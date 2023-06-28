Україна прагне виробляти системи ППО, танки і гармати, - Зеленський
Україна прагне локалізувати виробництво західної зброї, а також розвивати виробництво безпілотників, щоб галузь стала найпотужнішою у Європі.
Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Україна навчилася будувати морські дрони. Ми успішно їх застосовуємо. Загалом, виробництво безпілотників різних видів - це галузь, яка в Україні має стати - і стане - найпотужнішою в Європі", - сказав глава держави.
Він зауважив, що кожен, хто прагне бути передовим в цій сучасній індустрії, має знати, що в Україні це "найвигідніший, чіткий, конкретний орієнтир для державної політики".
Президент додав, що Україна прагне локалізувати і виробляти системи ППО, танки, гармати, бронетехніку, щоб "наші воїни завжди мали зброю".
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https://gorod.dp.ua/news/189755?co=up&page=2 «Кильчень» ждет заказчиков: в Днепре в КБ «Южное» создали современный зенитный комплекс | Городской сайт Днепра
Не в курсі за "луч", тільки трохи за " південе".
После ухудшения отношений с Беларусью в Украине были опасения, что поставки битума могут быть прекращены. Но в Офисе президента заверили, что если Беларусь прекратить импортировать продукт, то https://ru.slovoidilo.ua/2021/06/01/novost/obshhestvo/opu-rasskazali-gde-budut-brat-bitum-sluchae-prekrashheniya-postavok-belarusi у Украины есть договоренности и с другими поставщиками .
В начале 2022 сняли пошлины с авто,за год нафаршировались элитными тачками - вернули Відправити
javascript:void(0);все в зад!
Але ЗЄ прагне більшого...
Член кружка "100 впливових одеситів".
"Військкома Євгена Борисова звільнили з посади. Розслідування продовжується"
Производители оружия, почти всегда частные компании, которые конкурируют между собой, и производят лучше товар.
Т.е. надо будут инвестиции.
Но у нас есть то, что нет у других - БЕБ, налоговая - которые сразу же заблокируют любую успешную деятельность.
Другие потребуют 10млн$ и пару лет - чтобы разрешить подвести электрику.
И после этого, "Зеленский требует создать "отдельный механизм" защиты прав бизнеса и инвесторов в судах"
Западный инвестор, 100 раз подумает - зачем это ему надо
Ведь президент признал что нет защиты прав, закон не работает, и нет гарантии, что какойто механизм будет работать, если вообще будет создан
"Шоу роблять НЕ дебіли!
Шоу роблять ДЛЯ дебілів".
Обох "нарІт" обрав на посду президентів.
І "пересадки" у оборонпромі кращий тому доказ.
Они по другому не понимают!