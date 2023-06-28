Конкурсна комісія обрала новим керівником АРМА Олену Думу

Відбулось голосування за кандидатів під час обрання нового керівника АРМА. Більшість голосів набрала Олена Дума, за неї проголосували 6 членів конкурсної комісії.

Про це повідомив голова правління громадської організації StateWatch Олександр Лємєнов, інформує Цензор.НЕТ.

"Голосування за кандидатів під час обрання нового керівника АРМА:

Брінцов (ВАКС) - 1 член комісії (чк)

Дубовик (Мін'юст) - 1 чк

Дума - 6 чк

Жоравович - 1 чк

Павленко - 1 чк

Потьомкін – 1 чк

Рокунь - 5 чк

Серьогін - 2 чк

За переможницю – Олену Думу – проголосували наступні члени конкурсної комісії: Яра, Ліщина, Кіскін, Остапенко, Вернидубов, Іваненко", - повідомив Лємєнов.

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