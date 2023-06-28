Окупанти передали під "попередню опіку" 1184 дитини з України, — росЗМІ

Окупанти передали під "попередню опіку" понад тисячу дітей з України.

Про це пише російський ресурс Важные истории з посиланням на звіт про діяльність уряду Ростовської області за 2022 рік, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Видання пише, що в документі йдеться про те, що під "попередню опіку" передали 1184 дитини, які прибули "без законних представників із територій Донбасу та України".

"Із цього формулювання незрозуміло, який статус у цих дітей. Це можуть бути діти-сироти, які жили в дитбудинках на окупованих територіях або втратили батьків під час бойових дій", — ідеться в матеріалі.

За даними ЗМІ, це втричі більше, ніж публічно заявляли представники російської влади. Повідомляється, що наприкінці 2022 року "дитячий омбудсмен" Марія Львова-Бєлова заявила, що в російські сім'ї влаштовано 380 дітей, вивезених з України. Відтоді чиновниця продовжувала називати таке число.

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Раніше розслідувальний проєкт "Система" повідомив, що російська влада використовує близько ста закладів для розміщення депортованих дітей з тимчасово окупованих територій України. За даними журналістів, дитячі будинки, інтернати в багатьох російських регіонах переповнені. Тому українських хлопчиків та дівчаток стараються якомога швидше влаштувати у нові родини. Процедуру визнання українських дітей "без батьківської опіки" спростили, вимоги до потенційних прийомних сімей стали мʼякшими, відтак пошук дітей для родичів та опікунів став дуже складним.