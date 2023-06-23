УКР
Новини
12 073 59

Олена Дума, яку можуть призначити головою АРМА, була учасницею російської ІПСО з дискредитації України, - Шабунін

дума,елена

Олена Дума - одна з ключових претенденток на посаду голови Агенства з розшуку та менеджменту активів - брала участь у російському ІПСО про тотально корумповану Україну разом із Деркачем та Джуліані.

Про це у фейсбуці заявив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.

"Памʼятаєте, ФСБшну спецоперацію Джуліані/Деркача про тотально корумповану Україну, розкрадання американських грошей в якій нібито кришував Байден?.. Український Уряд може призначити на ключову посаду з управління російськими активами людину, яка допомагала мочити тоді кандидата, а зараз чинного президента США", - пише Шабунін.

Він наводить дані, за якими Дума брала участь у пресконференції "Оприлюднення фактів корупційної діяльності вищих посадових осіб України, зокрема, викриття схеми Роттердам+" разом із Семом Кісліним. 

"Якщо раптом хтось забув, то Сем Кіслін – це близький радник і донор Руді Джуліані – ексадвоката та консельєрі Трампа, який був основним рупором кампанії з дискредитації України та тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена", - зазначив Шабунін.

Читайте: ОП просуває на посаду глави АРМА Дубовика, батько якого був заступником глави МВС часів Януковича Захарченка, - Шабунін

Він додає, що в 2016 році Кіслін купив кіпрську офшорну компанію Януковича, яка мала великі суми арештованих грошей на рахунках.

"З того часу Кіслін намагається забрати ті гроші, які "належать по праву йому", а не Україні. А в 90-х роках ФБР розслідувала можливі зв’язки Кісліна з мафією та відмивання російських грошей (тоді його провину не довели)", - пише Шабунін. 

Він переконаний, що імовірне призначення Думи додасть амбасадорці України в США Оксані Маркаровій та міністру закордонних справ Дмитру Кулебі "головного болю, якого у них і так вистачає". 

"Я спеціально передивився співбесіду конкурсної комісії з Думою. Так от, її запитували про що завгодно, окрім описаного вище трешу. Я щиро сподіваюся, що комісія просто не знала про ці факти", - резюмував Шабунін. 

Також читайте: Директорку Фонду соціального страхування Думу звільнили через численні порушення

Нагадаємо, за даними посольства США в Україні позафракційний народний депутат Андрій Деркач та російський бізнесмен Костянтин Килимник, бізнес-партнер екскерівника передвиборчого штабу 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021) Пола Манафорта, намагалися вплинути на вибори в США і зашкодити зв'язкам США й України. Деркач цілеспрямовано розповсюджував дезінформацію про вибори президента в США. 

Як писала New York Times, в межах цієї кампанії адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані мав поширювати наклепницьку інформацію про демократа Джо Байдена з метою схилити виборців голосувати за Трампа.

Деркач Андрій (153) Шабунін Віталій (604) АРМА (617) Джуліані Руді (126) Дума Олена (26)
Топ коментарі
+38
****,я чомусь не здивований.
показати весь коментар
23.06.2023 14:03 Відповісти
+35
показати весь коментар
23.06.2023 14:04 Відповісти
+28
Чому тут дивуватися? Країна, у якій неодноразовий ухилянт та сепаратистка стали "президентом та першою леді" здатна все пробачити і забути.
No future…
показати весь коментар
23.06.2023 14:08 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
АнА ісправілась...
показати весь коментар
23.06.2023 14:02 Відповісти
****,я чомусь не здивований.
показати весь коментар
23.06.2023 14:03 Відповісти
зеленые- отпрыски региОналов
показати весь коментар
23.06.2023 15:39 Відповісти
а чого була? таких бувших не існує!
показати весь коментар
23.06.2023 14:04 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2023 14:04 Відповісти
5 колона = НАЙСТРАШНІША московська зброя....
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!

Друг баканафф був також переведений рашистами в "сплячий" режим....
показати весь коментар
23.06.2023 14:04 Відповісти
Але й Шабунін зробив нас разом.
показати весь коментар
23.06.2023 14:05 Відповісти
і продовжує
показати весь коментар
23.06.2023 16:11 Відповісти
Була в обоимі -- тепер іі хочуть вставити .
показати весь коментар
23.06.2023 14:05 Відповісти
"он ісчо учитса"(с)
показати весь коментар
23.06.2023 14:37 Відповісти
дайтє їму ісчьо 100 днєй!
показати весь коментар
28.06.2023 20:00 Відповісти
ЗеЄрмакам та іншим Татаровим важко зараз - багато зрадників України поїхали, деяких ліквідували - доводиться призначати на посади таких ось відкритих сук - кадровий голод
показати весь коментар
23.06.2023 14:07 Відповісти
Чому тут дивуватися? Країна, у якій неодноразовий ухилянт та сепаратистка стали "президентом та першою леді" здатна все пробачити і забути.
No future…
показати весь коментар
23.06.2023 14:08 Відповісти
А что такого,у нас работал на более жирной должности Кулинич и ничего,никто не наказан,последствия расхлебывает все страна,жизнями,под куполом вытворяет что хочет помощник агента фсб,тоже ничего,страна хавает,а тут горячую девицу на третьесортную должность не пускают,скандалят.
показати весь коментар
23.06.2023 14:08 Відповісти
Байден і чому ми не в НАТО...
Зевилупки.
показати весь коментар
23.06.2023 14:09 Відповісти
..значить зебільна мафія точно візьме цю чергову "бабада", такі способні дівчушки у кварталі зелених ліхтарів талановиті хоть куда
показати весь коментар
23.06.2023 14:12 Відповісти
Це вони ії дістали щоб вона не встигла нікуди втекти!
показати весь коментар
23.06.2023 15:50 Відповісти
Абсолютно вписывается в вертикаль зелёных колаборантов... Назначать не думая.
показати весь коментар
23.06.2023 14:12 Відповісти
Всі ці викриття нічого не дадуть - "потрібних" людей однаково призначатимуть. В країні відбулася узурпація влади і ЗЕбанда вже відкрито демонструє, що робитиме тут все, що захоче і їй глибоко начхати на закони, чиїсь права чи суспільну думку.
показати весь коментар
23.06.2023 14:13 Відповісти
а у владі е інші на посадаx відверті украінофоби або регіонали ще й на т2 виключили проукраінські телеканали
показати весь коментар
23.06.2023 14:13 Відповісти
А оця, так звана, українська влада здатна призначити патріота?
показати весь коментар
23.06.2023 14:13 Відповісти
Що не день то глибше болото...
показати весь коментар
23.06.2023 14:14 Відповісти
"центр противодействия коррупции" как-то хреново борется с коррупцией, может потому что в том числе слишком много тусит по фейсбукам, вместо того чтобы работать на работе во время войны и искать яйца по 17 и овощерезки за лям? и нужен ли он тогда?
показати весь коментар
23.06.2023 14:20 Відповісти
Ты не поверишь, но их работа на 50% и заключается в чтении новостей, в том числе и из фейсбука.
показати весь коментар
23.06.2023 15:41 Відповісти
если бы кацапы тоже воевали исключительно в фейсбуках - было бы вполне норм. а они почему-то строили укрепрайоны а не пилили бабло (ну или пилили, но и остатков хватило)
показати весь коментар
23.06.2023 19:56 Відповісти
ШО ЗЛЕ ДЛЯ КРАЇНИ ТО КРАЩЕ ДЛЯ ЗЕ КОМАНДИ ПІДБІР КАДРІВ ШАХРАІ КРАДІЇ ВАТНИКИ ЗРАДНИКИ ЦЕ ТОМУ ШО ЦІ НЕ МАЮТЬ СОВІСТІ І ВСІХ ТРИМАЮТЬ ЗА ЯЙЦЯ КЕРІВНИКИ ШАХРАІ ВИЩОГО ГОТУНКУ ТОМУ ПОРЯДНІ ТА ОСВІДЧЕНІ ТАМ НЕ ПОТРІБНІ ЦЕ РАДЯНСЬКА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ГІВНО ВГОРУ ПОРЯДНІ НА ДНО І ЛАЙНО УСЮДИ ШОБ НЕ БАЧИЛИ ЯК КРАДУТЬ А КРАДУТЬ ВЕСЕЛО ПІД ЛОЗУНГИ ПІД ПАТРІОТИЗМ ПІД ЛЮБОВЬ ДО КРАЇНИ ЧАСИ РАДЯНСЬКОГО КРАДІВНИЦТВА НЕЕЗМІНННІ
показати весь коментар
23.06.2023 14:21 Відповісти
все як завжди - агресивний наступ москальської мерзоти і все більше п'ятої колони серед керівників держави. вирішили з'їсти Україну зсередини.
І ХТО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕ???
показати весь коментар
23.06.2023 14:22 Відповісти
Чому ви дивуєтесь? Для нас всіх щось нове кожного дня відкривають? Чи може всі такі незаплямовані?
показати весь коментар
23.06.2023 14:22 Відповісти
а що - те що Деркач, Джуліані, Кіслін, Килимник, Манафорт, врешті, Трамп є ворогами України, є однією шайкою, яка сприяла зміні влади в Україні в 2019-му на чинну зелену пошесть/коросту - це стало відкриттям для шабуні?
Та ні, бо шабуня - сам з тієї пошесті... Він тоді топив за оцих всіх ворогів України...

До речі, характерно, як він досі топить з ворогами України за незаконе та абсурдне засудження тих, хто сприяв і забезпечував енергетичну незалежність України в 2014/15рр., зокрема, і через схему "Ротердам+", побіжно згаданій в цій інфі... Яку торпедують саме вищеназвані вороги...
Бо шабуня - сам ворог, з яким не поділилися за його "зусилля"...
показати весь коментар
23.06.2023 14:26 Відповісти
На счет Ротердам+ очень не умная шутка.
показати весь коментар
23.06.2023 15:43 Відповісти
Тут все зрозуміло: призначать цю дискредитовану особу, щоб легше було нею маніпулювати в плані розкрадання на користь маніпуляторів арештованих коштів і майна резидентів країни-агресора й тутешніх корупціонерів.
А щодо її відповідальності, то буде, як у тому анекдоті - "Йой, шо це таке?.. Я ж така затуркана, така затуркана...".
показати весь коментар
23.06.2023 14:26 Відповісти
ну, це сосна з правильної обойми
показати весь коментар
23.06.2023 14:38 Відповісти
Бісить, сказати, що не здивований - нічого не сказати .
Особливо бісить, коли про це говорять такі як Шабунін
показати весь коментар
23.06.2023 14:39 Відповісти
ЗеКо прокурорша знімає гроші для руzпотвор, миньето вчилка дипломат у Болгаріі, тупа Бездупла керує спецслужбами, ось нова ЗеПотвора буде управляти державним майном.
ЗеКо Жіночий батальон допомогає зробити нас разом
показати весь коментар
23.06.2023 14:43 Відповісти
Саме такі "зашкварені" і потрібні, щоб мовчки виконували вказівки і забаганки...
показати весь коментар
23.06.2023 14:47 Відповісти
Та гляньте на ОП, та всіх кого вони призначають. Без варіантів - всі в минулому риги, опзжисти, антимайданівці, та відкриті прихильник рузького міра. І вони ще заявляють про боротьбу з Кацапією та рух в ЄС та НАТО. А що творять вішаючи лохам красиві гасла?
показати весь коментар
23.06.2023 14:50 Відповісти
Вони тільки заявляють. Ми ж іх оцінюємо не по іхніх теревенях, а по фактично виконаних справах.
показати весь коментар
23.06.2023 14:53 Відповісти
У зелено-синіх шмарклів інших кандидатів/претендентів і немає.
показати весь коментар
23.06.2023 14:51 Відповісти
Звернули увагу? Ніде не видно і не чути агента ФСБ і Слуг Дєркача,баканова тихо у відставку,кулініча арештували.Шайтанова теж (але чогось не судять,Богуслаева тощо),а про Дєркача мовчок уже 16 місяців.....
показати весь коментар
23.06.2023 14:52 Відповісти
А ну, здогадайтесь, для кого вона буде шукати активи?
показати весь коментар
23.06.2023 14:55 Відповісти
Комент чомусь не пройшов. Помітили-про Дєркача 16 міс ні слуху ні духу? кажуть десь у Чернігівській області затаївся,а мо в на Москві....
показати весь коментар
23.06.2023 14:56 Відповісти
А може для ******** влади це плюс до її характеристики як кандидата
показати весь коментар
23.06.2023 14:58 Відповісти
Зелене лайно підтягує до себе усю гидоту яка, нажаль, нікуди не ділася і вільно почала дихати з 2019 року.
показати весь коментар
23.06.2023 15:13 Відповісти
Это новый сексолог или проктолог ермака
показати весь коментар
23.06.2023 15:23 Відповісти
Для влади такі кадри на вагу золота. Покажіть хоч одне призначення патріота. Все руська консерва на посади розставляється.
показати весь коментар
23.06.2023 15:41 Відповісти
Зелі Московія не дозволяє призначати їнших.
показати весь коментар
23.06.2023 15:45 Відповісти
А хто взагалі її пропонує на цю посаду?
показати весь коментар
23.06.2023 16:12 Відповісти
що, так швидко перевихована була?
показати весь коментар
23.06.2023 16:39 Відповісти
Бляха-муха! Там у них взагалі хоч хтось нормальний залишився?! Куди не тицьни, як не ворог, то поплічник, як не злодій, то шахрай, як не зрадник, то ще щось таке... Як пороблено!
показати весь коментар
23.06.2023 17:11 Відповісти
Рисует брови, красит волосы, красная помада. Именно такой чиновник, будет думать о государственных интересах.
показати весь коментар
23.06.2023 17:31 Відповісти
Зеленьський і Єрмак, "Як існувати владі без зрадників України"? Мемуари, Том 1, ст, 666.
показати весь коментар
23.06.2023 18:21 Відповісти
влада спеціально десь шукає таких під@рів чи що
показати весь коментар
23.06.2023 18:40 Відповісти
А для Скабєєвих з Соловйовим зелені манкурти вже посади придумали?
показати весь коментар
23.06.2023 21:38 Відповісти
а, ти , шабуня , не просував кацапське ІПСО, по відношенню до попереднього президента УКраїни? і , до , теперішнього президента США?? що, не впали тобі крихти з зеленого корита? ню-ню!
показати весь коментар
28.06.2023 19:56 Відповісти
 
 