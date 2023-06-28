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Новини
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Україна прагне виробляти системи ППО, танки і гармати, - Зеленський

володимир,зеленський

Україна прагне локалізувати виробництво західної зброї, а також розвивати виробництво безпілотників, щоб галузь стала найпотужнішою у Європі.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна навчилася будувати морські дрони. Ми успішно їх застосовуємо. Загалом, виробництво безпілотників різних видів - це галузь, яка в Україні має стати - і стане - найпотужнішою в Європі", - сказав глава держави.

Він зауважив, що кожен, хто прагне бути передовим в цій сучасній індустрії, має знати, що в Україні це "найвигідніший, чіткий, конкретний орієнтир для державної політики".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вступ України до НАТО стане потужним сигналом світу, що Альянс може захищати, - Зеленський

Президент додав, що Україна прагне локалізувати і виробляти системи ППО, танки, гармати, бронетехніку, щоб "наші воїни завжди мали зброю".

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) зброя (7502) ППО (3255) танк (2079)


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Топ коментарі
+41
Достатньо було не зупиняти. Мали б "Нептуни", "Вільху" (аналог Хаймарса), "Грім" (аналог "Іскандера"), аналоги "Стріли-10" і С-300.
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28.06.2023 14:42
+40
Мало б бути смішно, якби не було так сумно...
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28.06.2023 14:39
+31
Україна прагне... А ти , зелений ? Уявляєш, до 2019 року виробляла... доки ти президентом не став...
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28.06.2023 14:42
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Мало б бути смішно, якби не було так сумно...
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28.06.2023 14:39 Відповісти
Именно так. Он "скромно" умалчивает что вместо своих, угробленных им, "Нептунов", Украина обратилась с запросом перекупить у Польши ПКР NSM CDS.
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28.06.2023 15:20 Відповісти
raketnu programmu treba naishvidshe zrobitj
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28.06.2023 14:40 Відповісти
Достатньо було не зупиняти. Мали б "Нептуни", "Вільху" (аналог Хаймарса), "Грім" (аналог "Іскандера"), аналоги "Стріли-10" і С-300.
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28.06.2023 14:42 Відповісти
А налог Іріс!
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28.06.2023 15:06 Відповісти
Не чув про такий.
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28.06.2023 15:15 Відповісти
Розробка у КБ Дніпра(ракети) Запоріжя(радар) зупинено на стадії виготовленя зразків дослідної серії. ТТХ сімісні з "Іріс",ракети мали бути трохи швидчі.
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28.06.2023 15:28 Відповісти
Якась стаття про неї є?
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28.06.2023 15:31 Відповісти
Скорее, это про "Кильчень"

https://gorod.dp.ua/news/189755?co=up&page=2 «Кильчень» ждет заказчиков: в Днепре в КБ «Южное» создали современный зенитный комплекс | Городской сайт Днепра

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28.06.2023 16:00 Відповісти
Для ЗРК торохи легша і простіша модифікація.
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28.06.2023 16:25 Відповісти
Закрито!
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28.06.2023 16:28 Відповісти
аналогом Іріс мав стати ЗРК Корал з дальністю до 40км від КБ Луч,а Кільчень то аналог С-400,та інших дальнобійних зрк
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29.06.2023 03:44 Відповісти
"Кільчень" - то пасивна РЛС, тільки складова ракетного комплексу. Аналог С-300 був запропонований КБ "Луч", потрібно було декілька десятків мільйонів доларів на розробку, і їх не знайшлось.
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29.06.2023 08:34 Відповісти
ніт,Кільчень це іменно ЗРК з заявленною дальністю до 280км,і нагадаю КБ Південне РЛС НЕ ПРОЕКТУЄ
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30.06.2023 04:03 Відповісти
і так ще додаю,пасивна РЛС,це Мінерал-МЕ,така якраз наводити мала Нептун.
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30.06.2023 04:09 Відповісти
Спасибі, не знав.
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30.06.2023 07:39 Відповісти
Дякую! Завжди забуваю нави!
Не в курсі за "луч", тільки трохи за " південе".
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29.06.2023 08:52 Відповісти
Оборонпром возглавил 31-летний супер - пупер специалист !!! Теперь МЫ ПОПРЕМ !!!
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28.06.2023 17:23 Відповісти
ЗЕ правильно сказал : " ...Украина стремится .... " ( а НЕ производит )
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28.06.2023 17:26 Відповісти
Та ну
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28.06.2023 14:41 Відповісти
... але в такому разі вона не зможе виробляти асфальтоукладачі та мангали
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28.06.2023 14:41 Відповісти
Україна прагне... А ти , зелений ? Уявляєш, до 2019 року виробляла... доки ти президентом не став...
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28.06.2023 14:42 Відповісти
Та ти що? 😲 А як же асфальт? Зрештою, що заважало це робити з 2019 по березень 2022?
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28.06.2023 14:43 Відповісти
Предлагаю битум. Прекрасный материал для стволов и гусениц танков. А если вдуматься, то и для брони тоже. Арахамия, правда, будет против. Но кому сейчас легко…
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28.06.2023 14:43 Відповісти
https://ru.slovoidilo.ua/2021/09/08/infografika/jekonomika/stroitelstvo-dorog-kak-menyalos-proizvodstvo-eksport-i-import-bituma-ukraine Украина производит только треть необходимого объема битума, остальное приходится закупать у других стран, в частности у Беларуси.
После ухудшения отношений с Беларусью в Украине были опасения, что поставки битума могут быть прекращены. Но в Офисе президента заверили, что если Беларусь прекратить импортировать продукт, то https://ru.slovoidilo.ua/2021/06/01/novost/obshhestvo/opu-rasskazali-gde-budut-brat-bitum-sluchae-prekrashheniya-postavok-belarusi у Украины есть договоренности и с другими поставщиками .
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28.06.2023 15:37 Відповісти
Та невже, глава держави? А де ж ти був всі ці роки, починаючи з 2019-го? Гроші з армії в асфальт закопував та розкрадав потихеньку! Чи не так?
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28.06.2023 14:43 Відповісти
Неочікуванно. Херасе, вумний, як ослік.
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28.06.2023 14:44 Відповісти
Звизданутоє шапіточудовисько, штандартенклоун....
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28.06.2023 14:44 Відповісти
прошло полтора года войны а он говорит о будущем просто зе дно
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28.06.2023 14:46 Відповісти
С маленькой поправочкой что война идет с 14 года, которую зеледент не замечал аж до 22 года.
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28.06.2023 14:53 Відповісти
Он вообще-то говорит о том, что у нас практически было или вот-вот должно было быть в 2019 году. Если бы не его "усилия", то мы бы в 2020 имели, например, свой современный ЗРК СД300, свои ударные аналоги АТАКАМС "Вильха М\М2", дивизионы своих ПКР "Нептун" и т.д.
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28.06.2023 15:15 Відповісти
КЛОУНУ ЗАКІНЧУВАТИ ВІЙНУ НЕ ТРЕБА - БО ВЛАДИ ЛИШИТЬСЯ
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28.06.2023 14:46 Відповісти
Вова, а как же дороги ? Ты что переобулся ?
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28.06.2023 14:47 Відповісти
Ну якщо це так само як воєнкоми на передку,то ну його нах...
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28.06.2023 14:48 Відповісти
Сказал А , так говори и Б!Насчет ракет и всего остального крупномера я сомневаюсь во время войны, а вот беспилотники давно пора поставить на поток на государственном уровне , еще и производство размазать по стране , что бы не в одном месте!
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28.06.2023 14:49 Відповісти
А вместо этого блокируют и дерут пошлины не только с дронов,но и с КОМПЛЕКТАЦИИ запчастей для дронов!
В начале 2022 сняли пошлины с авто,за год нафаршировались элитными тачками - вернули Відправити
javascript:void(0);все в зад!
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28.06.2023 15:12 Відповісти
А что ,мразь ,асфальт уже не актуален?
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28.06.2023 14:50 Відповісти
Україна прагне, тільки ви, суки ефесбешні, робите все, щоб це відстрочити...
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28.06.2023 14:50 Відповісти
Мультфильм "Зеленый асфальтоукладчик"
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28.06.2023 14:52 Відповісти
забавный малый , все просрал , привел войну в страну , наплодил предателей и воров , а теперь такой - я не я и корова не моя , не переходите на личности , я хороший - бояре плохие ,............короче , шапито паРашного пошива имени 95 квартала пытается на чужом писюне в рай вьехать , .............ты мудило до вчерашнего дня блокировал ввоз авто для фронта , комплектующие для дронов без растоможки только неделю назад разрешили , и то , спасибо Порошенко , ты же нажратся все ни как не можешь , самое лючшее что ты можешь сделать ДЛЯ ВСЕХ - ******* в свои ***** , к своим корешам из 95 квартала , и не высовывать свой поганый фейс.
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28.06.2023 14:54 Відповісти
100%
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28.06.2023 15:58 Відповісти
а за що тоді дороги будувати?
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28.06.2023 14:56 Відповісти
а де ж ти було з 19 року??крало на шляхах???чи празнувало перемогу на виборах??чи ти не бачило що війна і вона йде до повномаштабної??чи соратники єрмачмо та інші пошептали що не потрібно?!?
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28.06.2023 14:57 Відповісти
Які танки, які гармати? На дороги тоді грошей не вистачить! Проходили це вже перед нападом. Всі хто піднімали тему вироблення зброї - зараховувалися в "порохоботи", а тепер і сам Зе став "порохоботом", тільки ж якою ціною.... Тепер зрозумів, що "Армія-Мова-Віра" то не порожні гасла! Не лайно типу "весна прийде-садити будемо". Уже не говорить "яка різниця як названа вулиця, якщо вона заасфальтована і освітлена"! Птьху... сором ходячий...
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28.06.2023 14:58 Відповісти
9 млрд. грн. на танки та гармати вже пішло кудись у невідомому напрямку.
Але ЗЄ прагне більшого...
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28.06.2023 15:00 Відповісти
Скоріше яйця по 17грн для армії закупати, з гандонів типу одеського воєнкома Борисова героїв робити (він виявляється крім нерухомості за кордоном, елітних авто, ще й орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеня має) і т.д. і т.п.
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28.06.2023 15:01 Відповісти

Член кружка "100 впливових одеситів".
"Військкома Євгена Борисова звільнили з посади. Розслідування продовжується"
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28.06.2023 16:53 Відповісти
Ну якщо так як ракети то Україну нічого хорошого не чекає!
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28.06.2023 15:01 Відповісти
Со стороны выглядит как очередная "сказка"

Производители оружия, почти всегда частные компании, которые конкурируют между собой, и производят лучше товар.

Т.е. надо будут инвестиции.

Но у нас есть то, что нет у других - БЕБ, налоговая - которые сразу же заблокируют любую успешную деятельность.

Другие потребуют 10млн$ и пару лет - чтобы разрешить подвести электрику.

И после этого, "Зеленский требует создать "отдельный механизм" защиты прав бизнеса и инвесторов в судах"

Западный инвестор, 100 раз подумает - зачем это ему надо

Ведь президент признал что нет защиты прав, закон не работает, и нет гарантии, что какойто механизм будет работать, если вообще будет создан
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28.06.2023 15:02 Відповісти
треба виробляти дальнобійній ракети, шо б ховати тисячі кацапів в іхніх домах поки вони сплять, помста повинна бути дуже кривавою
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28.06.2023 15:02 Відповісти
Не пойму. Он дурак или народ за дураков считает? (Вопрос риторический, если что).
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28.06.2023 15:04 Відповісти
Нагадаю!
"Шоу роблять НЕ дебіли!
Шоу роблять ДЛЯ дебілів".
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28.06.2023 15:17 Відповісти
Він "дурак", але наріду подобається.
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28.06.2023 16:54 Відповісти
Йдіть геть-й ,тоді,Україна все це вироблятиме як виробляла до вас! Ви "виробляєте" лише лайно,біду й безнадію!
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28.06.2023 15:05 Відповісти
Это что за экстремизм и бандеровщина? Главное, чтобы улицы были заасфальтированы и хорошо освещены (для русских танков), за это проголосовало 73%!
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28.06.2023 15:12 Відповісти
Зєлупенський і ***** дуже схожі.Я не розумію,цих дрібних чмошних задротів вирощують в одній пробірці?
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28.06.2023 15:13 Відповісти
Обоє недомірки,і ненавидять Порошека!
Обох "нарІт" обрав на посду президентів.
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28.06.2023 15:20 Відповісти
Ну, обрали лише ми. Кацапси отримали свого в спадок від алкаша єльцина.
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28.06.2023 16:57 Відповісти
Балабол
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28.06.2023 15:16 Відповісти
От піздун! Інколи воно спускається на планету Земля.
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28.06.2023 15:18 Відповісти
Если все деньги, которые закатали в асфальт при зеленском пустить хотя бы на Мавики, мы бы русских пид.ров через месяц затвухсотили столько, сколько за год кровопролитных боев получилось.
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28.06.2023 15:21 Відповісти
Брэхло гомосятыцькэ
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28.06.2023 15:22 Відповісти
А як же Какая разніца,главноє нє стрілять.Я вам нічого нє должен....
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28.06.2023 15:23 Відповісти
Ну і текст(свиню) виступу йому підсунули. Добре що хоч хватило тями не звинуватити Порошенка .
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28.06.2023 15:27 Відповісти
Будемо виробляти і ракети і безпілотники, і іншу зброю, але тільки не із "зеленими", після виборів, бо на цьому виробництві немає чого красти.
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28.06.2023 15:32 Відповісти
Треба не прагнути а виробляти вже давно раз все розвалили й розграбували. Особлива увага ракетній програмі ракет великої дальності і негласне повернення ядерної зброї інакше ніяк. Ніяке НАТО за нас воювати ніколи не буде.
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28.06.2023 15:35 Відповісти
ніякої ядерки не буде,видихайте.Ядерка то дорогий і технологічно залежний вид зброї,і іменно цих технологій у нас НЕМАЄ.
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29.06.2023 03:50 Відповісти
...під керівництвом довбнів, що продукують лише лайно.
І "пересадки" у оборонпромі кращий тому доказ.
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28.06.2023 15:37 Відповісти
П**дабол грьобаний.
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28.06.2023 15:52 Відповісти
Гой чий то пейс ви-сить, на локшину уподобля-є-ться.
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28.06.2023 15:52 Відповісти
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28.06.2023 16:04 Відповісти
Цинічне брехло
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28.06.2023 15:59 Відповісти
Самое насущное наверное ракеты и беспилотники!!!
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28.06.2023 16:41 Відповісти
Єдине, що успішно застосували - "Нептун". Морські дрони поки що не показали нічого видатного у нинішній конфігурації.
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28.06.2023 16:45 Відповісти
ой, не ***** тільки! ти прагнеш гроші в асфальт катати та кишені набивати
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28.06.2023 17:18 Відповісти
Хорошо, что Кличко не занимается этим.
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28.06.2023 20:31 Відповісти
А ракети свої ми будемо робити чи ні?!
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28.06.2023 18:37 Відповісти
Сколько я слышу про наши беспилотники, только вот понять не могу, почему они летают в Москву без боевого заряда! После каждого такого *****, что случился позавчера, после массированной атаки Украны - отправлять сотни на Москву! Заряженными!
Они по другому не понимают!
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28.06.2023 20:30 Відповісти
 
 