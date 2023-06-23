Олена Дума, яку можуть призначити головою АРМА, була учасницею російської ІПСО з дискредитації України, - Шабунін

Олена Дума - одна з ключових претенденток на посаду голови Агенства з розшуку та менеджменту активів - брала участь у російському ІПСО про тотально корумповану Україну разом із Деркачем та Джуліані.

Про це у фейсбуці заявив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Памʼятаєте, ФСБшну спецоперацію Джуліані/Деркача про тотально корумповану Україну, розкрадання американських грошей в якій нібито кришував Байден?.. Український Уряд може призначити на ключову посаду з управління російськими активами людину, яка допомагала мочити тоді кандидата, а зараз чинного президента США", - пише Шабунін.

Він наводить дані, за якими Дума брала участь у пресконференції "Оприлюднення фактів корупційної діяльності вищих посадових осіб України, зокрема, викриття схеми Роттердам+" разом із Семом Кісліним.

"Якщо раптом хтось забув, то Сем Кіслін – це близький радник і донор Руді Джуліані – ексадвоката та консельєрі Трампа, який був основним рупором кампанії з дискредитації України та тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена", - зазначив Шабунін.

Він додає, що в 2016 році Кіслін купив кіпрську офшорну компанію Януковича, яка мала великі суми арештованих грошей на рахунках.

"З того часу Кіслін намагається забрати ті гроші, які "належать по праву йому", а не Україні. А в 90-х роках ФБР розслідувала можливі зв’язки Кісліна з мафією та відмивання російських грошей (тоді його провину не довели)", - пише Шабунін.

Він переконаний, що імовірне призначення Думи додасть амбасадорці України в США Оксані Маркаровій та міністру закордонних справ Дмитру Кулебі "головного болю, якого у них і так вистачає".

"Я спеціально передивився співбесіду конкурсної комісії з Думою. Так от, її запитували про що завгодно, окрім описаного вище трешу. Я щиро сподіваюся, що комісія просто не знала про ці факти", - резюмував Шабунін.

Нагадаємо, за даними посольства США в Україні позафракційний народний депутат Андрій Деркач та російський бізнесмен Костянтин Килимник, бізнес-партнер екскерівника передвиборчого штабу 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021) Пола Манафорта, намагалися вплинути на вибори в США і зашкодити зв'язкам США й України. Деркач цілеспрямовано розповсюджував дезінформацію про вибори президента в США.

Як писала New York Times, в межах цієї кампанії адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані мав поширювати наклепницьку інформацію про демократа Джо Байдена з метою схилити виборців голосувати за Трампа.