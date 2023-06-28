Україна боронить від ворога ключові постулати своєї Конституції, - Залужний
З нагоди Дня Конституції головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагадав про цілісність України у боротьбі з ворогом, про суверенність та територіальну цілісність держави.
Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова. А ще - єдина, міцна, відважна і готова чинити супротив непроханим гостям. Сьогодні Україна боронить від ворога ключові постулати своєї Конституції. Щохвилини Збройні сили протистоять російським окупантам, захищають суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність нашої Батьківщини", - заявив Залужний.
Він наголосив, що весь український народ демонструє непохитну вірність та міць у важкій боротьбі за свої конституційні права та свободи.
"Правда на нашому боці", - додав головнокомандувач.
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Ніколи не святкував Дня Конституції і не вважав його якимось знаковим державним святом. У країні беззаконня й свавільної узурпації святкувати недієвий документ - із розряду дотепів.
Один поважний юрист розповідав, як він в апеляційному суді посилався на норми Конституції, які, о диво, є нормами прямої дії - то судді його присоромили, висміяли й попросили більше не ганьбитися.
Українська Конституція - найбільш гвалтований документ. Кожен президент пробував перекроювати її під себе й свої апетити. Бо сама Конституція - компромісний із комуністами-96 документ, слабенький, формальний, плутаний, маніфестальний.
Більшість норм не діють чи системно порушені, абсолютно відірвані від теперішнього часу, не відповідають не то що умовам війни, але й світовим трендам і новим цінностям людства.
Деякі параграфи є навіть шкідливі, бо стоять на сторожі чужинця, русифікованого креола, манкурта й перекінчика - а не Українця, носія тієї національної ідентичності, для якої, власне, й створена була держава.
Ця Конституція писалася совєтськими людьми для пост-совєтських. Нинішні піонери навіть уже й не зважають на неї: правові рамки ж бо - не для царів і царевичів.
Час, коли Конституцію писатимуть українці для українців - ще попереду.
ЗЄрмакам ганьба.
Главсержант 47 ОМБр Маркус роздягнувся в окопі після штурму. Залужний його насварив
На відео Маркус сидить в окопі без бронежилета, каски та іншого спорядження. Триває обстріл.
У відповідь на таку "недбалість" головного сержанта Залужний написав йому коментар: "Валерій! Ану одівся Бігом! Получиш у мене".
Не можеш воювати,то допомагай
Не можеш допомагати,то не патякай
"Если вы понимаете, что украинский блогер, загнал вас аргументами под лавку и вам нечего сказать по существу вопроса, то сразу же задайте вопрос: "почему не окопах?", переводите диалог на другие темы, ну или просто начните оскорблять собеседника"