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Блокування виплат 30 тис. військовим – несправделиве і нечесне, - Порошенко

порошенко

Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту заявив, що блокування виплат 30 тисяч військовим, яке відбувається протягом останніх місяців – це свідома наруга над Збройними Силами. Він закликав депутатів виконати свій обов’язок по відношенню до українських захисників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Дуже відповідально, що ми приймаємо цей закон в День Конституції, коли поруч з трибуною Верховної Ради лежить текст Конституції. Пріоритетні завдання, які стоять перед Україною, це оборона і безпека, це демократія і економіка. Ми говоримо зараз про справедливість і відновлення 30 тисяч виплат, які були встановлені в березні 2022. Спроби забрати у воїнів виплати є несправедливими, безвідповідальними, нечесними", – зазначив Порошенко.

Лідер "ЄС" нагадав, що 10 квітня Верховна Рада України конституційною більшістю голосів проголосувала за те, щоб відновити виплати військовим: "ті, хто зупинив підписання цього закону, будуть нести відповідальність перед народом України і перед українськими військовими за те, що три місяці вони позбавляють українських військових грошей".

"Ми робили все можливе для того, щоби вирішити це питання, зробити робочу групу. В робочій групі, яка була створена за нашою ініціативою, ми визначилися, щоб прийняти в першому читанні – знову конституційною більшістю – норму про повернення для всіх 30 тисяч. І надати право Кабінету Міністрів вилучати тих, хто знаходиться в пунктах постійної дислокації. Ми мали голосувати цей законопроєкт в цілому. І знову ті ж, хто зупинив 10 квітня виплати військовим 30 тисяч, вимагали, щоб поставити це на друге читання", – обурився Порошенко.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Законопроєкт 9342 не вирішує питання доплат 30 тис. військовим, але врегулює виплати пораненим, - нардеп "ЄС" Сюмар

"Подивіться, що ви наробили – там знаходиться норма, яка позбавляє військових 30 тисяч виплат. Те, за що ми боролися – за поранених, за тих, хто поза штатом, за позиції по інструкторах, по курсантах, по строковій службі, – не виправдовує того, що нашими руками хочуть забрати у військових. Це ґвалтування парламенту і наруга на Конституцією", – резюмував Порошенко.

Автор: 

виплати (1058) Порошенко Петро (15189) Європейська Солідарність (1089)


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Топ коментарі
+47
Він ще у 2019 мав рацію. Але "нарід"обрав телевізор!
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28.06.2023 17:35
+39
Йшов п'ятий рік президенства Зелі.
Однак винуватим у всіх злиднях залишався Порошенко!
...
А несмішно !!!!
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28.06.2023 17:37
+36
Перед повномаштабним вторгненням "дєрьмаківські узеленські" робили все, аби послабити армію та оборону (починаючи з припинення ракетних програм, розпуску військових частин, невиконання держоборон замовлень), під час вторгнення крадуть так, наче останній день живуть (здебільшого саме у ЗСУ), "економлять" на зарплаті військових і постійно репетують або "не на часі", або "пачіму ми нє в НАТО"...
Періодично, для відволікання уваги від власних зашкварів, запускають якусь ідіотську фігню в медіапростір (типу "обговорення доктрини" чи "перейменування Запоріжжя") і крадуть, крадуть, крадуть....
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28.06.2023 17:42
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Він має рацію !
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28.06.2023 17:32 Відповісти
Він ще у 2019 мав рацію. Але "нарід"обрав телевізор!
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28.06.2023 17:35 Відповісти
У 2019-му Петро Олексійович платив військовим по 8 тисяч гривень на місяць.
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28.06.2023 17:47 Відповісти
Солдату в тилу "чистими" - можливо...
На фронті виходило до тридцятки; і те, коли "без замесу". Бо за замес була окрема суттєва премія.
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28.06.2023 18:03 Відповісти
Всім військовим по 8000, не брешеш ? І це грошове забезпечення зберігалось до наступного підвищення ЗЕ з 1.03.22, оце щедро. Так що за 20-21 роки, розбіглась вся армія, пам'ятаємо ...
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28.06.2023 18:03 Відповісти
До речі, оплату встановлює Кабмін, а не Президент. Виключення - коли в Раді/Кабміні керована з ОП "монобільшість"; тоді оплату встановлює ЄрЗе..
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28.06.2023 18:05 Відповісти
Інфляція ніт? Долар був скільки? Комуналка, продукти харчування, техніка, електроніка... усе в рази. Чи ви з тих, в кого кінець епохи бідності настав? І було те, що зараз? Чи ви вже перемогли
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28.06.2023 18:56 Відповісти
А до Петра Олексійовича платили до 3-х тисяч, а 8 тисяч гривень, хоча і тут неправда, бо військові отримували від 10 до 15 тисяч, то були гроші. Сьогодні це менше тієї суми, бо папірцями ніби більше, а якщо їх витрачати, то менше, бо все здорожчало у 3-10 разів. І у 2019 році нам США і ЄС не давали мільярди на зарплати військовим і пенсіонерам, не були розбиті міста і не було стиільки жертв. Якщо Ви вирішили пормірятися грошима.
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28.06.2023 19:33 Відповісти
так тоді яйце коштувало 90 копійок.а ти ******.
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28.06.2023 20:04 Відповісти
Боже, бережи Гетьмана !

бо він нам іще знадобиться... 🙁
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28.06.2023 18:46 Відповісти
Вам це кому?
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28.06.2023 20:11 Відповісти
Хамство Зермаків зашкалює.
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28.06.2023 17:34 Відповісти
зважаючи на обставини, в яких зараз живемо, то гвалтування Держави і наруга над її Незалежністю
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28.06.2023 17:35 Відповісти
Йшов п'ятий рік президенства Зелі.
Однак винуватим у всіх злиднях залишався Порошенко!
...
А несмішно !!!!
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28.06.2023 17:37 Відповісти
Маю надію, що коли скінчиться війна, герої повернуться і спитають у влади, за все те відношення до них.
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28.06.2023 17:40 Відповісти
"герои тыла" пусть едут на передовую.
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28.06.2023 17:45 Відповісти
Их сначала словить нужно.
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28.06.2023 17:53 Відповісти
То есть и воевать, и победить, и потом прийти разобраться все на наших воинов? А остальные зрители в театре, или скрее в цирке?
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28.06.2023 17:45 Відповісти
Исходя из того за что голосовало 73%, то в цирке... Но это ничего, что бы в мацкве все обосрались хватило 5000 вагнеровцев.
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28.06.2023 17:55 Відповісти
Та не всі герої запитають. Бачили результати голосування у 2019 році? Порошенко їм зброю, обмундирування, натівські стандарти їжі, квартири, побудовані казарми, надбавки, а вони надивилися беніного кіно про Голобородьку, вибрали те, що вибрали. І сьогодні там є багато таких, бо вони пішли звідси, вони тут цього нахваталися. А єрмакозелі вже давно всім запудрили мізки, що у всьому винуваті США, що не дають нам зброю. От і все!
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28.06.2023 19:37 Відповісти
Перед повномаштабним вторгненням "дєрьмаківські узеленські" робили все, аби послабити армію та оборону (починаючи з припинення ракетних програм, розпуску військових частин, невиконання держоборон замовлень), під час вторгнення крадуть так, наче останній день живуть (здебільшого саме у ЗСУ), "економлять" на зарплаті військових і постійно репетують або "не на часі", або "пачіму ми нє в НАТО"...
Періодично, для відволікання уваги від власних зашкварів, запускають якусь ідіотську фігню в медіапростір (типу "обговорення доктрини" чи "перейменування Запоріжжя") і крадуть, крадуть, крадуть....
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28.06.2023 17:42 Відповісти
платить нужно фронтовикам, а не тыловикам. много желающих сидеть в тылу и получать большую зарплату, а воевать некому.
мы уже больше 4 месяцев без ротации.
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28.06.2023 17:43 Відповісти
Выйдешь в тыл, тебе 30 шт не нужны будут?
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28.06.2023 17:47 Відповісти
********* с передовой в тыл невозможно.
людей очень нехватает.
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28.06.2023 18:02 Відповісти
Ну, Друже, не всі тиловики, бо їм так подобається.
Я вже два місяці чекаю на перевод, бо після поранення вже непридатний до ДШВ.
Отримав цього місяця аж 800 грн
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28.06.2023 17:52 Відповісти
Знаю таке. І комісувати не можуть.
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28.06.2023 18:05 Відповісти
кроме штурмовиков нужны дежурные на СПхах.
есть много "хитрых" непригодных.
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28.06.2023 18:07 Відповісти
Факт. До нас 20 прислали. Бувші ДШБ. Обстріли, дрг-шки, але 20+30 маємо.
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28.06.2023 18:09 Відповісти
Ну на СП на "говерлі" не всякий придатний залізе з першого разу)
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28.06.2023 19:53 Відповісти
С "нуля" в окопе,под стволкой,минами и "птичками" кацапскими,сидишь и на "Цензоре" строчишь,я раз в двое суток старался звонок домой сделать,секунд на 10, типа "жив-здоров" и всё,а тут 4 месяца без ротации,и на "Цензоре",странно как то.
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28.06.2023 17:55 Відповісти
да.
со связью проблемы, интернет есть.
старлинк.
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28.06.2023 18:05 Відповісти
И что,сидите сутками в Интернете, не переживая что "запелингуют" и "накроют", тем более на нуле?
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28.06.2023 18:13 Відповісти
старлинк всегда работает.
когда не занят дежурствами на СПхах, можно сидеть сколько угодно.
а в некоторых местах и связь работает, но туда нужно еще пройтись.
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28.06.2023 18:27 Відповісти
в окопе,на позиции старлинк всегда работает? это где такой комфорт?
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28.06.2023 18:54 Відповісти
Працює він з глюками, але працює. Ти чув про акумулятори? До речі, я зараз в тилу. Кацапи аж за 2100.
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28.06.2023 18:57 Відповісти
не на самой позиции, а на месте, где все отдыхают после дежурства.
кроме старлинка там ещё можно помыться.
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28.06.2023 19:11 Відповісти
Это барские условия,пановэ.
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28.06.2023 20:39 Відповісти
А у нас зв'язок то вже щось з минулого життя...
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28.06.2023 18:58 Відповісти
Ні фіга. Старлінк. Я з ноутом всю війну.
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28.06.2023 18:06 Відповісти
Старлінк може бути на КСП,але ніяк не в окопі чи на позиції.
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28.06.2023 18:23 Відповісти
Не в тому випадку коли вся рота на позиції.
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28.06.2023 18:55 Відповісти
По багатому) я з ******* за 5к) на диво міцний телефон
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28.06.2023 20:31 Відповісти
Там є поправка з цього приводу
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28.06.2023 19:00 Відповісти
Спілкуюся, хочеться плакати, коли поранені, без очей, щелеп, ноги чи руки ходять по шпиталях, а ними крутять, як циган сонцем і запитайте і них скільки віони отримують тут, не на передовій, а прийшли вони з передової.
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28.06.2023 19:39 Відповісти
На думку ВЛК, якщо залишилися руки і ноги, то непридатним бути не можеш.
І навіть ті, хто втратив кінцівку змушені ходити по влк, збирати бумажки
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28.06.2023 20:19 Відповісти
Всі там підари за одно , хто хотів той би і дав. Як хати в іспанії купувать так *** ніхто неміша. Як захистникам копійку дать так починається шоу довгоносиків. Як гинуть хлопці то всім жаль , а владі і всім вельможам пох. Тільки піар.
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28.06.2023 17:48 Відповісти
Забирати гроші у військових, це свідома робота на ворога - підрив обороноздатності, саме так це називається.
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28.06.2023 17:50 Відповісти
Прості люди бажали простих рішень. Їм підсунули простого, як кут будинку, хлопчика у трусіках, який вміє класно #уєм грати на піаніні і отримали ПРОСТО ПІZДЕЦЬ у країні,
але один на всіх…
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28.06.2023 18:29 Відповісти
Ну кто В такие "слезные речи" пишет? В Украине с прожитковым минумумом 2582, для пенсионера! Никто не оценит Ваших старании!
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28.06.2023 18:35 Відповісти
А пораненим воїнам 700 гривень?
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28.06.2023 18:55 Відповісти
В год?
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28.06.2023 19:28 Відповісти
Вот негодяй,ну не хочет он стадионы,асфальт и барабаны для народа.
Всё ведь просто-впоймали на улице и на фронт,за бесплатно.
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28.06.2023 19:27 Відповісти
почему 30 тыс? почему не 31 245? или не 50 к? почему судьям 100+к? (а им все равно не хватает, как там кстати верховный судья - еще не убег?) вообще, законодатели должны определять только вектор развития, а не лично пилить бабло для своего "бизнеса" и своих знакомых. а во время войны они вообще нахрен не нужны, потому как права во время войны ограничены и вообще все должно быть для фронта, а рандомное сборище избранных физиономий без профильного образования, которое вроде как выражает мнение избирателей много не сделает, разве только "просто перестать стрелять".
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28.06.2023 19:44 Відповісти
У що перетворили ВР зелені виродки??? Якесь гоп-генденлик...
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28.06.2023 19:52 Відповісти
Я підтримую Вальцмана!
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28.06.2023 19:57 Відповісти
Я б забрал деньги у миллиардеров и отдал военным.
В конце концов лучше кому-то их дать несправедливо, чем другим не дать несправедливо.
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28.06.2023 20:06 Відповісти
наш народ не доріс до пороха.гнойні совкові хужєнєбудєт.
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28.06.2023 20:08 Відповісти
+💯!

Господь послав "Моісея", але мимо.
Мудрому українському наріду треба ще в ЗЄльоной пустелі поблукати...😕
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28.06.2023 20:21 Відповісти
Друг рассказывал какой-то его знакомый на КПП в тылу ворота открывает за 50 штук в месяц не знаю, если правда , то наверное дофига за такую работу....
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28.06.2023 20:22 Відповісти
#АТОзадватижні
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29.06.2023 01:31 Відповісти
 
 