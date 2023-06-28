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Розповів про актуальні потреби наших військ, - Залужний провів розмову з Міллі

залужний,міллі

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний і голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі обговорили ситуацію на фронті, потреби українських Сил оборони в озброєнні та домовилися продовжувати координувати дії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це написав Залужний у телеграмі.

"Провів телефонну розмову з головою Об'єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі. Обговорили ситуацію на фронті. Нам вдалося перехопити стратегічну ініціативу, Сили безпеки і оборони України продовжують ведення наступальних дій, маємо просування. Противник чинить потужний опір, водночас зазнає великих втрат. Намагається втриматися на позиціях за рахунок суцільного мінування місцевості", - зазначив Головнокомандувач. 

Як повідомив Залужний, під час бесіди він розповів Міллі "про актуальні потреби наших військ в озброєнні, боєприпасах і засобах розмінування. Принагідно подякував за пакет військової допомоги, про який США оголосили напередодні".

"Домовилися й надалі залишатися на зв'язку та координувати дії для деокупації української території. Разом - до Перемоги", - підсумував Залужний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужний обговорив із Міллі ситуацію на фронті: Наступ іде за планом

Автор: 

Залужний Валерій (726) Міллі Марк (156)


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Топ коментарі
+6
Залужний знаходить час поголитись, а верховне ходить як бомжара.
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28.06.2023 21:48
+3
А коли вже налагодимо виробництво сіток, амуніції, яку бійці самі собі купують, чи тягнуть волонтери на собі, то хай і далі це роблять? Питання не до Залужного, а до Резнікова.
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28.06.2023 21:38
+3
Йому яйця незламності недозволяють.
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28.06.2023 21:51
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А коли вже налагодимо виробництво сіток, амуніції, яку бійці самі собі купують, чи тягнуть волонтери на собі, то хай і далі це роблять? Питання не до Залужного, а до Резнікова.
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28.06.2023 21:38 Відповісти
Йому яйця незламності недозволяють.
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28.06.2023 21:51 Відповісти
Та як ви можете таке казать! Там же на оборону "всього" 1,5трлн виділили, а онуків у них знаєте скільки? На всіх не вистачить "ПРІБАРАХЛІТЬСЯ"... А ще й занести "кому треба" потрібно...
Але ж "карта пре": зброю, набої, польовку, броніки, каски, безпілотники постачають або західні партнери, або волонтери. Тому ціна яйця в 17грн - це тільки стартова - далі буде (я вже не кажу про "прає@алі" 9млрд на закупівлях)...
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28.06.2023 22:00 Відповісти
Щойно знайде можливість заробляти на цьому не менше 100% "відкату" і якщо суми будуть серйозні, а не якісь "жалюгідні" кілька мільйонів доларів. Пацан на мєлач нє вєдьоцца.
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28.06.2023 22:05 Відповісти
Головна проблема наших військ в МО і генералах
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28.06.2023 22:28 Відповісти
Слова эксперда, сразу видно. А детальнее?
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28.06.2023 22:38 Відповісти
Nj,s lt,ske dct jlyj yt phjpevsnb. Slb yf [eq, [fvkj.
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28.06.2023 22:56 Відповісти
а генералы откуда вышли? с луны упали?
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29.06.2023 00:25 Відповісти
В тому то й справа, що не вийшли, а їх призначали і перетасовували під забаганки і смаки вищого політичного керівництва країни, не професіоналізм і IG були вирішальним фактором призначення на посаду. Про патріотизм у вищих ешелонах влади і серед чиновників вищого рівня взагалі не чули, там патріотами навіть не пахло, за незначним винятком у середовищі депутатів.
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29.06.2023 22:51 Відповісти
Залужний знаходить час поголитись, а верховне ходить як бомжара.
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28.06.2023 21:48 Відповісти
Це такий імідж - Зє Гєвара
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28.06.2023 22:29 Відповісти
Шпана.
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28.06.2023 22:31 Відповісти
Оо.. Ернесто Гевара де ла Серна був зовсім не шпана. Такого підора ще пошукати
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28.06.2023 22:33 Відповісти
Не, Зе Незбега.
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28.06.2023 22:40 Відповісти
хрен собачий а не гевара - если зе-торчка сейчас покажут без бороды то будет одна большая харя и брехливый метровый нос пиноккио
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29.06.2023 00:28 Відповісти
...надо сделать инвенторизацию, кто то из зэШки саботажник
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28.06.2023 22:00 Відповісти
Надіюсь напхав йому добряче
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28.06.2023 22:16 Відповісти
Залужний не дебіл. Тож я думаю там була цілком конструктивна бесіда.
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28.06.2023 22:30 Відповісти
А треба бути дебілом, щоб проявляти жорсткість?
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28.06.2023 22:44 Відповісти
треба бути дебилом или кацапским ботом как ты - что-бы предьявлять какие-то предьявы американцам
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29.06.2023 00:29 Відповісти
Дегенерат ти смердючий я зараз в зсу і тут багато хто в армії незадоволених на рахунок США
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29.06.2023 09:12 Відповісти
те, про шо вскукарікують деякі коментатори на форумі - це не жорсткість. Це - дибілізм. Якшо є хоч трошки абстрактного мислення - поставте себе на місце генерала США, перед яким сидить представник бананової країни, яка все просрала, і бикує. Яка була б ваша реакція?
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29.06.2023 10:41 Відповісти
Ну Залужний вже висказався недавно і про міллі він теж згадав
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01.07.2023 12:11 Відповісти
Милли разрешил наступать через территорию РФ? Или только на минные поля, что бы дедушку Байдена и дедушку Пыню не тревожить?
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28.06.2023 22:20 Відповісти
Милля разрешил мочить вас кацапов как свиней или как падаль
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29.06.2023 00:31 Відповісти
интересно, рядом сидел ермак?
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28.06.2023 22:31 Відповісти
 
 