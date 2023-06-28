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Новини Санкції проти Росії
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Швейцарія приєдналася до частини 11-го пакету санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ

швейцарія

Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій, запроваджених ЄС у зв’язку з війною Росії проти України, у частині санкцій проти фізосіб та компаній.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться у комюніке Федеральної ради Швейцарії.

Федеральна рада отримала повідомлення Федерального департаменту економіки, освіти й науки (DEFR), що відповідає у тому числі за санкції, про розширення санкційних заходів проти Росії. Зміни набудуть чинності з 18 години 28 червня.

Таким чином Швейцарія приєднується до нових санкцій ЄС, оголошених 23 червня щодо 71 фізичної особи і 33 юридичних осіб.

Це означатиме замороження активів та заборону для фізосіб в’їздити на територію Швейцарії, як і їхати через країну транзитом.

Крім того, Швейцарія врахувала зміни до санкцій ЄС, які внесли 13 березня, що стосувалися померлих осіб та двох дублікатів.

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Автор: 

санкції (12032) Швейцарія (867) Євросоюз (13604)


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Топ коментарі
+3
Зброю дайте, кантони!
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28.06.2023 15:32
+2
Но оружия мы вам не дадим. А санкции те как мертвому припарка. Русня все стерпит, а ракеты они клепают круглые сутки
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28.06.2023 15:28
+2
bez teh sankcij vam bi na golovo sipalos v 10 raz bilshe tak sho hotj chastina 11 paketu - ce vzhe dobre. tut e kraini jaki voovse sankcii nevvodjat....
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28.06.2023 15:31
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Но оружия мы вам не дадим. А санкции те как мертвому припарка. Русня все стерпит, а ракеты они клепают круглые сутки
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28.06.2023 15:28 Відповісти
bez teh sankcij vam bi na golovo sipalos v 10 raz bilshe tak sho hotj chastina 11 paketu - ce vzhe dobre. tut e kraini jaki voovse sankcii nevvodjat....
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28.06.2023 15:31 Відповісти
Таким чином Швейцарія приєднується до нових санкцій ЄС, оголошених 23 червня щодо 71 фізичної особи і 33 юридичних осіб.

Причем тут ракеты до того что 104 ********* стали не выезными?
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28.06.2023 15:34 Відповісти
ce vse povjazono eto vse pra dengi - Sveicarija eto jama s rjuzke dengami.
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28.06.2023 15:37 Відповісти
Зброю дайте, кантони!
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28.06.2023 15:32 Відповісти
Там зе розповідає, що випускає Україна, багато чи нічого.
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28.06.2023 15:33 Відповісти
??
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28.06.2023 17:39 Відповісти
без танків все одно дирявий швейцарський ....
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28.06.2023 15:33 Відповісти
ще один доказ що санкції то перетворення українців на лошар.

якби санкції били по росії то швейцарія ті санкції не підписала б.
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28.06.2023 15:42 Відповісти
Які швейцарьці виявляються молодці, папірці підписали - а потім підуть ними підтератися, бо санкціі в дії це - НУЛЬ. Іран все що завгодно обходить, бо на кожний паперець, вони настрочать 10 які довзволять його обійти. Лише повна заборона секторальна, може щось змінити, бо легше контролювати. А все інше ***** повна і краще з таким навіть не виходити до людей, бо ганьба.

Краще танки дайте, сцикота нейтральна. У зла не має полу, оркам буде насрати що ви там собі думали про нейтральність, коли будуть знімати скальпи з ваших дітей швейцарьскими ножами.
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28.06.2023 16:42 Відповісти
У середу, 28 червня, Федеральна рада Швейцарії відхилила запит компанії Ruag SA щодо 96 танків Leopard 1 A5 на підставі законодавства про нейтралітет.

Зазначені танки зараз зберігаються в Італії в небоєздатному стані. Їх планували перевезти до Німеччини для модернізації, а після того передати Україні як військову допомогу.

«Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків не можливий у зв'язку з положеннями чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би закону про засоби військового призначення і означав би зміну швейцарської політики нейтралітету», - йдеться у комюніке.
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28.06.2023 17:37 Відповісти
 
 