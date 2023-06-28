Україна прагне виробляти системи ППО, танки і гармати, - Зеленський

Україна прагне локалізувати виробництво західної зброї, а також розвивати виробництво безпілотників, щоб галузь стала найпотужнішою у Європі.

Про це президент Володимир Зеленський сказав під час виступу у Верховній Раді з нагоди Дня Конституції, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Україна навчилася будувати морські дрони. Ми успішно їх застосовуємо. Загалом, виробництво безпілотників різних видів - це галузь, яка в Україні має стати - і стане - найпотужнішою в Європі", - сказав глава держави.

Він зауважив, що кожен, хто прагне бути передовим в цій сучасній індустрії, має знати, що в Україні це "найвигідніший, чіткий, конкретний орієнтир для державної політики".

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Президент додав, що Україна прагне локалізувати і виробляти системи ППО, танки, гармати, бронетехніку, щоб "наші воїни завжди мали зброю".