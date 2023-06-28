Зеленський про справу Гандзюк: Без тиску, уваги та акцій суспільства справедливість знищили б іще на початку
Президент України Володимир Зеленський, розповідаючи своє бачення політики справедливості в новій українській доктрині, згадав справу про вбивство херсонської активістки Катерини Гандзюк.
Про це він розповів у виступі у Верховній Раді 28 червня з нагоди Дня Конституції, передає Цензор.НЕТ.
Зеленський нагадав про вирок замовнику нападу на активістку, який винесли 26 червня.
"Ми маємо говорити чесно: якби не рішучий тиск та постійна увага громадянського суспільства і друзів Катерини, якби не акції різного характеру, акції протесту та заклики покарати замовників злочину, справедливість була б знищена іще на початку", - наголосив Зеленський.
За його словами, злочинці розраховували саме на "знищення справедливості" і були впевнені в безкарності.
Зеленський подякував усім, хто боровся за справедливість у цій справі, але додав, що відповідальність за вбивство активістки мала бути і без громадського тиску.
"Державні інституції, зокрема судові та правоохоронні, повинні пройти таку трансформацію, яка убезпечить наше суспільство від несправедливості", - підкреслив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
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І щось там про справедливість лопоче...
По справедливості ЗЄ ще після розслідування Пандора-пейперс повинен був переїхати з ОП до СІЗО, а після Вагнергейту отримати додатковий термін ув'язнення.
По справедливості Єрмак та Татаров вже пару років повинні були б баланду в тюрмі їсти, а не бути рєшалами ЗЄ в ОП.
"Игорь Коломойский - ваш партнер по бизнесу. Если он будет уличен в использовании неких коррупционных схем при вашем президентстве, вы уйдете в отставку?" - спросил журналист Зеленского.
"Если эти схемы будут со мной связаны… Если я когда-либо в жизни нарушу закон, я уйду сам" - ответил кандидат. (С)
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***...! Як ти "трансформацію" вчиняєшь всі бачать...
ТО ГАНДЗЮК,ВИЯВЛЯЄТЬСЯ,БОРОЛАСЯ З ЗЕ?
https://www.youtube.com/channel/UCItRfmWQtpqApCwYCWzVCeQ @martineden6948 https://www.youtube.com/watch?v=DhWKiKlNrmg&lc=UgwPP4rVkTbcb45uAX14AaABAg 4 роки тому (змінено)
Не знав ні Каті Гандзюк, не живу в Херсоні. Не можу сказати про неї нічого поганого з достовірних джерел.
АЛЕ знаю як важко ЧЕСНО працювати на державній посаді при уряді Порошенка і його керуючих. Мене вистачило менш ніж на рік, з моєю то малюсенькою посадою. Іде тотальний розпил коштів на всіх хлібних місцях. Деяки керівники настільки почувають себе вільно, що не соромлячись внагло дають допорогові тендери фірмам своїх жінок, тобто самим ж собі, де вони пиляють все по повній. Хочеться вірити, що Катя шла проти системи і всі ці плітки, що вона хабарниця і пиляла як і всі інші, це лише плітки порохоботів щоб її дискредитувати.
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Якесь брехливе брехло. Людина на посаді чиновника не може писати про "уряд Порошенка" - були уряд Гройсмана, або уряд Яценюка. Той хто складав цю брехню навіть не знає що таке "уряд".
https://www.youtube.com/watch?v=DhWKiKlNrmg
А несправедливості домагались білосердечні, оскільки замовники Мангер та Левін - з їх кагали...
А живучи далі чомусь віддчуття огиди нікуди неподілось.
Гниль в країні так і неприбрали.
2)"Зеленский посмертно наградил сержанта Ярослава Журавля и других военных, которые погибли под Зайцевым."(с)
- от така у зелених "трансформація справедливостi"...
так во - ему дали всего 8 лет. убийство при отягчающих.
а тут - 10 за что? тяжкие телесные, повлекший смерть.
если бы не внимание общества и на не работала бы на мужика, назначенного Порохом - дали бы 5 максимум.
Периферійний злочин,вчинений добробатівцями проти чиновниці.
Влада і гроші обласного масштабу.