісі. Що за кацапський пост?
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28.06.2023 14:42 Відповісти
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28.06.2023 14:39 Відповісти
Остап Дроздов:
Ніколи не святкував Дня Конституції і не вважав його якимось знаковим державним святом. У країні беззаконня й свавільної узурпації святкувати недієвий документ - із розряду дотепів.

Один поважний юрист розповідав, як він в апеляційному суді посилався на норми Конституції, які, о диво, є нормами прямої дії - то судді його присоромили, висміяли й попросили більше не ганьбитися.

Українська Конституція - найбільш гвалтований документ. Кожен президент пробував перекроювати її під себе й свої апетити. Бо сама Конституція - компромісний із комуністами-96 документ, слабенький, формальний, плутаний, маніфестальний.

Більшість норм не діють чи системно порушені, абсолютно відірвані від теперішнього часу, не відповідають не то що умовам війни, але й світовим трендам і новим цінностям людства.

Деякі параграфи є навіть шкідливі, бо стоять на сторожі чужинця, русифікованого креола, манкурта й перекінчика - а не Українця, носія тієї національної ідентичності, для якої, власне, й створена була держава.

Ця Конституція писалася совєтськими людьми для пост-совєтських. Нинішні піонери навіть уже й не зважають на неї: правові рамки ж бо - не для царів і царевичів.

Час, коли Конституцію писатимуть українці для українців - ще попереду.
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28.06.2023 14:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=F4Yv8fGrJQk буде тобі враже, як Залужний скаже!
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28.06.2023 14:49 Відповісти
Ви стали на захист нашої Батьківщини і української Конституції. Земний уклін. Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Божа
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28.06.2023 15:01 Відповісти
Залужному респект!!!

ЗЄрмакам ганьба.
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28.06.2023 15:01 Відповісти
Це той Маркус, що обіцяв особисто розібратися з Бутусовим -

Главсержант 47 ОМБр Маркус роздягнувся в окопі після штурму. Залужний його насварив

На відео Маркус сидить в окопі без бронежилета, каски та іншого спорядження. Триває обстріл.

У відповідь на таку "недбалість" головного сержанта Залужний написав йому коментар: "Валерій! Ану одівся Бігом! Получиш у мене".
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28.06.2023 15:02 Відповісти
Наступ "іде за планом"? "День Конституції" важливіший?
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28.06.2023 15:05 Відповісти
Можеш воювати,то іди і воюй
Не можеш воювати,то допомагай
Не можеш допомагати,то не патякай
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28.06.2023 15:39 Відповісти
Из методичек ФСБ:
"Если вы понимаете, что украинский блогер, загнал вас аргументами под лавку и вам нечего сказать по существу вопроса, то сразу же задайте вопрос: "почему не окопах?", переводите диалог на другие темы, ну или просто начните оскорблять собеседника"
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28.06.2023 15:44 Відповісти
Мій вислів бере початок з запорізьких козаків, ваш мені не цікавить
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28.06.2023 15:47 Відповісти
Мій коментар для думаючих. Для вас - "єдиний марафон".
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28.06.2023 16:09 Відповісти
Головнокомандувач ЗСУ Залужний веде Україну в цій кривавій війні за правду і суверенність нашої нації! Дай Боже йому здоров'я, сили, незалежності в реалізації своєї майстерності! За ним всі ми, вся Україна!
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28.06.2023 15:17 Відповісти
Ох. генерале, давайте будемо чесними перед народом і ЗСУ. Поки народ боронить країну, дехто нехтує і стрімко знищує Конституцію.
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28.06.2023 20:52 Відповісти
 
 