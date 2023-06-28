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Протягом 28 червня росіяни двічі обстріляли Нікопольську громаду Дніпропетровщини,- ОВА

обстріл,нікополь

Російські війська двічі протягом дня обстріляли Нікопольщину, обійшлося без жертв,

Яу інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Лисак.

"Два обстріли за день пережила Нікопольщина. Із важкої артилерії агресор поцілив по Нікополю та Мирівській громаді. Якої шкоди завдали ворожі снаряди, зараз з'ясовують рятувальники. Вони обстежують місцевість. Обійшлося без загиблих і постраждалих", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Протягом 27 червня росіяни атакували Нікополь. Є руйнування, - ОВА

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обстріл (28948) Нікополь (1229) Дніпропетровська область (3825)


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