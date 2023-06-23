Олена Дума, яку можуть призначити головою АРМА, була учасницею російської ІПСО з дискредитації України, - Шабунін
Олена Дума - одна з ключових претенденток на посаду голови Агенства з розшуку та менеджменту активів - брала участь у російському ІПСО про тотально корумповану Україну разом із Деркачем та Джуліані.
Про це у фейсбуці заявив глава Центру протидії корупції Віталій Шабунін, передає Цензор.НЕТ.
"Памʼятаєте, ФСБшну спецоперацію Джуліані/Деркача про тотально корумповану Україну, розкрадання американських грошей в якій нібито кришував Байден?.. Український Уряд може призначити на ключову посаду з управління російськими активами людину, яка допомагала мочити тоді кандидата, а зараз чинного президента США", - пише Шабунін.
Він наводить дані, за якими Дума брала участь у пресконференції "Оприлюднення фактів корупційної діяльності вищих посадових осіб України, зокрема, викриття схеми Роттердам+" разом із Семом Кісліним.
"Якщо раптом хтось забув, то Сем Кіслін – це близький радник і донор Руді Джуліані – ексадвоката та консельєрі Трампа, який був основним рупором кампанії з дискредитації України та тодішнього кандидата в президенти США Джо Байдена", - зазначив Шабунін.
Він додає, що в 2016 році Кіслін купив кіпрську офшорну компанію Януковича, яка мала великі суми арештованих грошей на рахунках.
"З того часу Кіслін намагається забрати ті гроші, які "належать по праву йому", а не Україні. А в 90-х роках ФБР розслідувала можливі зв’язки Кісліна з мафією та відмивання російських грошей (тоді його провину не довели)", - пише Шабунін.
Він переконаний, що імовірне призначення Думи додасть амбасадорці України в США Оксані Маркаровій та міністру закордонних справ Дмитру Кулебі "головного болю, якого у них і так вистачає".
"Я спеціально передивився співбесіду конкурсної комісії з Думою. Так от, її запитували про що завгодно, окрім описаного вище трешу. Я щиро сподіваюся, що комісія просто не знала про ці факти", - резюмував Шабунін.
Нагадаємо, за даними посольства США в Україні позафракційний народний депутат Андрій Деркач та російський бізнесмен Костянтин Килимник, бізнес-партнер екскерівника передвиборчого штабу 45-го президента США Дональда Трампа (2017-2021) Пола Манафорта, намагалися вплинути на вибори в США і зашкодити зв'язкам США й України. Деркач цілеспрямовано розповсюджував дезінформацію про вибори президента в США.
Як писала New York Times, в межах цієї кампанії адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані мав поширювати наклепницьку інформацію про демократа Джо Байдена з метою схилити виборців голосувати за Трампа.
а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
Друг баканафф був також переведений рашистами в "сплячий" режим....
No future…
Зевилупки.
І ХТО НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЦЕ???
Та ні, бо шабуня - сам з тієї пошесті... Він тоді топив за оцих всіх ворогів України...
До речі, характерно, як він досі топить з ворогами України за незаконе та абсурдне засудження тих, хто сприяв і забезпечував енергетичну незалежність України в 2014/15рр., зокрема, і через схему "Ротердам+", побіжно згаданій в цій інфі... Яку торпедують саме вищеназвані вороги...
Бо шабуня - сам ворог, з яким не поділилися за його "зусилля"...
А щодо її відповідальності, то буде, як у тому анекдоті - "Йой, шо це таке?.. Я ж така затуркана, така затуркана...".
Особливо бісить, коли про це говорять такі як Шабунін
