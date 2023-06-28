Швейцарія приєдналася до частини 11-го пакету санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ
Швейцарія приєдналася до 11-го пакету санкцій, запроваджених ЄС у зв’язку з війною Росії проти України, у частині санкцій проти фізосіб та компаній.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП, про це йдеться у комюніке Федеральної ради Швейцарії.
Федеральна рада отримала повідомлення Федерального департаменту економіки, освіти й науки (DEFR), що відповідає у тому числі за санкції, про розширення санкційних заходів проти Росії. Зміни набудуть чинності з 18 години 28 червня.
Таким чином Швейцарія приєднується до нових санкцій ЄС, оголошених 23 червня щодо 71 фізичної особи і 33 юридичних осіб.
Це означатиме замороження активів та заборону для фізосіб в’їздити на територію Швейцарії, як і їхати через країну транзитом.
Крім того, Швейцарія врахувала зміни до санкцій ЄС, які внесли 13 березня, що стосувалися померлих осіб та двох дублікатів.
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Причем тут ракеты до того что 104 ********* стали не выезными?
якби санкції били по росії то швейцарія ті санкції не підписала б.
Краще танки дайте, сцикота нейтральна. У зла не має полу, оркам буде насрати що ви там собі думали про нейтральність, коли будуть знімати скальпи з ваших дітей швейцарьскими ножами.
Зазначені танки зараз зберігаються в Італії в небоєздатному стані. Їх планували перевезти до Німеччини для модернізації, а після того передати Україні як військову допомогу.
«Федеральна рада дійшла висновку, що продаж 96 танків не можливий у зв'язку з положеннями чинного законодавства. Зокрема, такий продаж суперечив би закону про засоби військового призначення і означав би зміну швейцарської політики нейтралітету», - йдеться у комюніке.