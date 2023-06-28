Конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу
Відбулось голосування за кандидатів під час обрання нового керівника АРМА. Більшість голосів набрала Олена Дума, за неї проголосували 6 членів конкурсної комісії.
Про це повідомив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.
"Голосування за кандидатів під час обрання нового керівника АРМА:
- Брінцов (ВАКС) - 1 член комісії (чк)
- Дубовик (Мін'юст) - 1 чк
- Дума - 6 чк
- Жоравович - 1 чк
- Павленко - 1 чк
- Потьомкін – 1 чк
- Рокунь - 5 чк
- Серьогін - 2 чк
За переможницю – Олену Думу – проголосували наступні члени конкурсної комісії: Яра, Ліщина, Кіскін, Остапенко, Вернидубов, Іваненко", - повідомив Лємєнов.
Топ коментарі
+62 Герхард
показати весь коментар28.06.2023 18:07 Посилання
+38 Старый зольдат
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+33 Микола Мазуренко #551183
показати весь коментар28.06.2023 18:03 Посилання
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...... я, і мая маладая *******........
У січні-травні 2020 року, Дума очолювала Фонд соціального страхування. Однак звідти https://tsn.ua/********/direktorku-fondu-socstrahuvannya-zvilnili-za-chislenni-porushennya-1546857.html її звільнили за численні порушення законодавства та нормативно-правових актів Фонду. Справою навіть займалися правоохоронці.
Останнє місце роботи Олени Думи - Чернігівська ОДА, там вона була заступницею голови адміністрації. Звідти Дума звільнилася за власним бажанням. На цьому трудовий стаж в автобіографії Думи закінчується, однак вона не полишала надії повернутися на держслужбу.
У 2022 році дума вирішила взяти участь у конкурсі на директора НАБУ. Однак їй не вдалося увійти навіть у двадцятку претендентів. Вона вилетіла на одному з перших етапів, не склавши тест на знання законодавства.
А шо - тьотя в ЗЕленому тренді. Амбітна, воровита і тупа.
Таке враження що набір іде не до державного органу, а до частого спеціального сервісу
To Las Vegas or Monaco
And win a fortune in a game
My life will never be the same…
Money, money, money
Must be funny
In the rich man's world
Get a good job with more pay and you're okay
Money, it's a gas
Grab that cash with both hands and make a stash
New car, caviar, four star daydream,
Think I'll buy me a football team
Заступник голови ОП Шурма "виявив" причину корупції в Україні та хоче повністю заборонити готівку: скандальну пропозицію прокоментували експерти та в НБУ
https://uainfo.org/blognews/1687963598-zastupnik-golovi-op-shurma-viyaviv-prichinu-koruptsiyi-v-********.html
І справа тут не в окремій хвойді, чи призвищах українців у « владі».
Це все приводи.
Зараз вони про « стандарти». Потім можуть бути інші.
Звісна річ, що інші країни НАТО не мають недоліків- демократична Турція, чи Мадьяри е «взірцем високих Стандартів.
Усі ми Президенти. Помятаете?
Невже ніде не знайшлася жодна Олена Рада?
(статевий партнер Олени Думи, депутат СН Степан Лихо, мав 150 кг ваги - однак, на жаль, після сексу не приспав коханку насмерть, причавивши габаритним черевом )
НЕ може бути, щоб за цю профуру проголосовали без тиску з владних кабінетів.
Хто це взагалі?
Особливо Кіскін?