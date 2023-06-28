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Конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу

дума,олена

Відбулось голосування за кандидатів під час обрання нового керівника АРМА. Більшість голосів набрала Олена Дума, за неї проголосували 6 членів конкурсної комісії.

Про це повідомив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Голосування за кандидатів під час обрання нового керівника АРМА:

  • Брінцов (ВАКС) - 1 член комісії (чк)
  • Дубовик (Мін'юст) - 1 чк
  • Дума - 6 чк
  • Жоравович - 1 чк
  • Павленко - 1 чк
  • Потьомкін – 1 чк
  • Рокунь - 5 чк
  • Серьогін - 2 чк

За переможницю – Олену Думу – проголосували наступні члени конкурсної комісії: Яра, Ліщина, Кіскін, Остапенко, Вернидубов, Іваненко", - повідомив Лємєнов.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Олена Дума, яку можуть призначити головою АРМА, була учасницею російської ІПСО з дискредитації України, - Шабунін

Автор: 

конкурс (1292) АРМА (573) Лємєнов Олександр (51) Дума Олена (20)


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Топ коментарі
+62
Якщо вірити https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/konkurs-arma/kandydaty_new/avtobiohrafiia_duma.pdf автобіографії , за своїх 42 роки Дума встигла змінити роботу 16 разів, з них 12 - посади на держслужбі. В різні часи вона працювала радницею міністра охорони навколишнього середовища, обіймала посаду в Міністерстві аграрної політики, була заступницею директора Державної реєстраційної служби, очолювала Фонд соціального страхування. Також працювала у Верховній Раді помічницею народного депутата, однак в парламенті Дума протрималася лише місяць.

У січні-травні 2020 року, Дума очолювала Фонд соціального страхування. Однак звідти https://tsn.ua/********/direktorku-fondu-socstrahuvannya-zvilnili-za-chislenni-porushennya-1546857.html її звільнили за численні порушення законодавства та нормативно-правових актів Фонду. Справою навіть займалися правоохоронці.

Останнє місце роботи Олени Думи - Чернігівська ОДА, там вона була заступницею голови адміністрації. Звідти Дума звільнилася за власним бажанням. На цьому трудовий стаж в автобіографії Думи закінчується, однак вона не полишала надії повернутися на держслужбу.

У 2022 році дума вирішила взяти участь у конкурсі на директора НАБУ. Однак їй не вдалося увійти навіть у двадцятку претендентів. Вона вилетіла на одному з перших етапів, не склавши тест на знання законодавства.

А шо - тьотя в ЗЕленому тренді. Амбітна, воровита і тупа.
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28.06.2023 18:07
+38
Ещё одно "дарование" и рабочая ЗЕлёная СОСна?
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28.06.2023 18:07
+33
А як же участь в російському ІПСО? Мабуть єрмак допоміг.
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28.06.2023 18:03
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А як же участь в російському ІПСО? Мабуть єрмак допоміг.
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28.06.2023 18:03 Відповісти
ві нє панімаєтє, ета - другоє!!
...... я, і мая маладая *******........
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28.06.2023 18:07 Відповісти
ку!))
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28.06.2023 23:21 Відповісти
Ещё одно "дарование" и рабочая ЗЕлёная СОСна?
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28.06.2023 18:07 Відповісти
Ще одна тупа лялька Єрмака на ключомому посту.
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28.06.2023 18:09 Відповісти
СОСна,,)--чітке формулювання,,,)))),,
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28.06.2023 18:47 Відповісти
Якщо вірити https://www.kmu.gov.ua/storage/app/sites/1/konkurs-arma/kandydaty_new/avtobiohrafiia_duma.pdf автобіографії , за своїх 42 роки Дума встигла змінити роботу 16 разів, з них 12 - посади на держслужбі. В різні часи вона працювала радницею міністра охорони навколишнього середовища, обіймала посаду в Міністерстві аграрної політики, була заступницею директора Державної реєстраційної служби, очолювала Фонд соціального страхування. Також працювала у Верховній Раді помічницею народного депутата, однак в парламенті Дума протрималася лише місяць.

У січні-травні 2020 року, Дума очолювала Фонд соціального страхування. Однак звідти https://tsn.ua/********/direktorku-fondu-socstrahuvannya-zvilnili-za-chislenni-porushennya-1546857.html її звільнили за численні порушення законодавства та нормативно-правових актів Фонду. Справою навіть займалися правоохоронці.

Останнє місце роботи Олени Думи - Чернігівська ОДА, там вона була заступницею голови адміністрації. Звідти Дума звільнилася за власним бажанням. На цьому трудовий стаж в автобіографії Думи закінчується, однак вона не полишала надії повернутися на держслужбу.

У 2022 році дума вирішила взяти участь у конкурсі на директора НАБУ. Однак їй не вдалося увійти навіть у двадцятку претендентів. Вона вилетіла на одному з перших етапів, не склавши тест на знання законодавства.

А шо - тьотя в ЗЕленому тренді. Амбітна, воровита і тупа.
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28.06.2023 18:07 Відповісти
4 рази змінювала призвіще - причини невідомі
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28.06.2023 18:09 Відповісти
То вже деталі особистого життя. Хоча теж багато що кажуть.
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28.06.2023 18:10 Відповісти
ви нє панімаєтє- у нєйьо єсть другіє скритиє таланти...
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28.06.2023 18:12 Відповісти
Лялька Деркача,помічниця Джуліані
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28.06.2023 18:27 Відповісти
Это называется: «Девка - хоть куда!» И еще - вполне вероятно, что у нее дырка горизонтальная - этим она «покорила» своими недюжинными способностями Членов комиссии.
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28.06.2023 19:08 Відповісти
Нормальная рабочая сосна ( Арахамія).

Таке враження що набір іде не до державного органу, а до частого спеціального сервісу
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28.06.2023 18:08 Відповісти
Запамятайте всі ці прізвища членів.
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28.06.2023 18:08 Відповісти
не вистачае ПІБ та р.н.
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28.06.2023 23:26 Відповісти
Вибрали таку собі прорашську Думу -- а чогож Шабунін не розкрив очі голосувальникам і як завжди ганьбить постфактум .
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28.06.2023 18:12 Відповісти
moneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoney...........МНОГО moneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoneymoney
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28.06.2023 18:22 Відповісти
So I must leave, i'll have to go
To Las Vegas or Monaco
And win a fortune in a game
My life will never be the same…

Money, money, money
Must be funny
In the rich man's world
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28.06.2023 18:49 Відповісти
Money, get away
Get a good job with more pay and you're okay
Money, it's a gas
Grab that cash with both hands and make a stash
New car, caviar, four star daydream,
Think I'll buy me a football team
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28.06.2023 19:10 Відповісти
Pink Floyd forever
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28.06.2023 20:44 Відповісти
Yes bro
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28.06.2023 20:49 Відповісти
Get a good job with more pay and you're O.K..
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28.06.2023 23:30 Відповісти
Він раніше вже писав. І на ''Цензорі'' була новина
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28.06.2023 18:33 Відповісти
За Думу шість членів !
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28.06.2023 18:12 Відповісти
Ставлю 100$ що максимум через 2 місяці спливе в гучному скандалі.
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28.06.2023 18:12 Відповісти
Судячи з її попередніх надбань, може і раніше.
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28.06.2023 18:22 Відповісти
ні,до жовтня протримається,вона була вже під слідством,такі більш терплячі та обережні
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28.06.2023 18:24 Відповісти
Дума очолювала Фонд соціального страхування. Однак звідти https://tsn.ua/********/direktorku-fondu-socstrahuvannya-zvilnili-za-chislenni-porushennya-1546857.html її звільнили за численні порушення законодавства та нормативно-правових актів Фонду. Справою навіть займалися правоохоронці.
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28.06.2023 18:12 Відповісти
Бабада!!!
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28.06.2023 18:14 Відповісти
дивна система голосування..чому не в два етапи?
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28.06.2023 18:15 Відповісти
Зе перплы каждый день просто армегедец
Заступник голови ОП Шурма "виявив" причину корупції в Україні та хоче повністю заборонити готівку: скандальну пропозицію прокоментували експерти та в НБУ
https://uainfo.org/blognews/1687963598-zastupnik-golovi-op-shurma-viyaviv-prichinu-koruptsiyi-v-********.html
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28.06.2023 18:15 Відповісти
ЗЕбанда будує в країні тоталітарну системи, а відмова від готівки, це по-суті відмова від свободи і можливість повного контролю за кожним громадянином та миттєвою розправою з незгодними шляхом блокування будь-яких фінансових операцій.
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28.06.2023 18:29 Відповісти
Це чергова цинічна демонстрація ЗЕбандою того, що вони будуть робити тут усе, що захочуть і їм глибоко начхати на думку журналістів, суспільства та інтереси країни. Ті, хто ще сподівається на вступ до ЄС та НАТО - і не мрійте, при цій владі цього не буде, а враховуючи, як працює ЗЕбанда - вона не збирається добровільно поступатися владою та будує тут тоталітарну систему.
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28.06.2023 18:17 Відповісти
Зато с каннабисом.
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28.06.2023 21:11 Відповісти
дума нє прі чьом, а конкурсна комісія-зброд ссучєних пдорасів.
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28.06.2023 18:18 Відповісти
Красава !!!
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28.06.2023 18:19 Відповісти
директорка Фонду соцстрахування!що звільнена за неодноразові порушення труд.щаконодавства,страстная подружка Деркача ,відверта украінофобка-мініпортрет черговоі зашквареноі гнили на наші гроші
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28.06.2023 18:21 Відповісти
пачіму ми досі нє в НАТО? (цитати дрібних людей)
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28.06.2023 18:23 Відповісти
«Зелені» гниди продовжують грабувати країну і нищити нашудержаву зсередини…
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28.06.2023 18:24 Відповісти
Тьфу!
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28.06.2023 18:24 Відповісти
Яка різниця хто буде розкрадати ту арму? Весь державний сектор пропащий. Там немає чесних людей.
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28.06.2023 18:27 Відповісти
ЧомуМиНевЄСтаНАТО?
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28.06.2023 18:28 Відповісти
Тому, що , нажаль, НАТО ще не готові воювати за Україну.

І справа тут не в окремій хвойді, чи призвищах українців у « владі».

Це все приводи.
Зараз вони про « стандарти». Потім можуть бути інші.

Звісна річ, що інші країни НАТО не мають недоліків- демократична Турція, чи Мадьяри е «взірцем високих Стандартів.
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28.06.2023 18:46 Відповісти
Зеленое дно дерьма уже пробито!
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28.06.2023 18:39 Відповісти
Покажіть губи в профіль.
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28.06.2023 18:55 Відповісти
Не знаю, возможно, она и хороший менеджер! С другой стороны, если бы в случае ее провала вместе с ней повесили и всю конкурсную комиссию, следующие по списку более ретельно мислили!
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28.06.2023 18:55 Відповісти
Яка конкурсна комісія? єрмак, фактичний президент України призначив. По фізіономії видно що кандидат "достойний"
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28.06.2023 18:57 Відповісти
А деж публічне обговорення? , а то хотіли як ліпше,а може і не хотіли, а вийде як завжди,- напевно якась чергова кончена злодюга яка буде шестерити обкрадаючі країни , за долю малу .
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28.06.2023 19:00 Відповісти
Оце і е « публічне обговорювання»

Усі ми Президенти. Помятаете?
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28.06.2023 19:30 Відповісти
Вірую, що Зеленський - найвеличніший політик ********** і Єрмак - пророк його!
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28.06.2023 19:04 Відповісти
пропала страна
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28.06.2023 19:05 Відповісти
дерьмак открыто издевается на всей страной - На оборонпром - какого-то малолетку, на АРМА - якусь профуру.
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28.06.2023 19:09 Відповісти
Одну крашенную с нарисованными бровями, поменяли на такую же.
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28.06.2023 19:18 Відповісти
З такими губами вона там довго не втримається
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28.06.2023 19:22 Відповісти
Та ще й прізвище у цієї "корабельної сосни" яке зрадливе - Дума... Тьху!
Невже ніде не знайшлася жодна Олена Рада?

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28.06.2023 19:19 Відповісти
Думи, думи мої думи, лихо мені з вами.....
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28.06.2023 19:21 Відповісти
"...чом вас лихо не приспало, як малу дитину?"

(статевий партнер Олени Думи, депутат СН Степан Лихо, мав 150 кг ваги - однак, на жаль, після сексу не приспав коханку насмерть, причавивши габаритним черевом )
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28.06.2023 19:36 Відповісти
Это не реклама! Случайно прослушал песню Веры Брежневой "Вишиванка" Не знаю, "хорошая" Вера или "плохая" но песня Ок! К чему? так у нас "ветка" про "тетеньку".
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28.06.2023 19:28 Відповісти
Тільки, но, була стаття Ніколова, де згадувалась ця «видатна» керівниця(((
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28.06.2023 19:29 Відповісти
Диверсія? Що скажуть в США?
НЕ може бути, щоб за цю профуру проголосовали без тиску з владних кабінетів.
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28.06.2023 20:20 Відповісти
Яра, Ліщина, Кіскін, Остапенко, Вернидубов, ІваненкоДжерело:

Хто це взагалі?
Особливо Кіскін?
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28.06.2023 20:25 Відповісти
Що ближче Перемога на фронті то дужче зелені щури розвалюють Україну з середини...
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28.06.2023 21:37 Відповісти
А чому ж ця Дума досі не в Раші?
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28.06.2023 22:02 Відповісти
А комісія хто? Хтось їх знає? Бачив? Чув?
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28.06.2023 22:04 Відповісти
 
 