Залужний обговорив із Міллі ситуацію на фронті: Наступ іде за планом

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі заявив, що наступальна операція триває згідно з планом.

Про це головнокомандувач повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У рамках постійного діалогу з партнерами провів телефонну розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

Детально обговорили ситуацію на всіх ділянках фронту. Розповів про наступальні та оборонні дії наших підрозділів. Повідомив, що операція триває згідно з планом.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російська агресія проти України є фронтальним нападом на міжнародний порядок, який гарантує мир, заможність та свободу для держав, - Міллі

Також розповів про потреби Збройних Сил України у певних видах озброєння та засобах розмінування. Домовилися залишатися на звʼязку та активно взаємодіяти.

Дякую генералу Міллі за підтримку та допомогу в боротьбі з російським агресором.

Разом - до Перемоги!" - розповів Залужний.🇺🇦