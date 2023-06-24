УКР
Залужний обговорив із Міллі ситуацію на фронті: Наступ іде за планом

залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що наступальна операція триває згідно з планом.

Про це головнокомандувач повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках постійного діалогу з партнерами провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Детально обговорили ситуацію на всіх ділянках фронту. Розповів про наступальні та оборонні дії наших підрозділів. Повідомив, що операція триває згідно з планом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська агресія проти України є фронтальним нападом на міжнародний порядок, який гарантує мир, заможність та свободу для держав, - Міллі

Також розповів про потреби Збройних Сил України у певних видах озброєння та засобах розмінування. Домовилися залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти.

Дякую генералу Міллі за підтримку та допомогу в боротьбі з російським агресором.

Разом - до Перемоги!" - розповів Залужний.🇺🇦

Автор: 

+6
показати весь коментар
24.06.2023 19:38 Відповісти
+4
У світлі подій на кацапії плани треба коректувати.
показати весь коментар
24.06.2023 19:30 Відповісти
+3
Командувач росіянським напрямком - комбат пригожин здійснює покладені на нього розпорядження..
показати весь коментар
24.06.2023 19:34 Відповісти
У світлі подій на кацапії плани треба коректувати.
показати весь коментар
24.06.2023 19:30 Відповісти
Залужний незадоволений темпами наступу лисої абізяни на мацкву
показати весь коментар
24.06.2023 19:46 Відповісти
А маньовр де
показати весь коментар
24.06.2023 19:30 Відповісти
Командувач росіянським напрямком - комбат пригожин здійснює покладені на нього розпорядження..
показати весь коментар
24.06.2023 19:34 Відповісти
Інколи потрібно і не за планом, а де потрібно, а то як в рашці все за планом.
показати весь коментар
24.06.2023 19:38 Відповісти
показати весь коментар
24.06.2023 19:38 Відповісти
Как в гражданскую пока петлюровцы сражались с белогвардейцами и красными тут неожиданно нарисовался с рейдом Махно.
показати весь коментар
24.06.2023 19:43 Відповісти
Здохніть усі
показати весь коментар
24.06.2023 19:45 Відповісти
Залужний обіцяв монголоїдами несподіваний удар, ось і тримай монголоїди!!!!
показати весь коментар
24.06.2023 19:49 Відповісти
Чисто теоретично ми зараз по можливості можем уіпати куди завгодно по росії де дістанемо, і ніхто не знатиме, що то ми?
показати весь коментар
24.06.2023 19:50 Відповісти
- Алло, алло, Марк, какие вести?
Давно я дома не была...
- Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка!"....

Узнал ваш муж, прекрасная маркиза,
Что разорил себя и вас,
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.

А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!...
ЧА-ЧА-ЧА
P.S. Все побежали и я побежал.
показати весь коментар
24.06.2023 19:50 Відповісти
Лавров: "Мы просим Украину объявить временное перемирие для улаживания внутреннего конфликта"...
Оце для зриву нашого контрнаступу цей цирк
показати весь коментар
24.06.2023 20:04 Відповісти
АР. Почалось!

показати весь коментар
24.06.2023 20:07 Відповісти
Что именно началось
показати весь коментар
24.06.2023 20:27 Відповісти
Пригожин враг, может более страшный чем *****, потому, что может поставить оборонку на военные рельсы. Но он слаб, а мятеж может ослабить всю РФ. Война без конца с ******, или развязка с Пригожиным, вот то вопрос...
показати весь коментар
24.06.2023 20:16 Відповісти
В Москву, Вы товарищи, все по местам!
Последний парад наступает!
Пригожин уж ищет Шойгу і Фуйла,
Пощады никто им не желает?


Завтра в Моцкве буде парад
показати весь коментар
24.06.2023 20:38 Відповісти
Який президент таке головнокомандаюче фу ***.
показати весь коментар
24.06.2023 23:50 Відповісти
Його ж Ермак призначів покопайтесь
показати весь коментар
24.06.2023 23:53 Відповісти
 
 