Залужний обговорив із Міллі ситуацію на фронті: Наступ іде за планом
Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що наступальна операція триває згідно з планом.
Про це головнокомандувач повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"У рамках постійного діалогу з партнерами провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.
Детально обговорили ситуацію на всіх ділянках фронту. Розповів про наступальні та оборонні дії наших підрозділів. Повідомив, що операція триває згідно з планом.
Також розповів про потреби Збройних Сил України у певних видах озброєння та засобах розмінування. Домовилися залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти.
Дякую генералу Міллі за підтримку та допомогу в боротьбі з російським агресором.
Разом - до Перемоги!" - розповів Залужний.🇺🇦
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давно я дома не была...
- Все хорошо, прекрасная маркиза,
Дела идут и жизнь легка.
Ни одного печального сюрприза,
За исключением пустяка!"....
Узнал ваш муж, прекрасная маркиза,
Что разорил себя и вас,
Не вынес он подобного сюрприза
И застрелился в тот же час.
А в остальном, прекрасная маркиза,
Все хорошо, все хорошо!...
ЧА-ЧА-ЧА
P.S. Все побежали и я побежал.
Оце для зриву нашого контрнаступу цей цирк
Последний парад наступает!
Пригожин уж ищет Шойгу і Фуйла,
Пощады никто им не желает?
Завтра в Моцкве буде парад