Україна боронить від ворога ключові постулати своєї Конституції, - Залужний

З нагоди Дня Конституції головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний нагадав про цілісність України у боротьбі з ворогом, про суверенність та територіальну цілісність держави.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Суверенна, незалежна, демократична, соціальна, правова. А ще - єдина, міцна, відважна і готова чинити супротив непроханим гостям. Сьогодні Україна боронить від ворога ключові постулати своєї Конституції. Щохвилини Збройні сили протистоять російським окупантам, захищають суверенітет, територіальну цілісність і недоторканність нашої Батьківщини", - заявив Залужний.

Він наголосив, що весь український народ демонструє непохитну вірність та міць у важкій боротьбі за свої конституційні права та свободи.

"Правда на нашому боці", - додав головнокомандувач.

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