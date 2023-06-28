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Новини
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Зеленський про справу Гандзюк: Без тиску, уваги та акцій суспільства справедливість знищили б іще на початку

гандзюк

Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи своє бачення політики справедливості в новій українській доктрині, згадав справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це він розповів у виступі у Верховній Раді 28 червня з нагоди Дня Конституції, передає Цензор.НЕТ.

Зеленський нагадав про вирок замовнику нападу на активістку, який винесли 26 червня.

"Ми маємо говорити чесно: якби не рішучий тиск та постійна увага громадянського суспільства і друзів Катерини, якби не акції різного характеру, акції протесту та заклики покарати замовників злочину, справедливість була б знищена іще на початку", - наголосив Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа Гандзюк: Левіна та Мангера засудили до 10 років тюрми. ВIДЕО

За його словами, злочинці розраховували саме на "знищення справедливості" і були впевнені в безкарності.

Зеленський подякував усім, хто боровся за справедливість у цій справі, але додав, що відповідальність за вбивство активістки мала бути і без громадського тиску. 

"Державні інституції, зокрема судові та правоохоронні, повинні пройти таку трансформацію, яка убезпечить наше суспільство від несправедливості", - підкреслив глава держави.

Також читайте: Зеленський виніс на загальнонаціональне обговорення основні орієнтири майбутньої української доктрини

Автор: 

Зеленський Володимир (24197) вбивство (3108) Гандзюк Катерина (549)


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Топ коментарі
+47
Та цей ЗЕлений ублюдок, окрім того, наклепав фейкових справ на Кривоноса, Марченка, Червінського і навіть на Байдена.

І щось там про справедливість лопоче...

По справедливості ЗЄ ще після розслідування Пандора-пейперс повинен був переїхати з ОП до СІЗО, а після Вагнергейту отримати додатковий термін ув'язнення.

По справедливості Єрмак та Татаров вже пару років повинні були б баланду в тюрмі їсти, а не бути рєшалами ЗЄ в ОП.
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28.06.2023 17:38
+43
буратінка, а Рифмайстра ще довго під слідством тримати будеш? Тобі ж тоді арсєн барісавіч авакян "зуб давав" по справі Шеремета. То як?
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28.06.2023 17:33
+37
И именно поэтому ты помиловал исполнителей и остановили поиск заказчиков?
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28.06.2023 17:31
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И именно поэтому ты помиловал исполнителей и остановили поиск заказчиков?
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28.06.2023 17:31 Відповісти
буратінка, а Рифмайстра ще довго під слідством тримати будеш? Тобі ж тоді арсєн барісавіч авакян "зуб давав" по справі Шеремета. То як?
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28.06.2023 17:33 Відповісти
Та цей ЗЕлений ублюдок, окрім того, наклепав фейкових справ на Кривоноса, Марченка, Червінського і навіть на Байдена.

І щось там про справедливість лопоче...

По справедливості ЗЄ ще після розслідування Пандора-пейперс повинен був переїхати з ОП до СІЗО, а після Вагнергейту отримати додатковий термін ув'язнення.

По справедливості Єрмак та Татаров вже пару років повинні були б баланду в тюрмі їсти, а не бути рєшалами ЗЄ в ОП.
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28.06.2023 17:38 Відповісти
Бггг

"Игорь Коломойский - ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" - спросил журналист Зеленского.

"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" - ответил кандидат. (С)
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28.06.2023 17:42 Відповісти
Та то не він казав, а якийсь дурачьок...
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28.06.2023 17:47 Відповісти
Дурачок про дурачка? Мдааа, замкнутый круг...
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28.06.2023 17:52 Відповісти
то не "дурачок" сказав! а , для "дурачків" сказав"!
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28.06.2023 18:14 Відповісти
казав же "кандидат", а не величніший лідер **********...
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28.06.2023 20:07 Відповісти
Щось його ''несе'' сьогодні. Невже ''медичний'' канабіс вже легалізував?
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28.06.2023 17:37 Відповісти
Я уже говорил что Дерьмак забыл ключи от сейфа с айкосиками на столе и теперь зеледент только к утру успокоится и потом его два дня не будет видно.
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28.06.2023 17:54 Відповісти
Ау, Стерненко, Филимонов и все "кто заказал". Чего вдруг замолчали про заказчиков вашей "близкой подруги"? Или она вдруг перестала быть подругой? Или вдруг резко интерес пропал? Или не заплачено, а даром напрягаться не охота?

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28.06.2023 17:38 Відповісти
"Державні інституції, зокрема судові та правоохоронні, повинні пройти таку трансформацію, яка убезпечить наше суспільство від несправедливості" Джерело:
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***...! Як ти "трансформацію" вчиняєшь всі бачать...
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28.06.2023 17:38 Відповісти
без тиску "суспільства" в Україні десь 30 років нічого не можливо домогтись...але найгірше що останнім часом навіть тиск не допомагає...
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28.06.2023 17:39 Відповісти
Ты и сам-то про дверь ОП не забывай. Это и был «тиск суспільства», который г+г пытался выдать за массовые беспорядки.
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28.06.2023 17:42 Відповісти
Еталонне лицемірство!
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28.06.2023 17:42 Відповісти
А як щодо звинувачень генералів Марченка, Кривоноса, Марусі Звіробій, Федини? Як відкриті справи проти Порошенка? А як спромоглися виїхати зрадники і корупціонери? Портнов, екс-голова Нацбанку Шевченко, екс-керівник Фонду держмайна?! А як там з крадіжкою зерна з Зернового фонду? А яйця по 17 грн за штуку, а яблука по 51 грн?!
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28.06.2023 17:44 Відповісти
цікаво,ЯК ВСЕ ПЕРЕКРУТИЛИ ПРИХИЛЬНИКИ СИВОЧОЛОГО....

ТО ГАНДЗЮК,ВИЯВЛЯЄТЬСЯ,БОРОЛАСЯ З ЗЕ?

https://www.youtube.com/channel/UCItRfmWQtpqApCwYCWzVCeQ @martineden6948 https://www.youtube.com/watch?v=DhWKiKlNrmg&lc=UgwPP4rVkTbcb45uAX14AaABAg 4 роки тому (змінено)

Не знав ні Каті Гандзюк, не живу в Херсоні. Не можу сказати про неї нічого поганого з достовірних джерел.
АЛЕ знаю як важко ЧЕСНО працювати на державній посаді при уряді Порошенка і його керуючих. Мене вистачило менш ніж на рік, з моєю то малюсенькою посадою. Іде тотальний розпил коштів на всіх хлібних місцях. Деяки керівники настільки почувають себе вільно, що не соромлячись внагло дають допорогові тендери фірмам своїх жінок, тобто самим ж собі, де вони пиляють все по повній. Хочеться вірити, що Катя шла проти системи і всі ці плітки, що вона хабарниця і пиляла як і всі інші, це лише плітки порохоботів щоб її дискредитувати.
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28.06.2023 17:50 Відповісти
Ти, Дура, як завжди, брешеш. Бо в конкретному випадку К.Гандзюк наїхала на кагалу білосердечних, вони її і замовили.
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28.06.2023 17:54 Відповісти
Дудра- це вже легенда Цензора.
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28.06.2023 18:11 Відповісти
"Мене вистачило менш ніж на рік, з моєю то малюсенькою посадою."
=====
Якесь брехливе брехло. Людина на посаді чиновника не може писати про "уряд Порошенка" - були уряд Гройсмана, або уряд Яценюка. Той хто складав цю брехню навіть не знає що таке "уряд".
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28.06.2023 18:07 Відповісти
Брехня. Залишись ви, після обрання пороха, і гадили не подетськві
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28.06.2023 18:08 Відповісти
До пороха, після, дуже до до пороха в Україні неможливо було працювати чесно, навіть з 1991 так само неможливо.
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28.06.2023 18:30 Відповісти
ненависть Влади чиновників і хапуг до Гандзюк-вона була класовою,на рівні підсвідомості і рефлексів..

https://www.youtube.com/watch?v=DhWKiKlNrmg
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28.06.2023 17:47 Відповісти
Так она сама и была чиновницей коррупционеркой ("Катя 300 баксов" называли ее в Херсоне), а не активисткой. Она была руководителем делами исполнительного комитета Херсонского городского совета.
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28.06.2023 17:59 Відповісти
Маю надію, що русня доб'ється свого в сенсі звільнення Віслюка від його нікчемного життя.
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28.06.2023 17:48 Відповісти
Насправді справа цього вбивства була розслідувана ще підлеглими Юрія Луценка і Василя Грицака ще на початку 2019-го року. Для судового процесу не вистачало одного із замовників (Левіна), який встиг сховатися в Болгарії, але його екстрадирували, і тільки тоді розпочався суд. Нарешті, закінчився, жодних проблем (прорахунків, факапів) слідства суд не виявив, погодився з висновками слідчої групи.

А несправедливості домагались білосердечні, оскільки замовники Мангер та Левін - з їх кагали...
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28.06.2023 17:52 Відповісти
Мангер и Левин посредники-организаторы, сильно мелки для заказчиков. Там был вопрос о очень больших деньгах на древесине с поджогов, на мзде с предпринимателей за разрешение работать и прочем. Например, столбики из акации с мест поджогов шли на экспорт в Италию. Поэтому и обвиняли их в организации, а не в заказе.
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28.06.2023 18:01 Відповісти
Тодішній прокурорський (Трепак)казав, що Левіна вивіз в Порубне особисто нач УМВС по ХО. Тоді ходив впертий слух, що Мангерівська братва зібрала та передала хабар 20 лямів. А як тупо Антошка переводив стрілки на СБУ і оформив "ложний след", а він тоді був по праву руку від Авакяна. Уже після цього Авакян вчепився в вбивство Шеремета -запутати сліди і переключити піпл.
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28.06.2023 19:11 Відповісти
Кому як не тобі знать ,
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28.06.2023 17:55 Відповісти
Суспільство вимагає суду і відсторонення Єрмака і Татарова. І що? А нічого! Доведеться "відсторонювати" покидьків методами Лінча... А там і до зє черга дійде. Навіть цікаво як йому оманські алмази від Патрушева допоможуть не задихнутися в петлі...
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28.06.2023 17:55 Відповісти
Країна воює , пафосних слів море.
А живучи далі чомусь віддчуття огиди нікуди неподілось.
Гниль в країні так і неприбрали.
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28.06.2023 17:58 Відповісти
1) " Печерский суд обязал ГБР открыть уголовное дело в отношении президента Владимира Зеленского по факту гибели военного Ярослава Журавля."(с)

2)"Зеленский посмертно наградил сержанта Ярослава Журавля и других военных, которые погибли под Зайцевым."(с)

- от така у зелених "трансформація справедливостi"...
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28.06.2023 18:04 Відповісти
Так само як ти, президент хренов, виносив вже вироки по справі Шеремета. Оббрехав лікаря та інших людей. Ганьба тобі - вискочка!
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28.06.2023 18:04 Відповісти
Ты то, вова, к давлению общества в деле Ганзюк каким боком? Ты в это время тиснул пиписькой на клавиши пианино.
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28.06.2023 18:19 Відповісти
Точно щось буде..преза пре речухами, Гандзюк згадали..наступні Гонгадзе, Шеремет, Кирилко Тлявов та Оксана Макар.
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28.06.2023 18:21 Відповісти
Чергова спроба піару...краще б промовчав....
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28.06.2023 18:48 Відповісти
у нас водитель на работе нажрался как свинья. дома избил жену - мать двоих детей. да так что у нее ни одной целой косточки не осталось - прыгал по ней ногами. места живого не было. мать его двоих детей. естественно, умерла в скорой.
так во - ему дали всего 8 лет. убийство при отягчающих.
а тут - 10 за что? тяжкие телесные, повлекший смерть.
если бы не внимание общества и на не работала бы на мужика, назначенного Порохом - дали бы 5 максимум.
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28.06.2023 18:50 Відповісти
Гандзюк була "людиною" тодішнього мера Херсону Миколаєнка. Хоча і він був нею незадоволений. Можливо, через те, що і сам Миколаєнко був білосердешним.
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28.06.2023 18:59 Відповісти
Він точно обдовбався...по новинам пройшло, що воно подало проект на зміну дат свят...@банарій на вигулі..
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28.06.2023 18:52 Відповісти
Важко було чинити тиск з московських корпоративів і саун
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28.06.2023 19:05 Відповісти
Гандзюк була проти Зеленського. Якби її не вбили, Зеленський можливо і не став би преЗЕдентом.
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28.06.2023 19:25 Відповісти
Доки вони будуть тягати той труп ?
Периферійний злочин,вчинений добробатівцями проти чиновниці.
Влада і гроші обласного масштабу.
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28.06.2023 23:05 Відповісти
 
 