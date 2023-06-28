Зеленський про справу Гандзюк: Без тиску, уваги та акцій суспільства справедливість знищили б іще на початку

Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи своє бачення політики справедливості в новій українській доктрині, згадав справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це він розповів у виступі у Верховній Раді 28 червня з нагоди Дня Конституції, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський нагадав про вирок замовнику нападу на активістку, який винесли 26 червня.

"Ми маємо говорити чесно: якби не рішучий тиск та постійна увага громадянського суспільства і друзів Катерини, якби не акції різного характеру, акції протесту та заклики покарати замовників злочину, справедливість була б знищена іще на початку", - наголосив Зеленський.

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За його словами, злочинці розраховували саме на "знищення справедливості" і були впевнені в безкарності.

Зеленський подякував усім, хто боровся за справедливість у цій справі, але додав, що відповідальність за вбивство активістки мала бути і без громадського тиску.

"Державні інституції, зокрема судові та правоохоронні, повинні пройти таку трансформацію, яка убезпечить наше суспільство від несправедливості", - підкреслив глава держави.

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