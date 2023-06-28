Блокування виплат 30 тис. військовим – несправделиве і нечесне, - Порошенко
Петро Порошенко під час виступу з трибуни парламенту заявив, що блокування виплат 30 тисяч військовим, яке відбувається протягом останніх місяців – це свідома наруга над Збройними Силами. Він закликав депутатів виконати свій обов’язок по відношенню до українських захисників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".
"Дуже відповідально, що ми приймаємо цей закон в День Конституції, коли поруч з трибуною Верховної Ради лежить текст Конституції. Пріоритетні завдання, які стоять перед Україною, це оборона і безпека, це демократія і економіка. Ми говоримо зараз про справедливість і відновлення 30 тисяч виплат, які були встановлені в березні 2022. Спроби забрати у воїнів виплати є несправедливими, безвідповідальними, нечесними", – зазначив Порошенко.
Лідер "ЄС" нагадав, що 10 квітня Верховна Рада України конституційною більшістю голосів проголосувала за те, щоб відновити виплати військовим: "ті, хто зупинив підписання цього закону, будуть нести відповідальність перед народом України і перед українськими військовими за те, що три місяці вони позбавляють українських військових грошей".
"Ми робили все можливе для того, щоби вирішити це питання, зробити робочу групу. В робочій групі, яка була створена за нашою ініціативою, ми визначилися, щоб прийняти в першому читанні – знову конституційною більшістю – норму про повернення для всіх 30 тисяч. І надати право Кабінету Міністрів вилучати тих, хто знаходиться в пунктах постійної дислокації. Ми мали голосувати цей законопроєкт в цілому. І знову ті ж, хто зупинив 10 квітня виплати військовим 30 тисяч, вимагали, щоб поставити це на друге читання", – обурився Порошенко.
"Подивіться, що ви наробили – там знаходиться норма, яка позбавляє військових 30 тисяч виплат. Те, за що ми боролися – за поранених, за тих, хто поза штатом, за позиції по інструкторах, по курсантах, по строковій службі, – не виправдовує того, що нашими руками хочуть забрати у військових. Це ґвалтування парламенту і наруга на Конституцією", – резюмував Порошенко.
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На фронті виходило до тридцятки; і те, коли "без замесу". Бо за замес була окрема суттєва премія.
бо він нам іще знадобиться... 🙁
Однак винуватим у всіх злиднях залишався Порошенко!
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А несмішно !!!!
Періодично, для відволікання уваги від власних зашкварів, запускають якусь ідіотську фігню в медіапростір (типу "обговорення доктрини" чи "перейменування Запоріжжя") і крадуть, крадуть, крадуть....
мы уже больше 4 месяцев без ротации.
людей очень нехватает.
Я вже два місяці чекаю на перевод, бо після поранення вже непридатний до ДШВ.
Отримав цього місяця аж 800 грн
есть много "хитрых" непригодных.
со связью проблемы, интернет есть.
старлинк.
когда не занят дежурствами на СПхах, можно сидеть сколько угодно.
а в некоторых местах и связь работает, но туда нужно еще пройтись.
кроме старлинка там ещё можно помыться.
І навіть ті, хто втратив кінцівку змушені ходити по влк, збирати бумажки
але один на всіх…
Всё ведь просто-впоймали на улице и на фронт,за бесплатно.
В конце концов лучше кому-то их дать несправедливо, чем другим не дать несправедливо.
Господь послав "Моісея", але мимо.
Мудрому українському наріду треба ще в ЗЄльоной пустелі поблукати...😕